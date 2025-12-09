English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Live Update : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 Demeber 2025: राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स एकाच क्लिकवर अगदी थोडक्यात आणि मोजक्या शब्दांमध्ये जाणून घ्या...  

Dakshata Thasale | Dec 09, 2025, 05:30 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधक आक्रमक होणार का? शेतकरी आत्महत्या आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर विरोधक आमदार करणार घोषणाबाजी. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधक सत्ताधारी पक्षाविरोधात आक्रमक होणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर देखील सत्ताधारी पक्षाला घेण्याची विरोधकांची रणनीती असल्याच म्हटलं जातं. 

8 Dec 2025, 23:46 वाजता

मार्गदर्शक हरपला !, 

ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव हे लोकशाही रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या पिढीचे दीपस्तंभ होते. त्यांच्या जाण्याने आपल्या सर्वांचाच मार्गदर्शक हरपला, अशा भावना व्यक्त करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले. 

महाराष्ट्रातल्या सामाजिक चळवळीला नवी दिशा देणारे बाबा आढाव गेले. ९५ वर्षांचे त्यांचे आयुष्य हे गरीब, शोषित यांच्या उद्धारासाठीच त्यांनी सार्थकी लावले. 'एक गाव, एक पाणवठा', 'हमाल पंचायत' यासारख्या चळवळी त्यांनी उभ्या केल्या. अन्यायाविरुद्ध शेवटपर्यंत आवाज उठवणारे बाबा आढाव हे लोकशाही रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या पिढीचे दीपस्तंभ होते. ईव्हीएम घोटाळ्याविरुद्ध पुण्याच्या महात्मा फुले वाड्यात त्यांनी केलेले आंदोलन लक्षणीय ठरले, असे उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले.

उद्धव ठाकरे शोकसंदेशात पुढे म्हणतात, 'बाबा हे आपल्या सगळ्यांचेच मार्गदर्शक होते. शेवटच्या श्वासापर्यंत ते संघर्ष करीत होते. त्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला. बाबांच्या स्मृती कायम राहतील. ठाकरे परिवार व शिवसेनेतर्फे त्यांना विनम्र आदरांजली.'

8 Dec 2025, 23:44 वाजता

डॉ. बाबा आढाव यांचं निधन सोमवारी राञी 8:25 मिनिटांनी झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी आणि दोन मुले आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक, कष्टकऱ्यांचे नेते, असंघटित कामगारांचा आवाज बुलंद करून त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी लढा उभा करणारे डॉ. बाबा आढाव यांचे निधन. संध्याकाळी 8.25 वाजता निधन झाल्याची माहिती मिळाली. 

Aajche Rashi Bhavishya 9 December: मंगळवारचा दिवस 5 राशीच्या लोकांवर बरसणार हनुमानाची कृपा

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मालिका बंद होणार? असित मोदींचा मोठा खुलासा

Pune Crime : पुण्यात नेमकं चाललंय काय? पोलीस नाईक रणदिवे बेपत्ता, लेकीच्या वाढदिवसाला शेअर केली भावनिक पोस्ट

China चं जगाला आवाक् करणारं संशोधन; महागड्या पेट्रोलला खाऱ्या पाण्याचा पर्याय, किंमत फक्त..

प्रगत महाराष्ट्रातील एकच घर असलेलं गाव, 60 वर्षांची महिला प्रमुख, कहाणी ऐकून वाटेल आश्चर्य!

शिक्षण मंत्रालयाच्या नव्या मोहिमेचा शुभारंभ; या प्रकल्पाचा तुम्हाला फायदा की तोटा?

स्मृती मंधानाची पहिल्या प्रेमाकडे परतली, भावाने शेअर केला फोटो

अभिनेत्रीच्या घरात लगीनघाई! अशोक सराफ आणि निवेदिता यांच्या घरी झालं खास केळवण

3 लाखाचा हार, आयफोनची हौस... लेडी कॉन्स्टेबल मीनाक्षीकडे होते इंस्पेक्टर अरुण राय यांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दुसरी अटक; पण, जमीन खरेदी करणारे बडे मासे अजूनही मोकाट

