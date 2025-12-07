Maharashtra Breaking News Today LIVE: शनिवारीपर्यंत मुंबई विमानतळावरील 146 उड्डाणे रद्द

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका, आगामी विधानसभा अधिवेश इत्यादींसह विविध मुद्द्यांवर राज्यातील राजकारण तापलं आहे. राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, अपडेट्सचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत.
7 Dec 2025, 09:03 वाजता
पुणे–नाशिक रेल्वे मार्गाला जीएमआरटीचा अडसर
पुणे–नाशिक या राज्यातील दोन महत्त्वाच्या वाढत्या शहरांना थेट जोडणारा सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग हा अनेक वर्षांपासून चर्चेत होता. मात्र, या प्रस्तावित मार्गातील जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील GMRT – Giant Metrewave Radio Telescope प्रकल्पामुळे मूळ रूट पूर्णपणे रद्द करून नवीन मार्गाला केंद्र सरकारची प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली. याबाबतच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतेच लोकसभेत अधिकृत स्पष्टीकरण दिले.मात्र हा मार्ग बदलल्याने जुन्नर आंबेगाव तालुक्यातील नागरिकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केलीय
7 Dec 2025, 08:39 वाजता
तपोवन भूमीतील झाडे तोडू नये यासाठी कराड मध्ये सह्यांची मोहिम
कराड-नाशिक येथील कुंभमेळ्यातील साधूग्रामसाठी तपोवन भूमीमध्ये नाशिक महापालिकेतर्फे सुमारे 1835 झाडांची तोड होणार आहे. या वृक्षतोडीबद्दल कराडकर, निसर्गप्रेमी, पर्यावरण प्रेमी आणि वृक्षप्रेमी नागरिकांच्या मार्फत नाशिक महानगरपालिकेचा जाहीर निषेध करण्यात आला. या वृक्षतोडी विरोधात कराड शहरातील स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण समाधी परिसरात सह्यांची मोहीम देखील राबवण्यात आली आहे.
7 Dec 2025, 08:37 वाजता
यापुढे निवडणूक नको, जाहीर लिलाव काढून महापौर,अध्यक्ष,नगरसेवक पदी नियुक्ती करा - शिवसेना शिंदे पक्षाच्या पदाधिकारयाची मागणी
राज्यात यापुढे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याऐवजी महापौर,जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांचा जाहीर लिलाव काढावा, अशी अजब मागणी सांगलीतील शिवसेना शिंदे गटाच्यावतीने करण्यात आली आहे. आष्टा नगरपालिकेतील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आणि वाळवा तालुका संघटक असणारे माजी नगरसेवक वीर कुदळे यांनी ही मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.तसेच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा विधेयक मंजूर करून यापदांसाठी वंचित असणाऱ्या गुंड,गुन्हेगारांना संधी द्यावी, अशी उपहासात्मक मागणी देखील वीर कुदळे यांनी केली असून निवडणूक आयो बरोबर राष्ट्रपतींच्याकडे देखील ही मागणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केला आहे. वीर कुदळे यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून आष्टा नगरपरिषदेची निवडणूक लढवली आहे,निवडणुकीमध्ये सर्वच पक्षांकडून मतदारांना करण्यात आलेल्या पैसे वाटपावरून ही अनोखी मागणी करत सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
7 Dec 2025, 07:35 वाजता
शनिवारीपर्यंत मुंबई विमानतळावरील १४६ उड्डाणे रद्द
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (CSMIA) शनिवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत १४६ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यामध्ये 70 आगमन आणि ७६ निर्गमनांचा समावेश होता.
7 Dec 2025, 07:34 वाजता
सहभागी शिक्षकांवर कारवाई, शाळा बंदमध्ये ९६,८०० जण गैरहजर राहिल्याचे उघड
राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राथमिकच्या २१ हजार ४७७ आणि माध्यमिक शाळेतील दोन हजार ५३९ शाळांतील एकूण ९६ हजार ८०० शिक्षकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून एक दिवसाचे वेतन कापण्याची कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालय स्तरावरून केली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षकांत सर्वाधिक दोन हजार ९२५ शिक्षक नाशिक जिल्ह्यात, तर त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्यात दोन हजार ३४८ गैरहजर होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
7 Dec 2025, 07:34 वाजता
डेक्कन क्वीनसह दहा रेल्वे गाड्या दिवसभरासाठी रद्द
लोणावळा येथील रेल्वेच्या कामासाठी रेल्वे कडून ब्लॉक घोषित करण्यात आला आहे. मुंबई पुणे दरम्यान धावणाऱ्या डेक्कन क्वीन सिंहगड प्रगती इंटरसिटी आणि डेक्कन अशा दहा गाड्या बंद असणार आहेत. इतर वीस मेल एक्सप्रेस वर या ब्लॉगचा परिणाम होणार आहे. आज सायंकाळी सहा पर्यंत 16 तासाचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
7 Dec 2025, 07:33 वाजता
पुण्यात २४९ शालेय वाहनांवर आरटीओची कारवाई करण्यात आलीय
पुणे आरटीओने मागील ११ महिन्यांत शहरातील स्कूल बस, व्हॅन आणि रिक्षांची तपासणी केली असता शालेय बस नियमावलीकडे दुर्लक्ष करणारी २४९ वाहने आढळून आली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, ६ वर्षाखालील मुलांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि चालक-वाहकांची पोलीस पडताळणी अनिवार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
7 Dec 2025, 06:40 वाजता
हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीला वेग; पीठासीन अधिकाऱ्यांचा उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक
महाराष्ट्र विधिमंडळ २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सर्वांगीण तयारीसंदर्भात, रविवार दिनांक ७ डिसेंबर २०२५ रोजी विधान भवन, नागपूर येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सकाळी १०.३० वाजता मंत्रीपरिषद सभागृह, विधानपरिषद इमारत (पहिला मजला) येथे होणाऱ्या या बैठकीत विधानपरिषद सभापती मा. ना. राम शिंदे, विधान परिषद उपसभापती श्रीमती डॉ. नीलम गोऱ्हे विशेष उपस्थित राहणार आहेत. तर, विधानसभा अध्यक्ष मा. ना. राहुल नार्वेकर ऑनलाईन उपस्थित राहतील. अधिवेशनादरम्यान सुरळीत कामकाज, निवास व्यवस्था, पत्रकारांसाठी असलेली सोय आणि विविध प्रशासकीय तयारी यांचा सखोल मागोवा घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात येणार आहे.
7 Dec 2025, 06:39 वाजता
'स्थानिक' निवडणुकीची रणधुमाळी; 'हिवाळी' अधिवेशन ठरणार वादळी
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवापासून नागपुरात सुरू होत आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीत भाजप आणि शिंदेसेनेत आलेल्या कटुतेनंतर होत असलेल्या या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात कसा समन्वय राहील, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
7 Dec 2025, 06:38 वाजता
राणीच्या बागेत झेब्रा, जिराफ, जॅग्वार, चिंपांझीसाठी लगबग..!
भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात (राणीबाग) येत्या काळात ईमु, चिंपांझी, गोरिला, पांढरे सिंह, झेब्रा, जिराफ असे परदेशी प्राणी पाहायला मिळणार आहेत. पालिकेकडून या परदेशी प्राण्यांच्या अधिवासासाठी १७ प्रदर्शिनी (पिंजरे) बांधण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. याशिवाय भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या मनोरंजन आणि प्राथमिक सुविधांसाठीही पालिका नियोजन करीत आहे.