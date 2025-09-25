English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मराठवाड्यावरचं अतिवृष्टीचं संकट विदर्भाच्या दिशेनं...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 September 2025: शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे उद्या हिंगोली जिल्हा दौऱ्यावर येणार असून सकाळी 10 वाजल्यापासून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करणार आहेत, दुपारी 2 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेणार आहेत.     

Sayali Patil | Sep 25, 2025, 09:42 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 September 2025: पावसानं हाहाकार माजवलेल्या मराठवाडा, विदर्भ आणि धाराशिवच्या बहुतांश भागांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह नेत्यांनीसुद्धा पाहणी दौरे केले. ज्यामागोमाग आणखी काही नेतेसुद्धा पावसाचा आणि पुराचा तडाखा बसलेल्या या भागांमध्ये नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत शासनाकडून त्यांना सर्वतोपरि मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील. यासंदर्भातील आणि याव्यतिरिक्तही राज्यात, देशात नेमकं काय घडणार इथपासून परदेशांमध्ये महत्त्वाच्या घडामोडी कोणत्या, यांचा आढावा Live Blog मध्ये एकाच क्लिकवर... 

25 Sep 2025, 09:41 वाजता

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही- एकनाथ शिंदे

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांचे अश्रू पुसण्याचं काम करणार. मदतीसाठी कोणत्याही अटी न ठेवण्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं आश्वासन. आपआपल्या परिनं जे काही करता येईल ते नेत्यांनी केलं पाहिजे असं आवाहन. 

 

25 Sep 2025, 09:31 वाजता

मराठवाड्यावरचं अतिवृष्टीचं संकट विदर्भाच्या दिशेनं... 

गेल्या काही दिवसांपासून महाप्रलयानं हैराण झालेल्या मराठवाड्यासाठी काहीशी दिलासादायक बातमी समोर आलीय. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र आता निवळलंय. त्यामुळे मराठवाड्यावरील अस्मानी संकट पुढे सरकलंय पूर्व विदर्भातील तीन जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूरला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.  

 

25 Sep 2025, 09:02 वाजता

 Asia Cup 2025: भारत फाइनलमध्ये दाखल, प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान की बांगलादेश? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

 

25 Sep 2025, 08:28 वाजता

दहिसर-भाईंदर मेट्रो जोडणीत अडथळा, सिग्नलमध्ये घोळ

दहिसर-भाईंदर या उन्नत मेट्रो 9ची मेट्रो 7शी जोडणी करताना बुधवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास अडथळा निर्माण झाला. ही गाडी मध्येच बंद पडल्याने दहिसर-गुंदवलीदरम्यान मेट्रो 7ची वाहतूक दोन तासांसाठी एकेरी करावी लागली. यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. दहिसर पूर्व ते गुंदवलीदरम्यान मेट्रो 7 ही उन्नत मार्गिका धावते. ही मार्गिका दहिसर पूर्व येथे अंधेरी पश्चिम ते दहिसर या उन्नत मेट्रो 2अशीदेखील जोडलेली असून ती सेवा सुरू आहे. आता लवकरच दहिसर पूर्व ते भाईंदर या उन्नत मेट्रो 9 मार्गिकचा पहिला टप्पा सुरू होणार आहे.

 

25 Sep 2025, 08:27 वाजता

डॉक्टरांची संख्या वाढणार 'वैद्यकीय'च्या जागांमध्ये 10 हजारांची वाढ

देशभरात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवी (एमबीबीएस) आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या दहा हजारांहून अधिक जागा वाढविणे, दिवाळीसाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा उत्पादनाशी निगडित बोनस जाहीर करणे यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. 

 

25 Sep 2025, 08:25 वाजता

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आज बारामती दौऱ्यावर

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आज बारामती शहर पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर राहणार आहेत. 5 सप्टेंबर रोजी बारामतीत लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वात ओबीसी एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता.या मोर्चाला बारामती शहर पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. मात्र हा हाकेंच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आल्याने लक्ष्मण हाके यांच्यासह बारामती शहर पोलीस ठाण्यात 14 जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय आणि यासाठीच आज सकाळी साडेदहा ते अकराच्या सुमारास लक्ष्मण हाके स्वतःहून बारामती शहर पोलीस ठाण्यात हजर राहणार आहेत. 

 

25 Sep 2025, 08:24 वाजता

नाशिकमध्ये टवाळखोरांची दहशत 

नाशिकच्या इंदिरानगर भागातील राजू नगर परिसरात टवाळखोरांनी केला दहशत माजवण्याचा प्रयत्न. 2 ते 3 गाड्यांची तोडफोड करत दहशत माजवण्याचा प्रयत्न. काल रात्रीच्या सुमारास घडली घटना. पाच ते सहा तरुणांनी गाड्यांची केली तोडफोड. पोलीस घटनास्थळी दाखल होत काही जणांना घेतले ताब्यात. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे पोलिसांचा तपास सुरू. नाशिकच्या इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. 

 

25 Sep 2025, 07:59 वाजता

चंद्रपूरात भूकंपाचे धक्के

चंद्रपूरातील वरोरा तालुक्यात मार्डा आणि एकोना परिसरात 3.2 रिश्टर स्केल भूकंपाची नोंद... काल रात्री 11 वाजून 19 मिनिटांनी हा भूकंप झाल्याची नोंद, सेसमिक स्टडी ऑफ इंडिया च्या भूकंप app वर नोंदवण्यात आली या भूकंपाची नोंद, मात्र या भूकंपाने कोणतीही हानी झाली नसुन या परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले नसल्याची नागरिकांची माहिती, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची माहिती

 

25 Sep 2025, 07:55 वाजता

उद्धव ठाकरे गुरुवारी पूरग्रस्त भागाचा दौरा करणार 

उद्धव ठाकरे गुरुवारी पूरग्रस्त भागाचा दौरा करणार असून, मराठवाड्यात पाहणी करत शेतक-यांशी संवाद साधणार आहेत. तर, इतरही नेते पावसाचा मारा सोसलेल्या भागांच्या दौऱ्यांवर असून, स्थानिकांचे प्रश्न आणि मागण्या ऐकून घेत शक्य तितकी मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. 

 

25 Sep 2025, 07:54 वाजता

