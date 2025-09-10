English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Today LIVE: अजित पवारांची तब्येत बिघडली अन्...

Breaking News Today LIVE Updates 10 September 2025: नेपाळमधील हिंसा, भारतातून त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि राज्यातील सर्व घडामोडींचा आढावा....   

Sayali Patil | Sep 10, 2025, 10:44 AM IST
twitter
Breaking News Today LIVE: अजित पवारांची तब्येत बिघडली अन्...

Breaking News Today LIVE Updates 10 September 2025: विश्व, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सध्या अनेक घडामोडी घडत असून, त्या घडामोडींचा कमीजास्त स्वरुपात परिणाम भारतावरही होताना दिसत असून, नेपाळमधील हिंसाचारानं सध्या संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. तर, इथं महाराष्ट्राचे राज्यपाल देशाच्या उपराष्ट्रपदी निवडून आल्यानं आता राजकीय समीकरणंसुद्धा बदलल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यासह देशात हवामान बदलांपासून इतरही अनेक लक्षवेधी घडामोडी घडत आहेत. काय आहेत त्या घडामोडी? जाणून घ्या एका क्लिकवर, झी 24 तासच्या या Live Blog मध्ये... 

10 Sep 2025, 10:43 वाजता

नेपाळमध्ये Gen Z ने सर्व सीमा ओलांडल्या; अराजकतेचा कळस, देशात अफरातफर, विमानतळं बंद; भारतीयांसाठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी

10 Sep 2025, 10:42 वाजता

'सावध व्हा! उद्या...', संजय राऊतांच्या पोस्टमुळे खळबळ! भाजपा नेता म्हणाला 'भारतात नेपाळप्रमाणे उद्रेक घडवण्यासाठी...'

10 Sep 2025, 09:47 वाजता

मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी अपडेट; सरकारनं... 

हैदराबाद गॅझेट पाठोपाठ सातारा गॅजेटसाठी शासनाकडून हालचाली. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा. मराठा आरक्षण उपसमिती बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्तांना आदेश. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विभागीय आयुक्तांना आदेश. मराठा आंदोलकांकडून करण्यात आली होती सातारा गॅझेटची मागणी. 

10 Sep 2025, 09:21 वाजता

अजित पवारांची तब्येत बिघडली अन्...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आजचे नियोजित कार्यक्रम रद्द केले. आजारी असल्यामुळे नियोजित कार्यक्रम रद्द केल्याची अजित पवारांच्या कार्यालयाची माहिती. मंगळवारी रात्री वरळी डोम येथे पार पडलेल्या बैठकीत देखील अजित पवार अनुपस्थित. मंगळवारची बैठक प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वात पार पडली.

 

10 Sep 2025, 09:17 वाजता

सरपंच देशमुख हत्या प्रकरणात आज जिल्हा व विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आज बीडच्या जिल्हा व विशेष मकोका न्यायालयात सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. आरोपी सुदर्शन घुले सह इतर आरोपींच्या दोषमुक्ती अर्जावर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मागील सुनावणी दरम्यान आरोपी वाल्मीक कराडच्या दोषमुक्तीच्या अर्जासह जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यामुळे कराडने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी पार पडली त्यात न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. 

 

10 Sep 2025, 09:15 वाजता

मालेगाव शिक्षक घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई

मालेगाव शिक्षक घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना अटक. जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकारी, उपशिक्षण अधिकारी व कार्यालयीन अधीक्षकांवर कारवाई. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मध्यरात्री अटक. यापूर्वी शिक्षण संस्था चालकासह तिघे आधीच अटकेत. दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यात अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल. बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यात धडाकेबाज कारवाई. संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ. 

10 Sep 2025, 08:54 वाजता

शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जेवणात निघाल्या अळ्या

विद्यार्थ्यांच्या जेवनामध्ये अळ्या निघाल्याचा धक्कादायक प्रकार नांदेडमध्ये उघडकीस आलाय. विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमध्ये व्हिडीओ तयार करून तहसीलदा्रांकडे याबाबत तक्रार केली. नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर येथे मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह आहे. या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण दिले जाते.जेवणात अळ्या असल्याचे विद्यार्थ्यांना लक्षात आले. विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमध्ये याचा व्हिडीओ चित्रित केला. याबाबत वसतिगृहातील स्वयंपाकी आणि वसतिगृहातील जबाबदार कर्मचाऱ्याकडे तक्रार केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनाचा दमदाटी करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अर्धापूरच्या तहसीलदारांकडे याबाबत तक्रार केली. दोषींवर कारवाई करून चांगले जेवण पुरवावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. 

 

10 Sep 2025, 08:32 वाजता

10 Sep 2025, 07:54 वाजता

सोनिया गांधींविरुद्ध एफआयआर?

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या तक्रारीवर राऊस अव्हेन्यू कोर्ट सुनावणी करणार आहे. तक्रारीत आरोप आहे की सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिकत्व घेण्यापूर्वी तीन वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट केले होते. विवेक त्रिपाठी नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की सोनिया गांधी 1980 मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघातून मतदार झाल्या होत्या, तर त्यांच्याबद्दल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी 1983 मध्ये सदस्यत्व  घेतले होते.

 

10 Sep 2025, 07:50 वाजता

ओबीसी, एसईबीसींना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी 6 महिने मुदतवाढ

अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी एसईबीसी ओबीसी तसेच विमुक्त जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने दिलासा दिलेला आहे. शासनाने प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. 29 ऑगस्टला शासनाने हा निर्णय जारी केला आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी उमेदवारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

तेल, साबण, शाम्पू, पावडर कधी स्वस्त होणार? नवीन GST संदर्भात मोठी अपडेट!

तेल, साबण, शाम्पू, पावडर कधी स्वस्त होणार? नवीन GST संदर्भात मोठी अपडेट!
7000000000 कोटींची बिअर कंपनी उभारणारा बॉलिवूडचा खलनायक, बाजारात विजय मल्ल्याला टक्कर देत कमावली 250000000000 संपत्ती

7000000000 कोटींची बिअर कंपनी उभारणारा बॉलिवूडचा खलनायक, बाजारात विजय मल्ल्याला टक्कर देत कमावली 250000000000 संपत्ती
कोस्टल रोडची 130 एकर मोकळी जागा अंबानी ग्रुपला, मनसेकडून कंत्राट प्रक्रीयेवर आक्षेप

कोस्टल रोडची 130 एकर मोकळी जागा अंबानी ग्रुपला, मनसेकडून कंत्राट प्रक्रीयेवर आक्षेप
एकही गाडी नाही, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे किती संपत्ती? शिक्षण किती? जाणून घ्या!

एकही गाडी नाही, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे किती संपत्ती? शिक्षण किती? जाणून घ्या!
&#039;या&#039; खेळाडूने 9 वर्षांनी संघ सोडला, भावनिक पोस्टने चाहत्यांना दिला धक्का

'या' खेळाडूने 9 वर्षांनी संघ सोडला, भावनिक पोस्टने चाहत्यांना दिला धक्का
&#039;यांना आता आवरा...&#039; ऐश्वर्या रायची उच्च न्यायालयात धाव, कुणा विरोधात येऊन शकतात आदेश

'यांना आता आवरा...' ऐश्वर्या रायची उच्च न्यायालयात धाव, कुणा विरोधात येऊन शकतात आदेश
भारत - यूएई सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11, पाहा कोण IN कोण Out?

भारत - यूएई सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11, पाहा कोण IN कोण Out?
&#039;नाटकांमधून मिळाली काही अव्यक्त नाती; नीना कुळकर्णींची पोस्ट चर्चेत&#039;

'नाटकांमधून मिळाली काही अव्यक्त नाती; नीना कुळकर्णींची पोस्ट चर्चेत'
सोशल मीडियावर व्हायरल 3D मॉडेल ट्रेंड नेमका काय? फोटो Free मध्ये कसा तयार करायचा?

सोशल मीडियावर व्हायरल 3D मॉडेल ट्रेंड नेमका काय? फोटो Free मध्ये कसा तयार करायचा?
कला आणि भक्तीचा संगम!&#039;दशावतार&#039; चित्रपटातील हृदयस्पर्शी ‘रंगपूजा’ ही भैरवी रसिकांच्या भेटीला

कला आणि भक्तीचा संगम!'दशावतार' चित्रपटातील हृदयस्पर्शी ‘रंगपूजा’ ही भैरवी रसिकांच्या भेटीला