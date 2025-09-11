Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत पुन्हा बॉम्बस्फोटाची धमकी

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासह देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी घडत आहेत. नेपाळमधील हिंसचार तर महाराष्ट्राच्या सोलापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेली पूरस्थिती. यासंदर्भातील सर्व सविस्तर आढावा घेऊयात लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून
11 Sep 2025, 11:29 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: यवतमाळच्या झरीजामणी तालुक्यातील कोडपाखिंडीत अवैध उत्खननाच्या तक्रारी येतायेत. तर या गौण खनिजाच्या अवजड वाहतुकीमुळे झरी ते दिग्रस गावापर्यंतचा रस्ता खराब झाल्याने नागरिकांनाही त्रास होतोय. शेतात वीस मीटरपेक्षा जास्त खोदकाम करून ब्लास्टिंग केलं जातंय. यावर कारवाईची मागणी होतेय.
11 Sep 2025, 11:03 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: कॉमेडियन कपिल शर्माविरोधात मनसे आक्रमक
मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी ट्वीट करून दिला इशारा . द कपिल शर्मा शो चा व्हिडीओ पोस्ट करत मनसेचा मुंबईचा बॉम्बे उल्लेख करण्यावरुन विनंतीवजा इशारा. बॉम्बेचे मुंबई अधिकृत नामकरण होऊन 30 वर्षे झाली तरी अजूनही बॉलिवूड मधील कपिल शर्मा शो यात सेलिब्रिटी गेस्ट, दिल्लीस्थित राज्यसभा खासदार, शो अँकर आणि अनेक हिंदी चित्रपटात सर्रास बॉम्बे हा उल्लेख होत आहे. 1995 महाराष्ट्र शासन व 1996 मध्ये केंद्र शासनाची अधिकृत मान्यता मिळून चेन्नई, बेंगळुरू, कोलकाताच्याही आधी मुंबई झाले आहे. तरी याचा मान राखून मुंबई उल्लेख करावा हा विनंती वजा इशारा देण्यात येत आहे.
11 Sep 2025, 11:02 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: 'शिवतीर्थ'वरील बंधू भेटीनंतर बैठकांचा धडाका
उद्धव ठाकरेंच्या शिवतीर्थवरील भेटीनंतर मनसेत बैठकांचं सत्र सुरू झाले आहे... शिवतीर्थवर थोड्याच वेळात राज ठाकरे प्रमुख पदाधिका-यांची बैठक घेणार आहेत... महापालिका निवडणूकीसंदर्भातील तयारी, पक्षाचा अजेंडा तसंच शिवसेना UBTसोबतच्या संभाव्य युतीबाबतही राज ठाकरे पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती आहे...दरम्यान आज होणारी मनसे पदाधिरा-यांची बैठक ही पूर्वनियोजित असल्याचं सांगितले जात असलं तरी उद्धव ठाकरेंच्या भेटीनंतर सुरु झालेल्या बैठकांची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे..
11 Sep 2025, 11:01 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पहलगाममध्ये हिंदू महिलांचं पुसलेलं सिंदूर भाजप विसरली का?' राऊतांचा सवाल
रविवारी होणा-या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन खासदार संजय राऊतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर सडकून टीका केलीये.. पहलगाममध्ये हिंदू महिलांचं पुसलेलं सिंदूर भाजप विसरली का असा सवाल राऊतांनी विचारलाय.. रक्त आणि क्रिकेट एकत्र कसं चालतं असंही राऊत म्हणालेत.. भारत-पाकिस्तान मॅच खेळणं म्हणजे देशद्रोह असल्याची टीका त्यांनी केली असून या सामन्याला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष विरोध करणार असल्याचं राऊतांनी सांगीतलंय. रविवारी या क्रिकेट सामन्याविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची महिला आघाडी सिंदूर रक्षा आंदोलन करणार असल्याची माहितीही राऊतांनी यावेळी दिलीये.
11 Sep 2025, 10:31 वाजता
दक्षिण मुंबईतून उपनगरात येणे सोप्पे होणार; ही बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिका लवकरच सेवेत येणार
दक्षिण मुंबईतून उपनगरात येणे सोप्पे होणार; ही बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिका लवकरच सेवेत येणारhttps://t.co/A9L7w0zc5a
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 11, 2025
11 Sep 2025, 10:28 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत पुन्हा बॉम्बस्फोटाची धमकी
---मुंबईत पुन्हा बॉम्बस्फोटाची धमकी
---हेल्पलाइन 112वर अज्ञाताकडून धमकीचा फोन
---धमकीनंतर मुंबई पोलीस अलर्ट मोडवर
--धमकी देणा-यांचा पोलिसांकडून शोध सुरू
11 Sep 2025, 10:24 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाण्यात घोडबंदर मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी
ठाण्यातील घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झालीय. घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट या परिसरात वाहतूक कोंडी झाली आहे. गायमुख घाट इथून मीरा भाईंदरकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्यात.. घोडबंदर मार्गावरील असणारे रस्त्यांमधील खड्डे आणइ मेट्रोच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती..
11 Sep 2025, 10:23 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: आतापर्यंत मराठा समाजातील व्यक्तींना दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत श्वेतपत्रिका राज्य सरकारने काढावी, अशी स्पष्ट भूमिका ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आलीये.. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीनंतर उपसमितीच्या सदस्य आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याबबात माहिती दिली..श्वेतपत्रिकेची आणि जे दाखले दिलेले आहेत त्यांची पडताळणी करावी, कोणालाही बोगस आणि अपात्र असताना प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, अशी उपसमितीची भूमिका आहे असं त्या म्हणाल्यात.
11 Sep 2025, 09:48 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नेपाळ हिंसाचारामुळे भारताच्या सीमा बंद
महाराष्ट्रातील 300 हून अधिक पर्यटक अडकले. पुणे आणि मुरबाडच्या पर्यटकांचाही समावेश..
11 Sep 2025, 09:46 वाजता
एक दिवसात 881297 कोटींची कमाई! मस्कचा सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा मुकूट आता 'या' 81 वर्षीय माणसाच्या डोक्यावरhttps://t.co/YZVgwupqDP
एलॉन मस्क यांच्याकडून 'या' 81 वर्षीय व्यक्तीनं हिसकावला श्रीमंतीचा मुकूट; एकूण संपत्तीचा आकडा पाहाच...#news #Marathinews #elonmusk #richestman
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 11, 2025