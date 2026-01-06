Maharashtra Breaking News Today LIVE : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांकडून डॅमेज कंट्रोलला सुरुवात; नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 January 2026: महाराष्ट्रात 29 महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. राज्यभरात प्रचाराचा जोर वाढला आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहे. स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे यांचा उद्या ६ जानेवारी रोजी ९५ वा स्मृती दिन आहे. शिवसेनेच्या वतीने हा दिवस ममता दिन म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. एकाच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 3 सभा घेणार आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यात नाराज कार्यकर्त्यांची काढणार समजूत. छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी व नांदेड येथे मेळावे..रविंद्र चव्हाण भाजप कार्यकर्त्यांसोबत साधणार संवाद.महापालिका निवडणुकीसाठी रविंद्र चव्हाण मैदानात. तर, दुसरीकडे अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या हल्ल्यामुळे जगात खळबळ माजली आहे. जगात याचे तीव्र पडसाद उमटले आहे. यामुळे जागतित तणाव निर्माण झाला आहे. या अनुषंगाने जागतिक पातळीवर काय घडामोडी घडतात याचे अपडेट देखील जाणून घेऊया.