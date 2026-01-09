Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर भीषण अपघात, पाच ते सहा गाड्यांची समोरासमोर धडक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 January 2026: राज्यात सध्या महापालिकेच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून, प्रचाराचा धुरळा उडत आहे. एकीकडे ठाकरे बंधूंनी सभा घेण्याऐवजी शाखांना भेटी देण्यावर जोर दिला असून, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सभांचा धडाका सुरु आहे. ठाकरे बंधूंनी मुलाखतीमधून केलेल्या टीकेला महायुतीचे नेते उत्तर देत असून आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. यादरम्यान आज महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील पालिकांसंदर्भातील प्रत्येक छोटी घडामोड यासह देश आणि विदेशातील प्रत्येक बातमी एका क्लिकवर येथे जाणून घ्या.
9 Jan 2026, 09:31 वाजता
Live Updates: ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर भीषण अपघात , पाच ते सहा गाड्यांची समोरासमोर धडक
ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर भीषण अपघात झाला आहे. गायमुख घाटात झालेल्या या भीषण अपघातात पाच ते सहा गाड्यांनी समोरासमोर एकमेकांना धडक दिली आहे. सकाळी ७ च्या सुमारास हा अपघात झाला. यामुळे घोडबंदर रोडवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणतिही जिवितहानी झाली नाही.
9 Jan 2026, 08:55 वाजता
Live Updates: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत दरोडा; 22 लॉकर फोडले, नऊ लाखांचे सोने-चांदीचे दागिने लंपास
सांगलीच्या आटपाडीतील झरे या ठिकाणी चोरीचा प्रकार घडला आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेत दरोडा टाकत तब्बल 22 लॉकर फोडून 9 लाख 30 हजार रुपयांची सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास करण्यात आले आहेत. अज्ञात दरोडेखोरांनी जिल्हा बँकेच्या शाखेतील लॉकर गॅस कटरने फोडून धाडसी चोरी केली आहे. विशेष म्हणजे चोरट्यांनी बँकेतील रोख रक्कमेला हात न लावता ग्राहकांच्या लॉकरवर डल्ला मारला आहे. या चोरीच्या वेळी सीसीटीव्ही यंत्रणेची वायर तोडून डीव्हीआरही देखील लंपास केला आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत घडलेल्या चोरी पैकी सगळ्यात मोठी धाडसी चोरी असल्याचा हा प्रकार असून या घटनेने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून याप्रकारे आटपाडी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस आता तपास करत आहेत.
9 Jan 2026, 08:05 वाजता
Live Updates: मुंबईतील निवडणूकसंबंधित याचिकांवर आज सुनावणी
पुढील आठवड्यात होणारी मुंबई महापालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या परंतु विविध कारणास्तव उमेदवारी अर्ज फेटाळलेल्या अनेक उमेदवारांचे अर्ज पुन्हा दाखल करून घ्या, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे याचिकेतील मागण्या आणि याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज लक्षात घेऊन न्यायालयाने या याचिकेवर आज, शुक्रवारी तातडीची सुनावणी ठेवली आहे.
विभाग क्रमांक १ ते २२७ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी या उमेदवारांचे अर्ज विविध कारणांस्तव फेटाळले होते. तथापि, सत्ताधारी पक्षाला खूश करण्यासाठी हे अर्ज फेटाळले असावेत, असा संशय याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली, तेव्हा न्यायालयाने हे प्रकरण शुक्रवारी सूचिबद्ध केले.
प्रतिज्ञापत्रे किंवा प्रश्न-उत्तर पत्रके योग्य स्वरूपात नसल्याच्या अथवा कायदेशीररीत्या आवश्यक नसलेली पोलीस, पाणी, कर, मलनिस्सारण आणि मालमत्ता यासह पाच विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) सादर झाल्याच्या कारणास्तव बहुतांश उमेदवारांचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत. तथापि, पाणी, मालमत्ता कर आणि बांधकाम प्रस्ताव यासारखे विभाग महानगरपालिकेच्या थेट प्रशासकीय करण्यात अयशस्वी नियंत्रणाखाली असल्याने ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी मनमानी, अवाजवी आणि घटनेच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब करून राजकीय कटकारस्थान होण्याची दाट शक्यताही याचिकेत वर्तवण्यात आली.
9 Jan 2026, 08:04 वाजता
Live Updates: गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार
ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त केलेल्या गैरहजर कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, तरीही कर्तव्यावर हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचे आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.
कारणे दाखवा नोटीस
निवडणूक ही अत्यावश्यक व संवैधानिक प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडणे बंधनकारक आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही तसेच कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही कर्तव्यावर हजर न राहता शासकीय आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
9 Jan 2026, 08:03 वाजता
Live Updates: कुत्रे घाबरट माणसाला ओळखतात; मग चावतात, सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण; नियम पाळण्याचे निर्देश
जे लोक कुत्र्यांना घाबरतात किंवा ज्यांना पूर्वी कुत्र्याने चावले आहे, अशा व्यक्तींचा वास कुत्रे ओळखू शकतात आणि मग ते त्यांच्यावर हल्ले करतात असे एक निरीक्षण गुरुवारी न्यायालयाने नोंदवले. भटक्या कुत्रांना दिली जाणारी वागणूक ही 'प्राणी जन्म नियंत्रण' नियमांनुसार द्यावीत, असे आमचे निर्देश होते ते रस्त्यांवरील प्रत्येक कुत्रा हटवण्याचे निर्देश नव्हते, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी न्यायालयाने दिले.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, देशभरातील श्वानप्रेमींनी जुन्या आदेशांमध्ये बदल करावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यावर गुरुवारी अडीच तास सुनावणी झाली. यात कुत्र्यांचे वर्तन, कुत्र्यांच्या निवाऱ्याची कमतरता आणि सरकारी नियमांची अंमलबजावणी यावर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. या सुनावणीत पाळीव कुत्र्यांचा मालक असतो, मात्र भटक्या कुत्र्यांचा मालक कोणीही नसतो. राज्यांची जबाबदारी लसीकरण व नियंत्रणापुरती आहे, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
न्यायालयात काय झाले?
सुनावणीदरम्यान न्या. नाथ यांनी सांगितले की, कुत्रे माणसाची भीती ओळखतात आणि त्यामुळे चावा घेतात. यावर कुत्र्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या एका वकिलाने आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, डोके हलवू नका. मी वैयक्तिक अनुभव सांगतो आहे.
२ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्य सरकारांनी दिलेल्या आकडेवारीत
नगरपालिकांकडून चालवण्यात येणाऱ्या निवारा केंद्रांची माहिती नाही. देशात सध्या केवळ पाच सरकारी केंद्र असून, प्रत्येक केंद्राची क्षमता १०० कुत्र्यांचीच आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
'प्राणी मित्रां'चे वकील सी. यू. सिंग यांनी कुत्र्यांना हटवण्यास विरोध केला. कुत्रे हटवले तर उंदरांची संख्या वाढेल, असा दावा त्यांनी केला. यावर न्यायालयाने मिश्कीलपणे विचारले, मग मांजरी आणायच्या का?
9 Jan 2026, 08:00 वाजता
Live Updates: अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे एकत्र प्रकाशित करणार जाहीरनामा
अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत जाहीरनामा प्रकाशित होणार आहे. १० जानेवारीला होणार जाहीरनामा प्रकाशित . दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढत असताना पहिल्यांदाच बहीण भाऊ एकाच राजकीय व्यासपीठावर दिसणार
9 Jan 2026, 07:59 वाजता
Live Updates: वर्षभरात तब्बल दोन हजार कोटींचे अमली पदार्थ जप्त
नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोने (एनसीबी) गेल्यावर्षी देशपातळीवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा मोठ्या प्रमाणावर पर्दाफाश केला. या कारवाईत एका वर्षात १ लाख ३३ हजार किलो अंमली पदार्थ जप्त केले. त्यांची बाजारातील किंमत २ हजार कोटी रुपये आहे. शिवाय, एनसीबीने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील अंमली कारखानेही उद्ध्वस्त केले. पदार्थांचे
गेल्या वर्षभरात अंमली पदार्थ तस्करीचे ४४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर ९९४ अंमली पदार्थ तस्करांना जागरूकता मोहिमा गेल्यावर्षी एनसीबीने केलेल्या कारवाईचे वैशिष्ट्य म्हणजे अधिकाऱ्यांनी केवळ अंमली पदार्थाची जप्तीच केली नाही, तर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल येथे अंमली पदार्थांची निर्मिती करणारे कारखानेही उद्ध्वस्त केले आहेत. अंमली पदार्थांपासून असलेला धोका ओळखण्यासाठी एनसीबीतर्फे गेल्यावर्षी ६३० जागरूकता मोहिमा राबवण्यात आल्या. त्यांत ३३ लाख लोकांनी सहभाग घेतला होता. अटक केली आहे. त्यांत २५ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ३८८९ कोटी रुपये मूल्याचे ७७ हजार अंमली पदार्थ नष्टही केले आहेत.
9 Jan 2026, 07:57 वाजता
Live Updates: आधी बॅग स्कॅन होणार, नंतर स्टिकर लागणार, मगच रेल्वेत बसता येणार
मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे मेल एक्स्प्रेस गाड्यांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी बॅगेज तपासणी सक्तीची केली आहे. याठिकाणी सुरक्षारक्षकांकडून बँगेज स्कॅनरद्वारे तपासणी केल्याशिवाय टर्मिनसमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. तसेच विमानतळाप्रमाणे बॅगची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांच्या बॅगवर स्टिकर लावण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. सीएसएमटी हे मध्य रेल्वेचे मुंबईतील प्रमुख टर्मिनस असून, येथून दररोज शेकडो मेल व एक्स्प्रेस सुटतात. मात्र, या ठिकाणी सुरक्षा उपाययोजना अपुऱ्या असून, प्रवाशांच्या सामानाची तपासणी होत नाही. त्याची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी मेल-एक्स्प्रेसच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवर दोन बॅगेज स्कॅनर बसवले आहेत. यासोबतच लोकलच्या प्लॅटफॉर्मवरून आणि तिकीट काउंटरकडून एक्स्प्रेसच्या प्लॅटफॉर्मकडे जाणाऱ्या सर्व प्रवेशद्वारांवर बॅरिकेट्स लावून ते सुरक्षित करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे बॅगची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळणार आहे.
सीएसएमटी येथे मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनी प्रवास करणाऱ्यांच्या बॅगांची तपासणी सक्तीची असून बॅगवर स्टिकर लावण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.
9 Jan 2026, 07:56 वाजता
Live Updates: मुंबईत बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांवर भाजपकडून निलंबनाची कारवाई
- महापालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई भाजपकडून २६ जणांचे ६ वर्षांसाठी निलंबन
- दादर पक्ष कार्यालयातील बैठकीनंतर निलंबनाची कारवाई
- पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई झाल्याची सूत्रांची माहिती