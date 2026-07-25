/Maharashtra Breaking News Today LIVE: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, वाचा लाईव्ह अपडेट्स

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजन्यानंतर शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरु आहे यामध्ये ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांपुढे केंद्र सरकार झुकलं असे त्यांनी वक्तव्य केले आहे.
आषाढी वारीची शासकीय महापूजा झाल्यानंतर दुपारी 1 च्या सुमारास मुख्यमंत्री सोलापुरातून दिल्लीकडे रवाना
केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांनी राजीनामा देताच राजकीय वर्तुळातून देखील प्रतिक्रिया येत आहेत. विद्यार्थी महिना भारतापासून दिल्लीच्या जंतर मंतर वर आंदोलन करत होते. देशात पेपर लीक होत होते. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी ही सरकार खेळत होती. ही मुजोर सरकार आहे. अश्रू धुळ्याच्या कांड्या, पाण्याचा मारा, करण्यात आला. एका मुलीला आपला जीव गमवावा लागला. आज राजीनामा होताच विद्यार्थ्यांचा विजय झाला आहे. पण यापुढे पेपर लीक होणार नाही याची हमी सरकारने द्यावी. तसेच पेपर लीक मध्ये आपलीच SIT नेमावी व आपलीच चौकशी करावी अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. पेपर लीक करणारे हे भाजपाचे होते.
दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी पेपर फुटी प्रकरणानंतर सीजेपीच्या माध्यमातून तरुणांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी देखील राजीनामा दिल्याने येवल्यातील तरुणाईने फटाके फोडून जल्लोष व्यक्त केला आहे
आज केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. देशातील युवक मागील एक महिन्यापासून रस्त्यावर उतरला होता. शिक्षण मंत्री यांचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी धरून लावली होती. या आंदोलनाने सरकारला झुकवलं अखेर आज धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. याचा देशभर जल्लोष सुरू झाला आहे. तर भंडारा जिल्ह्यात देखील जल्लोष साजरा करता फटाके फोडण्यात आले....
भिवंडीत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET चा प्रश्नपत्र लीक झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी TET पेपर लीक प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता आणि त्याचा साथीदार इंद्रजीत सिन्हा यांना बिहारमधून ताब्यात घेतलं आहे, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर ही धाडसी कारवाई करण्यात आली.
भिवंडीत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET चा प्रश्नपत्र लीक झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी TET पेपर लीक प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता आणि त्याचा साथीदार इंद्रजीत सिन्हा यांना बिहारमधून ताब्यात घेतलं आहे, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर ही धाडसी कारवाई करण्यात आली.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील जंतर मंतरवर तरुणांनी सलग २८ दिवस दाखवलेला संघर्ष आणि दृढनिश्चय खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आंदोलकांच्या आग्रही मागणीला प्रतिसाद म्हणून, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आज अखेर राजीनामा दिला आहे. हा लढा, जो निर्भयपणे दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे उभा राहिला आणि सरकारला अन्यायाविरुद्ध नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडले, तो लोकशाहीच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकतेचा एक मोठा विजय आहे.
हा थेट लोकशाहीचा विजय आहे. थेट रस्त्यांवरून आलेला. हा शांतता, संयम आणि चिकाटीचा विजय आहे. महाराज, देशाच्या 'जनरेशन झेड'चे अभिनंदन आणि सर्व नागरिकांचे आभार, ज्यांनी भीती आणि भीतीची भीती झुगारून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उठाव केला. आता उत्तरदायित्वापासून ते सुधारणांपर्यंत.
केंद्र शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कल्याण मध्ये सुरू असलेल्या आंदोलन सुरू होता पोलिसांनी मुलांमधील लाठीचार्ज केला होता मुलांवरती पोलिसांनी गुन्हे दाखल केलेला आहे ते मागे घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे कॉकरोज जनता पार्टी जनता पार्टी यांनी आंदोलन केले त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर संपूर्ण देशामध्ये आंदोलन सुरू झाली धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. पालघर जिल्ह्यातील मुसळधार पावसाने डहाणूच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील वाहतुकीला मोठा फटका बसलाआहे.