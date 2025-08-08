Maharashtra Breaking News Today LIVE: उद्धव ठाकरेंची इंडिया आघाडीतील पत घसरली?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: राज्यात सध्या महादेवी हत्तीण, कबुतरखाने आणि एकनाथ खडसेंच्या जावयावर होणारे सेक्स स्कँडलचे आरोप चर्चेत आहेत. वनताराने महादेवी हत्तीणला पुन्हा कोल्हापुरात पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टाने कबुतरखाने बंदच राहतील असा आदेश दिला आहे. दरम्यान एकनाथ खडसेंच्या जावयावर रुपाली चाकणकर यांनी सेक्स स्कँडलचे खळबळजनक आरोप केले आहेत. दुसरीकडे दिल्लीत इंडिया आघाडीची डिनर डिप्लोमसी सुरु असून, उद्धव ठाकरेंनी राहुल गांधींची भेट घेतली. तसंच राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर महाराष्ट्र आणि इतर निवडणुकींवरुन गंभीर आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के आयातशुल्क लावल्याची चर्चा असून प्रत्येक अपडेट तुम्ही येथे क्लिकवर वाचू शकता. दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगमधून पाहणार आहोत.
7 Aug 2025, 23:22 वाजता
11 ऑगस्ट रोजी ठाकरेंच्या शिवसेनेच राज्यात आंदोलन
महायुतीतील सरकारच्या विरोधात ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आंदोलन केलं जाणार आहे. महायुतीतील अनेक मंत्र्यावर आरोप आहेत, या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावे यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात जनआक्रोश आंदोलन केलं जाणार. मुंबईत शिवाजी पार्कमध्येही आंदोलन होणार. कंलकित आणि भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या हकालपट्टी करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र जनआक्रोश आंदोलन
7 Aug 2025, 23:19 वाजता
10 ऑगस्टपासून अजनी (नागपूर )- पुणे वंदे भारत ट्रेन सुरू होणार
नागपूर- पुणे प्रवास करणाऱ्यांसाठी खुशखबर असून, 10 ऑगस्टपासून अजनी (नागपूर )- पुणे वंदे भारत ट्रेन सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखवणार हिरवा कंदील दाखवणार आहे. सकाळी 9 वाजता नागपूर रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 वरून पहिल्या दिवसाचा शुभारंभ होणार आहे.
7 Aug 2025, 23:16 वाजता
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंचा अपमान? रांगेत शेवटी बसवल्याने चर्चांना उधाण
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंचा अपमान? रांगेत शेवटी बसवल्याने चर्चांना उधाणhttps://t.co/7FvztyUkMQ#UddhavThackeray #Shivsena #indiaalliance #RahulGandhi #adityathackeray #SanjayRaut
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 7, 2025
7 Aug 2025, 23:15 वाजता
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध
भारत निवडणूक आयोगाने २०२५ साली होणाऱ्या उप राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना आज ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना "राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२" च्या कलम ४ (१) आणि (४) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यानुसार, नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट २०२५ (सुट्टीचे दिवस वगळून, दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत) असून नामांकन छाननी २२ ऑगस्ट २०२५, सकाळी ११ वाजता करण्यात येईल. मतदानाची तारीख (जर गरज भासली तर): ९ सप्टेंबर २०२५, सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत करण्यात येणार आहे.
त्याबरोबर, नामांकनपत्र कक्ष क्र. RS-28, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजता दरम्यान स्वीकारण्यात येतील. त्याचबरोबर अनामत रक्कम ₹१५,०००/- जमा करता येईल रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेत/सरकारी कोषागारात जमा करता येऊ शकेल. नामांकनासोबत उमेदवाराच्या नावाची मतदार यादीतील अधिकृत नोंद असलेली प्रत, अनामत रकमेची पावती आवश्यक आहे.
ही निवडणूक राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
7 Aug 2025, 23:13 वाजता
धनंजय मुंडे यांना लवकरच मंत्रीमंडळात संधी - सूत्र
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा संबंध नाही, वातावरण शांत झाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांना संधी मिळू शकते. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा जनभावनेमुळं घेतला आहे.
अमित शहा यांनी जर धनंजय मुंडे दोषी नसतील तर राजीनामा घ्यायचा प्रश्नच येत नाही अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी केंद्रातील कोणत्याही नेत्याचा दबाव नव्हता. मात्र, जनभावनेचा आदर करून राजीनामा घेतली अशी विश्वसनीय नेत्यांची माहिती आहे.
7 Aug 2025, 23:11 वाजता
'खालिद का शिवाजी' चित्रपटाच्या रिलीजवर स्थगिती
- चित्रपटाच्या संदर्भात घेतलेल्या आक्षेपानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याचा निर्णय
- चित्रपटाच्या संदर्भातील आक्षेप, त्यामुळे निर्माण होऊ शकणार संभाव्य सामाजिक तणावाची स्थिती लक्षात घेता निर्णय घेतल्याची माहिती
- चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर किमान एका महिन्याची स्थगिती