Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील कोंढवा परिसरात एटीएसचं सर्च ऑपरेशन

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्राबरोबरच देश-विदेशातील ताज्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच क्लिकवर...

Mansi kshirsagar | Oct 09, 2025, 11:03 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील कोंढवा परिसरात एटीएसचं सर्च ऑपरेशन

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पंतप्रधान मोदी आजदेखील महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो 3चे उद्घाटन पार पडले. तसंच, महाराष्ट्रातील इतर राजकीय घडामोडींचा विस्तृत आढावा घेऊया या लाइव्ह ब्लॉगमधून

9 Oct 2025, 11:01 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील कोंढव्यात 'आय लव मोहम्मद'चे बॅनर

पुण्यातील  कोंढवा मिठा नगर परिसरात एटीएस आणि पुणे पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. तर याच मिठानगर परिसरात I love u Mohammed चे ही फ्लेक्स लावण्यात आले आहे त्याचा ठिकाणी सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. मिठा नगर परिसरातील दुकाने सुद्धा बंद करण्यात आली आहे. पोलीस दलातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी स्वतः या सर्च ऑपरेशनमध्ये सहभागी झाले आहेत.

9 Oct 2025, 10:59 वाजता

9 Oct 2025, 10:49 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: योगेश कदमांच्या आदेशानंतरही परवाना नाही, शासनाच्या आदेशानंतरही घायवळला परवाना नाही

योगेश कदमांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्याची शिफारस केली..मात्र शिफारस आल्यानंतरही पोलिसांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना दिला नसल्याची माहिती आता समोर येतेय.. पुणे पोलिसातील वरिष्ठ अधिका-यांनी घायवळला शस्त्र परवाना दिला नाही.. 20 जानेवारीला पुणे पोलिसांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवानी नाकारली होती.. मात्र त्यानंतर 26 जूनला शस्त्र परवान्यासाठी शासन आदेश आला. मात्र त्यावर होल्ड असं पोलीस अधिका-यांनी लिहिल्याची माहिती समोर आलीय.

9 Oct 2025, 10:46 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील कोंढवा परिसरात एटीएसचं सर्च ऑपरेशन

एटीएस कडून पुण्यातील कोंढवा परिसरात रात्रीपासून सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. ऑपरेशनबाबत अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने चौकशी सुरू आहे.

9 Oct 2025, 10:04 वाजता

9 Oct 2025, 09:57 वाजता

9 Oct 2025, 09:22 वाजता

कबुतरांमुळे मुंबईला लागणार ब्रेक? दिवाळीचा उल्लेख करत जैन समाजाचा अल्टीमेटम; 'हिंदू धर्मात...'

9 Oct 2025, 09:08 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मराठ्यांनंतर मुंबईत आता ओबीसींचा एल्गार 

मराठा बांधवांनंतर आता आझाद मैदानात कुणबी समाजाचा एल्गार मोर्चा. मोठ्या प्रमाणावर कुणबी समाज आझाद मैदानावर दाखल. आझाद मैदानात भला मोठा मंच उभारला असून थोड्याच वेळात मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. मोर्चात अनेक कुणबी समाजाचे नेतृत्व करणारे नेते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती.प्रशासनाने मराठा बांधवांना बळी पडत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचं कुणबी समाजाचे म्हणणं..मराठा बांधवांना हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण दिले तर कुणबी समाज येणाऱ्या काळात नाहीसा होईल. हैदराबाद गॅझेट वर कुणबी समाजाने व्यक्त केली नाराजी

9 Oct 2025, 08:09 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: कोल्ड्रिफपाठोपाठ आणखी 2 खोकल्याच्या औषधात विषारी घटक 

मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये कोल्ड्रिफ या खोकल्याच्या औषधामध्ये असलेल्या डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी घटकामुळे लहान बालकांचा मृत्यू झाला... त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील अन्न व औषध प्रशासनाने राबवविलेल्या मोहिमेनंतर आणखी 2 खोकल्याच्या औषधांमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी घटक सापडल्याचे आढळून आले आहे... त्यामुळे महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाने किरकोळ औषध विक्रेत्यांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत.
मध्य प्रदेशमध्ये कोल्ड्रिफ या खोकल्याच्या औषधामुळे झालेल्या बालकांच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन सुद्धा सतर्क झाली आहे. प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई करण्यात राज्यातील या उत्पादनाच्या वितरणाचा आढावा घेतला. मात्र राज्यामध्ये कोल्ड्रिफ या खोकल्याच्या औषधाचे वितरण झाले नसल्याचे आढळले

9 Oct 2025, 08:08 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवाळीच्या तोंडावर वीज कर्मचा-यांचा सर्वसामान्यांना शॉक 

राज्यातील वीज कर्मचारी आजपासून तीन दिवस संपावर जाणार आहेत... वीज कंपनीतील खासगीकरणाविरोधात कर्मचा-यांनी संपाचं हत्यार उपसलंय...7 संघटनांचे 42 हजार कर्मचारी 11 ऑक्टोबरपर्यंत संपावर जाणार आहेत.. मात्र कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर असून संपावर गेल्यास मेस्मा लावण्याचा इशारा महावितरणने दिलाय..वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नाही असे अश्वासन देऊनही सरकारने ते न पाळल्याने हे कर्मचारी संपावर जात आहेत.

