Maharashtra Breaking News Today LIVE : महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, वाचा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 January 2026: राज्यभरासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.

Neha Choudhary | Jan 08, 2026, 06:36 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 January 2026 : राज्यात महापालिका निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. सर्व पक्ष जोरदार प्रचाराला लागले आहेत. 15 जानेवारीला महापालिका मतदान होणार असून 16 जानेवारीला महापालिकेवर कोणाचे राज असणार हे समजणार आहे.  महापालिका निवडणुकीमुळे अनेक नेते या पक्षातून त्या पक्षात प्रवेश करत आहेत. तरदुसरीकडे आरोप प्रत्यारोपाचा फैरी सुरु आहेतच. आज महत्त्वाचं म्हणजे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत आहे. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष या मुलाखतीकडे लागलंय. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे. 

8 Jan 2026, 06:32 वाजता

निलंबनानंतर तासाभरातच काँग्रेसचे 12 नगरसेवक भाजपच्या गोटात

अंबरनाथमध्ये चक्क काँग्रेसचे बारा नगरसेवक भाजपनं पळवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. भाजपसोबत युती केल्यानं काँग्रेस नगरसेवकांना पक्षानं निलंबित केलंय. निलंबनाच्या अवघ्या तासाभरात या काँग्रेस नगरसेवकांनी भाजपची वाट धरलीये. काँग्रेसचा हात सोडताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी ब्लॉक अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी एक कोटींची लाच मागितल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.

7 Jan 2026, 23:18 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा उदया ठाण्यात रोडशो

उद्या कल्याण मध्ये राज ठाकरे सकाळी 11 वाजता मनसेचे उमेदवारच्या कार्यालयाचे राज ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन त्यानंतर बैठका होणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता खारीगाव टोल नाका येथून  राज ठाकरे  ठाण्यात प्रवेश करणार आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदार संघात वागळे इस्टेट येथे राज ठाकरेंचा दौरा असणार. वागळे इस्टेट नौपाडा घोडबंदर अशा अनेक ठिकाणी राज ठाकरेंचा असणार रोडशो आहे.

7 Jan 2026, 23:16 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची एकत्र मुलाखत 

दैनिक 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत आणि महेश मांजरेकर यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांची दैनिक 'सामना' आणि 'सामना' ऑनलाइनसाठी व्हिडीओ मुलाखत घेतली आहे. ही मुलाखत आज प्रसारित होणार आहे. 

