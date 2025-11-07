Breaking News LIVE: नाशिक शहरात 24 तासात चार अंशाने पारा घसरला

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 November 2025: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एकच नाव वादाच्या भोवऱ्यात अडकताना दिसत असून याव्य़तिरिक्त, राज्यात नेमकं काय घडणार? पाहा...   

Nov 07, 2025, 10:07 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 November 2025: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे सुपुत्र (Parth Pawar) पार्थ पवार यांचं नाव पुण्यातील (Koregaon land Controversy) कोरेगाव पार्क नावाच्या ठिकाणी असणाऱ्या 40 एकर जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्याच अडकलं आहे. या आरोपांमुळं अजित पवार आणि पार्थ पवार यांच्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवलेली असतानात येत्या काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. दरम्यान कोरेगाव जमीन व्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला तरीही त्या प्रकरणातील दुसरे भागीदार पार्थ पवार यांच्यावर मात्र गुन्हा दाखल नाही. एकिकडे हे प्रकरण गाजत असतानाच दुसरीकडे राज्यात रेल्वे अपघात, गुन्हेगारी आणि तत्सम घडामोडीसुद्धा कमी नाहीत. याच सर्व घडामोडी आणि त्यासंदर्भातील संक्षिप्त माहिती पाहा Live Blog मध्ये...

7 Nov 2025, 10:07 वाजता

7 Nov 2025, 09:52 वाजता

नाशिक शहरात 24 तासात चार अंशाने पारा घसरला

नाशिक शहरात पारा 14,2 अंशावर  घसरला आहे. 24 तासात 4 अंशाने पारा घसरला. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात निफाडमध्येही पारा घसरला. 13 अंशावर पारा आल्यानं वातावरणात गारठा निर्माण झाला आहे.  यंदाच्या हंगामात पाहिल्यादाच पारा 13 अंशावर आला आहे.  गेल्या चार दिवसांपासून वातावरणात बदल  झाला आहे.

7 Nov 2025, 09:02 वाजता

7 Nov 2025, 08:50 वाजता

धक्कादायक! जुबेरकडील कागदपत्रांत बॉम्ब बनवण्याची कृती

कोंढव्यात काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केलेल्या कारवाईत अटक केलेल्या जुबेर हंगरगेकरकडून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत बॉम्ब बनविण्याची सविस्तर कृती सापडल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तपास यंत्रणांनी चौकशी अधिक कडक केली असून, जुबेरच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी विविध तांत्रिक पुरावे आता तपासले जात आहेत.

 

7 Nov 2025, 08:21 वाजता

दाऊदच्या खेडमधील जागेचा व्यवहार रद्द

कुख्यात दाऊद इब्राहिम याची मुंबईतील तसेच खेडमधील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी लिलाव पुकारण्यात आला होता. मात्र त्या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणीही फिरकले नाही. त्यामुळे या मालमत्तांचा भविष्यात पुन्हा लिलाव करू असे सफेमा कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. 
खेड तालुक्यातील मुंबके या गावातील दाऊदची वडिलोपार्जित शेतजमीन तस्कर आणि परकीय चलन (मालमत्ता जप्त) कायदा (सफेमा) आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने विक्रीसाठी ठेवलेल्या नऊ मालमत्तांपैकी एक होती.

 

7 Nov 2025, 08:13 वाजता

7 Nov 2025, 08:10 वाजता

...तोपर्यंत 'त्या' नागरिकांना मतदानाचा अधिकार नाही

18 वर्षाच्या नागरिकाला मतदारयादी अद्ययावत करेपर्यंत मतदानाचा आपोआप अधिकार मिळत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने परळची रहिवासी असलेल्या 18 वर्षीय रुपिका सिंग हिच्या याचिकेवर घेतलेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले. मतदारयादी अद्ययावत करतानाच नुकतेच वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांना मतदारयादीत समाविष्ट केले जाईल, असे म्हणत न्यायालयाने मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या 18 वर्षीय युवतीच्या अर्जावर सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

 

7 Nov 2025, 06:57 वाजता

BMC Election 11 नोव्हेंबरला कोणाची लॉटरी लागणार?

मुंबईकरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष लागलेल्या मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण सोडत 11 नोव्हेंबरला वांद्रे येथील बालगंधर्व सभागृहात सकाळी 1 वाजता होईल. या सोडतीवर सर्वपक्षीय माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवार यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. वॉर्ड आरक्षण बदलल्यास अनेक वर्षे विकासकामे केलेल्या माजी नगरसेवकांना इतर वॉर्डाचा शोध घ्यावा लागणार आहे. तसेच विविध पक्षांनाही आरक्षणनिहाय उमेदवाराचा शोध घेण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.

 

7 Nov 2025, 06:54 वाजता

सुरेश रैना, शिखर धवन यांची मालमत्ता जप्त

ऑनलाइन बेटिंग अॅप जाहिरात प्रकरणात माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना व शिखर धवन यांच्याशी संबंधित 11.14 कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे.

 

7 Nov 2025, 06:53 वाजता

मेट्रो एकत्रीकरण; समितीची स्थापना

मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) मेट्रो सेवा चालविणाऱ्या संस्थांची एक संस्था तयार करण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना राज्य सरकारने केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली. तिला पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागेल.
मुंबई महानगरात महामुंबई मेट्रो संचलन मंडळ, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सिडको यांच्यामार्फत मेट्रो मार्गिकांचे संचलन केले जाते. पुढील 5 वर्षांत मुंबई महानगरात 337 किमी लांबीचे मेट्रोचे जाळे उभारले जाणार आहे.

 

