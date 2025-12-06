Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिकच्या तपोवनात मनसेचं आंदोलन पेटलं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 December 2025: आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६९व्या महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्यानिमित्त अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने चैत्यभूमी, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान 'राजगृह' येथे अनुयायी येणार आहेत. 'इंडिगो विमान कंपनीची गेल्या 3 दिवसात 1 हजार 300हून अधिक विमान उड्डाणे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रद्द करावी लागली, तर अनेक विमानांच्या उड्डाणाला विलंब झाला. याशिवाय क्रीडा क्षेत्रातील भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तिसरा ODI सामना रंगणार आहे. याकडे लक्ष असेल तर याशिवाय इतर प्रत्येक बातम्याचे अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या
6 Dec 2025, 12:12 वाजता
Tata Punch Facelift; कशी आहे टाटाची ही नव्या रुपातील कार?
टाटा नावापुढंच सारं फिकं पडतं... पाहा कंपनीची नवी कार का आहे इतकी खास... #news #tata #tatapunch
6 Dec 2025, 12:11 वाजता
वणी येथील दरोड्यातले तीन आरोपी अटकेत
यवतमाळच्या वणी येथे सराफा व्यापारी संजय कोंडावार यांच्या घरी पडलेल्या सशस्त्र दरोड्यातील तीन आरोपींना पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. आरोपींकडून रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने असा तेरा लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. यातील मास्टर माईंड महिला वैशाली वाघमारे ही नागपूर येथील रहिवासी असून तिने हा गुन्हा कबूल करत इतर सहा जणांच्या मदतीने दरोडा टाकल्याचे सांगितले आहे. दरोड्यातील चार आरोपी फरार असून ऋतिक गेडाम व सागर धोंगडे यांना अटक करण्यात आली आहे.
6 Dec 2025, 11:42 वाजता
पुणे शहरातील भाजप, राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांचा ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश
पुणे शहरातील भाजप, राष्ट्रवादीसह इतर संघटनांतील पदाधिकाऱ्यांचा आज शिवसेना ठाकरे गटात पक्षप्रवेश. संपर्कप्रमुख सचिन अहिर यांच्या पुढाकाराने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत दुपारी 12.30 वाजता मातोश्रीवर होणार पक्षप्रवेश. पक्षप्रवेश करणाऱ्यांची नावे पुढीलप्रमाणे...
राष्ट्रवादी काँग्रेस मा नगरसेवक सुनिल गोगले
भारतीय जनता पार्टी माथाडी पुणे शहर अध्यक्ष अक्षय भोसले
मातंग एकता आंदोलनाच्या आरतीताई मिसाळ
क्रांतिवीर झोपडपट्टी संघटना संस्थापक अध्यक्ष राजेश परदेशी
छावा स्वराज्य सेना संस्थापक अध्यक्ष राम घायतिडक
6 Dec 2025, 11:12 वाजता
तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून भाजप एकाकी
तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून भाजप एकाकी पडल्याचं दिसतंय. कारण राष्ट्रवादीपाठोपाठ शिवसेनेनेही वृक्षतोडीला आपला विरोध दर्शवलाय. कुंभमेळ्यासाठी एवढी मोठी झाडं तोडणं चुकीचं असल्याचं शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी म्हटलंय. तसेच शिवसेना नाशिककरांसोबत उभी असल्याचंही संजय गायकवाड यांनी स्पष्ट केलंय...त्यामुळे भाजपचे संकटमोचक गिरीश महाजन संकटात आल्याचं बोललं जातंय.
6 Dec 2025, 11:10 वाजता
नाशिकच्या तपोवनात मनसेचं आंदोलन
तपोवनातील वृक्षतोडीला मनसेकडून विरोध. तपोवन वाचवा मोहिमेत मनसे उतरली. नाशिक मनपाच्या प्रस्तावित वृक्षतोडीला मनसे आंदोलनाला सुरुवात. तपोवनात मनसेच्या चित्रपट सेनेचे प्रमुख अमेय खोपकर संतोष जुवेकर उपस्थित. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवनात उभारलं जाणार आहे साधुग्राम. तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधात दोन आठवड्यापासून सुरू आहे तपोवन वाचवा मोहीम. आज मनसे उतरली रस्त्यावर
6 Dec 2025, 10:00 वाजता
इंडिगोच्या हवाई घोळाचा मुद्दा थेट कोर्टात
--इंडिगोविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
--तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
--तीन दिवसांत इंडिगोची 2 हजारांहून अधिक विमानं रद्द
---विमानं रद्द झाल्याने प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप
6 Dec 2025, 09:31 वाजता
Indigo Crisis : फ्लाईट रद्द किंवा उशिरानं असल्यास काय आहेत प्रवाशांचे अधिकार?
विमानानं प्रवास करताय? हे माहित असायलाच हवं. कारण हलगर्जीपणा मनस्तापही देऊन जातो अन् आर्थिक फटकासुद्धा...
6 Dec 2025, 08:59 वाजता
दादर स्थानकातील पुलांच्या वापरात बदल
शहरातून येणाऱ्या अनुयायी, प्रवाशांसाठी दादर रेल्वे स्थानकातील फलाटांवर येण्याकरीता खुला राहणार आहे.
दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकात रेल्वेने येणाऱ्या प्रवाशांना शहरात जाण्यासाठी पूल खुला राहणार आहे.
महापालिका पूल
शहरातून रेल्वे स्थानकात येणाऱ्यांसाठी हा पूल खुला राहणार आहे.
रेल्वेगाड्यांनी दादर येथे उतरणाऱ्या प्रवाशांना आणि अनुयायांना शहरात जाण्यासाठी हा पूल वापरता येणार नाही.
दादर पश्चिम रेल्वे स्थानक फलाट क्र. एक वरील स्कायवॉकलगत गेट क्र.१, ६ व ७वगळता सर्व प्रवेशद्वार ही रेल्वे प्रवासी व अनुयायी यांना शहरातून फलाटावर येण्यासाठी बंद राहणार आहेत.
स्कायवॉकलगतचा पश्चिम रेल्वेवरील पूल
दादर पश्चिम रेल्वे स्थानक फलाट क्र.२/३, ४/५वर उतरणाऱ्या प्रवाशांना पुलावर येऊन स्कायवॉकचा वापर करून इच्छितस्थळी जाता येईल.
स्कायवॉकमार्गे प्रवाशांना मध्य रेल्वे स्थानक फलाट क्र.९/९०, १०/११ व १२, १३/१४वर प्रवेश करता येईल.
दादर पश्चिम रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्र. एकवरील जिन्यावरून व लिफ्टने पुलावर येता येईल.
6 Dec 2025, 08:41 वाजता
Maharashtra Weather News : किमान तापमानात वाढ, गुलाबी थंडी गायब! आठवड्याच्या शेवटी कशी असेल हवामानाची स्थिती?
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात पुन्हा एकदा कमाल तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाल्यामुळं गारठा कमी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
6 Dec 2025, 08:34 वाजता
घोडबंदर रोड उद्या वाहतुकीसाठी बंद
घोडबंदर रोडवरील गायमुख ते फाऊंटनदरम्यान रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. रविवार ७ डिसेंबर रोजी ग्राऊटिंग व मास्टिक अस्फाल्टचे काम करण्यात येणार आहे. त्याकरिता घोडबंदर रोड अवजड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी दिवसभर बंद ठेवण्यात येणार आहे. शनिवार मध्यरात्री १२ ते रविवार मध्यरात्री १२ या कालावधीत संपूर्ण रस्ता बंद राहणार आहे. यावेळी प्रवाशांची वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून पर्यायी मार्गांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.