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Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे पंतप्रधान मोदींच्या भेटीसाठी दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 Aug 2026: देश, राज्य आणि तुमच्या शहरातील वेगवान घडामोडींचा धावता आढावा या लाईव्ह ब्लॉगमधून घेऊ शकता. 

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 07, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:05 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे पंतप्रधान मोदींच्या भेटीसाठी दाखल
07 August 2026 12:04 PM (IST)

एकनाथ शिंदे पंतप्रधान मोदींच्या भेटीसाठी दाखल 

'Gen Z' आंदोलनानंतर देशातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदी एनडीए घटक पक्षांच्या नेत्यांशी करत आहेत चर्चा 

सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे सुनावणी, त्यामुळे मोदी- शिंदे भेटीला महत्त्व

संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतही मोदी–शिंदे यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता.

बैठकीत महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता.

उबाठाचे ६ खासदार शिवसेनेत दाखल झाल्यानंतर, त्यांनी आणि इतर शिवसेना खासदारांनी अलीकडेच अमित शाह यांची घेतली होती भेट 

त्यानंतर आता शिंदे पंतप्रधान मोदींची भेट घेत असल्याने या भेटीला राजकीय महत्त्व.

शिवसेना खासदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांवर चर्चा होण्याची शक्यता.

07 August 2026 11:38 AM (IST)

रमेश म्हात्रे यांना गोव्याला राहण्याचे आदेश...

रमेश म्हात्रे यांना गोव्याला राहण्याचे आदेश

डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना जामीन मंजूर.

मुंबई हायकोर्टाने केला जामीन मंजूर.

जामीन झाल्यावर महाराष्ट्राबाहेर राहण्याचे रमेश म्हात्रे यांना आदेश.

रमेश म्हात्रे यांच्यासहित सर्व आरोपींनाही जामिन मंजूर 

आठवड्यातून तीन वेळा राहतील तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश.

हा खटला फास्ट्रॅक कोर्टात चालवला जाणार.

रमेश म्हात्रे यांच्यासहित सर्व आरोपींना अटीशर्तींसह जमीन दिला जाणार.

07 August 2026 11:36 AM (IST)

प्रशांत किशोर यांच्यामुळे महायुतीत मिठाचा खडा?...

प्रशांत किशोर यांच्यामुळे महायुतीत मिठाचा खडा?

प्रशांत किशोर यांच्यामुळे महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडण्याची शक्यता आहे.. भाजपचा बिहार विधानसभा पोटनिवडणुकीत पराभव करणारे प्रशांत किशोर यांनी मुंबईत सुनेत्रा पवारांची भेट घेतलीये..राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजकीय रणनीतीकार म्हणून प्रशांत किशोर यांची निवड केलीये... प्रशांत किशोर सातत्यानं भाजपवर टीका करतात.. त्यामुळे महायुतीत असताना राष्ट्रवादीनं प्रशांत किशोर यांची राजकीय रणनीतीकार म्हणून नियुक्ती केल्यानं महायुतीत अडचय़णी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.. दरम्यान प्रशांत किशोर आणि सुनेत्रा पवारा यांच्यात काल देवगिरी बंगल्यावर तब्बल 6 तास चर्चा झाल्याची माहितीही सूत्रांनी दिलीये.. 

07 August 2026 11:23 AM (IST)

लोकलमध्ये झोपलेल्या महिलेला बेदम मारहाण...

लोकलमध्ये झोपलेल्या महिलेला बेदम मारहाण

लोकलमध्ये झोपलेल्या महिलेला बेदम मारहाण... पुरुष प्रवाशाकडून महिलेला शिवीगाळ करत पट्ट्यानं मारहाण... मुंबईत लोकलमधील धक्कादायक प्रवास.. 

07 August 2026 10:56 AM (IST)

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांचं आजपासून 11वे अधिवेशन...

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांचं आजपासून 11वे अधिवेशन

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांचं आजपासून 11वे अधिवेशन… बंगळुरुत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि डी के शिवकुमारांच्या हस्ते होणार उद्घाटन…

07 August 2026 10:17 AM (IST)

 समता पतसंस्थेतील बनावट खात्यांप्रकरणी अपडेट...

 समता पतसंस्थेतील बनावट खात्यांप्रकरणी अपडेट

शिर्डीतील तथाकथित भोंदू अशोक खरात याच्या बनावट खाती आणि आर्थिक व्यवहार प्रकरणात दररोज नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. तपासादरम्यान समता पतसंस्थेत एकाच दिवशी 43 व्यक्तींच्या नावावर तब्बल 86 खाती उघडण्यात आल्याची बाब पोलिसांच्या रडारवर आली आहे. तसेच अशोक खरात हा नॉमिनी असलेल्या अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींची समता पतसंस्थेत खाती असल्याचाही तपास सुरू आहे.विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार अशोक खरात आणि व्यवस्थापक मिलिंद बनकर यांच्या चौकशीत आणखी काही व्यक्तींची नावे समोर आली असून या प्रकरणातील आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

07 August 2026 09:51 AM (IST)

वाशीमच्या मंगरुळपीर तालुक्यात बेकायदा वृक्षतोड...

वाशीमच्या मंगरुळपीर तालुक्यात बेकायदा वृक्षतोड

वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि वृक्षप्रेमींनी केला आहे.वारंवार तक्रारी करूनही वनविभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.शेलूबाजार–कारंजा महामार्गावर वृक्षतोडीचे लाकूड वाहून नेणारे एक वाहन वृक्षप्रेमींनी अडवून परवानगीची विचारणा केली. मात्र चालकाकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचा आरोप करत, बेकायदा वृक्षतोडीवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

07 August 2026 09:48 AM (IST)

शिक्षक वर्गाबाहेरच मुदतवाढीमुळे आणखी दहा दिवस एसआयआरचे काम...

शिक्षक वर्गाबाहेरच मुदतवाढीमुळे आणखी दहा दिवस 'एसआयआर'चे काम

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) मोहिमेच्या कर्तव्यावर असलेले शिक्षक 8 ऑगस्टला आपापल्या शाळांमध्ये परतणार होते. मात्र, आता या कामाला 17 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने शिक्षकही पुढील दहा दिवस शाळांबाहेरच असतील. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या घटक चाचणी परीक्षांच्या नियोजनावरही परिणाम होणार आहे.

07 August 2026 09:45 AM (IST)

माळशिरस बिबट्याचा वावर ...

माळशिरस बिबट्याचा वावर 

माळशिरस तालुक्यातील वाघोली परिसरात ऊस आणि केळीची शेती असल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी जागा आहे. काल रात्री वाघोली मधील एका शेतकऱ्याच्या ऊसाच्या शेता जवळ बिबट्याचा वावर असल्याचे काही ग्रामस्थांना दिसले. यानंतर वन विभाग तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाघोली मध्ये ग्रामस्थांची भेट घेतली. अद्याप बिबट्याने कोणत्याही प्राण्याची शिकार केली नाही. मात्र बिबट्याचा वावर असल्याने शेतकरी मात्र भीतीच्या सावटाखाली आहेत. 

07 August 2026 09:41 AM (IST)

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील भंडारा पोलिसांकडून आरोपीस तात्काळ...

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील भंडारा पोलिसांकडून आरोपीस तात्काळ अटक

भंडारा शहरातील अंगणवाडीमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची अत्यंत गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून भंडारा पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत या प्रकरणातील आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आले आहे. तर नागरिकांडून या घटनेचा निषेध करण्यासाठी भंडारा बंदचे आव्हान करण्यात आले आहे. 

07 August 2026 09:40 AM (IST)

 भैरवगड टोलेवाडी भूस्खलनग्रस्तांचे आमरण उपोषण सुरू; कायमस्वरूपी...

 भैरवगड टोलेवाडी भूस्खलनग्रस्तांचे आमरण उपोषण सुरू; कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची मागणी तीव्र

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील भैरवगड ,टोलेवाडी येथील भूस्खलनग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी ५ ऑगस्ट पासून आमरण उपोषण सुरू झाले आहे. पुनर्वसनासंदर्भातील शासन आदेश तातडीने काढावा आणि प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली आहे.भूस्खलनग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, २ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पुनर्वसनासाठी मान्यता दिली होती. मात्र त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा, निवेदने आणि बैठका होऊनही प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात ग्रामस्थांनी गावातच उपोषण सुरू केले आहे.पुनर्वसनासंदर्भातील शासनाचा अध्यादेश व अंतिम आदेश मिळेपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची राहील, असा इशाराही ग्रामस्थानी दिला आहे. 

07 August 2026 09:14 AM (IST)

वाशीम मालेगावात चोरांचा धुमाकूळ; चार घरांना केले लक्ष्य...

वाशीम मालेगावात चोरांचा धुमाकूळ; चार घरांना केले लक्ष्य

वाशिमच्या मालेगाव शहरात चोरांचा धुमाकूळ सुरूच असून. काल रात्री केळी रोड आणि अंकल नगर परिसरातील चार घरांमध्ये चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी संतोषी माता मंदिराजवळही मोठी चोरी झाली होती.मात्र, या चोरीचा अद्याप उलगडा झालेला नाही.सलग घडणाऱ्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, चोरट्यांचा बंदोबस्त करून चोरीच्या घटनांना आळा घालण्याची मागणी होत आहे.

07 August 2026 09:12 AM (IST)

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिवरत्न सभागृहाच्या नामांतरावरून नव्या वादाला...

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिवरत्न सभागृहाच्या नामांतरावरून नव्या वादाला सुरुवात

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिवरत्न सभागृहाच्या नामांतरावरून नव्या वादाला सुरुवात झाली असून जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांनी स्थायी समितीच्या सभेत ठराव मांडला आहे. शिवरत्न बदलून अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह नाव देण्यासाठी एकमताने ठराव मंजूर  केलाय.नामांतराच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष आणि संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाली आहे. नामांतराच्या निमित्ताने भाजप विरुद्ध मोहिते पाटील पुन्हा नवा संघर्ष पेटण्याची दाट शक्यता आहे. 

07 August 2026 09:12 AM (IST)

घरात ठेवलेल्या कीटकनाशकामुळे दोन चिमुकल्या बहिणींचा मृत्यू...

घरात ठेवलेल्या कीटकनाशकामुळे दोन चिमुकल्या बहिणींचा मृत्यू

शेतकऱ्याने घरात ठेवलेल्या कीटकनाशकामुळे दोन चिमुकल्या बहिणींचा मृत्यू झाला. नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात ही घटना घडली. बाळापूर येथील शेतकरी डेबेकर यांनी हरभरा बियाण्याला कीड लागू नये म्हणून घरात कीटकनाशक ठेवले होते. त्याच खोलीत दोन मुलींसह पती पत्नी झोपले होते. कीटकनाशकाचा फैलाव झाल्याने आई वडिलांसाह दोन्ही मुलींना उलट्याचा त्रास सुरु झाला. 6 वर्षीय आरोही डेबेकर आणि 4 वर्षाच्या आराध्या डेबेकर या दोन्ही बहिणींचा मृत्यू झाला. आई वडिलांवर उपचार सुरु असून त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे

07 August 2026 09:11 AM (IST)

पैनगंगा नदीवरील बॅरेजचे गेट बंद करून पाणी साठा करा नागरिकांची मागणी...

पैनगंगा नदीवरील बॅरेजचे गेट बंद करून पाणी साठा करा नागरिकांची मागणी

वाशिम जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील 11 बॅरेजमधून सध्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.मात्र, जिल्ह्यातील 162 लघु व मध्यम प्रकल्पांमध्ये केवळ 26.38 टक्केच पाणीसाठा असल्याने भविष्यातील पाणीटंचाईची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवण्या साठी बॅरेजचे गेट तातडीने बंद करून पाणीसाठा करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दमदार पाऊस न झाल्यास डिसेंबरनंतर पिण्याच्या पाण्यासह रब्बी हंगामाच्या सिंचनासाठीही गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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