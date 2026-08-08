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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शरद पवारांचे खासदार मोदींना भेटणार; कारण...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 Aug 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील ताज्या बातम्यांचे लाइव्ह अपडेट्स जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:15 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शरद पवारांचे खासदार मोदींना भेटणार; कारण...
08 August 2026 11:12 AM (IST)

सोमवारी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार घेणार पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट 

सोमवारी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार सोमवारी सकाळी 11 वाजता पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. सुप्रिया सुळे यांच्यासह पक्षाचे इतर खासदार राहणार उपस्थित. राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य पतिस्थीच्या अनुषंगाने ही भेट होणार आहे.

08 August 2026 10:50 AM (IST)

उपवर्गीकरण विरोधात पुण्यात महामोर्चा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

उपवर्गीकरण विरोधात पुण्यात महामोर्चा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनामेची मागणी 

पुण्यात आयोजित अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधी महामोर्चा आज पुण्यामध्ये होत आहे. आनंदराज आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत मोर्चाचे आयोजन करण्यात आला आहे.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये करण्यात येणाऱ्या संभाव्य उपवर्गीकरणाच्या (अ, ब, क, ड) विरोधात पुण्यात मंगळवारपेठ जुनाबाजार ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा असणार मोर्चा निघणार असून मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होणार आहेत. अनुसूचित जातींचे प्रलंबित प्रश्न, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवणे आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची प्रमुख मागणी या मोर्चाद्वारे केली जाणार आहे. पोलिसांकडून वाहतुकीत बदल करण्यात आला असून कशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आला आहे. मोठ्या संख्येने लोक मोर्चात उतरणार असून त्यांचं नियोजनही आयोजकांनी केला आहे.

08 August 2026 09:48 AM (IST)

अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल 308 कोटी 96 लाख रुपयांची...

अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल 308 कोटी 96 लाख रुपयांची कर्जमाफी जमा; शेतकऱ्यांना दिलासा

अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 33 हजार 809 शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल 308 कोटी 96 लाख रुपयांची कर्जमाफी जमा करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये 76 हजार 350 शेतकऱ्यांचा समावेश होता. त्यापैकी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. पात्र ठरलेल्या 33 हजार 809 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. मात्र अजूनही 18 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची ई केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित आहे. तसेच 42 हजारांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांची नावे अद्याप कर्जमाफीच्या यादीत आलेली नाहीत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने ई केवायसी पूर्ण करावी असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

08 August 2026 08:26 AM (IST)

नाशिक शहरात साडेतीन वर्षांत रस्त्यांवर 1260 कोटींचा खर्च तरीही खड्डेच खड्डे...

नाशिक शहरात साडेतीन वर्षांत रस्त्यांवर 1260 कोटींचा खर्च तरीही खड्डेच खड्डे

 * नाशिक शहरात गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांवर तब्बल 1260.63 कोटी रुपये खर्च होऊनही खड्ड्यांचे साम्राज्य कायम असल्याने नागरिक संतापले.
 * महापालिकेच्या आर्थिक नोंदीनुसार 2020-21 ते 2024-25 कालावधीत 914.86 कोटी रुपये नवीन रस्ते व काँक्रीटीकरणावर खर्च.
 * आधीच अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे डांबरीकरण, पॅचवर्क आणि दुरुस्तीवर अतिरिक्त 345.77 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

08 August 2026 08:25 AM (IST)

वनांतील वणव्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात टॉपवर...

वनांतील वणव्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात 'टॉप'वर

* 'जंगल बचाव' मोहिमा राबवूनही 2025-26 या वर्षात महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक तब्बल 23 हजार 901 वणव्यांच्या घटनांची नोंद.
* भारतीय वन सर्वेक्षणाच्या उपग्रहावरून प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात वणव्यांचे प्रमाण उच्चांकी.
* मध्य प्रदेश राज्य 22 हजार 743 वणव्यांच्या घटनांसह देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती समोर.
* विदर्भात मोहफूल आणि तेंदुपत्ता गोळा करताना स्थानिक लोकांकडून जंगलात लावल्या जाणाऱ्या आगी अनियंत्रित होत असल्याचे स्पष्ट.
* जंगलाजवळ सुका पालापाचोळा जाळून ठेवण्याच्या पद्धतीमुळे आग रौद्ररूप धारण करते आणि वणवे पसरतात.
* जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी वृक्षसंवर्धनाचे प्रयत्न केले जात असूनही दुर्घटनांमध्ये वाढ.
* अभ्यासांनुसार मानवनिर्मित चुका आणि अनियंत्रित आगींमुळे राज्यातील वनक्षेत्राचे अतोनात नुकसान होत असल्याचे समोर.

08 August 2026 08:25 AM (IST)

पुण्यात डेंग्यूचे 671 संशयित रुग्ण...

पुण्यात डेंग्यूचे 671 संशयित रुग्ण

शहरात डेंग्यू आणि चिकनगुनियाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. जुलैअखेर डेंग्यूचे 671 संशयित रुग्ण आढळले असून, 27 जणांना लागण झाली आहे. तसेच चिकनगुनियाचे सात रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. कीटक प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 26 जुलै ते 1 ऑगस्ट या काळात डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वेगाने भर पडली आहे.

08 August 2026 07:51 AM (IST)

पुण्यात आयोजित अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधी महामोर्चा...

पुण्यात आयोजित अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधी महामोर्चा

आनंदराज आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत मोर्चाचे आयोजन

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये करण्यात येणाऱ्या संभाव्य उपवर्गीकरणाच्या (अ, ब, क, ड) विरोधात पुण्यात मंगळवारपेठ जुनाबाजार ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा असणार मोर्चा

अनुसूचित जातींचे प्रलंबित प्रश्न, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवणे आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची प्रमुख मागणी या मोर्चाद्वारे केली जाणार

पोलिसांकडून वाहतुकीत बदल

मोठ्या संख्येने लोक मोर्चात उतरणार

08 August 2026 07:51 AM (IST)

घर फोडून चोरट्यांचा डल्ला, दागिन्यांसह रोकड लंपास...

घर फोडून चोरट्यांचा डल्ला, दागिन्यांसह रोकड लंपास

अकोला शहरातील खदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील केशवनगर परिसरात बंद घर फोडून अज्ञात चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि सुमारे 60 हजार रुपयांची रोकड लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केशवनगरातील लहाने मंगल कार्यालयाजवळ राहणाऱ्या राजेश्री सुनील जयस्वाल या आपल्या सासूसह गेल्या सात दिवसांपासून नागपूर येथे नातेवाईकांकडे गेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचे घर बंद होते, त्या अकोल्यात परतल्यानंतर घराच्या मुख्य दरवाजाची कडी तुटलेली असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. घरात प्रवेश केल्यानंतर सर्व खोल्यांचे दरवाजे उघडे असून कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त फेकून दिल्याचे दिसून आले. तपासणी केली असता कपाटातून सुमारे 10 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने आणि सुमारे 60 हजार रुपयांची रोकड चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाले.

08 August 2026 07:51 AM (IST)

तिन्ही मार्गांवर उद्या दुरुस्तीची कामे...

तिन्ही मार्गांवर उद्या दुरुस्तीची कामे

माटुंगा ते मुलुंड आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते चुनाभट्टी/वांद्रेदरम्यान मध्य रेल्वेने उद्या, रविवारी मेगाब्लॉक घोषित केला आहे. पश्चिम रेल्वेने वांद्रे ते गोरेगावदरम्यान हार्बर मार्गावर ब्लॉक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मध्य रेल्वे
स्थानक - माटुंगा ते मुलुंड
मार्ग - अप आणि डाउन धीमा
वेळ - सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55
परिणाम - ब्लॉक वेळेत अप आणि
डाउन धीम्या मार्गावरील लोकल अप आणि डाउन जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत.

हार्बर रेल्वे
सीएसएमटी ते चुनाभट्टी / वांद्रे
मार्ग - अप आणि डाउन
वेळ - स. 11.40 ते दुपारी 4.10
परिणाम - सीएसएमटी ते वाशी
बेलापूर / पनवेलदरम्यान अप आणि डाउन लोकल फेऱ्या रद्द राहणार आहेत ब्लॉक वेळेत कुर्ला-पनवेल विशेष लोकल फेऱ्या चालवण्यात येणार आहे.

पश्चिम रेल्वे
स्थानक - वांद्रे ते गोरेगाव
मार्ग - अप आणि डाउन
वेळ - सकाळी 10.30 ते दुपारी 3.30
परिणाम - ब्लॉक वेळेत सीएसएमटी ते वांद्रे / पनवेल / गोरेगावदरम्यान अप आणि डाउन लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत.

08 August 2026 07:41 AM (IST)

CJP च्या अभिजीत दिपकेंचा सवाल; ‘सर्वोच्च न्यायालय सर्वांनी गोळ्या झेलाव्यात...

CJP च्या अभिजीत दिपकेंचा सवाल; ‘सर्वोच्च न्यायालय सर्वांनी गोळ्या झेलाव्यात अशी अपेक्षा करतंय का?'

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने “राजकारणात आल्यानंतर अंडी फेकण्याला कशाला घाबरता? आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी तर छातीवर गोळ्या झेलल्या होत्या” अशी टिप्पणी करत मोइत्रांची याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिले होते, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या टिप्पणीवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरच सवाल उपस्थित केले आहेत. ‘सर्वोच्च न्यायालय सर्वांनी गोळ्या झेलाव्यात अशी अपेक्षा करतंय का?' असा प्रश्न दिपकेंनी उपस्थित केला आहे.

08 August 2026 07:41 AM (IST)

SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयरला विरोध, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने मांडली...

SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयरला विरोध, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने मांडली भूमिका

केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गात क्रिमी लेयर मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेला विरोध केला. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, आरक्षण केवळ आर्थिक स्थितीवर आधारित असू शकत नाही. अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षण हे केवळ आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर ऐतिहासिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे.

08 August 2026 07:39 AM (IST)

बीड : विलास घुले हत्या प्रकरण : घुले कुटुंबीयांच्या उपोषणाचा उपोषणाचा तिसरा...

बीड : विलास घुले हत्या प्रकरण : घुले कुटुंबीयांच्या उपोषणाचा उपोषणाचा तिसरा दिवस

बीडच्या केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले यांच्या खून प्रकरणात पुरवणी जवाबमध्ये खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ सोनवणे याचं नाव घेण्यात आलं. मात्र अद्यापही त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली नाही. त्याला अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या तीन दिवसापासून जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर घुले कुटुंबीय उपोषणाला बसले आहेत.

08 August 2026 07:39 AM (IST)

जामीन मिळूनही रमेश म्हात्रेचा 2 दिवस जेलमध्येच, कारण......

जामीन मिळूनही रमेश म्हात्रेचा 2 दिवस जेलमध्येच, कारण...

जामिनाचा आदेश वेळेत जामीन पेटीत न पोहोचल्यानं मारकुट्या रमेश म्हात्रेचा 2 दिवस जेलमध्येच मुक्काम असणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जामीन मंजूर करताना रमेश म्हात्रेला आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत राज्याबाहेर राहावं लागणार असल्याचं म्हटलंय. तसंच रमेश म्हात्रेला पासपोर्ट न्यायालयाकडे जमा करावा लागणार आहे.

08 August 2026 07:37 AM (IST)

साध्या वेषात CID च्या अधिका-यांकडून पाळत- अभिजीत दिपकेंचा आरोप, अभिजीत...

साध्या वेषात CID च्या अधिका-यांकडून पाळत- अभिजीत दिपकेंचा आरोप, अभिजीत दिपकेंचा डीसीपींना फोन

पोलिसांसोबत साध्या वेषात सीआयडीचे अधिकारी घरातील परिसरात फिरत आहेत, असा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केलाय. एका पत्रकाराने ही माहिती दिल्याचं दिपकेंनी पोलीस अधिका-याला कळवलंय. सीआयडीच्या मोबाईलमध्ये हिट स्प्रे नावाचा एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप होता, असा दावाही दिपकेंनी केलाय.

08 August 2026 07:37 AM (IST)

कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्यांना...; जरांगेंचं विधान...

कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्यांना...; जरांगेंचं विधान

कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्यांना माझं समर्थन नाही, धाराशिवमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्यांना माझं कधीच समर्थन नाही. मी सुरुवातीपासून गरीब मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच लढत आहे. राजकारणासाठी नाही, अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा मांडली. पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यापूर्वी जरांगे पाटील सध्या धाराशिव दौऱ्यावर असून, आजपासून त्यांच्या दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे.

08 August 2026 07:37 AM (IST)

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात पुन्हा एकदा कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांचा मुद्दा...

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात पुन्हा एकदा कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांचा मुद्दा केंद्रस्थानी

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात पुन्हा एकदा कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. काही प्रमाणपत्रं रद्द झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. मात्र अधिकृत आकडेवारी वेगळंच चित्र मांडतेय. हजारो अर्जांपैकी अवघे 0.30 टक्के अर्जच अवैध ठरल्याचं समोर आलं आहे.

08 August 2026 07:34 AM (IST)

स्वतःवर तेच नियम लागू झाले की...; रुपाली पाटील-ठोंबरेंची फेसबुक पोस्ट...

स्वतःवर तेच नियम लागू झाले की...; रुपाली पाटील-ठोंबरेंची फेसबुक पोस्ट

राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरेंनी फेसबुकवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. "कोणतेही पद हा जन्मसिद्ध हक्क नसतो. दुसऱ्यांची हकालपट्टी करताना नियम आठवत होते. 'स्वतःवर तेच नियम लागू झाले की एवढी अस्वस्थता का?" असा सवाल रुपाली पाटील ठोंबरेंनी फेसबुक पोस्टमधून केला आहे. मात्र रुपाली पाटील यांचा रोख कुणाकडे आहे अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.

08 August 2026 07:33 AM (IST)

मला रणनितीकाराची गरज नाही: तटकरे...

मला रणनितीकाराची गरज नाही: तटकरे

मला रणनितीकार किंवा सर्व्हेची गरज नाही, मी फिल्डवर जात जनभावना समजून घेतो, असं विधान सुनील तटकरेंनी केलं आहे. प्रशात किशोरांबाबत सुनील तटकरेंचं रोखठोक भाष्य केलं आहे. 

08 August 2026 07:30 AM (IST)

प्रशांत किशोर भाजपा-राष्ट्रवादीत कळीचा मुद्दा?...

प्रशांत किशोर भाजपा-राष्ट्रवादीत कळीचा मुद्दा"?

प्रशांत किशोर यांच्यावरुन राष्ट्रवादीत मतभेद असल्याची चर्चा आहे. प्रशांत किशोर यांना राष्ट्रवादीनेो राजकीय सल्लागार करण्यावरुन 2 गट पडले असून भाजपकडून प्रशांत किशोरांबाबत नाराजी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. देवगिरीवरील बैठकीत ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेलांच्या गैरहजरीनं वेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. भाजपचा पराभव करणारे 'पीके' एनसीपीचे सल्लागार असल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. 

08 August 2026 07:30 AM (IST)

नाशिक कुंभमेळ्यासाठी गुजरातचे कंत्राटदार- महाराष्ट्रात कंत्राटदार जन्मले...

नाशिक कुंभमेळ्यासाठी गुजरातचे कंत्राटदार- महाराष्ट्रात कंत्राटदार जन्मले नाहीत-राज ठाकरे

नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी गुजरातचे कंत्राटदार आणले. महाराष्ट्रात ठेकेदार जन्माला आले नाहीत, असा चिमटा काढत प्रत्येकाला फक्त आपापल्या कमिशनशी देणंघेणं असल्याचा आरोप केलाय. याला याला देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलंय. कंत्राटदाराला त्याची जात किंवा भाषा पाहून कंत्राट दिलं जात नाही. क्वालिटी चेक करूनच कंत्राट दिलं जातं, असं फडणवीस म्हणाले

08 August 2026 07:30 AM (IST)

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज मुंबईत  ...

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज मुंबईत  

एनयूसीएफडीसीच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज मुंबईत आहेत. 'सहकार नव-क्रांती' कार्यक्रमांतर्गत शहरी सहकारी बँकांसाठी सुरक्षा कार्य केंद्र आणि देशव्यापी कोअर बँकिंग सेवा सुरू केल्या जातील. बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन  द्वारे आयोजित अधिवेशन सहभागी होणार दुपारी 12 वाजता हा कार्यक्रम असेल.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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