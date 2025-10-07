Maharashtra Breaking News Today LIVE: 25 लाखांची लाच घेणाऱ्या उपायुक्तासंदर्भात मोठी अपडेट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 October 2025: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबरोबरच देशाचे सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भातील घडामोडी आज चर्चेत असतील. याशिवाय बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता आजपासून लागू झाली असून खऱ्या अर्थाने प्रचाराला सुरुवात होणार आहे. दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा तुम्हाला या ठिकाणी घेता येणार आहे. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी ठराविक वेळाने हे पेज रिफ्रेश करत राहा.
7 Oct 2025, 08:23 वाजता
मुंबई-पुणे नव्हे तर महाराष्ट्रातील 'या' पौराणिक महत्त्व असलेल्या जिल्ह्यात उभारणार फिल्मसिटी, जागाही ठरली
7 Oct 2025, 08:00 वाजता
'शुभमन गिलवर कर्णधारपदासाठी जबरदस्ती'; दिग्गज खेळाडूचा गौप्यस्फोट, 'इच्छा नसतानाही BCCI...'
'शुभमन गिलवर कर्णधारपदासाठी जबरदस्ती'; दिग्गज खेळाडूचा गौप्यस्फोट, 'इच्छा नसतानाही BCCI...'
7 Oct 2025, 07:59 वाजता
'माझं डोकं फार ठणकतंय, आताच...', अपघातानंतर विजय देवरकोंडाची सोशल मीडिया पोस्ट, 'झोप अन्...'
'माझं डोकं फार ठणकतंय, आताच...', अपघातानंतर विजय देवरकोंडाची सोशल मीडिया पोस्ट, 'झोप अन्...'
7 Oct 2025, 07:59 वाजता
उद्या नवी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठा फेरबदल; 'ही' वाहने रस्त्यावर दिसता कामा नये! पोलिसांचे आदेश
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन 8 ऑक्टोबरला होणार आहे. या कार्यक्रमास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी लागू केली आहे. हे वाहतूक बदल 8 ऑक्टोबरला सकाळी 6 ते रात्री 10 या वेळेत लागू असतील. 8 ऑक्टोबरला विमानतळाचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. या कालावधीत बंदोबस्त, सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाहतुकीच्या नियोजनामुळे नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी शहरातील सर्व मार्गावरून मार्गस्थ होणाऱ्या, अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी लागू केली आहे.
7 Oct 2025, 07:55 वाजता
"क्रिकेटमध्ये खेळासारखे...," सर्वोच्च न्यायालयाची धक्कादायक टिप्पणी, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
"क्रिकेटमध्ये खेळासारखे...," सर्वोच्च न्यायालयाची धक्कादायक टिप्पणी, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
7 Oct 2025, 07:51 वाजता
पिक वाया गेल्याने हाताश शेतकऱ्याची आत्महत्या; कन्नड तालुक्यातील औराळा येथील घटना
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कन्नड तालुक्यातील शेतकऱ्याचे मक्याचे पीक खुंटल्याने हताश झालेल्या एका शेतकऱ्याने शेतातच विषारी औषध घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तालुक्यातील औराळा शिवारात घडली आहे. सतीश कारभारी निकम असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. मका पिकाची वाढ खुंटल्याने पिकाच्या लागवडीसाठी केलेला खर्च निघणार नाही आणि खाजगी कर्ज कसे फेडावे या चिंतेतून ते शेतकरी हताश झाले होते.
7 Oct 2025, 07:42 वाजता
महाराष्ट्रात पुन्हा दिसणार हवामान बदल. पाहा राज्याच्या कोणत्या भागांमध्ये पावसाचा इशारा... जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त...
7 Oct 2025, 07:40 वाजता
'मोदी, शाह, राजनाथ हे तिघेही...', ठाकरे सेनेचा मोहन भागवतांना टोला; '11 वर्षांपासून देशाची...'
'मोदी, शाह, राजनाथ हे तिघेही...', ठाकरे सेनेचा मोहन भागवतांना टोला; '11 वर्षांपासून देशाची...'
7 Oct 2025, 07:36 वाजता
नागपुरात मेंदूज्वराचे 12 संशयित रुग्ण भरती
सद्यस्थितीत नागपूर शहरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये 0 ते 16 वर्ष वयोगटातील संशयित मेंदूज्वराचे (एइएस) एकूण 12 रुग्ण विविध शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये भरती आहेत. यातील मध्यप्रदेशातील 10 व महाराष्ट्रातील 1 आणि तेलंगणाचा 1 रुग्ण आहे. यापैकी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) मध्ये 6रुग्ण उपचार घेत आहेत. एम्स मध्ये 2 रुग्ण, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटलमध्ये 1 रुग्ण, लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये 1 रुग्ण, कलर्स हॉस्पिटलमध्ये 1 आणि गेट वेल हॉस्पिटल 1 रुग्ण उपचार घेत आहेत.
7 Oct 2025, 06:47 वाजता
उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांनी बैठक बोलावली
उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांनी आज एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. आज दुपारी 4 वाजता बैठक बोलावण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल आणि राज्यसभेतील इतर अनेक पक्षांचे नेते बैठकीला उपस्थित राहतील. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सीपी राधाकृष्णन यांनी पहिल्यांदाच ही बैठक बोलावली आहे.