Breaking News Today LIVE: शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणातील सुनावणीला मिळाली पुढची तारीख

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 October 2025: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे 19,650 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करतील तसेच मुंबई मेट्रो मार्गिका -3 च्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन करतील. तसेच आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेच्या वतीने 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांवर धडक आंदोलन व निदर्शने करण्यात येणार आहेत. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रिम कोर्टात सुनावणी. मनोज जरांगे पाटील यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता. यासोबत बाकी सर्व घडामोडींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल..
8 Oct 2025, 12:52 वाजता
आज होणार 25 वर्षांपासूनच नवी मुंबईकरांचं स्वप्न पूर्ण
आजचा दिवस आहे तो उदघाटनांचा.....पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या मुंबई दौ-यावर आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या हस्ते अनेक प्रकल्पांचं उदघाटन करण्यात येतंय. त्या सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नवी मुंबई विमानतळाचं उदघाटन आज पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. 25 वर्षांपासूनच नवी मुंबईकरांचं स्वप्न पूर्ण होतंय. तर दुसरीकडे गोरेगाव ते कफ परेड भुयारी मेट्रो ३ मार्गिकेचं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. गुरुवारपासून ही मेट्रो प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल. तर आज पंतप्रधानांच्या हस्ते आज मुंबई वन अॅपचं उद्घाटनही होणार आहे.. आता मुंबईकरांना एकाच तिकीटावर महामुंबईची सफर करता येणार आहे.
8 Oct 2025, 12:34 वाजता
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी पुढे कोणामुळे ढकलली?
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी आता 12 नोव्हेंबरला होणार..... कपिल सिब्बलांच्या मागणीनंतर पुढची तारीख मिळाली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, संविधानाला धरुन निर्णय आल्यास निर्णय ठाकरेंच्या बाजूने, वकील असीम सरोदे यांना विश्वास आहे.
8 Oct 2025, 12:31 वाजता
8 Oct 2025, 12:12 वाजता
8 Oct 2025, 12:09 वाजता
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणातील सुनावणीला मिळाली पुढची तारीख
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील 'शिवसेना' पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण 16व्या क्रमांकावर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे ठाकरे यांनी दोन वर्षापासून प्रलंबित शिवसेना आणि धनुष्यबाणाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारा अर्ज केला होता. त्यावर आज सुनावणी होणार होती. . मात्र शिंदेंच्या शिवसेनेकडून सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. १२ नोहेंबरला ही सुनावणी होणार आहे.
8 Oct 2025, 11:41 वाजता
नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटनासाठी दि.बा. पाटील यांच्या परिवाराला व्हीआयपी पास
दि.बा. पाटील यांच्या परिवाराला उद्घाटन सोहळ्यासाठी व्हीआयपी पास देण्यात आलेत.. दि.बा. पाटलांची दोन्ही मुलं, पत्नी, कुटुंबीय उपस्थित राहणार आहेत.. याशिवाय नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटनासाठी उभारलेल्या कमानीवर दि.बा. पाटलांचं नाव देण्यात आलं असून विमानतळाच्या स्थान फलकावरही दि.बा.पाटील यांचं नाव देण्यात आलंय.
8 Oct 2025, 11:39 वाजता
ODI कर्णधारपद गेल्यानंतर रोहित शर्माची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला “ऑस्ट्रेलियात मला..."
8 Oct 2025, 11:36 वाजता
ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर मुंबईत दाखल
भारताच्या पहिल्याच भेटीत, ब्रिटनचे माननीय पंतप्रधान किर स्टार्मर यांचे आज सकाळी मुंबई विमानतळावर आगमन झाले तेव्हा आम्ही त्यांचे हार्दिक स्वागत केले! पंतप्रधान किर स्टार्मर आणि संपूर्ण शिष्टमंडळाला आनंददायी वास्तव्य आणि यशस्वी भेटीसाठी शुभेच्छा! माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी देखील स्वागतासाठी उपस्थित होते.
8 Oct 2025, 11:13 वाजता
रायगड शिवसैनिकांचं खास मातोश्रीसाठी नवान्न तोरण
रायगडच्या शिवसैनिकांनी मातोश्रीवर जाऊन नवान्न पौर्णिमेच्या निमित्ताने नवान्न तोरण बांधलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या तोरणाचा स्वीकार करून हे तोरण बांधलं. रायगडच्या शिवसैनिकांकडून तीसहून अधिक वर्षांची ही परंपरा जपली जातेय. भाताचं कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रायगड जिल्ह्यात पहिल्या लाब्यांना नवभात असं म्हणतात...गणेशोत्सवानंतर भाताची कापणी होते. हे भात बाजारात विकण्यापूर्वी तांदळाचा भात आणि खीर याचा नैवेद्य दाखवला जातो....या भाताची शेतकरी मनोभावे पूजा करतात नवान्न तोरण हे वैभवाचं प्रतीक मानलं जातं.
8 Oct 2025, 10:42 वाजता
नाशिकमध्ये रुग्णवाहिकेअभावी महिलेची वाहनातच प्रसुती
नाशिकच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचं विदारक वास्तव पुन्हा समोर आलंय.. त्र्यंबकेश्वरमध्ये एका गरोदर महिलेची खासगी वाहनातच प्रसुती करण्यात आलीये.. वावी हर्षे या गावातील महिलेला प्रसुती कळा सुरु झाल्या.. तिच्या नातेवाईकांनी रुग्णवाहिकेसाठी 102 आणि 108 या क्रमांकावर वारंवार फोन केला.. मात्र दोन तास झाले तरी रुग्णवाहिका आलीच नाही.. वेगवेगळी कारणं देत रुग्णवाहिकाचालकांनी येण्यास नकार दिला.. अखेर या महिलेला एका खासगी वाहनाच्या मदतीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र रुग्णालयाच्या दारातच त्या महिलेची वाहनातच प्रसुती झाली..