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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत खड्डे भरण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा प्रस्ताव

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 Aug 2026: राज्यासोबत देश आणि विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर या लाईव्ह ब्लॉगच्यामाध्यमातून जाणून घ्या. ताज्या बातम्यांसाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 06, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:56 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत खड्डे भरण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा प्रस्ताव
06 August 2026 11:55 AM (IST)

एसआयआरच्या नावाने सायबर लूट, बनावट लिंकने लाखोंचा गंडा

मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली सायबरचोर नागरिकांना बनावट लिंक पाठवून लुट सुरु आहे.. निवडणूक आयोगाच्या नावाने आलेल्या लिंकवर क्लिक केल्याने मुंबईतील एका निवृत्त डॉक्टराला लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे.. नागरिकांनी अशा लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..

06 August 2026 11:20 AM (IST)

मुंबईत खड्डे भरण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा प्रस्ताव...

मुंबईत खड्डे भरण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा प्रस्ताव

--पाच विभागांमधील खड्डे भरण्यासाठी प्रस्ताव
--खड्डे बुजवण्याच्या कामात घट झाल्याचा पालिकेचा दावा
--खड्डे बुजवण्याच्या आर्थिक तरतूदीत घट नाही

06 August 2026 10:55 AM (IST)

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आजपासून दोन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर...

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आजपासून दोन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर

- स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेणार
- नाशिक शहर व ग्रामीणमधील संघटनात्मक आढावा घेणार
- शहरातील खड्डे आणि संथ गतीने सुरू असलेल्या कुंभमेळा कामांवर राज ठाकरे काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष
- खड्डे आणि अपूर्ण कामांवरून विरोधक सध्या आक्रमक
- या सर्व पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या नाशिक दौऱ्याला विशेष महत्त्व

06 August 2026 09:58 AM (IST)

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यात भाजप काढणार तिरंगा रॅली...

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यात भाजप काढणार तिरंगा रॅली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः हातात तिरंगा घेऊन रॅलीत सामील होणार

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आणि भाजपचे मंत्री, खासदार व आमदार ही होणार सामिल

मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर येथे हजारोंच्या संख्येने युवक-युवतींना सामील होण्याचे आवाहन

9 ते 17ऑगस्ट दरम्यान ठिकठिकाणी तिरंगा रॅलीचे आयोजन

सामाजिक संस्था व मित्र पक्षांसह समविचारी संघटनांना रॅलीत सामील होण्याचे आवाहन केले जाणार

06 August 2026 09:54 AM (IST)

पुण्याची चारही धरणे शंभर टक्के भरली, खडकवासला प्रकल्पात २९.१५ टीएमसी पाणीसाठा...

पुण्याची चारही धरणे शंभर टक्के भरली, खडकवासला प्रकल्पात २९.१५ टीएमसी पाणीसाठा

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर ही चारही धरणे १०० टक्के भरली आहेत. प्रकल्पात एकूण २९.१५ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात होणारा विसर्ग ८,७७७ क्युसेकवरून ६,२१३ क्युसेकपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

06 August 2026 09:27 AM (IST)

MPSC उमेदवारांना मोठा दिलासा...

MPSC उमेदवारांना मोठा दिलासा

--गट क परीक्षेच्या अर्जासाठी MPSCकडून मुदतवाढ
--उमेदवारांना 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार
--5 हजार 707 पदांसाठी भरती प्रक्रिया

06 August 2026 09:17 AM (IST)

सीजेपीचा मास्टरप्लान ठरला, आज घोषणा?...

सीजेपीचा मास्टरप्लान ठरला, आज घोषणा?

सीजेपीच्या बैठकीचा आजचा दुसरा दिवस
अभिजीत दिपकेंच्या निवासस्थानी आज पुन्हा बैठक
पुढील वाटचालीसंदर्भात आज बैठकीत निर्णय
देशात एका जनआंदोलनाची गरज-दिपके  

06 August 2026 08:52 AM (IST)

शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी...

शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी... आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे... कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद... तर आज शिंदेंच्या वकिलांचा प्रतिवाद... 

06 August 2026 08:42 AM (IST)

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना फटकारलं...

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना फटकारलं

पीडितेच्या वडिलांच्या मागणीची दखल घेतली नाही, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना फटकारलं, चौदाव्या मजल्यावरून पडल्यानंतरही जखम कशी नाही, कोर्टाचा सवाल... 

06 August 2026 08:42 AM (IST)

पनीरमध्ये नॉन मिल्क पदार्थ आढळले...

पनीरमध्ये नॉन मिल्क पदार्थ आढळले

पनीरमध्ये नॉन मिल्क पदार्थ आढळले... अॅनालॉग पनीरवर बंदी.... तुकाराम मुंढे यांची माहिती.... दोषींवर कारवाईचा इशारा

06 August 2026 08:40 AM (IST)

एफडीएच्या कारवाई संदर्भात आज उच्च न्यायालयात सुनावणी...

एफडीएच्या कारवाई संदर्भात आज उच्च न्यायालयात सुनावणी

एफडीएच्या कारवाई संदर्भात आज उच्च न्यायालयात सुनावणी, मंत्रालय, विधानभवनातल्या कॅन्टिन सुधारणांबाबत नोटिशीची मुदत आज संपणार, कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष

06 August 2026 08:39 AM (IST)

कुणबी नोंदींवरुन मिळालेली प्रमाणपत्रं रद्द...

कुणबी नोंदींवरुन मिळालेली प्रमाणपत्रं रद्द

कुणबी नोंदींवरुन मिळालेली प्रमाणपत्रं रद्द, मराठवाड्यातील चारही लोकप्रतिनिधी आज जरांगेंना भेटणार तर मराठ्यांचा छळ सुरु, जरांगेंचा आरोप

06 August 2026 08:37 AM (IST)

मुंबई म्हाडाच्या 2 हजार 640 घरांची सोडत आज जाहीर...

मुंबई म्हाडाच्या 2 हजार 640 घरांची सोडत आज जाहीर

मुंबई म्हाडाच्या 2 हजार 640 घरांची सोडत आज जाहीर होणार, रंगशारदा सभागृहात दुपारी 12 वाजता होणा-या सोडतीकडे नजरा, 75 हजारांपैकी कोण ठरणार नशीबवान याची उत्सुकता..

06 August 2026 08:37 AM (IST)

निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा दुसरा दिवस...

निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा दुसरा दिवस

निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा दुसरा दिवस .., होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या CCMP नोंदणीला विरोध, ओपीडी बंद .. रुग्णसेवेवर दुस-यादिवशीही परिणाम ... 

06 August 2026 08:36 AM (IST)

आंदोलकांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचा राहुल गांधींचा निर्धार...

आंदोलकांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचा राहुल गांधींचा निर्धार

देशभरातील तरुण आंदोलकांकडून राहुल गांधींची भेट, मुंबईत पोलिसांना भिडणारी रिया अहिरही भेटीला, आंदोलकांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचा राहुल गांधींचा निर्धार

06 August 2026 08:35 AM (IST)

अभिजीत दिपकेंचं वक्तव्य...

अभिजीत दिपकेंचं वक्तव्य

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या संभाजीनगरमधील बैठकीचा आज दुसरा दिवस, पत्रकार परिषद घेऊन पुढील वाटचालीबाबत माहिती देणार तर राजकीय पक्ष स्थापन केला असता तर आंदोलन यशस्वी झालं नसतं, अभिजीत दिपकेंचं वक्तव्य

06 August 2026 08:35 AM (IST)

आज मोहन भागवत मुंबईत तरुणांशी साधणार संवाद...

आज मोहन भागवत मुंबईत तरुणांशी साधणार संवाद

पंतप्रधानांपाठोपाठ जेनझीला साद घालण्यासाठी सरसंघचालक मैदानात, आज मोहन भागवत मुंबईत तरुणांशी साधणार संवाद... 15 ते 19 वयोगटातील 2 हजारांहून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार

06 August 2026 08:34 AM (IST)

शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी...

शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी... आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे... कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद... तर आज शिंदेंच्या वकिलांचा प्रतिवाद... 

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TAGS:
LIVE UPDATE
 Breaking News Maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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