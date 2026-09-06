Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज मनसेचे पदअधिकारी मेळावा

पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्या समर्थसाठी‘लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचा’चा मोर्चा थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने पुणेकर सहभागी झाले आहेत. पुण्यात सध्या डीजेमुक्ती आणि डीजेला समर्थन, असे दोन मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी निलेश खरमरे यांनी
आज मनसेचे पदअधिकारी मेळावा आहे. हा मेळावा ठाणेला गडकरी नाट्यगृहात होणार आहे. मेळाव्याला प्रमुख मार्गदर्शन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे करणार आहेत. राज ठाकरे काय बोलणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष लागलं आहे.
डीजेविरोधात आवाज उठवणा-या विद्यानंद बापटांच्या समर्थनार्थ पुणेकर मैदानात उतरले आहेत...बालगंधर्व रंग मंदिर ते महापालिका भवन असा हा मोर्चा निघणार आहे...दरम्यान या मोर्चाचं मुख्य आकर्षण असलेले विद्यानंद बापटच या मोर्चात येणार नाहीत...त्यांनी स्वत:च तसे पुणे पोलिसांना कळवलं आहे...
* जळगाव–शिरसोली–म्हसावद दरम्यान अप-डाऊन मार्गावर ब्लॉक
* ८ सप्टेंबरला सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत वाहतूक प्रभावित
* स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली बसविण्याचे काम
* इगतपुरी–भुसावळ, भुसावळ–देवळाली आणि नाशिक रोड–बडनेरा मेमू पूर्णपणे रद्द
* अजनी–पुणे वंदे भारत व भुसावळ–दादर एक्सप्रेसच्या वेळेत बदल
* अमृत भारतसह अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या विविध स्थानकांवर २ ते ३ तास थांबवणार
पुण्यातील डीजेबंदी आणि ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत असताना आता अंकुश काकडेंच्या अजब दाव्यानं वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.. गणेश विसर्जन मिरवणुकीत नाचणा-या तरुणांपैकी तब्बल ८० टक्के तरुण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे असल्याचा दावा अंकुश काकडेंनी केलाय.... त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.
-लाईन अळी परिसरात दहीहंडी फोडताना पाच जणांना शॉक
-घटनेत पाच गोविंदा जखमी
-उघड्या वायरला स्पर्श झाल्यानं पाच गोविंदांना शॉक
-शॉक लागल्यामध्ये लहान गोविंदाचा समावेश
-MSEBच्या ढीसाळ कारभारामुळे दुर्घटना
सण उत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात आज पुण्यात मोर्चा काढला जाणार आहे... विद्यानंद बापटांनी डीजे आणि
लाऊडस्पीकर विरोधात आवाज उठवला होता... त्यांच्या याच भूमिकेच्या समर्थनार्थ आज बालगंधर्व रंगमंदिर चौकातून या मोर्चाला सुरुवात होणार आहे... ध्वनीप्रदूषमाच्या नियमांची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी थेट महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला जाणार आहे... दरम्यान विद्यानंद बापट यांना देखील या मोर्चासाठी आमंत्रित केलं असून या मोर्चात बापट सहभागी होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय...
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डीजेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापटांसाठी पुणेकर मैदानात…बापटांच्या समर्थनार्थ पुण्यात आज मोर्चा…बालगंधर्व रंग मंदिर ते महापालिका मुख्यालय मोर्चा निघणार...
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