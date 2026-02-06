Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील बातम्यांचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 january 2026: अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अनेक राजकीय हालचाली घडत आहेत. टू द पॉईंट मुलाखतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. दुसरीकडे जिल्हा परिषद, नगर पंचायती निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. तर नाशिक आणि अमरावती महापालिकेत आज महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होणार आहे. यासह राज्य, देश आणि जगभरातील महत्वाच्या बातमीचा आढावा एका क्लिकवर घेता येईल.
6 Feb 2026, 06:11 वाजता
दिग्दर्शक रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आरोपींना 6 दिवसांची पोलिस कोठडी
दिग्दर्शक रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील पाचही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. सर्व आरोपींना 37 व्या एस्प्लेनेड न्यायालयाने 6 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे
6 Feb 2026, 06:10 वाजता
नागपूर चंद्रपूर काँग्रेसचे 27 नगरसेवक एकत्रित गट नोंदणी आता 6 फेब्रुवारीला
नागपूर चंद्रपूर काँग्रेसचे 27 नगरसेवक एकत्रित गट नोंदणी आता 6 फेब्रुवारीला होणार आहे. आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात येणार असल्याची चर्चा होती. वडेट्टीवार यांनी आज सगळे नगरसेवक एकत्र येऊन नोंदणी करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र वाजताची दिली होती वेळ, मात्र आजचे प्रशासकीय कामकाज संपले असल्याने. गुरुवारी नोंदणी झाली नाही आता उद्या तरी एकत्र येऊन नोंदणी करतात का हे पाहावे लागणार आहे.
6 Feb 2026, 06:08 वाजता
नाशिक महापालिकेत उद्या महापौर उपमहापौर पदाचा फैसला होणार
नाशिक महापालिकेत उद्या महापौर उपमहापौर पदाचा फैसला होणार आहे, या पार्श्वभूमीवर मनसेचा एकमेव निवडून आलेल्या नगरसेवकांना शिंदे सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेच्या स्वीकृत सदस्यांमध्ये वाढ होणार आहेच मात्र विषय समित्या आणि स्थायी समितीमध्ये सुद्धा एक जण वाढणार आहे. निवड अकरा वाजता सुरू होईल दहा वाजेपर्यंत सर्व नगरसेवक महापालिकेत उपस्थित राहतील. शिंदे सेना आणि भाजप एकत्र येतात का याकडे लक्ष असेल सकाळी 9 वाजता लाईव्ह करता येईल.
6 Feb 2026, 06:05 वाजता
धुळे महानगरपालिकेमध्ये होणार महापौराची निवड
धुळे महानगरपालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवटीचा गुरुवारी शेवटचा दिवस होता. आज महापौर निवड होणारा आहे. त्यामुळे आज शेवटची महासभा घेण्यात आली.
6 Feb 2026, 01:54 वाजता
अजित पवारांच्या विमान अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी - सुनील तटकरे
अजित पवारांच्या विमान अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी केलीय. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या कार्यक्रमात तटकरेंनी ही भूमिका मांडली.