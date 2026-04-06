Maharashtra Breaking News Today LIVE: एलपीजी सिलेंडर टंचाईवरून वर्ध्यात वंचितचे आंदोलन; प्रशासनाविरोधात संताप

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 April 2026: अहिल्यानगर-बनावट अकाउंट उघडून कोट्यवधींचा व्यवहार केल्याप्रकरणी भोंदू अशोक खरात वर राहता पोलीस स्टेशनमध्ये आणखी एक गुन्हा दाखल. दरम्यान, अशोक खरात प्रकरणात कॉल डेटा रेकॉर्ड मिळवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सीडीआर लीकची चौकशी केली जाईल असं खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. राज्यात खरात प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सोमवारी बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. आतापर्यंत पोट निवडणुकीसाठी 19 उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले असून, सर्वांचं लक्ष राहुरी आणि बारामतीच्याच जागांवर लागलं आहे. आता या सर्व चर्चा आणि घडामोडींसह युद्धभूमीवर नेमकं काय घडतंय आणि काय घडेल? याचे संकेत देणाऱ्या घटनांवरही देशासह राज्याचंही लक्ष आहे. तेव्हा दिवसभरात क्षणाक्षणाला काय घडणार, तुमच्यावर कोणत्या घडामोडींचे परिणाम होणार हे जाणून घेण्यासाठी पाहा आणि रिफ्रेश करा हा Live Blog...
6 Apr 2026, 19:58 वाजता
एलपीजी सिलेंडर टंचाईवरून वर्ध्यात वंचितचे आंदोलन; प्रशासनाविरोधात संताप
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या एलपीजी सिलेंडर टंचाईच्या गंभीर समस्येवरून वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. वाढत्या टंचाईमुळे सामान्य नागरिक, व्यापारी तसेच बाहेरगावी राहणारे विद्यार्थी मोठ्या अडचणीत सापडले असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला. गॅस सिलेंडर उपलब्ध नसल्याने घरगुती तसेच व्यावसायिक स्वयंपाकावर परिणाम झाला आहे. लहान हॉटेलचालक व हातगाडी व्यवसायिकांचे उत्पन्न घटले असून विद्यार्थ्यांनाही अन्न बनविणे कठीण झाले आहे. काही ठिकाणी नागरिकांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे.सर्व गॅस एजन्सींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, सिलेंडर साठा व वितरणाबाबत पारदर्शकता ठेवावी तसेच व्यापारी व विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वितरण व्यवस्था करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा वंचित कडून देण्यात आला.
6 Apr 2026, 19:24 वाजता
पुण्यातील भोंदू बाबा ऋषिकेश वैद्य याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
भोंदू बाबा ऋषिकेश वैद्य याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पुणे शहर पोलिसांकडून तीन दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी पुणे लष्कर न्यायालयाने फेटाळली.
6 Apr 2026, 17:44 वाजता
अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातचा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज
कल्पना खरातने जामिनासाठी अर्ज केला आहे. राहाता न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज. 4 तारखेला अर्ज केल्याची माहिती. भोंदू खरातची पत्नी कल्पना खरात विरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. शेतकऱ्याची लुबाडणूक आणी सावकारी प्रकरणात भोंदूसह पत्नीवरही गुन्हा दाखल आहे. अटकपूर्व जामिन मिळवण्यासाठी वकिलामार्फत जामीनासाठी अर्ज केला. 10 तारखेला सुनावणी होणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
6 Apr 2026, 16:38 वाजता
मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत
मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत झाली आहे. आंबिवली-टिटवाळा दरम्यान लोकल सेवा तांत्रिक कारणामुळे विस्कळीत झाली. कल्याणहून टिटवाळाला जाणाऱ्या लोकल खोळंबल्या.
6 Apr 2026, 16:13 वाजता
सीडीआर काढले त्यांची चौकशी झाली पाहिजे; दमानिया यांच्यावरही कारवाई व्हावी - सुषमा अंधारे यांची मागणी
मी दमानियांवर लक्ष देत राहिले तर मूळ मुद्दा बाजूला राहिल. ज्यांनी सीडीआर काढले त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. दमानिया यांच्यावरही कारवाई व्हावी. एकनाथ शिंदे यांनी का कॅाल केले होते. मग एसआयटी आता एकनाथ शिंदे यांची चौकशी करणार का ? एकनाथ शिंदे, दिपक केसरकर ही नावे दुर्लक्षित करण्याजोगी नाहीत. माझ्यापर्यंत, दमानियांपर्यंत माहिती पोहोचते तर मग एसआयटीपर्यंत का नाही पोहचत. चाकणकर यांना अजून का चौकशीला बोलवले नाही असे अनेक प्रश्न सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केले आहेत.
6 Apr 2026, 14:44 वाजता
डोंबिवली पूर्वेत इमारतीचा स्लॅब कोसळला, एकजण जखमी
डोंबिवली पूर्वेत इमारतीचा स्लॅब कोसळला आहे. आधार नावाच्या इमारतीत स्लॅब कोसळला. स्लॅब दुर्घटनेत एक जण जखमी झाला आहे,. फायर ब्रिगेडकडून इमारत रिकामी करण्यात आली. डोंबिवली पूर्वेतील गोपाळ नगर 2 परिसरातील घटना आहे.
6 Apr 2026, 13:42 वाजता
सुनेत्रा पवार अर्ज भरण्यासाठी दाखल
बारामती पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करत एका नव्या पर्वाची सुरुवात करण्यास सुनेत्रा पवार सज्ज. अर्ज दाखल करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री दाखल
6 Apr 2026, 13:21 वाजता
राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात शरद पवारांचा फोटो
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात शरद पवारांचा फोटो. व्यासपीठावर असणाऱ्या बॅनरवर शरद पवारांच्या फोटोनं वेधलं लक्ष. बारामती पोटनिवडणुकीच चर्चेचा मुद्दा.
6 Apr 2026, 13:08 वाजता
मी माझं दु:खसुद्धा तळघरात कोंडलं- सुनेत्रा पवार
'दोन महिन्यांपूर्वी आपण आपल्या लाडक्या नेत्याला गमावलं...' म्हणताना सुनेत्रा पवार यांना हुंदका दाटला. स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की बारामतीत ही पोटनिवडणूक होईल. म्हणताना दादांचं जाणं आपल्याला मान्य नाही म्हणत व्यक्त केल्या भावना. दादांचं जाणं म्हणजे माझं आणि माझ्या कुटुंबाचं दु:ख नव्हे तर देशासाठीही हानी आहे असंच मी म्हणजे सांगत बारामतीचा प्रत्येत नागरिक दादांसाठी पांडुरंग होता, म्हणताना सुनेत्रा पवारांना अश्रू अनावर. मी माझं दु:खसुद्धा तळघरात कोंडलं, मात्र हा धीर बारामतीकरांकडूनच मिळाल्याचं आपण नम्रपणे कबुल करत असल्याचं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
6 Apr 2026, 12:42 वाजता
SIT कडून खरातच्या जमीन व्यवहारांबाबत बनवला जाणार सविस्तर अहवाल
अशोक खरातच्या ईडी तपासाबाबत महत्वाची घडामोड. SIT कडून खरातच्या जमिन व्यवहारांबाबत बनवला जाणार सविस्तर अहवाल. अहवाल तयार केल्यानंतर तो ईडीला सादर केला जाणार. सध्या SIT कडून खरातच्या जमीन व्यवहारांबाबत गोळा केली जाते आहे माहिती. खरातच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचीही ईडीकडून चौकशी केली जाण्याची शक्यता. आपल्याकडे खरात प्रकरणाची माहिती कुठून आली, दमानियांनी स्पष्टच सांगितलं.