Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत खड्डे भरण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा प्रस्ताव

मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली सायबरचोर नागरिकांना बनावट लिंक पाठवून लुट सुरु आहे.. निवडणूक आयोगाच्या नावाने आलेल्या लिंकवर क्लिक केल्याने मुंबईतील एका निवृत्त डॉक्टराला लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे.. नागरिकांनी अशा लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..
--पाच विभागांमधील खड्डे भरण्यासाठी प्रस्ताव
--खड्डे बुजवण्याच्या कामात घट झाल्याचा पालिकेचा दावा
--खड्डे बुजवण्याच्या आर्थिक तरतूदीत घट नाही
- स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेणार
- नाशिक शहर व ग्रामीणमधील संघटनात्मक आढावा घेणार
- शहरातील खड्डे आणि संथ गतीने सुरू असलेल्या कुंभमेळा कामांवर राज ठाकरे काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष
- खड्डे आणि अपूर्ण कामांवरून विरोधक सध्या आक्रमक
- या सर्व पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या नाशिक दौऱ्याला विशेष महत्त्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः हातात तिरंगा घेऊन रॅलीत सामील होणार
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आणि भाजपचे मंत्री, खासदार व आमदार ही होणार सामिल
मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर येथे हजारोंच्या संख्येने युवक-युवतींना सामील होण्याचे आवाहन
9 ते 17ऑगस्ट दरम्यान ठिकठिकाणी तिरंगा रॅलीचे आयोजन
सामाजिक संस्था व मित्र पक्षांसह समविचारी संघटनांना रॅलीत सामील होण्याचे आवाहन केले जाणार
पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर ही चारही धरणे १०० टक्के भरली आहेत. प्रकल्पात एकूण २९.१५ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात होणारा विसर्ग ८,७७७ क्युसेकवरून ६,२१३ क्युसेकपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
--गट क परीक्षेच्या अर्जासाठी MPSCकडून मुदतवाढ
--उमेदवारांना 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार
--5 हजार 707 पदांसाठी भरती प्रक्रिया
सीजेपीच्या बैठकीचा आजचा दुसरा दिवस
अभिजीत दिपकेंच्या निवासस्थानी आज पुन्हा बैठक
पुढील वाटचालीसंदर्भात आज बैठकीत निर्णय
देशात एका जनआंदोलनाची गरज-दिपके
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शिवसेना पक्ष, चिन्हसंदर्भात आज पुन्हा सुनावणी... आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे... कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद... तर आज शिंदेंच्या वकिलांचा प्रतिवाद...
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 Aug 2026: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं? यावर आज सुप्रीम कोर्टात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे डॉ. मोहन भागवत आज मुंबईमध्ये Gen Z आणि Gen Alpha यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रमात देशातील १०० हून अधिक शहरांतील १५ ते १९ वयोगटातील सुमारे २,००० हायस्कूल विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीची टीमचे आशुतोष रांका, सौरव दास आणि इतर सहकारी दोन दिवस अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थाने कॉकरोच जनता पार्टीची बैठक, तरुणाईच्या या चळवळीला कोणत्या दिशेने पुढे न्यायचं यासंदर्भात ठरविले जाणार आहे. मंत्रालय आणि विधानभवनातल्या कँटीनला सुधारणा करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. कोर्टाने सुधारणा करण्यासाठी ५ तारखे पर्यंतची मुदत दिली होती. आता ही मुदत संपुष्टात आली असून उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. याबरोबरच राज्य आणि देशातील ताज्या घडामोडींचा आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगमधून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...