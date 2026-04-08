Breaking News Today LIVE: अमेरिका-इराण युद्ध अखेर थांबलं, 2 आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 April 2026: अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध, अशोक खरात प्रकरण आणि बारामती पोटनिवडणुकीसह सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Apr 08, 2026, 07:02 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 April 2026: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील मागील 38 दिवसांपासून सुरु असलेला संघर्ष अखेर थांबला आहे. दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यात आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला उद्ध्वस्त करण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान राज्यातील अशोक खरात प्रकरणी रोज नवनवे खुलासे होते आहेत. एसआयटीने याप्रकरणी पत्रकार परिषद घेत आतापर्यंतच्या तपासाची माहिती दिली आहे. याशिवाय बारामतीमधील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहे. राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

 

8 Apr 2026, 07:02 वाजता

युद्ध थांबताच तेलाच्या किंमती घसरल्या, 15 टक्क्यांहून अधिक दर घटले

युद्धविरामानंतर अमेरिकेत तेलाच्या किमती 15 टक्क्यांहून अधिक घसरल्या
ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत 95 डॉलर प्रति बॅरलवर

8 Apr 2026, 06:57 वाजता

शस्त्रसंधीनंतर अबू धाबीमध्ये हल्ला

शस्त्रसंधीनंतरही अबू धाबीमध्ये हल्ला करण्यात आला आहे. हबशान गॅस क्षेत्रावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला आहे. इराणने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला केला, ज्यानंतर गॅस क्षेत्रात आग लागली.

8 Apr 2026, 06:43 वाजता

अराघची यांनी शहबाज-मुनीर यांचे मानले आभार

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल पाकिस्तानी पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल मुनीर यांचे आभार मानले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी म्हटलं आहे की, इराणच्या वतीने, मी आमचे प्रिय बंधू, पाकिस्तानी पंतप्रधान शरीफ आणि फील्ड मार्शल मुनीर, यांनी या प्रदेशातील युद्ध संपवण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल कृतज्ञता आणि कौतुक व्यक्त करतो.

8 Apr 2026, 06:40 वाजता

होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यास इराणची सहमती

जगाला दिलासा देणाऱ्या एका घटनेत, इराणने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शांततेचा प्रस्ताव स्वीकारला असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दोन आठवड्यांसाठी सुरक्षित मार्गाला तसेच लष्करी कारवाया थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी 'एक्स'वर इस्लामिक प्रजासत्ताकाची प्रतिक्रिया पोस्ट केली आणि म्हटले की, जर हल्ला झाला नाही तर इराण आपल्या लष्करी कारवाया थांबवेल.

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या वतीने, मी माझे प्रिय बंधू, पाकिस्तानचे पंतप्रधान महामहिम शरीफ आणि फील्ड मार्शल मुनीर, यांनी या प्रदेशातील युद्ध संपवण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल कृतज्ञता आणि कौतुक व्यक्त करतो. पंतप्रधान शरीफ यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये केलेल्या बंधुभावाच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून, तसेच अमेरिकेने त्यांच्या १५-कलमी प्रस्तावावर आधारित वाटाघाटींसाठी केलेल्या विनंतीचा आणि राष्ट्राध्यक्षांनी वाटाघाटींचा आधार म्हणून इराणच्या १०-कलमी प्रस्तावाची सर्वसाधारण चौकट स्वीकारल्याच्या घोषणेचा विचार करून, मी इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या वतीने याद्वारे घोषित करतो की: जर इराणवरील हल्ले थांबवले गेले, तर आमचे शक्तिशाली सशस्त्र दल त्यांच्या बचावात्मक कारवाया थांबवतील. दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी, इराणच्या सशस्त्र दलांशी समन्वय साधून आणि तांत्रिक मर्यादांचा योग्य विचार करून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्गक्रमण शक्य होईल," असे अराघची यांनी लिहिले.

या दोन आठवड्यांच्या विरामामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुढील व्यापक वाटाघाटी होण्याची आणि इस्लामाबादमध्ये संभाव्य शांतता शिखर परिषदेची शक्यता आहे.

यापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या दुहेरी शस्त्रसंधीची घोषणा करत इराणवरील "बॉम्बफेक आणि हल्ल्यांची" मोहीम स्थगित केली आणि इराणचा १०-कलमी प्रस्ताव व्यवहार्य असल्याचे म्हटले.या दोन आठवड्यांच्या विरामामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुढील व्यापक वाटाघाटी होण्याची आणि इस्लामाबादमध्ये संभाव्य शांतता शिखर परिषद होण्याची शक्यता आहे.

8 Apr 2026, 06:39 वाजता

इराणमध्ये जल्लोषाचं वातावरण, लोक ध्वज घेऊन रस्त्यावर उतरले

8 Apr 2026, 06:31 वाजता

आंतरराष्ट्रीय 10 हजार उड्डाणे रद्द, इराण युद्धाचा विमानसेवेला फटका; मार्गातही बदल

इराण युद्धामुळे भारत आणि पश्चिम आशियातील देशांदरम्यान ये-जा करणाऱ्या दैनंदिन विमानांच्या संख्येत 250 ते 275 ने घट झाली आहे. तसंच, गेल्या ३७ दिवसांत एकूण 10 हजारांहून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द झाल्याची माहिती आज नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडून देण्यात आली. तसंच, पश्चिम आशियातील देशांतून विमान प्रवास बंद असल्याने अमेरिका-युरोपला जाणाऱ्या विमानांना वळसा घालून जावे लागत आहे.
युद्ध पेटण्याआधी आखाती देश आणि भारतातून दररोज सरासरी 300 ते 35 विमानांचे उड्डाण होत होते. मात्र, 28 फेब्रुवारीपासून दैनंदिन उड्डाणांचा आकडा 80 ते 90 वर घसरला. याशिवाय संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, इस्राईल, बहारीन, इराण, जॉर्डन, लेबनॉन या देशांतील आकाश बंद असल्यामुळे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेला भारतीय विमानांना लांबच्या मागनि जावे लागत असल्यामुळे वेळेबरोबरच प्रवास खर्चही वाढला आहे

8 Apr 2026, 06:26 वाजता

अमेरिका-इराण युद्ध अखेर थांबलं, 2 आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी (७ एप्रिल) जाहीर केले की, अमेरिका इराणसोबत दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामासाठी सहमती झाली आहे. तसंच होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यास तयारी दर्शवण्यात आल्याचंही सांगितलं आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही तासांपूर्वीच इराणवर मोठ्या हल्ल्याचा आणि तेथील संपूर्ण संस्कृती नष्ट करण्याचा इशारा दिला होता. हा युद्धविराम घडवून आणण्यात पाकिस्ताननेही महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्याचा उल्लेख ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये केला आहे. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनीही पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल मुनीर यांचे आभार मानले आहेत. 

भारतातील सर्वात महागडी कार, इतक्या किंमतीत येतील 63 टोयोटा फॉर्चूनर; फिचर्स कधीच ऐकले नसतील!

भारतातील सर्वात महागडी कार, इतक्या किंमतीत येतील 63 टोयोटा फॉर्चूनर; फिचर्स कधीच ऐकले नसतील!
Metro Line 9 : दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते आहेत मेट्रो स्टेशन?, आता असं असणार वेळापत्रक, A टू Z माहिती

Metro Line 9 : दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते आहेत मेट्रो स्टेशन?, आता असं असणार वेळापत्रक, A टू Z माहिती
Explainer: इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात अणुबॉम्ब हल्ला झाला तर जगात महाविनाश होईल? कोणत्या देशांवर काय परिणाम होणार?

Explainer: इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात अणुबॉम्ब हल्ला झाला तर जगात महाविनाश होईल? कोणत्या देशांवर काय परिणाम होणार?

&#039;पुढचे 12 तास ट्रेनचा प्रवास टाळा&#039;, इस्त्रायलकडून इराणीयन्सच्या सर्वसामान्यांना निर्वाणीचा इशारा

'पुढचे 12 तास ट्रेनचा प्रवास टाळा', इस्त्रायलकडून इराणीयन्सच्या सर्वसामान्यांना निर्वाणीचा इशारा
अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?

अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?
सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या महिला उमेदवाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल; 53 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या महिला उमेदवाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल; 53 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात
भारतीयांनी पुढील 48 तास घरातच राहावे…; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण हल्ल्याच्या धमकीनंतर भारताकडून सूचना जारी

भारतीयांनी पुढील 48 तास घरातच राहावे…; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण हल्ल्याच्या धमकीनंतर भारताकडून सूचना जारी

RR vs MI Pitch Report: गुवाहाटीत हार्दिक पांड्याचा जलवा दिसणार की पुन्हा पाऊस पडणार? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट आणि हवामानाचा अंदाज एका क्लिकवर

RR vs MI Pitch Report: गुवाहाटीत हार्दिक पांड्याचा जलवा दिसणार की पुन्हा पाऊस पडणार? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट आणि हवामानाचा अंदाज एका क्लिकवर
&#039;हे तू काय केलंस?&#039; झिशान आयुबचा उल्लेख, अनैतिक संबंधांबाबत पियुष मिश्रांच्या पत्नीचा थेट सवाल?

'हे तू काय केलंस?' झिशान आयुबचा उल्लेख, अनैतिक संबंधांबाबत पियुष मिश्रांच्या पत्नीचा थेट सवाल?
MI VS RR : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामना पावसामुळे रद्द झाला तर पॉईंट्स टेबलमध्ये कोणते बदल होणार?

MI VS RR : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामना पावसामुळे रद्द झाला तर पॉईंट्स टेबलमध्ये कोणते बदल होणार?