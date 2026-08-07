Maharashtra Breaking News Today Highlights : मुंबईत बेस्ट बसचा पुन्हा एकदा अपघात, महिलेचा जागीच मृत्यू

पुण्याच्या इंदापूर मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांवर काँग्रेसने केलेल्या टीकेच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली आहे. पुणे जिल्हा दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी होळकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी इंदापूर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत काँग्रेसचा निषेध नोंदवला आहे
महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष अमन अंदेवार यांच्यावर पोक्सोच्या सहकलम 74 अंतर्गत गुन्हा दाखल, दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पीडितांची ओळख सार्वजनिक केल्याप्रकरणी बल्लारपूर पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा, पाचवीतील दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांकडूनच दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार झाल्याचं प्रकरण 4 दिवसांपूर्वी बल्लारपूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या एका अनुदानित खाजगी आश्रमशाळेत उघडकीस आलं होतं. या प्रकरणी अमन अंदेवार यांनी पीडित मुलांची ओळख काही व्हाट्सअप ग्रुप वर आणि व्यक्तींना शेअर केली होती, त्यामुळे पीडित बालकांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा धोक्यात आणल्याचा ठपका ठेवत अमन अंदेवार यांच्यावर दाखल करण्यात आला गुन्हा
मुंबईच्या मुलुंडमध्ये बेस्ट बसला अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. मुलुंडच्या आर मॉलजवळ बेस्ट चालकाने एका महिलेला चिरडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.512 क्रमांकाची ही बस मुलुंड चेकनाका येथे जात होती. यावेळी आर मॉलजवळ हा अपघात घडला आहे.
- डॅाक्टरांना मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणखी दोन दिवस जेल मध्येच राहणार असल्याची शक्यत....
कदाचित उद्या सुटका होऊ शकते परंतु उद्याची शक्यत कमीच....
- जामीन मिळून ही रमेश म्हात्रे जेल बाहेर नाही
- जामीन आदेश वेळेत जेलच्या जामिन पेटीत न पोहोचल्याने रमेश म्हात्रेचा पुढील दोन दिवस मुक्काम जेल मध्येच
- मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता सशर्त जामीन
- शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे कल्याणच्या आधारवाडी जेल मध्ये
- गेली ३ आठवडे रमेश म्हात्रे जेल मध्ये
- आज जामीन आदेश जेलमध्ये न पोहोचल्याने थेट सोमवार पर्यंत रमेश म्हात्रे जेल मध्येच
- रमेश म्हात्रेला कोर्टात पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश
- महाराष्ट्राबाहेर ज्या ठिकाणी राहणार तिथल्या स्थानिक पोलिस स्टेशन मध्ये रोज हजेरी लावण्याचे दिले आदेश
- डॅाक्टरांना मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणखी दोन दिवस जेल मध्येच राहणार असल्याची शक्यत....
कदाचित उद्या सुटका होऊ शकते परंतु उद्याची शक्यत कमीच....
- जामिन मिळून ही रमेश म्हात्रे जेल बाहेर नाही
- जामिन आदेश वेळेत जेलच्या जामिन पेटीत न पोहोचल्याने रमेश म्हात्रेचा पुढील दोन दिवस मुक्काम जेल मध्येच
- मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता सशर्त जामीन
- शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे कल्याणच्या आधारवाडी जेल मध्ये
- गेली ३ आठवडे रमेश म्हात्रे जेल मध्ये
- आज जामीन आदेश जेलमध्ये न पोहोचल्याने थेट सोमवार पर्यंत रमेश म्हात्रे जेल मध्येच
- रमेश म्हात्रेला कोर्टात पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश
- महाराष्ट्राबाहेर ज्या ठिकाणी राहणार तिथल्या स्थानिक पोलिस स्टेशन मध्ये रोज हजेरी लावण्याचे दिले आदेश
काही खासदारांची सोशल मिडिया वर सक्रियता अपेक्षेपेक्षा कमी.
तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर सक्रिय.
जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे प्रभावी माध्यम.
खासदारांच्या बैठकीदरम्यान मोदींकडून सोशल मीडियाचं महत्व अधोरेखित.
सर्व खासदारांनी सोशल मीडियावर अधिक सक्रिय राहून सरकारची कामगिरी, विकासकामे आणि जनहिताच्या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत सातत्याने पोहोचवावी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सर्व खासदारांना आवाहन
बाप्पाच्या स्वागतासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) सज्ज
गौरी-गणपतीसाठी कोकणात एसटीच्या ५,२२० जादा बसेस धावणार
७ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत ५,२२० जादा बसेस सोडण्याचा निर्णय
परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांची माहिती
येत्या 15 ऑगस्ट ला मंत्री भरत गोगावले रायगड मध्ये ध्वजारोहण करणार.
परंतु मात्र पालकमंत्री पदापासून गोगावले दूरच ?
प्रशासकीय स्तरावर पालकमंत्री पदाच्या संदर्भात कोणत्याही हालचाली अद्याप तरी नाही.
रायगडच्या आणि नाशिकच्या पालकमंत्री पदाला घेऊन प्रशासकीय स्तरावर कोणत्याही सूचना नाही.
विश्वसनीय सूत्रांची माहिती.
त्यामुळे त्या 15 ऑगस्ट आधी पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटतो का हे पाहणं महत्त्वाचं !
सुनेत्रा वहिनी आणि प्रशांत किशोरांची औपचारिक भेट झाल्याचं सुनील तटकरे म्हणालेत...तसेच मला रणनितीकार किंवा सर्व्हेची गरज नाही, मी फिल्डवर जात जनभावना समजून घेतो, असही तटकरे म्हणालेत...प्रशांत किशोर यांनी देवगिरीवर जात सुनेत्रा पवारांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे राष्ट्रवादीचे रणनितीकार म्हणून जबाबदारी असल्याची चर्चा रंगली होती...
राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि सुनेत्रा पवारांमध्ये काल बैठक झालीय. दोघांमध्ये देवगिरीवर तब्बल 6 तास चर्चा झाली आहे. यावेळी पक्षबांधणीसह संघटनेत मोठे बदल करण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती आहे. जोपर्यंत राज्यातील नेतृत्व सोबत काम करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला राज्यात काम करणे कठीण असल्याचं प्रशांत किशोर यांनी मत व्यक्त केलंय. भविष्यातील निवडणुकांसाठी आपण काम करणं अपेक्षित असेल तर प्रदेशाध्यक्ष पदाबाबत निर्णय घ्यावा लागेल अशी भूमिका प्रशांत किशोर यांनी बैठकीत मांडली असल्याची माहिती आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते आणि भाजप नेते मिथुन चक्रवर्ती यांना कोलकतामधील एका रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
बातमी सविस्तर वाचा - मिथुन चक्रवर्ती यांना रुग्णालयात केले दाखल, नक्की झाले काय? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. संसदेतील पंतप्रधान कार्यालयात जवळपास एक तास दोघांमध्ये बैठक सुरु होती.
बातमी सविस्तर वाचा - शिंदे आणि मोदींमध्ये तब्बल एक तास चर्चा! ठाकरेंच्या शिवसेनेतून आलेल्या 6 खासदारांचा उल्लेख, म्हणाले 'त्यांची...'
हिंगोलीच्या वसमत तालुक्यातील सह्याद्री देवराई टोकाई गडावर वृक्ष गणना सुरू करण्यात आली आहे.. आतापर्यंत २८ हजारांहून अधिक वृक्षांचे सर्वेक्षण झाले असून रक्तचंदन, पांढरा कुडा यांसारख्या दुर्मिळ प्रजातींची नोंद करण्यात आली आहे.. या उपक्रमामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि पक्षी निरीक्षणाला चालना मिळणार आहे..
नाशिकच्या वणी शहरात मुदतबाह्य कुरकुरेची पाकिटे पुनेगाव डाव्या कालव्यात फेकल्याचा आरोप झाला आहे.. या प्रकारामुळे पाणी प्रदूषण आणि आरोग्याचा धोका निर्माण झाल्याने संबंधितांवर कारवाईची मागणी होत आहे..
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय आणि त्यांच्या पत्नी संगीता यांचा घटस्फोट होणार नाही. अभिनेत्याच्या पत्नी संगीता यांनी घटस्फोटासाठी दाखल केलेला अर्ज मागे घेतला आहे. त्यांचे नाते तुटण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे हे दोघे गेल्या काही काळापासून चर्चेत होते. संगीता यांनी विजयवर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला होता आणि त्यांना घटस्फोट हवा होता. मात्र, आता त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात धक्कादायक प्रकार घडलाय. मेनुंबरवाडीत स्मशानभूमी आणि शेड नसल्याने ग्रामस्थांना भर पावसात ताडपत्री टाकून दशक्रिया विधी करावा लागला आहे. मूलभूत सुविधांअभावी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीने स्मशानभूमी उभारण्याची मागणी केली आहे.
नाशिकच्या बागलाण तालुक्यात पाणीटंचाईविरोधात दसाने येथील महिलांनी हंडा मोर्चा काढलाय. तोडगा न निघाल्याने संतप्त महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकले असून प्रशासनाकडे तातडीने पाणीपुरवठ्याची मागणी केली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 August 2026 : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय. दुसरीकडे मिथुन चक्रवर्ती यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5029 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.