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Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! 'या' दिवशी संपूर्ण शहराचा 24 तास पाणीपुरवठा बंद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 September 2026: महाराष्ट्र सह, देश आणि विदेशातील प्रत्येक ताज्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घेण्यासाठी लाईव्ह ब्लॉग रिफ्रेश करा. 

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 08, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:27 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! 'या' दिवशी संपूर्ण शहराचा 24 तास पाणीपुरवठा बंद
08 September 2026 11:18 AM (IST)

सरकारचे शिष्टमंडळ आज पुन्हा मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा अकरावा दिवस आहे.  काल मध्यरात्री मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मंत्री उदय सामंत आणि  इतर मंत्र्यांनी फोनद्वारे संवाद साधला होता, त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी बंद केलेले वैद्यकीय उपचार पुन्हा सुरू केले आहेत. आज पुन्हा एकदा सरकारच शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असल्याची माहिती असून मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघतो का हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे.

08 September 2026 11:03 AM (IST)

पालघर रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना शिवसेनेने पक्षातून केलं निलंबित

पालघर रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना शिवसेना शिंदे पक्षातून निलंबित केलं आहे. यात खालीलपैकी पदाधिकारी 

श्री. कुंदन बाळकृष्ण संखे - जिल्हाप्रमुख

श्री. राहुल रामदास घरत - शहरप्रमुख

श्री. मनिश उर्फ विकी संखे - उप तालुका प्रमुख

श्री. साईराज पाटील - जिल्हाप्रमुख युवासेना

श्री. रोहित गावी - उप तालुका प्रमुख युवासेना

श्री. राहुल संखे - उप तालुकाप्रमुख

श्री. ऋषभ वारे - युवासेना विधानसभा प्रमुख

08 September 2026 10:59 AM (IST)

पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! या दिवशी संपूर्ण शहराचा २४ तास पाणीपुरवठा बंद

विद्युत पंपिंग आणि स्थापत्य दुरुस्तीच्या कामांमुळे बुधवारी रात्री १२ पासून गुरुवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत पुणे शहरासह उपनगरांचा २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. भामा आसखेड, पर्वती, वारजे, पाषाण, सूस, चतुःश्रृंगी, होळकर, कोंढवे-धावडे आणि वडगाव जलकेंद्रांतर्गत भागांचा यात समावेश आहे. शुक्रवारी सकाळी उशिरा कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे.

08 September 2026 10:23 AM (IST)

सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत युगेंद्र पवारांची एन्ट्री!

बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली असून, या निवडणुकीच्या निमित्ताने बारामतीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नवी राजकीय समीकरणं पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी स्वतंत्र शेतकरी पॅनल उभं करून निवडणूक रिंगणात उतरण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत स्वतंत्र पॅनलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवणार असल्याचे युगेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

08 September 2026 10:17 AM (IST)

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मंत्रालयात आज महत्त्वाची बैठक

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मंत्रालयात आज महत्त्वाची बैठक होणार असून ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी सुविधा लागू करण्याबाबत बैठक पार पडणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी १०.३० वाजता बैठक पार पडणार आहे. वित्त, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सध्याची परिस्थिती काय आहे? यासंदर्भात आज आढावा घेतला जाणार आहे. 

08 September 2026 10:17 AM (IST)

जगाच्या नव्या नकाशावर भारताचा तीव्र आक्षेप!

युक्त राष्ट्रांच्या महासभेत जगाचा नवा नकाशा प्रदर्शित करण्याबाबत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या पाश्र्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह संपूर्ण सार्वभौम भारत हा भारताच्या अधिकृत नकाशाप्रमाणेच दाखवण्यात यावा. भारताच्या सीमा अटल असून त्यांच्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रात ठणकावून सांगितले आहे.

08 September 2026 10:16 AM (IST)

एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणात आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली

एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणात आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीये. 21 तारखेपर्यंत 7 आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. एमपीएससी ड्रग इन्स्पेक्टर पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सर्व 7 आरोपींना 21 सप्टेंबर 2026 पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने सर्व आरोपींची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयात हजर केले होते. पोलिसांनी अधिक कोठडीची मागणी न केल्याने न्यायालयाने या सर्वांची रवानगी 14  दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. 

08 September 2026 10:14 AM (IST)

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर

उद्यापासून न्यायमूर्ती  संदीप शिंदे समिती मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे, उद्या संभाजी नगरात आढावा बैठक घेणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन झालेली न्यायमूर्ती संदीप  शिंदे समिती ७ सप्टेंबर ते १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्याची सुरुवात छत्रपती संभाजीनगरपासून होत असून, तिथे आढावा बैठक घेतली जात आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामाची गती, आतापर्यंत सापडलेले पुरावे आणि प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी दौरा असणा आहे. 

08 September 2026 10:14 AM (IST)

राष्ट्रवादी विलिनीकरणासाठी भाजप आग्रही? सुत्रांची माहिती

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडूनही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा आग्रह  परंतु राष्ट्रवादी विलिनीकरणास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवारांचा विरोध असल्याची माहिती प्रफुल्ल पटेल,सुनील तटकरे,छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व मंत्री, आमदार मात्र विलीनीकरणाच्या बाजूने असल्याची माहिती, मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यासोबत विलिनीकरणा संदर्भात बैठक झाल्याची माहिती आहे. 

08 September 2026 10:12 AM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 सप्टेंबर रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या  मुंबईच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ते गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या संयुक्त दौऱ्यावर असून मुंबईत एका मोठ्या जागतिक परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान मोदी यांच्याद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातून पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या 3 विभागांचे लोकार्पण आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी येथून मालगाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवला जाणार आहे. सायंकाळी 5: 45 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईतील 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 चे अधिकृत उद्घाटन करतील आणि उपस्थितांना संबोधित करतील. 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
LIVE UPDATE
Mumbai news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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