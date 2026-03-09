English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Breaking News Live 9 march 2026 : केवायसी नसेल तर गॅस सिलिंडर मिळणार नाही

Breaking News Today 9 march 2026 : दिवसभरात कोणत्या घडामोडी सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणार, राज्यात काय घडणार, काय बिघडणार आणि आजचा दिवस कोण गाजवणार? पाहा

Sayali Patil | Mar 09, 2026, 08:35 AM IST
Breaking News Live 9 march 2026 : केवायसी नसेल तर गॅस सिलिंडर मिळणार नाही

Breaking News Today 9 march 2026 : दिवसभरात राज्यात अनेक घडामोडी प्रामुख्यानं राजकीय घडामोडी घडणार असून, त्यावर संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष राहणार आहे. त्याव्यतिरिक्त सध्या महाराष्ट्रासह देशभरात उष्णतेच्या पर्वाला सुरुवात झाल्यामुळं हे हवामान बदल नागरिकांसाठी अनेक अडचणी निर्माण करताना दिसत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा वर्धापन दिन सोहळा स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी इथं पार पडत आहे या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे तसेच अमित ठाकरे त्यांच्यासह विविध प्रमुख नेते पदाधिकारी  उपस्थित असतील. या आणि अशा इतरही अनेक घडामोडींवर राज्यातील नागरिकांचं लक्ष असेल, त्यामुळं या सर्व घडामोडींचे अपडेट पाहा एका क्लिकवर...

9 Mar 2026, 08:32 वाजता

केवायसी नसेल तर गॅस सिलिंडर मिळणार नाही

पुण्यात केवायसी नसेल तर गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. 30 दिवसांनी मिळणार दुसरा सिलिंडर. 2 सिलिंडरमधील अंतर 21 दिवसांवरून 30 दिवसांवर. अनेक ग्रहाकांचे केवायसी प्रलंबित, मात्र केवायसी नाही तर गॅस नाही अशीच प्रशासनाची भूमिका.

9 Mar 2026, 08:31 वाजता

नाशिकमध्ये विजयोत्सवाला गालबोड; पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज

भारताचा विजय साजरा करत असताना काही युवकांकडून हुल्लडबाजी करण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना नाशिकमध्ये घडली. जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज करण्यात आला.  नाशिकच्या कॉलेज रोड येथील घटना. विजय उत्सव साजरा करण्यासाठी तरुणाई मोठ्या प्रमाणात उतरली होती रस्त्यावर. विजयोत्सवाला गालबोट लावणारी घटना.

9 Mar 2026, 08:27 वाजता

मार्चमध्ये पहिल्याच आठवड्यात पुणे तापलं...

लोहगाव, कोरेगाव पार्क परिसरात तापमान 39 अंशावर. यंदाच्या मार्चमधील सर्वाधिक तापमानाची नोंद. दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट. बारा ते चार काम असल्यास बाहेर पडा आणि उन्हापासून काळजी घ्या, हवामान खात्याच आवाहन.

कोणत्या परिसरात किती तापमान?

कोरेगाव पार्क 39 अंश

लोहगाव 39 अंश

शिवाजीनगर 37 अंश

पाषाण 37 अंश

लवळे 37 अंश

मगरपट्टा 36 अंश

एनडीए 36 अंश

9 Mar 2026, 08:05 वाजता

किल्ले रायगडवर मनसेचा वर्धापन दिन, 20वा वर्धापन दिन

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा वर्धापन दिन सोहळा स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी उद्या पार पडत आहे या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे तसेच अमित ठाकरे त्यांच्यासह विविध प्रमुख नेते पदाधिकारी  उपस्थित असतील. उद्या सकाळी राज ठाकरे किल्ले रायगड वर जाऊन छत्रपतींना अभिवादन करणार आहेत त्यानंतर ते मेळाव्यामधून मनसैनिकांना संबोधतील..

9 Mar 2026, 08:03 वाजता

टीम इंडियानं नवा इतिहास घडवला

टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये टीम इंडियानं नवा इतिहास घडवलाय. आतापर्यंत टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेचं आयोजन करणा-या देशानं कधीही वर्ल्डकप जिंकलेला नव्हता. तसंच कुठल्याही देशानं सलग दोन वेळा वर्ल्डकप जिंकण्याचा पराक्रम केलेला नव्हता. मात्र भारतानं टी-20 वर्ल्डकप जिंकून इतिहास घडवलाय आणि इतिहास बदललाय... 2024चा टी-20 वर्ल्डकप भारतानं जिंकला. आता सलग दुस-यांदा भारतानं टी-20 विश्वचषकावर नाव कोरलंय.. 2007मध्ये पहिला टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याचा कारनामा महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने केला होता. त्यानंतर तब्बल 17 वर्षानंतर रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारतीय संघानं दुस-यांदा टी-20चं विश्वविजेतेपद पटकावलंय. आता भारतीय संघानं तिस-यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा पराक्रम केला.

9 Mar 2026, 07:34 वाजता

नागपुरात महिला कामगाराचा मृत्यू

नागपूर  राऊळगाव स्फोट प्रकरणात रोशनी उमाठे या महिला कामगाराचा मृत्यू, शनिवारी रात्री आम्रपाली कालसर्पे हीचा मृत्यू झाला होता.मृताचा आकडा 22

9 Mar 2026, 07:34 वाजता

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 मार्च

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 मार्च रोजी सुरू होत आहे आणि तो २ एप्रिलपर्यंत चालणार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 मार्चपासून सुरू होतोय; त्याच दिवशी लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हटवण्याच्या ठरावावर चर्चा होण्याची शक्यता.

9 Mar 2026, 07:34 वाजता

जय पवारांची पत्रकार परिषद पुढे ढकलली

जय पवारांची पत्रकार परिषद पुढे ढकलली, मुंबईत होणारी पत्रकार परिषद अचानक पुढे ढकलल्यानं चर्चांना उधाण.

9 Mar 2026, 07:33 वाजता

भंडारा शहरात मागील 15 दिवसांपासून दूषित पाणीपुरवठा

भंडारा शहरात मागील 15 दिवसांपासून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय. शहरातील नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत असल्याने दसरा मैदान येथील जलशुद्धीकरण केंद्राची खासदार प्रशांत पडोळे यांनी पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान पाणी साठवण टाक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घाण, माती, लोखंडाचे कण तसेच मृत सरडे आढळून आलेत.

