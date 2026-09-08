Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! 'या' दिवशी संपूर्ण शहराचा 24 तास पाणीपुरवठा बंद

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा अकरावा दिवस आहे. काल मध्यरात्री मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मंत्री उदय सामंत आणि इतर मंत्र्यांनी फोनद्वारे संवाद साधला होता, त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी बंद केलेले वैद्यकीय उपचार पुन्हा सुरू केले आहेत. आज पुन्हा एकदा सरकारच शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असल्याची माहिती असून मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघतो का हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे.
पालघर रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना शिवसेना शिंदे पक्षातून निलंबित केलं आहे. यात खालीलपैकी पदाधिकारी
श्री. कुंदन बाळकृष्ण संखे - जिल्हाप्रमुख
श्री. राहुल रामदास घरत - शहरप्रमुख
श्री. मनिश उर्फ विकी संखे - उप तालुका प्रमुख
श्री. साईराज पाटील - जिल्हाप्रमुख युवासेना
श्री. रोहित गावी - उप तालुका प्रमुख युवासेना
श्री. राहुल संखे - उप तालुकाप्रमुख
श्री. ऋषभ वारे - युवासेना विधानसभा प्रमुख
विद्युत पंपिंग आणि स्थापत्य दुरुस्तीच्या कामांमुळे बुधवारी रात्री १२ पासून गुरुवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत पुणे शहरासह उपनगरांचा २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. भामा आसखेड, पर्वती, वारजे, पाषाण, सूस, चतुःश्रृंगी, होळकर, कोंढवे-धावडे आणि वडगाव जलकेंद्रांतर्गत भागांचा यात समावेश आहे. शुक्रवारी सकाळी उशिरा कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे.
बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली असून, या निवडणुकीच्या निमित्ताने बारामतीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नवी राजकीय समीकरणं पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी स्वतंत्र शेतकरी पॅनल उभं करून निवडणूक रिंगणात उतरण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत स्वतंत्र पॅनलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवणार असल्याचे युगेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मंत्रालयात आज महत्त्वाची बैठक होणार असून ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी सुविधा लागू करण्याबाबत बैठक पार पडणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी १०.३० वाजता बैठक पार पडणार आहे. वित्त, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सध्याची परिस्थिती काय आहे? यासंदर्भात आज आढावा घेतला जाणार आहे.
युक्त राष्ट्रांच्या महासभेत जगाचा नवा नकाशा प्रदर्शित करण्याबाबत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या पाश्र्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह संपूर्ण सार्वभौम भारत हा भारताच्या अधिकृत नकाशाप्रमाणेच दाखवण्यात यावा. भारताच्या सीमा अटल असून त्यांच्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रात ठणकावून सांगितले आहे.
एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणात आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीये. 21 तारखेपर्यंत 7 आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. एमपीएससी ड्रग इन्स्पेक्टर पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सर्व 7 आरोपींना 21 सप्टेंबर 2026 पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने सर्व आरोपींची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयात हजर केले होते. पोलिसांनी अधिक कोठडीची मागणी न केल्याने न्यायालयाने या सर्वांची रवानगी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत केली आहे.
उद्यापासून न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे, उद्या संभाजी नगरात आढावा बैठक घेणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन झालेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ७ सप्टेंबर ते १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्याची सुरुवात छत्रपती संभाजीनगरपासून होत असून, तिथे आढावा बैठक घेतली जात आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामाची गती, आतापर्यंत सापडलेले पुरावे आणि प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी दौरा असणा आहे.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडूनही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा आग्रह परंतु राष्ट्रवादी विलिनीकरणास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवारांचा विरोध असल्याची माहिती प्रफुल्ल पटेल,सुनील तटकरे,छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व मंत्री, आमदार मात्र विलीनीकरणाच्या बाजूने असल्याची माहिती, मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यासोबत विलिनीकरणा संदर्भात बैठक झाल्याची माहिती आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 September 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या मुंबईच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ते गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या संयुक्त दौऱ्यावर असून मुंबईत एका मोठ्या जागतिक परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडूनही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा आग्रह परंतु राष्ट्रवादी विलिनीकरणास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवारांचा विरोध असल्याची माहिती आहे. मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा उद्या 11 वा दिवस आहे. आजपासून न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन झालेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ७ सप्टेंबर ते १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणात आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. 21 तारखेपर्यंत 7 आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. अशा महाराष्ट्रासह देशविदेशातील बातम्यांचा धावता आढावा घ्या एका क्लिकवर.