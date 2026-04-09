Breaking News Today LIVE: बारामती पोटनिवडणुकीत अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 April 2026: नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरण, बारामती पोटनिवडणुक, पार्थ पवारांची  खासदारकीची  शपथ ते अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध अशा सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या. लेटेस्ट अपडेट्स मिळवण्यासाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा.     

Tejashree Gaikwad | Apr 09, 2026, 07:48 AM IST
Breaking News Today LIVE: बारामती पोटनिवडणुकीत अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 April 2026:  बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत एकूण 53 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले होते त्यापैकी सहा जणांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत.. आता अर्जाची संख्या 47 राहिली आहे. आज गुरुवार 9 एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. पार्थ पवार आज राज्यसभेच्या खासदारकीची  शपथ घेणार असून यावेळी दिल्लीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय आज भोंदू अशोक खरातची तिसऱ्या गुन्ह्याबाबत सुनावणी होईल. याशिवाय अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील मागील 38 दिवसांपासून सुरु असलेला संघर्ष अखेर थांबला असून दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यात आली आहे. याबद्दलचे आणि इतर सर्व राज्यासह देश विदेशातील घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

9 Apr 2026, 07:37 वाजता

अमेरिकेच्या नेमक्या कोणत्या भूमिकेमुळे युद्ध पुन्हा भडकण्याची शक्यता?

--'युद्धविरामात लेबनॉनचा समावेश नव्हता'
--'आम्ही तसा शब्द कधीच दिला नाही'
--अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींकडून भूमिका स्पष्ट 

जेडी व्हान्स म्हणाले, “इराणला वाटले की युद्धविरामामध्ये लेबनॉनचा समावेश आहे, पण तसे अजिबात नव्हते. आम्ही तसे वचन कधीच दिले नव्हते. तसे होईल असे आम्ही कधीही सूचित केले नव्हते.”

9 Apr 2026, 07:26 वाजता

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा पुन्हा एकदा हर्षवर्धन सपकाळ यांना फोन

बारामती पोटनिवडणुक बिनविरोध करण्याची केली विनंती

याआधी ही सुनेत्रा पवार यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना केला होता फोन

अर्ज मागे घेण्याची आज शेवटचा दिवस

काॅग्रेसच्या भुमिकेकडे सर्वांचं लक्ष

9 Apr 2026, 07:08 वाजता

बारामती पोटनिवडणुकीत अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस

बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत एकूण 53 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले होते त्यापैकी सहा जणांनी काल उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत.. आता अर्जाची संख्या 47 राहिली आहे... विलास होळकर ,माऊली कांबळे, रजाक मुलाणी ,राहुल थोरात, अमोल कोकरे ,अशोक खामगळ यांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत. आज 9 एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे...आज किती जण आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे....

9 Apr 2026, 07:07 वाजता

नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिलांवर अत्याचार

नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिलांवर अत्याचार…९ गन्हे दाखल… ६ जणांना अटक... तर हा कॉर्पोरेट जिहादचा प्रकार असल्याचा पडळकरांचा गंभीर आरोप... 

9 Apr 2026, 07:06 वाजता

अशोक खरातचा 'स्पेशल 26' पॅटर्न

अशोक खरातचा 'स्पेशल 26' पॅटर्न... तोतया इन्कम टॅक्स अधिकारी पाठवून पैसे उकळल्याचं समोर... भक्त व्यावसायिकांची मोठी फसवणूक..

9 Apr 2026, 07:06 वाजता

भोंदू अशोक खरातविरोधात श्रीरामपुरात नवा गुन्हा दाखल

भोंदू अशोक खरातविरोधात श्रीरामपुरात नवा गुन्हा दाखल... धमकावणं, खोटा गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत खरात आणि दोन साथीदारांविरोधात गुन्ह्याची नोंद.. 

9 Apr 2026, 06:59 वाजता

तिसऱ्या गुन्ह्याबाबत अशोक खरातची आज सुनावणी

तिसऱ्या गुन्ह्याबाबत अशोक खरातची आज सुनावणी….खरातची पोलीस कोठडीतून सुटका नाहीच...12 गुन्ह्यांमध्ये एसआयटी कोठडी मागण्याची शक्यता...तर ईडीच्या कोठडीतही खरातची मुंबईत चौकशी होणार..

9 Apr 2026, 06:58 वाजता

पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना निवडून आणणार

देवाभाऊ मोठा भाऊ म्हणून पाठीशी उभा राहणार.. पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना निवडून आणणार... मुख्यमंत्र्यांचा सुनेत्रा पवार, पार्थ पवारांना शब्द...

9 Apr 2026, 06:58 वाजता

पार्थ पवार आज राज्यसभा खासदारकीची शपथ घेणार

पार्थ पवार आज राज्यसभा खासदारकीची शपथ घेणार.. सुनेत्रा पवारांसह राष्ट्रवादीचे नेते दिल्लीत दाखल...

9 Apr 2026, 06:57 वाजता

बारामती, राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकांचं चित्र आज स्पष्ट होणार

बारामती, राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकांचं चित्र आज स्पष्ट होणार...उमेदवारी अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस...किती उमेदवार माघार घेणार याकडे लक्ष...

ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! PF अकाउंटवरील एक चूक भविष्यासाठी ठरू शकते अडथळा, EPFO ने काय दिले निर्देश?

ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! PF अकाउंटवरील एक चूक भविष्यासाठी ठरू शकते अडथळा, EPFO ने काय दिले निर्देश?
अशोक खरातची लुटारु 'स्पेशल 26 टीम', नकली इन्कम टॅक्स पथक पाठवून 'अशी' करायचा भक्तांची लूट

अशोक खरातची लुटारु 'स्पेशल 26 टीम', नकली इन्कम टॅक्स पथक पाठवून 'अशी' करायचा भक्तांची लूट
IPL 2026 : दिल्लीच्या मैदानावर रंगणार आज DC vs GT सामना! पाऊस करणार मॅचची रंगत खराब, नजर टाका हवामानाच्या अहवालावर

IPL 2026 : दिल्लीच्या मैदानावर रंगणार आज DC vs GT सामना! पाऊस करणार मॅचची रंगत खराब, नजर टाका हवामानाच्या अहवालावर
पुण्यातील प्रसिद्ध वॉटरपार्कमध्ये भयानक दुर्घटना; पर्यटक महिलेचे अर्धे शरीर कायमस्वरूपी निकामी

पुण्यातील प्रसिद्ध वॉटरपार्कमध्ये भयानक दुर्घटना; पर्यटक महिलेचे अर्धे शरीर कायमस्वरूपी निकामी
Home Loan EMI : गृहकर्ज महाग की स्वस्त? महिन्याला किती रुपयांचा हफ्ता? RBI कडून मोठी घोषणा, युद्धविरामानंतरची मोठी बातमी

Home Loan EMI : गृहकर्ज महाग की स्वस्त? महिन्याला किती रुपयांचा हफ्ता? RBI कडून मोठी घोषणा, युद्धविरामानंतरची मोठी बातमी

Bank Job: इंडियन बँकेत चांगले पद आणि भरघोस पगाराची नोकरी; कुठे पाठवायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

Bank Job: इंडियन बँकेत चांगले पद आणि भरघोस पगाराची नोकरी; कुठे पाठवायचा अर्ज? A टू Z माहिती!
9 एप्रिलला भारतातील 7 राज्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर; शाळा कॉलेज बंद राहणार

9 एप्रिलला भारतातील 7 राज्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर; शाळा कॉलेज बंद राहणार

इराणच्या सर्व नेत्यांना ठार करत असताना मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विश्वास का ठेवला? जागतिक स्तरावर मोठा राजकीय भूकंप येणार?

इराणच्या सर्व नेत्यांना ठार करत असताना मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विश्वास का ठेवला? जागतिक स्तरावर मोठा राजकीय भूकंप येणार?
मनसेचे 13 आमदार, त्यावेळी कृष्णकुंजवर भोंदू बाबा आणि राज ठाकरेंची धमकी; शर्मिला ठाकरेंनी सांगितला भन्नाट किस्सा

मनसेचे 13 आमदार, त्यावेळी कृष्णकुंजवर भोंदू बाबा आणि राज ठाकरेंची धमकी; शर्मिला ठाकरेंनी सांगितला भन्नाट किस्सा
'आमचे विश्वगुरू नेहरू, इंदिरा गांधींना शिव्या देण्यात...'; 'पाकिस्तानची मध्यस्थी हे मोदी सरकारचे भयंकर अपयश' म्हणत टीका

'आमचे विश्वगुरू नेहरू, इंदिरा गांधींना शिव्या देण्यात...'; 'पाकिस्तानची मध्यस्थी हे मोदी सरकारचे भयंकर अपयश' म्हणत टीका