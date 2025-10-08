Breaking News Today LIVE: PM मोदींचा आजचा मुंबई दौरा कसा असेल? जाणून घ्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे 19,650 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करतील तसेच मुंबई मेट्रो मार्गिका -3 च्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन करतील. तसेच आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेच्या वतीने 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांवर धडक आंदोलन व निदर्शने करण्यात येणार आहेत. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रिम कोर्टात सुनावणी. मनोज जरांगे पाटील यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता. यासोबत बाकी सर्व घडामोडींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल..
8 Oct 2025, 09:03 वाजता
PM मोदींचा आजचा मुंबई दौरा कसा असेल? जाणून घ्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईच्या दोन दिवसाच्या दौ-यावर येणार आहे. .दुपारी 2 वाजून 40 मिनिटांनी मोदी मुंबईत दाखल होणार आहे.. त्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजता मोदी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उदघाटन करणार आहे...त्यानंतर मोदी मुंबईत संध्याकाळी विशेष विमानानं परतणार आहे.. मुंबईतील मेट्रो -3चं उदघाटनंही मोदी करणार आहे.. राजभवनात मोदींचा मुक्काम असणार आहे.. 9 ऑक्टोबरला म्हणजे उद्या मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची भेट होणार आहे.. दोन्ही पंतप्रधान ग्लोबल फिनटेक फेस्टचं उदघाटन कऱणार आहे... दुपारी 4 वाजता मोदी पुन्हा दिल्लीसाठी रवाना होणार...
8 Oct 2025, 08:34 वाजता
मोठी बातमी! कफ सिरपसाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी आवश्यक
कफ सिरपसाठी आता डॉक्टरांची चिठ्ठी बंधनकारक असणार आहे. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील सर्व किरकोळ औषध विक्रेत्यांना दिले आहेत. कफ सिरपमुळे आतापर्यंत मध्य प्रदेश, नागपूरच्या सीमावर्ती भाग आणि राजस्थानातील 20 बालकांचा मृत्यू झालाय. याच पार्श्वभूमीवर र केंद्राच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने ३ ऑक्टोबरला कफ सिरपच्या तर्कशुद्ध वापराबद्दल सूचना दिल्या होत्या. बाल रुग्णांसाठीच्या सर्व 'सिरप' प्रवर्गातील औषधांची विक्री ही डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय करू नये, असे आदेशात नमूद आहे. तसंच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं तीन राज्यांना नोटीस बजावलीय.
8 Oct 2025, 08:23 वाजता
पुण्यातील बावधन मध्ये दूषित पाण्यामुळे जुलाब उलट्यांचा त्रास
-शहरात सर्वत्र पाणी उकळून पिण्याचे आव्हान तपासणीसाठी पाणी नमुन्याचे संकलन.
-महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या बुद्रुक,बुंडेवस्ती,पाटील नगर आदी गावासह बावधन परिसरातील बहुतांश भागांमध्ये मागील काही दिवसांपासून नागरिकांना उलटी जुलाब पोट दुखी यासारखी लक्षणे आढळून आले आहेत .
-काही दिवसांपासून या परिसरात गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याचे येथील नागरिकांकडून तक्रार केली जात आहे.
-ह्या दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या पोटाच्या विकाराचा त्रास होत आहे.
-उलटी,जुलाब,पोट दुखीचा त्रास होत असलेल्या नागरिकांवर या परिसरातील महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचार करण्यात आले या रुग्णालयात मागील तीन दिवसात अशा प्रकारच्या तास झालेल्या 43 रुग्णांची नोंद झाली आहे.
8 Oct 2025, 08:22 वाजता
पुणे शहर लवकरच होणार होर्डिंग्सच्या बुजबुजपुरीतून मुक्त
पुणे शहराला बेकायदेशीर होर्डिंग्सच्या बुजबुजपुरीतून मुक्त करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी थेट क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवरच जबाबदारी निश्चित केलीय...तसंच यापुढे बेकायदा होर्डिंग लावणाऱ्यावर थेट गुन्हा दाखल केला जाणार हे...पुणे शहरात विशेष करून उपनगरीय भागात बेकायदा होर्डिंग ची शब्दश: बजबजपुरी असते, आगामी पालिका इलेक्शन डोळ्यासमोर ठेऊन कोणताही फुटकळ नेता गावभर जाहिरात बाजी करतोय...त्याविरोधात तात्काळ कारवाईचे आदेश आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिलेत
8 Oct 2025, 08:04 वाजता
Mumbai Water Cut: मुंबईत धो-धो तरीही पाणी कपातीचा फटका! शहराच्या 'या' भागांमध्ये टंचाई
Mumbai Water Cut: मुंबईत धो-धो तरीही पाणी कपातीचा फटका! शहराच्या 'या' भागांमध्ये टंचाई
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 8, 2025
8 Oct 2025, 07:53 वाजता
मराठा-कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार
राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिलाय...हैदराबाद गॅझेटियरबाबतच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिलाय...मराठा आरक्षणाबाबत 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली होती... ती मागणी कोर्टाने फेटाळली आहे... दरम्यान ओबीसी नेते मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.. तशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिलीय..
8 Oct 2025, 07:38 वाजता
शेतकऱ्यांना जर पॅकेज मान्य नसेल तर आंदोलन करु - मनोज जरांगे
सरकारच्या पॅकेजबाबत शेतकऱ्यांसोबत बोलू शेतकऱ्यांना जर पॅकेज मान्य नसेल तर आंदोलन करु असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिलाय... लवकरच शेतक-यांची बैठक बोलवू आणि आंदोलनाचा निर्णय घेणार असल्याचं जरांगे म्हणालेत.. शेतक-यांना 100 टक्के मदत देण्याची घोषणा करण्याची गरज होती असंही जरांगे म्हणालते..
8 Oct 2025, 07:37 वाजता
अंबरनाथ एमआयडीसीतून पुन्हा गॅस लीक
अंबरनाथच्या मोरीवली एमआयडीसीतून पुन्हा गॅस लीक झालाय. मंगळवारी रात्री ही घटना घडली. गॅस लीक झाल्यानं संपूर्ण अंबरनाथ शहरात प्रचंड धूर पसरला. तर रेल्वे रुळांवरही धूर पसरल्यानं दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं. सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांकडे एमपीसीबीचे अधिकारी दुर्लक्ष करत असून जीव गेल्यावरच एमपीसीबीला जाग येणार का?, असा संतप्त सवाल अंबरनाथकरांनी विचारलाय.
8 Oct 2025, 07:15 वाजता
https://t.co/D4ixcTcixE
राज्यात आता एक हादरवणारी घटना घडली आहे. कुठे घडला हा धक्कादायक प्रकार? पाहा सविस्तर वृत्त #news #maharashtra #crimenews
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 8, 2025
8 Oct 2025, 07:08 वाजता
धावत्या ट्रेनमधून प्रवाशाला गाडीबाहेर फेकले
मध्य रेल्वेच्या कर्जत भिवपुरी स्थानकादरम्यान कोणार्क भुवनेश्वर एक्सप्रेसमध्ये बसण्याच्या वादातून थेट प्रवाशाला लाथ मारून एक्सप्रेस बाहेर फेकण्यात आलं... या प्रवाशाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय...कर्जत रेल्वे पोलिसांनी आरोपीला ठाणे स्टेशनवरून ताब्यात घेतलंय...