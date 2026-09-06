Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज मनसेचे पदअधिकारी मेळावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 September 2026: राज्यासह देशभरात घडणाऱ्या आजच्या सगळ्या घडामोडींवर या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष ठेवा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 06, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:27 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज मनसेचे पदअधिकारी मेळावा
06 September 2026 11:27 AM (IST)

‘लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचा’चा मोर्चा! पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त

पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्या समर्थसाठी‘लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचा’चा मोर्चा थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने पुणेकर सहभागी झाले आहेत. पुण्यात सध्या डीजेमुक्ती आणि डीजेला समर्थन, असे दोन मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी निलेश खरमरे यांनी 

06 September 2026 11:18 AM (IST)

आज मनसेचे पदअधिकारी मेळावा

आज मनसेचे पदअधिकारी मेळावा आहे. हा मेळावा ठाणेला गडकरी नाट्यगृहात होणार आहे. मेळाव्याला प्रमुख मार्गदर्शन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे करणार आहेत. राज ठाकरे काय बोलणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष लागलं आहे. 

 

06 September 2026 11:01 AM (IST)

विद्यानंद बापटांच्या समर्थनार्थ पुण्यात मोर्च्याला सुरुवात

डीजेविरोधात आवाज उठवणा-या विद्यानंद बापटांच्या समर्थनार्थ पुणेकर मैदानात उतरले आहेत...बालगंधर्व रंग मंदिर ते महापालिका भवन असा हा मोर्चा निघणार आहे...दरम्यान या मोर्चाचं मुख्य आकर्षण असलेले विद्यानंद बापटच या मोर्चात येणार नाहीत...त्यांनी स्वत:च तसे पुणे पोलिसांना कळवलं आहे... 

06 September 2026 10:47 AM (IST)

मध्य रेल्वेवर मंगळवारी १२ तासांचा मेगा ब्लॉक

* जळगाव–शिरसोली–म्हसावद दरम्यान अप-डाऊन मार्गावर ब्लॉक

* ८ सप्टेंबरला सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत वाहतूक प्रभावित

* स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली बसविण्याचे काम

* इगतपुरी–भुसावळ, भुसावळ–देवळाली आणि नाशिक रोड–बडनेरा मेमू पूर्णपणे रद्द

* अजनी–पुणे वंदे भारत व भुसावळ–दादर एक्सप्रेसच्या वेळेत बदल

* अमृत भारतसह अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या विविध स्थानकांवर २ ते ३ तास थांबवणार

06 September 2026 10:33 AM (IST)

डीजेवर नाचणारे 80 टक्के तरुण MPSCचे विद्यार्थी

पुण्यातील डीजेबंदी आणि ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत असताना आता अंकुश काकडेंच्या अजब दाव्यानं वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.. गणेश विसर्जन मिरवणुकीत नाचणा-या तरुणांपैकी तब्बल ८० टक्के तरुण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे असल्याचा दावा अंकुश काकडेंनी केलाय.... त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.

06 September 2026 10:29 AM (IST)

पनवेलमध्ये दहीहंडी उत्सवाला गालबोट

-लाईन अळी परिसरात दहीहंडी फोडताना पाच जणांना शॉक
-घटनेत पाच गोविंदा जखमी
-उघड्या वायरला स्पर्श झाल्यानं पाच गोविंदांना शॉक
-शॉक लागल्यामध्ये लहान गोविंदाचा समावेश
-MSEBच्या ढीसाळ कारभारामुळे दुर्घटना

06 September 2026 10:20 AM (IST)

डीजेविरोधात पुणेकरांचा एल्गार, विद्यानंद बापटांसाठी पुणेकर मैदानात

सण उत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात आज पुण्यात मोर्चा काढला जाणार आहे... विद्यानंद बापटांनी डीजे आणि
लाऊडस्पीकर विरोधात आवाज उठवला होता... त्यांच्या याच भूमिकेच्या समर्थनार्थ आज बालगंधर्व रंगमंदिर चौकातून या मोर्चाला सुरुवात होणार आहे... ध्वनीप्रदूषमाच्या नियमांची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी थेट महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला जाणार आहे... दरम्यान विद्यानंद बापट यांना देखील या मोर्चासाठी आमंत्रित केलं असून या मोर्चात बापट सहभागी होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय... 

06 September 2026 09:56 AM (IST)

आशिया कप स्पर्धेत भारतीय महिला टीमचा दबदबा

आशिया कप स्पर्धेत भारतीय महिला टीमचा दबदबा...भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय...पाकिस्तानचा डाव अवघ्या 55 धावांत गुंडाळला.. 

06 September 2026 09:56 AM (IST)

मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाचा अंदाज कायम

मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाचा अंदाज कायम..... तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता....

06 September 2026 09:55 AM (IST)

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तिसरी अटक

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तिसरी अटक…आरोपी चेतनचा मित्र रितेश हांगेला बेड्या… हत्येच्या कटाची माहिती असतानाही लपवल्यानं अटक...
 

06 September 2026 09:55 AM (IST)

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस...शिष्टमंडळाने आश्वासन पाळलं नसल्याचं सांगत जरांगेंनी पुन्हा एकदा पाणी सोडलं...सलाईन लावण्यासही नकार... 

06 September 2026 09:54 AM (IST)

राज ठाकरे पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार

एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यात आज मनसेचा पदाधिकारी मेळावा… राज ठाकरे पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार... डीजेबंदीबाबत काय बोलणार याकडे लक्ष.. 

06 September 2026 09:54 AM (IST)

पिंपरी चिंचवडच्या सांगवीत डीजे अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू

पिंपरी चिंचवडच्या सांगवीत डीजे अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू...डीजेचे रॅक लावत असताना महिलेच्या अंगावर कोसळला...कुणावरही गुन्हा दाखल करणार नाही, मृत महिलेच्या कुटुंबांची भूमिका

06 September 2026 09:53 AM (IST)

कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंची वादग्रस्त घोषणा…

विद्यानंद बापटांवर हल्ला करणाऱ्या संतोष चव्हाणला चांदीचे कडे देऊन सत्कार करणार...कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंची वादग्रस्त घोषणा…

06 September 2026 09:52 AM (IST)

डीजेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापटांसाठी पुणेकर मैदानात

डीजेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापटांसाठी पुणेकर मैदानात…बापटांच्या समर्थनार्थ पुण्यात आज मोर्चा…बालगंधर्व रंग मंदिर ते महापालिका मुख्यालय मोर्चा निघणार... 

06 September 2026 09:51 AM (IST)

पुण्यात दहीहंडी उत्सवात पहिला गुन्हा दाखल

पुण्यात दहीहंडी उत्सवात पहिला गुन्हा दाखल...8 बेस आणि 8 टॉप स्पीकर लावून ध्वनी प्रदूषण केल्याप्रकरणी बिबवेवाडीतल्या दहीहंडी मंडळावर गुन्हा..

06 September 2026 09:50 AM (IST)

महामुंबईत दहीहंडी उत्सावाला गालबोट

महामुंबईत दहीहंडी उत्सावाला गालबोट...मुंबईच्या मालाडमध्ये 7 वर्षीय बालगोविंदाने गमावला जीव... नवी मुंबईत 34 वर्षीय तरुणाचा थरावरुन पडून मृत्यू... तर दहीहंडीचे थर लावताना तब्बल 247 गोविंदा जखमी...

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
 Breaking News Maharashtra
LIVE UPDATE

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: पर्वतांवर साचलंय विनाशाचं पाणी! घेपन तलाव फुटला तर लाहौल-स्पितीमध्ये नेमकं काय होईल?
2
3
4
5