Maharashtra Breaking News Today LIVE: समीर वानखेडेंच्या बहिणीकडून नवाब मलिक यांच्या क्लीन चिटला आव्हान

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6th September: आज गणेश विसर्जनानिमित्त संपूर्ण कोकणातील वरिष्ठ महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकांची सुरुवात सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे. मानाच्या गणपतीसह शहरातील प्रमुख गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी पुणे शहरात मोठी गर्दी होते. सार्वजनिक गणेश मंडळांची विसर्जन मिरवणूक सुरळीत आणि निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून सुद्धा तयारी पूर्ण झाली आहे. IMD कडून सकाळी 8.30 पर्यंत मुंबईसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय.
6 Sep 2025, 07:56 वाजता
समीर वानखेडेंच्या बहिणीकडून नवाब मलिक यांच्या क्लीन चिटला आव्हान
अजित पवार गटाचे नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या तक्रारी प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना क्लीन चिट दिल्याने याप्रकरणी समीर वानखेडे यांची बहीण यास्मिन यांनी न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांनी पक्षपातीपणा केला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत असा दावा याचिकेत करण्यात आला असून या याचिकेमुळे मलिक अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
6 Sep 2025, 07:54 वाजता
नातवासोबत घट्ट नाते असले तरी आजी पालकांपेक्षा श्रेष्ठ नाही- हायकोर्ट
पाच वर्षांच्या नातवासोबत घट्ट नाते निर्माण झाल्याचा दावा करत नातवाचा ताबा त्याच्या आई- वडिलांना सोपवण्यास नकार देणाऱ्या आजीला मुंबई हायकोर्टान सुनावले. नातवाचा कितीही लळा लागला, घट्ट नाते निर्माण झाले तरी त्याचे अधिक चांगल्या पद्धतीने संगोपन आई-वडीलच करू शकतात असे स्पष्ट करत हायकोटनि नातवाला पालकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
6 Sep 2025, 06:59 वाजता
महाराष्ट्रातील २२% मुलींच्या डोक्यावर वयाच्या २० व्या वर्षांपूर्वीच अक्षता- अहवाल
मुलगी शिकली पाहिजे, तिने नोकरी केली पाहिजे, करीअरमध्ये भरारी घेतली पाहिजे अशा गावगप्पा सारेच रंगवतात... पण ते प्रत्यक्षात येत नाही, याचे वास्तव आकडेवारीतून समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील २२.१ टक्के मुलींचे लग्न २० वर्षापूर्वीच आटोपले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातही १.१ टक्के मुलींचे बालविवाह होत असून, त्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक आहे.
6 Sep 2025, 06:58 वाजता
महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत ६०० चिनी जहाजांसह परप्रांतीय बोटींची घुसखोरी
महाराष्ट्रातील लाखो मच्छीमारांनी महिनाभरापूर्वी मासेमारीला सुरुवात केली असतानाच चीनच्या ६०० अवाढव्य फॅक्ट्री जहाजांसह परप्रांतीय मच्छीमार बोटींनी राज्याच्या सागरी हद्दीत हैदोस घालत लाखो टन मासळीची लूट सुरू केली आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत विदेशी व परप्रांतीय मच्छीमारांना मासेमारी करण्यास बंदी आहे. मात्र, राज्याचा बंदी कायदा झुगारून आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात या परराज्यांतील शेकडो मच्छीमार बोटी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करीत आहेत. परप्रांतातून येणाऱ्या ४२७ हॉर्सपॉवरपर्यंत क्षमतेच्या मासेमारी बोटी मालवण, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जयगड या हद्दीत अक्षरशः धुडगूस घालून लाखो टन मासळी लुटून नेत आहेत.
6 Sep 2025, 06:57 वाजता
१४ पाकिस्तानी ४०० किलो आरडीएक्ससह देशात घुसले व्हॉट्सअॅपवर धमकी संदेश
अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन सुरू असतानाच, भारतात १४ पाकिस्तानी अतिरेकी तब्बल ४०० किलो आरडीएक्स घेऊन घुसले असून, मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बॉम्बस्फोट घडवून आणणार, अशा धमकीचा संदेश मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप नंबरवर आल्याने पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. या संदेशाची पोलिसांकडून तपासणी सुरू असून, गुन्हे शाखा याप्रकरणी अधिक तपास करत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
6 Sep 2025, 06:56 वाजता
९३.५१ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण
राज्यातील २ कोटी ४ लाख ६३ हजार विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ९३.५१ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण आहे. मात्र, मात्र ५ लाख २७ हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार नसल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली. उर्वरित विद्यार्थ्यांची नोंदणी व पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (यूआयडीएआय) सहकार्याने शिबिरे होणार आहेत. १ कोटी ९१ लाख ३५ हजार विद्यार्थ्यांचे आधार वैध ठरले आहे. मात्र, ५ लाख २७ हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार नाही, ७ लाख ३७ हजार विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध ठरले आहे, तर ६३ हजार विद्यार्थ्यांची पडताळणी अद्याप प्रलंबित आहे. बायोमेट्रिक अद्ययावत न झाल्याने पडताळणीमध्ये अडथळे येत आहेत.
6 Sep 2025, 06:55 वाजता
महापालिकेची पूर्वतयारी परीपूर्ण
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूकपूर्व तयारीचा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी महानगरपालिका मुख्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला. महानगरपालिका प्रशासनाने केलेली पूर्वतयारी परिपूर्ण असल्याचे नमूद करत, आयोगाने समाधान व्यक्त केले.
5 Sep 2025, 22:57 वाजता
पुण्यातील मानाच्या आणि प्रमुख गणेश विसर्जन मिरवणुकीचे वेळापत्रक
दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर उद्या अनंत चतुर्दशी निमित्त राज्यात सर्वत्र विसर्जन मिरवणुकींचा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. वैभवशाली आणि ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकांची सुरुवात उद्या सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे. मानाच्या गणपतीसह शहरातील प्रमुख गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी पुणे शहरात मोठी गर्दी होते. सार्वजनिक गणेश मंडळांची विसर्जन मिरवणूक सुरळीत आणि निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून सुद्धा तयारी पूर्ण झाली आहे.
5 Sep 2025, 22:56 वाजता
मुंबई पालिका प्रभाग रचनेबाबत ४८८ हरकती आणि सूचना प्राप्त
बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रारूप प्रभाग रचनेबाबत विहित मुदतीत एकूण ४८८ हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या प्राप्त हरकती आणि सूचनांवर दिनांक १०, ११ आणि १२ सप्टेंबर २०२५ या तीन दिवसांत महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी यांच्यामार्फत सुनावणी घेतली जाणार आहे.
5 Sep 2025, 22:55 वाजता
आज वरिष्ठ महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर
आज गणेश विसर्जनानिमित्त संपूर्ण कोकणातील वरिष्ठ महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. रवींद्र चव्हाणांनी पोस्ट करुन याची माहिती दिली.