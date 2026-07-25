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Maharashtra Breaking News Today LIVE: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, वाचा लाईव्ह अपडेट्स

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 July 2026: देशातील आणि राज्यामधील प्रत्येक घडामोडीचा वेगवान आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

Published: Jul 25, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:11 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, वाचा लाईव्ह अपडेट्स
25 July 2026 04:10 PM (IST)

विद्यार्थ्यांपुढे केंद्र सरकार झुकलं - शरद पवार

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजन्यानंतर शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरु आहे यामध्ये ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांपुढे केंद्र सरकार झुकलं असे त्यांनी वक्तव्य केले आहे. 

25 July 2026 04:03 PM (IST)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला पोहोचले

आषाढी वारीची शासकीय महापूजा झाल्यानंतर दुपारी 1 च्या सुमारास मुख्यमंत्री सोलापुरातून दिल्लीकडे रवाना 

25 July 2026 04:02 PM (IST)

विद्यार्थ्यांचा विजय झाला - नाना पटोले

केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांनी राजीनामा देताच राजकीय वर्तुळातून देखील प्रतिक्रिया येत आहेत. विद्यार्थी महिना भारतापासून दिल्लीच्या जंतर मंतर वर आंदोलन करत होते. देशात पेपर लीक होत होते. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी ही सरकार खेळत होती. ही मुजोर सरकार आहे. अश्रू धुळ्याच्या कांड्या, पाण्याचा मारा, करण्यात आला. एका मुलीला आपला जीव गमवावा लागला. आज राजीनामा होताच विद्यार्थ्यांचा विजय झाला आहे. पण यापुढे पेपर लीक होणार नाही याची हमी सरकारने द्यावी. तसेच पेपर लीक मध्ये आपलीच SIT नेमावी व आपलीच चौकशी करावी अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. पेपर लीक करणारे हे भाजपाचे होते.

25 July 2026 03:53 PM (IST)

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजन्यानंतर येवल्या तरुणाईचा फटाके फोडून जल्लोष 

दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी पेपर फुटी प्रकरणानंतर सीजेपीच्या माध्यमातून तरुणांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी देखील राजीनामा दिल्याने येवल्यातील तरुणाईने फटाके फोडून जल्लोष व्यक्त केला आहे 

25 July 2026 03:44 PM (IST)

शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा होताच भंडारा शहरात जल्लोष...

आज केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. देशातील युवक मागील एक महिन्यापासून रस्त्यावर उतरला होता. शिक्षण मंत्री यांचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी धरून लावली होती. या आंदोलनाने सरकारला झुकवलं अखेर आज धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. याचा देशभर जल्लोष सुरू झाला आहे. तर भंडारा जिल्ह्यात देखील जल्लोष साजरा करता फटाके फोडण्यात आले....

25 July 2026 03:40 PM (IST)

भिवंडी TET पेपर लीकचा मास्टरमाइंड बिहारमधून जेरबंद..

भिवंडीत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET चा प्रश्नपत्र लीक झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी TET पेपर लीक प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता आणि त्याचा साथीदार इंद्रजीत सिन्हा यांना बिहारमधून ताब्यात घेतलं आहे, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर ही धाडसी कारवाई करण्यात आली. 

25 July 2026 03:40 PM (IST)

भिवंडी TET पेपर लीकचा मास्टरमाइंड बिहारमधून जेरबंद..

भिवंडीत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET चा प्रश्नपत्र लीक झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी TET पेपर लीक प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता आणि त्याचा साथीदार इंद्रजीत सिन्हा यांना बिहारमधून ताब्यात घेतलं आहे, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर ही धाडसी कारवाई करण्यात आली. 

25 July 2026 03:39 PM (IST)

जंतर मंतर आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांचे शरद पवारांनी केले कौतुक

नीट पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील जंतर मंतरवर तरुणांनी सलग २८ दिवस दाखवलेला संघर्ष आणि दृढनिश्चय खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आंदोलकांच्या आग्रही मागणीला प्रतिसाद म्हणून, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आज अखेर राजीनामा दिला आहे. हा लढा, जो निर्भयपणे दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे उभा राहिला आणि सरकारला अन्यायाविरुद्ध नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडले, तो लोकशाहीच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकतेचा एक मोठा विजय आहे.

25 July 2026 03:36 PM (IST)

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काय म्हणाले सोनम वांगचुक

हा थेट लोकशाहीचा विजय आहे. थेट रस्त्यांवरून आलेला. हा शांतता, संयम आणि चिकाटीचा विजय आहे. महाराज, देशाच्या 'जनरेशन झेड'चे अभिनंदन आणि सर्व नागरिकांचे आभार, ज्यांनी भीती आणि भीतीची भीती झुगारून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उठाव केला. आता उत्तरदायित्वापासून ते सुधारणांपर्यंत.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
ashadhi ekadashi
jantar mantar

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