English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना एलपीजी सिलिंडर देण्यावर बंदी; नेमकं काय घडणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राज्यभारातील महत्त्वाच्या घडमोडी, देशभरातील मोठ्या अपडेट्स,  राजकीय हालचाली तसेच दिवसभारातील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी ब्लॉग रिफ्रेश करा...

Priti Ved | Mar 07, 2026, 12:09 PM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना एलपीजी सिलिंडर देण्यावर बंदी; नेमकं काय घडणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: रोहित पवार आज दुपारी 1 वाजता दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेणार आहेत. अजित पवार यांच्या विमान घातपात प्रकरणाबाबत संसदेत आवाज उठवावा, अशी विनंती करण्यासाठी रोहित पवार दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच इंडिया आघाडीतील इतर प्रमुख नेत्यांचीही भेट घेणार असून यावर लक्ष असेल.राज्यसभेतून खासदार झाल्यानंतर प्रा.डॉ.ज्योती वाघमारे आज 2 वाजता प्रथमच सोलापूरच्या दौऱ्यावर असतील यासंदर्भातील महत्त्वाच्या अपडेट्स तसेच मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भारतावरील परिणाम...या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय वर्तुळातील घडमोडी आणि दिवसभारतील सर्व ताज्या बातम्या जाणून घ्या एका क्लिकवर...

7 Mar 2026, 12:01 वाजता

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना एलपीजी सिलिंडर देण्यावर बंदी

केंद्र सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना एलपीजी सिलिंडर देण्यावर बंदी घातली. आता हा गॅस केवळ घरगुती वापरासाठीच पुरवण्यात येईल. या गॅसचा पुरवठा केवळ सरकारी कंपन्यांद्वारेच करता येणार आहे, असा आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने काढला आहे. अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय. यामुळे हॉटेल, उद्योग बंद पडण्याची भीती निर्माण झालीय. 

7 Mar 2026, 11:25 वाजता

शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे सोलापूर दौऱ्यावर...

शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे या आज सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. सोलापुरातील मोदी परिसरातील मूळ झोपडपट्टीतील घरी जात वाघमारेनी घेतली नातलगांची भेट घेतली. परिसरातील महिलांकडून ज्योती वाघमारे यांना ओवाळणी करत त्यांचे मनःपूर्वक स्वागत केले जात आहे.

7 Mar 2026, 11:04 वाजता

लातूर जिल्ह्यात भरधाव BMW आणि टेम्पोचा भीषण अपघात, चौघांचा जागीच मृत्यू

लातूर जिल्ह्यातील औसा–तुळजापूर महामार्गावर भीषण अपघाताची घटना घडली आहे... भरधाव वेगाने येणाऱ्या बीएमडब्ल्यू कारने रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या लाकडाची वाहतूक करणाऱ्या आयशर टेम्पोला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात बीएमडब्ल्यूमधील सहा जणांपैकी चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी औसा आणि लातूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृतांमध्ये औसा तालुक्यातील बोरगाव येथील तिघांचा आणि सांगली येथील एकाचा समावेश आहे. धडक इतकी जोरदार होती की आयशर टेम्पो उलटला असून बीएमडब्ल्यू कारचेही पूर्ण टप उडून गेले आहे.ही दुर्घटना काल रात्री उशिरा घडली असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.....

7 Mar 2026, 10:28 वाजता

संजय राऊतांची अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

विरोधी पक्षनेता असूच नये अशी सरकरची भूमिका आहे असं संजय राऊत म्हणाले. पुढे त्यांनी. 'कर्जमाफी होतेय की नाही हे पाहावं लागेल' असं वक्तव्य केलं

7 Mar 2026, 09:45 वाजता

इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेलाचा भडका

इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेलाचा भडका उडालाय...आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल 7 टक्क्यांनी महागलंय...अजून काही दिवस युद्ध सुरू राहिल्यास सध्या 92 डॉलर प्रतिबॅरलवर असलेले तेल थेट 150 डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही...पेट्रोल-डिझेल वाढल्यास महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल...

7 Mar 2026, 09:44 वाजता

हळदीच्या दरात प्रतिक्विंटल वाढ 

आखाती देशांमधील युद्धामुळे निर्यात बंद झाल्याचा फटका हळदीला बसला आहे...हळदीचे दर प्रतिक्विंटल 2 हजार 300 रुपयांनी उतरले आहेत..सांगलीच्या हळद बाजारात गेल्या आठवड्यात सरासरी 18 हजार इतका दर मिळत होता..आता तो थेट 16 हजारांवर आला आहे...

7 Mar 2026, 09:39 वाजता

सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक संतापजनक घटना 

सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक संतापजनक घटना समोर आलीय...मृतदेह पोस्ट मॉर्टमला नेत असताना स्ट्रेचर तुटल्याने नातेवाईकांना मृतदेह उचलून नेण्याची वेळ आलीये..24 वर्षीय तरुण आकाश कोळीचा भीमा नदीत पोहोण्यासाठी गेला असता बुडून मृत्यू झाला...यानंतर त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आला..

7 Mar 2026, 09:10 वाजता

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत मोठ्या हलचाली

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसह पाच महत्त्वाच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड होणार आहे.... येत्या १२ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष सभेत या सभापतींची निवड होणारेय... त्यामुळे या समित्यांचे नेतृत्व कुणाकडे जातं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय...

7 Mar 2026, 09:03 वाजता

भिवंडीतील शिवरायांच्या मंदिराला आकर्षक रोषणाई 

भिवंडीतील शिवरायांच्या मंदिराला आकर्षक रोषणाई करण्यात आली असून ही सुंदर सजावट पाहण्यासाठी शिवप्रेमींची गर्दी उसळली आहे. दरम्यान शिवेंद्र राजेंनीही यावेळी शिवरायांना अभिवादन केले 

7 Mar 2026, 08:55 वाजता

सर्वसामान्यांनाही बसतेय युद्धाची झळ

सर्वसामान्यांनाही युद्धाची झळ बसतेय. आजपासून घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ झालीये. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची, तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 115 रुपयांची दरवाढ करण्यात आली आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Mossad Operation: इराणमध्ये घुसून कडक सुरक्षेतील खामेनींना नेमकं कसं संपवलं?, मोसादच्या प्लानची जगात कोणीच कल्पनाही नाही करु शकत!

Mossad Operation: इराणमध्ये घुसून कडक सुरक्षेतील खामेनींना नेमकं कसं संपवलं?, मोसादच्या प्लानची जगात कोणीच कल्पनाही नाही करु शकत!
8th Pay Commission: 1 कोटी कर्माचाऱ्यांच्या पगार किंवा पेन्शन वाढीसाठी काय करायला हवं? सरकारने मागवल्या सूचना!

8th Pay Commission: 1 कोटी कर्माचाऱ्यांच्या पगार किंवा पेन्शन वाढीसाठी काय करायला हवं? सरकारने मागवल्या सूचना!
RBIने रद्द केला बँकेचा परवाना, ना पैसे जमा करू शकणार, बँकिंग सुविधाही नाही मिळणार, ग्राहकांवर काय परिणाम?

RBIने रद्द केला बँकेचा परवाना, ना पैसे जमा करू शकणार, बँकिंग सुविधाही नाही मिळणार, ग्राहकांवर काय परिणाम?
Womens Day Speech in Marathi: आंतरराष्ट्रीय महिला दिनावर मराठीतून सोपे भाषण; सभागृहात होईल टाळ्यांचा कडकडाट!

Womens Day Speech in Marathi: आंतरराष्ट्रीय महिला दिनावर मराठीतून सोपे भाषण; सभागृहात होईल टाळ्यांचा कडकडाट!
Aajche Rashi Bhavishya 7 March 2026: कुंभात 4 राशीच्या ग्रहांचा खतरनाक संयोग, 5 राशीच्या जीवनात मोठी उलटापालट

Aajche Rashi Bhavishya 7 March 2026: कुंभात 4 राशीच्या ग्रहांचा खतरनाक संयोग, 5 राशीच्या जीवनात मोठी उलटापालट

T20 World Cup Prediction:&#039;संजू सॅमसन ठोकणार शतक, फायनल कोण जिंकणार?&#039;, वर्ल्डकपआधी भविष्यवाणी आली समोर!

T20 World Cup Prediction:'संजू सॅमसन ठोकणार शतक, फायनल कोण जिंकणार?', वर्ल्डकपआधी भविष्यवाणी आली समोर!
बदलापूर स्त्री बीज तस्करी प्रकरणी धक्कादायक खुलासे! सोनोग्राफीसाठी आलेल्या महिलांच्या 30 सेकंदांच्या व्हिडिओने खळबळ

बदलापूर स्त्री बीज तस्करी प्रकरणी धक्कादायक खुलासे! सोनोग्राफीसाठी आलेल्या महिलांच्या 30 सेकंदांच्या व्हिडिओने खळबळ
Career After 12th: बारावीनंतर मर्चेंट नेव्हीमध्ये नोकरी कशी मिळते? किती मिळतो पगार? सर्वकाही जाणून घ्या!

Career After 12th: बारावीनंतर मर्चेंट नेव्हीमध्ये नोकरी कशी मिळते? किती मिळतो पगार? सर्वकाही जाणून घ्या!
चष्मा अन् दादा घालायचे तसंच जॅकेट...; मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांना वाहिली अनोखी आदरांजली

चष्मा अन् दादा घालायचे तसंच जॅकेट...; मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांना वाहिली अनोखी आदरांजली
&#039;नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या हातची कठपुतली&#039;, विरोधकांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

'नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या हातची कठपुतली', विरोधकांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल