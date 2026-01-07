Maharashtra Breaking News Today LIVE: कुत्र्याच्या नसबंदीतही भाजपनं...; अजित पवारांचा सणसणीत टोला

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 January 2026 : राज्यभरात आपल्याला महापालिका निवडणुकांची धामधूम पाहायला मिळत आहे. कुठे भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येत आहेत. तर कुठे सत्तेसाठी महाराष्ट्राचं राजकारण खालच्या पातळीला गेल्याचं दिसत आहे.
यंदाच्या महापालिका निवडणूकीत मनसे आणि उद्वव ठाकरे यांनी युती केली आहे. या निमित्ताने पहिली जाहीर सभा 11 जानेवारी रोजी घेण्यात येणार आहे. शिवसेना UBt आणि मनसेची संयुक्त सभा शिवाजी पार्क येथे होणार आहे. 11 जानेवारी रोजी शिवाजी पार्कची मिळाली तारीख मिळाली आहे.
7 Jan 2026, 08:27 वाजता
वर्षभरात मुंबईतून हजार बांगलादेशी हद्दपार
बांगलादेशी नागरिकांची राजरोस हिंदुस्थानात घुसखोरी होत आहे. अशा या घुसखोर बांगलादेशींविरोधात पोलिसांनी धडक मोहीम उघडली आहे. गेल्या वर्षभरात मुंबईतून एक हजार 61 घुसखोर बांगलादेशींना शोधून त्यांना हद्दपार केले आहे. बांगलादेशी नागरिक मिळेल त्या मार्गाने भारतात घुसखोरी करत आहेत. विविध शहरांत पद्धतशीर सेटिंग लावून ते आसरा घेत आहेत. अशा बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घेऊन मुंबईसह महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांची हकालपट्टी करण्यास - सुरुवात केली आहे. वर्ष 2025 मध्ये मुंबई पोलिसांनी तब्बल एक हजार ६१ बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई केली आहे. त्यामध्ये 453 पुरुष, 459 महिला, 129 बालके आणि 20 तृतीयपंथीय आहेत.
7 Jan 2026, 08:25 वाजता
बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली
बेस्ट उपक्रमामधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 'वड्डी-बनियन' आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. येत्या बुधवारी आझाद मैदानात हे आंदोलन केले जाणार होते. मात्र सार्वजनिक शिष्टाचाराचे कारण देत पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने निवृत्त कर्मचारी महायुती सरकारच्या दडपशाहीविरोधात आक्रमक झाले आहेत. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी गनिमी काव्याने लढा सुरूच ठेवणार असून पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार आहोत, असा पवित्रा बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीने जाहीर केला आहे. राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून निवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे. ऑगस्ट 2022 पासून निवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची हक्काची ग्रॅच्युईटी व इतर अंतिम देयके दिलेली नाहीत. याला सरकार आणि बेस्ट उपक्रमाची अनास्था कारणीभूत असल्याचा दावा करीत निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा जाहीर केला आहे.
7 Jan 2026, 07:43 वाजता
कोकणातील 'या' रेल्वेगाड्याच्या कालावधीत वाढ; कोकणातील प्रवाशांना दिलासा
कोकणात जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची संख्या कमी असल्याची खंत प्रवाशांद्वारे सातत्याने व्यक्त केली जाते. अनेक विशेष रेल्वेगाड्या देखील काही मर्यादित कालावधीसाठी चालविण्यात येतात. त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या नियमित रेल्वेगाड्यामध्ये गर्दीचा ताण वाढतो. याकारणास्तव कोकण रेल्वे प्रशासनाने कोकण रेल्वेवरून धावणाऱ्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते करमळी या रेल्वेगाड्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ही रेल्वेगाडी 15 जानेवारीपर्यंत चालवण्यात येणार होती. परंतु, आता ही रेल्वेगाडी 12 फेब्रुवारीपर्यंत प्रवाशांच्या सेवेत असेल. कोकण रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, नाताळ आणि नववर्षानिमित्त गाडी क्रमांक 22115/22116 लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) ते करमळी दरम्यान साप्ताहिक विशेष एक्स्प्रेस चालविण्यात येत होती. 18 डिसेंबर ते 15 जानेवारीपर्यंत ही रेल्वेगाडी चालविण्याचे नियोजन होते. परंतु, प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी विभाजित करण्यासाठी, या रेल्वेगाडीला 12 फेब्रुवारीपर्यंत चालविण्याचे नियोजन केले आहे.
7 Jan 2026, 07:38 वाजता
मंगेश काळोखे हत्याकांड प्रकरणात 'ते' दोन नेते अडचणीत
मंगेश काळोखे हत्याकांड प्रकरणी दोन आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि प्रवक्ते भरत भगत यांचा अटक पूर्व जामीन पनवेल कोर्टाने फेटाळला आहे. मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणी फिर्यादीमध्ये हत्येस मदत केल्याचा आरोप सुधाकर घारे आणि भरत भगत यांच्यावर करण्यात आला आहे. घारे आणि भगत यांचा या हत्येत हात आहे, अटक न करता जामीन देऊ नये अशी मागणी काळोखे कुटूंबीयांकडून केली जात आहे.
7 Jan 2026, 07:37 वाजता
बिनविरोधवरुन टीका करणाऱ्यांना फडणवीसांनी ऐकवला काँग्रेसचा इतिहास; 'देशाच्या संसदेत...'
देशाच्या संसदेत 35 खासदार बिनविरोध निवडून आले. त्यातील 33 खासदार काँग्रेसच्या काळात आले. तेव्हा लोकशाही जिवंत आणि धुळ्यात 4 नगरसेवक बिनविरोध आले तर लोकशाही धोक्यात? - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा धुळ्यातील प्रचारसभेत सवाल!
7 Jan 2026, 07:16 वाजता
कुत्र्याच्या नसबंदीतही भाजपनं...; 40000000000 रुपयांचा उल्लेख करत अजित पवारांचा टोला
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पुन्हा भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. "भाजपनं पिंपरी-चिंचवड मनपाला कर्जात लोटलं. कुत्र्याच्या नसबंदीतही भाजपनं पैसे खाल्ले. मनपावर 4 हजार कोटींचा बोजा टाकला," असं अजित पवार म्हणालेत.
7 Jan 2026, 07:11 वाजता
अबू सालेमला हवीये तातडीची पेरोल; तुरुंगाबाहेर यायचंय कारण...
अंडरवर्ल्ड गँगस्टर अबू सालेमने तातडीच्या पेरोलची मागणी केली आहे. मोठ्या भावाचा मृत्यू झाल्यामुळे पेरोलवर सोडण्याची मागणी करत अबू सालेमने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.
7 Jan 2026, 07:11 वाजता
महानगरपालिका निवडणुकांनंतर निवडणूक आयोग करणार मोठी घोषणा; फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात...
महानगरपालिका निवडणूक पार पडताच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. याच आठवड्यामध्ये दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकांसाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्या मतदान होण्याची शक्यता आहे.
7 Jan 2026, 07:09 वाजता
ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात एकनाथ शिंदेंची सभा
आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंची तोफ ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात धडाडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवडी, वरळी, सायन कोळीवाड्यात शिंदेंची सभा होणार असून ही सभा संध्याकाळी 6 नंतर आयोजित करण्यात आली आहे.
7 Jan 2026, 07:07 वाजता
पुण्यात आज अजित पवारांचा साडेचार तासांचा मेगा रोड शो
पुणे महानगर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारार्थ राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रोड शोचे आज आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी साडेनऊपासून दुपारी दोन पर्यंत अजित पवार रोड शोमधून प्रचार करतील.