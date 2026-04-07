Maharashtra Breaking News Today LIVE: 7 एप्रिलच्या महत्त्वाच्या बातम्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 April 2026: बारामतीमधील पोटनिवडणुकीमधील उमेदवारी अर्जांच्या छाणणीपासून ते आज मुंबईत पार पडत असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपर्यंत आणि खरात प्रकरणापासून ते मुंबईत आज उद्घाटन होत असलेल्या मेट्रो लाइन 9 च्या उद्घाटनाच्या सोहळ्यासहीत दिवसभरातील महत्त्वाचे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
7 Apr 2026, 07:36 वाजता
नागपुरच्या अथर्व मनोरे प्रकरणात धक्कादायक खुलासा
नागपूर - 50 लाखांच्या खंडणीसाठी शेजारच्या मित्रांनीच नागपूरच्या अथर्व मनोरेचं अपहरण करुन हत्या केल्याचं उघड झालंय. हनुमान जयंतीच्या दिवशी अथर्व मनोरेचं घराशेजारुन अपहरण झालं होतं. त्यानंतर त्याचा मृतदेह सापडला होता. या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी शेजारी जयराम यादव याला अटक केली आहे.
7 Apr 2026, 07:35 वाजता
रीलच्या नादात तरुणाचा रेल्वे प्रवासादरम्यान मृत्यू
रीलच्या नादात एका तरुणाने प्राण गमववल्याची घटना बिहारमध्ये घडली आहे.. तरुण धावत्या ट्रेनच्या दारात डोके बाहेर काढून रील बनवत होता. यावेळी खांबाला धडकल्याने खाली पडून या तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. दरभंगा येथे बिहार संपर्क क्रांती सुपरफास्ट एक्सप्रेसमधून प्रवास करत असताना रील काढण्याचा प्रयत्न तरुणाच्या जीवावर बेतल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
7 Apr 2026, 07:29 वाजता
14 वर्ष रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावरचा पहिला टप्पा सुरु होताच रस्त्याला तडे आणि भेगा
गेली 14 वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडलं असतानाच पूर्ण झालेल्या भागांमध्येच तडे आणि भेगा पडू लागल्या आहेत. यामुळे संबंधित ठेकेदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागावर मोठी नामुष्की ओढवली आहे. लोणेरे ते दासगाव दरम्यानच्या टोळ गावानजिक रस्त्याचे दुरुस्ती काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.
7 Apr 2026, 07:29 वाजता
घाटकोपरमध्ये पुन्हा गुजराती-विरुद्ध मराठी वाद! गुजराती व्यवसायिकांकडून मराठी व्यसायिकाला मारहाण
घाटकोपर पूर्व मध्ये पुन्हा एकदा मराठी गुजराती वाद समोर आला आहे. मराठी माणसाला सार्वजनिक शौचालय वापरू देत नसल्याचा आरोप असून यावरून गुजराती व्यावसायिकांनी मराठी व्यवसायिकाला आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचे समोर आहे.
7 Apr 2026, 07:28 वाजता
खरातच्या बायकोला न्यायलयाकडून मिळणार दिलासा?
भोंदू बाबा अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातची अटकपूर्व जामिनासाठी धावाधाव सुरु आहे. कल्पनाने राहता न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज 4 एप्रिलला दाखल केला आहे. अटकपूर्व जामिनासाठीच्या अर्जावर 10 एप्रिलला सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
7 Apr 2026, 07:27 वाजता
मुंबई मेट्रो लाइन 9 चं आज उद्घाटन
मुंबई मेट्रो महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आज मेट्रो लाईन 9 च्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करणार आहे.दहिसर ते मीरा-भाईंदरदरम्यान हा मार्ग असेल. अनेक वेळा विलंब झालेली ही लाईन दहिसर पूर्व आणि काशीगावदरम्यान कार्यरत होणार आहे.