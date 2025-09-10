Breaking News Today LIVE: अजित पवारांची तब्येत बिघडली अन्...

Breaking News Today LIVE Updates 10 September 2025: विश्व, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सध्या अनेक घडामोडी घडत असून, त्या घडामोडींचा कमीजास्त स्वरुपात परिणाम भारतावरही होताना दिसत असून, नेपाळमधील हिंसाचारानं सध्या संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. तर, इथं महाराष्ट्राचे राज्यपाल देशाच्या उपराष्ट्रपदी निवडून आल्यानं आता राजकीय समीकरणंसुद्धा बदलल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यासह देशात हवामान बदलांपासून इतरही अनेक लक्षवेधी घडामोडी घडत आहेत. काय आहेत त्या घडामोडी? जाणून घ्या एका क्लिकवर, झी 24 तासच्या या Live Blog मध्ये...
10 Sep 2025, 10:43 वाजता
नेपाळमध्ये Gen Z ने सर्व सीमा ओलांडल्या; अराजकतेचा कळस, देशात अफरातफर, विमानतळं बंद; भारतीयांसाठी अॅडव्हायजरी जारी
नेपाळमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक; संपूर्ण देशात अफरातफर, विमानतळं बंद; भारतीयांसाठी अॅडव्हायजरी जारीhttps://t.co/S04iMEFgO7#Nepal #Nepalprotest #NepalGenZ #nepalgenzprotests #NepalNews #MEA
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 10, 2025
10 Sep 2025, 10:42 वाजता
'सावध व्हा! उद्या...', संजय राऊतांच्या पोस्टमुळे खळबळ! भाजपा नेता म्हणाला 'भारतात नेपाळप्रमाणे उद्रेक घडवण्यासाठी...'
'सावध व्हा! उद्या...', संजय राऊतांच्या पोस्टमुळे खळबळ! भाजपा नेता म्हणाला 'भारतात नेपाळप्रमाणे उद्रेक घडवण्यासाठी...'https://t.co/soABCYzZAY#SanjayRaut #Nepal #Nepalprotest #NepalGenZProtest
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 10, 2025
10 Sep 2025, 09:47 वाजता
मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी अपडेट; सरकारनं...
हैदराबाद गॅझेट पाठोपाठ सातारा गॅजेटसाठी शासनाकडून हालचाली. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा. मराठा आरक्षण उपसमिती बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्तांना आदेश. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विभागीय आयुक्तांना आदेश. मराठा आंदोलकांकडून करण्यात आली होती सातारा गॅझेटची मागणी.
10 Sep 2025, 09:21 वाजता
अजित पवारांची तब्येत बिघडली अन्...
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आजचे नियोजित कार्यक्रम रद्द केले. आजारी असल्यामुळे नियोजित कार्यक्रम रद्द केल्याची अजित पवारांच्या कार्यालयाची माहिती. मंगळवारी रात्री वरळी डोम येथे पार पडलेल्या बैठकीत देखील अजित पवार अनुपस्थित. मंगळवारची बैठक प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वात पार पडली.
10 Sep 2025, 09:17 वाजता
सरपंच देशमुख हत्या प्रकरणात आज जिल्हा व विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी
सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आज बीडच्या जिल्हा व विशेष मकोका न्यायालयात सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. आरोपी सुदर्शन घुले सह इतर आरोपींच्या दोषमुक्ती अर्जावर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मागील सुनावणी दरम्यान आरोपी वाल्मीक कराडच्या दोषमुक्तीच्या अर्जासह जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यामुळे कराडने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी पार पडली त्यात न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
10 Sep 2025, 09:15 वाजता
मालेगाव शिक्षक घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई
मालेगाव शिक्षक घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना अटक. जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकारी, उपशिक्षण अधिकारी व कार्यालयीन अधीक्षकांवर कारवाई. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मध्यरात्री अटक. यापूर्वी शिक्षण संस्था चालकासह तिघे आधीच अटकेत. दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यात अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल. बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यात धडाकेबाज कारवाई. संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ.
10 Sep 2025, 08:54 वाजता
शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जेवणात निघाल्या अळ्या
विद्यार्थ्यांच्या जेवनामध्ये अळ्या निघाल्याचा धक्कादायक प्रकार नांदेडमध्ये उघडकीस आलाय. विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमध्ये व्हिडीओ तयार करून तहसीलदा्रांकडे याबाबत तक्रार केली. नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर येथे मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह आहे. या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण दिले जाते.जेवणात अळ्या असल्याचे विद्यार्थ्यांना लक्षात आले. विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमध्ये याचा व्हिडीओ चित्रित केला. याबाबत वसतिगृहातील स्वयंपाकी आणि वसतिगृहातील जबाबदार कर्मचाऱ्याकडे तक्रार केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनाचा दमदाटी करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अर्धापूरच्या तहसीलदारांकडे याबाबत तक्रार केली. दोषींवर कारवाई करून चांगले जेवण पुरवावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
10 Sep 2025, 08:32 वाजता
Maharashtra Weather News : वरुणराजाची विश्रांती! पाऊस कधी थांबणार, विचारणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारं वृत्तhttps://t.co/2uOmpCfhbN
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार येत्या काळात धीम्या गतीनं राज्यातून पावसाचा जोर कमी होताना दिसणार आहे. मात्र... #news #maharashtra #Weather
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 10, 2025
10 Sep 2025, 07:54 वाजता
सोनिया गांधींविरुद्ध एफआयआर?
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या तक्रारीवर राऊस अव्हेन्यू कोर्ट सुनावणी करणार आहे. तक्रारीत आरोप आहे की सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिकत्व घेण्यापूर्वी तीन वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट केले होते. विवेक त्रिपाठी नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की सोनिया गांधी 1980 मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघातून मतदार झाल्या होत्या, तर त्यांच्याबद्दल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी 1983 मध्ये सदस्यत्व घेतले होते.
10 Sep 2025, 07:50 वाजता
ओबीसी, एसईबीसींना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी 6 महिने मुदतवाढ
अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी एसईबीसी ओबीसी तसेच विमुक्त जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने दिलासा दिलेला आहे. शासनाने प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. 29 ऑगस्टला शासनाने हा निर्णय जारी केला आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी उमेदवारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.