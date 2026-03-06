English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील 50 बिबटे गुजरातमधील वनताराला पाठवण्याचा निर्णय, वनमंत्र्यांच्या निर्णयावरुन टीकेची झोड

Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील 50 बिबटे गुजरातमधील वनताराला पाठवण्याचा निर्णय, वनमंत्र्यांच्या निर्णयावरुन टीकेची झोड

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 March 2026: इराण-इस्त्रायल युद्ध, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प तसंर राज्यातील राजकीय आणि इतर घडामोडी यासंदर्भातील सर्व अपडेट एका क्लिकवर जाणून घ्या  

Shivraj Yadav | Mar 06, 2026, 08:54 AM IST
Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील 50 बिबटे गुजरातमधील वनताराला पाठवण्याचा निर्णय, वनमंत्र्यांच्या निर्णयावरुन टीकेची झोड

Breaking News Today LIVE Updates 6 March 2026: इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाचा आज सहावा दिवस असून दोन्ही देशांकडून एकमेकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. इराण माघार घेण्यास तयार नसून, इस्त्रायल-अमेरिकेवर तितक्याच आक्रमकतेने हल्ले करत आहे. दरम्यान महाराष्ट्रासाठी आज महत्त्त्वाचा दिवस असून, राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. तसंच टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघ फायनलमध्ये दाखल झाला असून, आता न्यूझीलंडशी भिडणार आहे. 

इराण-इस्त्रायल युद्ध, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प तसंर राज्यातील राजकीय आणि इतर घडामोडी यासंदर्भातील सर्व अपडेट एका क्लिकवर जाणून घ्या

6 Mar 2026, 08:54 वाजता

रत्नागिरीमध्ये ग्रामदैवतेच्या दर्शनासाठी निघालेल्या बसचा अपघात, 25 प्रवाशांसह बस उलटली

खेड-रत्नागिरीमध्ये ग्रामदैवतेच्या पालखी दर्शनासाठी गावी निघालेल्या खासगी मिनी बसचा धामणंद येथे अपघात.

खेड तालुक्यातील साफेली येथील राकेश पालांडे यांची ही खासगी मिनी बस होती

ही बस मुंबईतून रत्नागिरीच्या खेड तालुक्यातील साफेली या गावी निघाली होती

खेड-धामणंद मार्गावरील एनवरे येथे पहाटेच्या सुमारास एका खासगी आराम बसला भीषण अपघात झाला

चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ही बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात उलटली..

या बसमध्ये एकूण 25 प्रवासी होते

त्यातील काही प्रवाश्यांना किरकोळ दुखापत झाली असून अधिक उपचारासाठी खेड येथील कळंबोली शासकीय रुग्णालय उपचारांसाठी नेण्यात आले आहे..

6 Mar 2026, 08:42 वाजता

महाराष्ट्रातील 50 बिबटे गुजरातमधील वनताराला पाठवण्याचा निर्णय, वनमंत्र्यांच्या निर्णयावरुन टीकेची झोड 

आता राज्यातील बिबटे ही गुजरातला पाठवले जाणार आहेत. वन विभागाच्या निर्णयानंतर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे 50 बिबटे वनताराला पाठवण्याचा निर्णय झाला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक व वनतारा व्यवस्थापनामध्ये यासंदर्भात करार झाला आहे. बिबट्यांचे संवर्धन व मानवी संरक्षणाचे कारण पुढे करत वन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. 

 

6 Mar 2026, 08:13 वाजता

'इराण विनाशाच्या दिशेने सरकतोय..', ट्रम्प यांचा दावा. तेहरानमध्ये फायटर जेट्स आणि स्फोटांचे आवाज, कुवेतमध्ये वाजले सायरन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की इराण "वेळेपूर्वी आणि अभूतपूर्व प्रमाणात" नष्ट होत आहे. त्यांनी असा दावा केला की देशाकडे आता "हवाई दल नाही, हवाई संरक्षण नाही" आणि त्यांचे हवाई दल "नष्ट झाले आहे." al jazeera ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कुवेतमध्ये हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजले आणि त्यासोबत शक्तिशाली स्फोटांचे आवाज आले. दरम्यान, इराणची राजधानी तेहरानच्या आकाशात स्फोटांसह लढाऊ विमानांचे आवाज ऐकू आले.

6 Mar 2026, 08:06 वाजता

पुणे - तिथीनुसार शिवजयंती निमित्त पुणे शहरात वाहतुकीत बदल 

मिरवणुका असल्याकारणाने लक्ष्मी रोड, नेहरू रोड, शिवाजी रस्ता, बाजीराव रोड या रस्त्यावरील वाहतुकीत बदल 
या प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक वळवण्यात येणार 
पर्यायी रस्त्यांचा वापर करण्याच पुणे पोलिसांच आवाहन

पर्यायी मार्ग कोणते?
- जिजामाता चौकातून शिवाजी रोडने स्वारगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांना स. गो. बर्वे चौक– जंगली महाराज रोड खंडोजीबाबा चौ- टिळक चौ- टिळक रोड मार्गे वळविण्यात येईल.
– दारुवाला पुलाकडून फडके हौद चौक व जिजामाता चौकाकडे येणारी वाहतूक दारुवाला पुल चौकातूनच पर्यायी मार्गाने सोडण्यात येईल.
अप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौकाकडे जाणारी वाहतूक केळकर रोडमार्गे वळविण्यात येईल.
– मिरवणूक लक्ष्मी रोडवर असताना सोन्या मारुती चौकापर्यंत लक्ष्मी रोडवरील वाहने संत कबीर चौकाकडून वळविण्यात येतील.
– पुरम चौकातून शिवाजीनगरकडे जाणारी वाहने टिळक रोड- अलका टॉकीज चौ- एफ.सी. रोडमार्गे जातील.
– मिरवणुका सुरू झाल्यानंतर आप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौक व बाजीराव रोडकडे जाणारी वाहतूक बंद करून ती केळकर रोडकडे वळविण्यात येईल.
– गाडगीळ पुतळा परिसरात मिरवणूक असताना वाहने सावरकर भवन पुल – बालगंधर्व चौक किंवा टकले हवेली मार्गे वळविण्यात येतील.
– शनिवारवाड्याकडे जाणारी वाहतूक कॉसमॉस बँक जंक्शन- टिळक पूल- मनपा किंवा टकले हवेलीमार्गे सोडण्यात येईल.

6 Mar 2026, 08:02 वाजता

त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकाला मारहाण प्रकरणी सुरक्षारक्षकांवर मोठी कारवाई

त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाविकाला मारहाण प्रकरण केल्याप्रकरणी दोन सुरक्षारक्षकांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. भाविकाला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. 

विश्वस्त मंडळाकडून तातडीची शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली असून,  मंदिर प्रशासनाच्या गैरकारभाराबाबत महसूल प्रशासन गंभीर आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. 

6 Mar 2026, 07:21 वाजता

कोल्हापुरातून कुख्यात शस्त्र तस्कर मनीष नागोरीकडून एमडी ड्रग्स जप्त 

इचलकरंजी शेजारी असणाऱ्या यड्राव मध्ये छापा टाकत कुख्यात शस्त्र तस्कर मनीष नागोरी यांच्याकडून 865 ग्रॅम एमडी ड्रगसह, चार जिवंत काडतुसे असा तीस लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. 

इचलकरंजी शहरात दिवसाढवळ्या पोलिसाच्या समोर गोळीबार झाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हेगाराविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत मोठी कारवाई केली आहे. इचलकरंजी शेजारी असणाऱ्या यड्राव मध्ये छापा टाकत कुख्यात शस्त्र तस्कर मनीष नागोरी यांच्याकडून 865 ग्रॅम एमडी ड्रगसह, चार जिवंत काडतुसे असा तीस लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यड्राव मधील पिस्तूल तस्कर मनीष उर्फ मन्या रामविलास नागोरी याच्या घरावर धाड टाकून पोलिसांनी ही केली. इचलकरंजी मधील शहापूर पोलिसांनी ही कारवाई केली असून मनीष नागोरे याला पोलिसांनी अटक केली आहे. इचलकरंजीत घडलेल्या गोळीबारानंतर पोलिसांनी शस्त्र पुरवणाऱ्या आरोपीचा शोध सुरू केला होता. यावेळी मनीष नागोरी याची हालचाल संशयास्पद वाटल्याने पोलिसांनी मनीष नागोरे याच्या घरावर धाड टाकून कारवाई केली.

6 Mar 2026, 07:10 वाजता

हिंगोलीत लाच स्वीकारणाऱ्या मुख्याध्यापकाला लाचलुचपत विभागाच्या पथकाकडून रंगेहाथ अटक

हिंगोलीत मुख्याध्यापकाला 28 हजार रुपयांची लाच घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडल आहे, औंढा नागनाथ तालुक्यातील लाख येथील मधोमती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संतोष कढणे यांनी शिक्षकाकडून वर्षाचे घर भाडे भत्ता काढून देण्यासाठी 28 हजार रुपयाची लाच मागितली होती, लाच स्वीकारणाऱ्या मुख्याध्यापकाला रंगेहात पकडल्याने मुख्याध्यापकावर कारवाई करण्यात आली आहे..

6 Mar 2026, 07:09 वाजता

मुंबईतील क्रिकेट सामना; तिकिटांचा काळाबाजार उघड

मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या खंडणी विरोधी पथकाने टी २० विश्वचषक सामन्यांतील भारत-इंग्लंड सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. हा सामना गुरुवारी वानखेडे स्टेडियम येथे पार पडला. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव जहीर कमालुद्दीन बामणे (५१) असे आहे. बामणे हा हजार रुपये किमतीची तिकिटे काळ्या बाजारात २५,००० पर्यंत विकत होता. छाप्यामध्ये पोलिसांनी वानखेडे स्टेडियमची १० तिकिटे आणि एक मोबाइल फोन जप्त केला. ही कारवाई डोंगरी येथील रहिवासी जयेश अय्यर यांच्या तक्रारीनंतर करण्यात आली. अय्यर हे तिकिटे शोधत होते. त्यावेळी जहीर बामणे नावाचा व्यक्ती जास्त दराने तिकिटे विकत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती.

6 Mar 2026, 07:07 वाजता

राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी ९ अर्ज, तरीही निवडणूक होणार बिनविरोध

राज्यसभा निवडणुकीसाठी शरद पवारांचा घरातूनच अर्ज

मुंबई : राज्यसभेच्या सात जागांच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी नऊ जणांनी अर्ज भरले असले तरी त्यातील दोन अर्जावर सूचक, अनुमोदकांची नावे नसल्याने ते बाद ठरतील. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे, माजी आमदार रामराव वडकुते, माया इवनाते, पार्थ पवार आणि डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या बिनविरोध निवडीची औपचारिकता बाकी आहे.

शरद पवार यांनी प्रकृतीच्या कारणाने मुंबईतील निवासस्थानातूनच अर्ज भरला. भाजपला ४, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली. उमेश म्हात्रे व कांते सायन्ना या दोन अपक्षांनीही अर्ज सादर केले पण त्यांच्या अर्जावर सूचक, अनुमोदकांच्या सह्या नसल्याने त्यांचे अर्ज बाद होतील. उमेदवार अर्ज भरत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादीचे खा. प्रफुल्ल पटेल, खा. सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आदी उपस्थित होते.

6 Mar 2026, 07:02 वाजता

इस्रायलचा दर आठवड्याचा युद्धखर्च ३3अब्ज डॉलर; युद्धामुळे देशातील सर्व अर्थव्यवहार ठप्प

जेरुसलेम : इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि आर्थिक व्यवहारांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे इस्रायलला दर आठवड्याला अंदाजे ९.४ अब्ज न्यू शेकेल (३ अब्ज अमेरिकी डॉलर) इतका खर्च सोसावा लागू शकतो, असा इशारा इस्रायलच्या अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाचे महासंचालक इलान रोम यांनी होम फ्रंट कमांडचे प्रमुख मेजर जनरल शाई क्लॅपर यांना पत्र लिहून गुरुवारपासूनच आर्थिक व्यवहारांवरचे निर्बंध हटवावेत तसेच व्यवसाय आणि कामाची ठिकाणे टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
युद्धामुळे अर्थव्यवस्था बंद ठेवल्याने त्याची आर्थिक किंमत मोजावी लागते. अशा वेळी देशाची सुरक्षा व अर्थव्यवस्थेच्या गरजा यांच्याकडे एकाच वेळी लक्ष द्यायला हवे, असे इलान रोम यांचे म्हणणे आहे. गेल्या अडीच वर्षापासून इस्रायलची अर्थव्यवस्था वाढत्या संरक्षण गरजा व युद्धाच्या परिणामांमुळे मोठ्या दबावाखाली आहे.

