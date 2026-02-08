Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई महापौरपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 February 2026: काल राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी मतदान संपन्न..उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद.. सोमवारी 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी..आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या निमित्तानं मुंबईत नवे क्षितिज या व्याख्यानमालेचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आयोजन करण्यात आलं आहे. आज आणि उद्या असे दोन दिवस ही व्याख्यानमाला असणार आहे. आज नाशिक मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य सरकार आणि एचएएल प्रशासनामध्ये हा करार होणार आहे. याशिवाय काल पासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ ला सुरुवात झाली आहे त्याकडेही लक्ष असेल. यासोबतच इतर सर्व बातम्यांचा आढावा घ्या एका क्लिकवर
मीरा भाईंदरमध्ये शिवसेनेत फेरबदल होणार
महापालिका निवडणुकीतील पराभवानंतर मीरा भाईंदरमध्ये शिवसेनेत फेरबदल होणार....शहरातील पदांची फेररचना करण्याचा मंत्री प्रताप सरनाईकांचा निर्णय....शिवसेना संघटन अधिक सक्षण करण्यासाठी सरनाईकांचा निर्णय....
विधान परिषदेतील 9 आमदारांचा कार्यकाळ लवकरच संपणार
शिवसेना UBTचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह विधान परिषदेच्या 9 आमदारांचा कार्यकाळ लवकरच संपणार आहे..त्यामुळे ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जातील का, याबाबत उत्सुकता असणार आहे...तर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजप-महायुतीला बहुतांश जागा मिळतील असे चित्र आहे..महाविकास आघाडीला मात्र फटका बसण्याची शक्यता आहे...विधानसभेच्या सदस्यांमधून हे 9 जण विधान परिषदेवर मे 2020 मध्ये बिनविरोध निवडून गेले होते... त्यावेळी महाविकास आघाडीला 5 , तर भाजपला 4 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र यावेळी महायुतीचे संख्याबळ तब्बल 235 इतके आहे... मविआकडे 48 विधानसभा सदस्य आहेत...त्यामुळे मविआकडून कमी लोकांना संधी मिळणार असल्याचं स्पष्ट आहे..
मुंबई महापौरपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार
मुंबई महापौरपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय..कारण शिवसेना UBT महापौरपदासाठी उमेदवार देणार नाही... मातोश्रीवरील बैठकीनंतर बोलताना किशोरी पेडणेकरांनी आम्हाला आकड्यांचं गणित मान्य असल्याचं सांगत आपण निवडणुकीत अपशकुन करणार नसल्याचं म्हटलंय...सोबतच शिवसेना UBT सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका पार पडणार असल्याचं म्हटलंय....यावरून मुंबई महापौर निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय..
मुंबईतील 'या' ठिकाणी 30 तासांसाठी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद
मुंबईच्या एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागातील पाणीपुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत... त्याअंतर्गत गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री २ वाजेपासून शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत अत्यावश्यक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कार्यवाहीदरम्यान एम पूर्व विभागातील काही भागांतील (एम पश्चिम विभागातील काही भागांतील पाणीपुरवठा एकूण ३० तासांसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहे.
RSS ला आज शंभर वर्ष पूर्ण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या निमित्तानं मुंबईत नवे क्षितिज या व्याख्यानमालेचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आयोजन करण्यात आलं आहे. काल आणि आज असे दोन दिवस ही व्याख्यानमाला असणार आहे. स्वतः सरसंघचालक मोहन भागवत यात मार्गदर्शन करणार आहेत. मुंबईतील वरळीमधील नेहरू सेंटर सभागृहात हा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी झी समुहाचे प्रमुख डॉक्टर सुभाषचंद्रा, अभिनेता सलमान खान, हेमामालिनी यांच्यासह, मंत्री, राजकीय नेते, सनदी अधिकारी, तसंच विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी पहिल्या दिवशी उपस्थिती लावली.
मुंबईत ४४ वर्षांनंतर भाजपचा महापौर बसणार
मुंबईत ४४ वर्षांनंतर भाजपचा महापौर बसणार आहे... भाजपच्या रितू तावडेंना महापौरपदी संधी देण्यात आलीये..तर शिवसेनेचे संजय घाडींना उपमहापौरपद मिळणार आहे..रितू तावडे आणि संजय घाडींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.. त्यांच्या नावाची आता फक्त औपचारिक घोषणा बाकी आहे.. ठाकरे बंधूंनी उमेदवार न दिल्याने महापौर निवडणूक बिनविरोध झालीये.. मातोश्रीवरील बैठकीनंतर बोलताना किशोरी पेडणेकरांनी आम्हाला आकड्यांचं गणित मान्य असल्याचं सांगत आपण निवडणुकीत अपशकुन करणार नसल्याचं म्हटलंय...सोबतच शिवसेना UBT सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका पार पडणार असल्याचं म्हटलंय...
आमदार विलास भुमरेंवर कारवाई होणार?
आमदार विलास भुमरे यांनी आपल्या अल्पवयीन मुलाला मतदान कक्षात घेऊन गेल्याची माहिती संभाजीनगर जिल्हाधिका-यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. याप्रकरणी आयोगानं पाचोड येथील मतदान केंद्राच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी झाल्यानंतर जो कोणी कर्मचारी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिका-यांनी दिलीय.
अल्पवयीन मुलाने मतदान केल्याचा प्रकार समोर
सोलापुरात अल्पवयीन मुलाने मतदान केल्याचा प्रकार समोर आलाय.उमेदवारासोबत आलेल्या अल्पवयीन मुलाने ईव्हीएमवरील बटन दाबत मतदान केलंय.. माळशिरसच्या यशवंतनगर इथल्या मतदान केंद्रावरील हा प्रकार आहेत.. जिल्हा परिषदेचे उमेदवार अर्जुन सिंह मोहिते पाटील यांच्यासोबत आलेल्या त्यांच्या अल्पवयीन मुलाने मतदान यंत्रातले बटन दाबून मतदान केल्याचा प्रकार समोर आला आहे...
राज्यात 12 झेडपी, 125 पं. स.साठी 70टक्के मतदान
राज्यातील 12 झेडपी, 125 पंचायत समित्यांसाठी काल मतदान पार पडलंय..राज्यात सरासरी 70 टक्के मतदानाची नोंद झालीये..नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत घरणा-या मतदानाच्या टक्क्यानंतर चिंता व्यक्त करण्यात येत होती.. मात्र गावखेड्याच्या या निवडणुकांमध्ये तरुणाईसह वयोवृद्ध मोठ्या संख्येने मतदानाला उतरल्याचं आश्वासक चित्र दिसलंय...कोल्हापुरात सर्वाधिक 80 टक्के मतदानाची नोंद झालीये...ईव्हीएम बंद पडणे, वादावादीच्या किरकोळ घटना वगळता सर्वत्र शांततेत मतदान पार पडलंय..छ. संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात ही मतदान प्रक्रिया पार पडलीये.. उद्या या निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार असून सकाळी वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे..
शिवसेना नेते तानाजी सावंत यांची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल
शिवसेना नेते तानाजी सावंत यांची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झालीय.. यात मतदानाच्या दिवशी पैसे वाटपाबाबत उल्लेख करण्यात आलाय. ऑडिओ क्लिपमधील संवादामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडालीय.. कोटी, 2 कोटी जातायत तर जाऊदे, पण काम झालं पाहिजे असा उल्लेख यात करण्यात आलाय.. दरम्यान झी 24 तास या ऑडिओ क्लिपची पुष्टी करत नाही.