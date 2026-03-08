Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडींचा धावता आढावा घ्या एका क्लिकवर

Breaking News Today LIVE Updates 8 March 2026: इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाचा आज आठवा दिवस असून दोन्ही देशांकडून एकमेकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. इराण माघार घेण्यास तयार नसून, इस्त्रायल-अमेरिकेवर तितक्याच आक्रमकतेने हल्ले करत आहे. दरम्यान आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आहे. तसंच टी 20 वर्ल्डकपचा फायनल सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे आणि इतर घडामोडी यासंदर्भातील सर्व अपडेट एका क्लिकवर जाणून घ्या.
8 Mar 2026, 07:49 वाजता
आज नाशिकमध्ये रंगपंचमी
* आज नाशिकमध्ये रंगपंचमी साठी 3126 पोलिस कर्मचारी अधिकारी बंदोबस्तासाठी तैनात असणार....
* 4 पोलीस उपआयुक्त,6 सहाय्यक पोलिस उपायुक्त यांच्यासह 38 पोलिस निरीक्षक राहणार
* नाशिकमध्ये पेशवेकालीन असलेल्या रहाडीमध्ये धप्पा (उडी) मारून साजरी करण्यात येते रंगपंचमी
* रंगपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात कडोकट बंदोबस्त तैनात असणार...
* नाशिक मध्ये आहेत नऊ पेशवेकालीन रहाडी....
8 Mar 2026, 07:36 वाजता
नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त यशवंत स्टेडियम येथे ‘पिंक रन 2026’ मॅरेथॉन
या मॅरेथॉनची सुरुवात समाजसेविका अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आली.
या वेळी मोठ्या संख्येने महिलांनी आणि तरुणींनी सहभाग घेत उत्साहात धाव घेतली.
महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे असून नियमित व्यायाम आणि सक्रिय जीवनशैलीमुळे महिला अधिक सक्षम बनू शकतात, असे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले.
महिला दिनाच्या निमित्ताने सर्व महिलांनी एकत्र येऊन स्त्रीशक्ती म्हणून पुढे यावे आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.
यावेळी देशातील क्रिकेट सामन्याबाबत बोलताना भारताचा विजय होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संपूर्ण देश टीम इंडियाच्या पाठीशी उभा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
8 Mar 2026, 07:35 वाजता
पुणे विमानतळावर देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या ५ लाखांनी वाढ
पुणे विमानतळावरून देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या २०२५ मध्ये लक्षणीय वाढली आहे.
२०२४ मध्ये १ कोटी ३१ हजार असलेली प्रवासी संख्या २०२५ मध्ये १ कोटी ५ लाख २५ हजारांवर पोहोचली.
म्हणजेच एका वर्षात सुमारे ५ लाखांची वाढ झाली असून प्रवासी संख्येत ४.९३ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे
8 Mar 2026, 07:35 वाजता
टी २० वर्ल्डकप फायनलमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड भिडणार
टी २० वर्ल्डकप फायनलमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड भिडणार…भारताला सलग दुस-या तर न्यूझीलंडला पहिल्या जग्जेतेपदाची आस…
8 Mar 2026, 06:10 वाजता
पश्चिम रेल्वेवर धावणार वर्ल्डकप स्पेशल ट्रेन.... अहमदाबादमध्ये होणा-या फायनलसाठी विशेष ट्रेन
टी-20 वर्ल्डकपमध्ये आज भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान फायनलचा सामना रंगणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना पाहण्यासाठी अहमदाबादमध्ये क्रीडाप्रेमींची गर्दी होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेनं क्रिकेटप्रेमींना दिलासा दिलाय. पश्चिम रेल्वे वर्ल्डकप स्पेशल ट्रेन चालवणार आहे. मुंबईतून आज या विशेष ट्रेन अहमदाबादसाठी चालवल्या जातील. तर अहमदाबादहून परतण्यासाठी सोमवारीही विशेष ट्रेन चालवल्या जाणार आहे.
8 Mar 2026, 06:05 वाजता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे दौऱ्यावर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठचौकामधील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देखील या पुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाला उपस्थित असणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळेंचं देखील या कार्यक्रम पत्रिकेत नाव आहे. सुप्रिया सुळे दिल्लीत असून कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार का याकडे लक्ष असणार आहे.
7 Mar 2026, 23:29 वाजता
रोहित पवारांचा पहिल्यांदा प्रफुल्ल पटेल यांचं थेट नाव घेत ट्विट केलंय
अजितदादांच्या घातपातला कारणीभूत असलेल्या VSR कंपनीच्या मालकाचा मुलगा रोहित सिंग याच्या राजस्थानमध्ये पार पडलेल्या लग्नात आपण गेला होतात का? रोहित पवारांचा ट्विट करत प्रफुल पटेलांना थेट सवाल केलाय. तुम्ही स्वार्थी आहात की अजितदादा प्रेमी आहात, हे महाराष्ट्राला दाखवून द्या असा उल्लेखही रोहित पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे.