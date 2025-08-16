English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Today LIVE Updates: आजचा संपूर्ण दिवस मुंबईत 'हा' कडक नियम; उल्लंघन झाल्यास शिक्षा अटळ...

Breaking News Today LIVE Updates 16 August 2025 : राज्यात पावसानं जोर धरला असून, देश स्तरावरही हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. जागतिक स्तरावर कोणत्या घडामोडी ठरताहेत चर्चेचा विषय?   

Sayali Patil | Aug 16, 2025, 10:01 AM IST
twitter
Breaking News Today LIVE Updates: आजचा संपूर्ण दिवस मुंबईत 'हा' कडक नियम; उल्लंघन झाल्यास शिक्षा अटळ...

Breaking News Today LIVE Updates 16 August 2025 : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात पावसानं जोर धरला असून, पुढील काही दिवसांसाठी हेच चित्र कायम असेल. दहिहंडी अर्थात गोपाळकाल्याच्या दिवशीसुद्धा राज्याला पाऊस झोडपण्याचं चित्पर आहे. तर, तिथं राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही कैक घडामोडी घडत आहेत. तर, तिथं देश स्तरावर जीएसटीच्या मुद्द्याची चर्चा सुरू असून, केंद्र सरकार GST रचनेत सुधारणा करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जागतिक स्तरावरील घडामोडींचा आढावा घ्यायचा झाल्यास तिथं रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. दिवसभरात या आणि अशा सर्वच महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट एका क्लिकवर.... 

 

16 Aug 2025, 09:59 वाजता

16 Aug 2025, 09:58 वाजता

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर सायबर अटॅक

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर सायबर अटॅक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. अमरावती तालुक्यातील बडनेरा आणि धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील मंगरूळ दस्तगीर येथील शाखेवर हा सायबर अटॅक झाला आहे. जिल्हा बँकेच्या इतरही शाखा सायबर हल्लेखोरांच्या रडारवर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हल्लेखोरांनी बँकेच्या संगणक प्रणालीत प्रवेश करून विंडो होल्डरवर फाईल तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बँकेच्या नेटवर्कची हल्लेखोरांकडून माहिती मिळवल्याची भीती असून सायबर अटॅक झाल्यामुळे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी अकरा वाजता संचालकांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.

 

16 Aug 2025, 09:49 वाजता

साईनगरीत भाविकांची मोठी गर्दी

सलग तीन दिवस सुट्ट्यांमुळे साईदरबारी भाविकांची रीघ. स्वातंत्र्यदिन , गोपाळकाला आणि रविवारची सुट्टी असल्यामुळे शिर्डीत भाविकांची गर्दी. साईबाबा हयातीत असताना समाधी मंदिरात पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो श्रीकृष्णजन्म.
साई संस्थान आणि शिर्डी ग्रामस्थांच्या वतीनं दहीहंडी उत्सवानिमित्त दहीहंडी फोडून मध्यान आरतीला प्रारंभ तर सायंकाळी गावातून साईंच्या रथाची मिरवणूक. साईनगरीत तरुणांच्या वतीनं ठिकठिकाणी दहीहंडी फोडण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन..
सलग सुट्ट्यांमुळे साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी साईनगरीत भाविकांची मांदियाळी. 

 

16 Aug 2025, 09:32 वाजता

...म्हणून आंदोलकाच्या कंबरेत लाथ मारली, DYSP चं स्पष्टीकरण, म्हणाले 'महिला कर्मचाऱ्याच्या अंगावर...'

16 Aug 2025, 09:32 वाजता

राज्यभरात दहिहंडीचा उत्साह; महिला गोविंदांचाही सहभाग...

राज्यभरात दहिहंडीचा उत्साह; महिला गोविंदांचाही सहभाग. मुंबईतील दादर इथं आयडियच्या दहिहंडीसाठी अनेक महिला गोविंदा पथकांची उपस्थिती. मानवी मनोरे रचत वेधतायत सर्वांचच लक्ष. दिवस पुढे जाईल तसतसा राज्याच्या आणि शहराच्या अनेक भागांमध्ये दहिहंडीचा उत्साह शिगेला पोहोचणार.

16 Aug 2025, 09:29 वाजता

'लाईनच काढतो अन् टायर खाली...';  बारामती 8 वर्षीय मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अजित पवार संतापले

16 Aug 2025, 08:39 वाजता

मुंबईकरांनो; शेरेबाजी पडेल महागात

दहीहंडीनिमित्त सुरक्षेच्या दृष्टीने मुंबई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना पाहून अश्लील शेरेबाजी, हातवारे करणे, रंगीत पाणी किंवा फवारे फेकणे, तसेच पाण्याने भरलेले फुगे तयार फेकणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबईत जागोजागी दहीहंडी स्पर्धाचे जंगी आयोजन, मोठमोठ्या रकमांचे बक्षीस, आकर्षण ठरणाऱ्या सेलिब्रिटींची रेलचेल, असा थाट शनिवारी शहराच्या कोनाकोपन्यात दिसणार आहे. शहरातील 5 हजार सीसीटीव्ही कॅमन्यांसह वॉच टॉवरच्या मदतीने पोलिसांचे सर्व हालचालींवर लक्ष असेल, तसेच मुंबई पोलिसांसह केंद्रीय व राज्य राखीव बल, दंगल नियंत्रण पथक, राज्य दहशतवाद विरोधी दल, शीघ्रकृती दल, फोर्सवन, बॉम्बशोधक व नाशक पथक तैनात आहेत. 

 

16 Aug 2025, 08:37 वाजता

मुंबईकरांनो; शेरेबाजी पडेल महागात

दहीहंडीनिमित्त सुरक्षेच्या दृष्टीने मुंबई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना पाहून अश्लील शेरेबाजी, हातवारे करणे, रंगीत पाणी किंवा फवारे फेकणे, तसेच पाण्याने भरलेले फुगे तयार फेकणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबईत जागोजागी दहीहंडी स्पर्धाचे जंगी आयोजन, मोठमोठ्या रकमांचे बक्षीस, आकर्षण ठरणाऱ्या सेलिब्रिटींची रेलचेल, असा थाट शनिवारी शहराच्या कोनाकोपन्यात दिसणार आहे. शहरातील 5 हजार सीसीटीव्ही कॅमन्यांसह वॉच टॉवरच्या मदतीने पोलिसांचे सर्व हालचालींवर लक्ष असेल, तसेच मुंबई पोलिसांसह केंद्रीय व राज्य राखीव बल, दंगल नियंत्रण पथक, राज्य दहशतवाद विरोधी दल, शीघ्रकृती दल, फोर्सवन, बॉम्बशोधक व नाशक पथक तैनात आहेत. 

 

16 Aug 2025, 08:35 वाजता

पाकिस्तानात पुरामुळे 189 जणांचा मृत्यू

इस्लामाबाद, पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात शुक्रवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे 24 तासांत 189 जणांचा मृत्यू झाला. मृतांत 163 पुरुष, 14 महिला आणि 12 मुलं यांचा समावेश आहे. 60 हून अधिक लोक जखमी झाले तर अनेकजण बेपत्ता आहेत. बचाव कार्यादरम्यान एक हेलिकॉप्टर कोसळून 2 वैमानिकांसह 5 जणांचा मृत्यू झाला.

 

16 Aug 2025, 08:33 वाजता

रायगडमध्ये पावसाचा रेड अलर्ट  

पुढील तीन ते चार तासांमध्ये रायगडच्या काही भागात मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. रायगड मधील सर्वच नद्या इशारा पातळी पेक्षा कमी स्तरावर, जिल्ह्यात सर्वत्र दाट ढगाळ वातावरण. अधून मधून सुरू आहेत पावसाच्या जोरदार सरी. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Janmashtami 2025: बनवा जन्माष्टमीचा खास नैवेद्य जाणून घ्या गोपाळकाल्याची पारंपरिक Recipe

Janmashtami 2025: बनवा जन्माष्टमीचा खास नैवेद्य जाणून घ्या गोपाळकाल्याची पारंपरिक Recipe

मांसबंदीची वर्दी विरोधकांची मटण पार्टी, इम्तियाज जलील आणि आव्हाडांचा मांसाहारावर ताव

मांसबंदीची वर्दी विरोधकांची मटण पार्टी, इम्तियाज जलील आणि आव्हाडांचा मांसाहारावर ताव

महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक दहीहंडी! खोल विहिरीवर बांधलेली उंच दहीहंडी उडी मारुन फोडतात; पाहताना अंगावर काटा येईल

महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक दहीहंडी! खोल विहिरीवर बांधलेली उंच दहीहंडी उडी मारुन फोडतात; पाहताना अंगावर काटा येईल

High Blood Pressure वर रामबाण उपाय आहे &#039;ही&#039; जपानी ट्रिक; कायम कंट्रोल राहिल BP

High Blood Pressure वर रामबाण उपाय आहे 'ही' जपानी ट्रिक; कायम कंट्रोल राहिल BP

Viral Video: ऋषभ पंतने असं केलं की विराट कोहलीची झाली पळापळ! सोशल मीडियावर व्हिडीओची जोरदार चर्चा

Viral Video: ऋषभ पंतने असं केलं की विराट कोहलीची झाली पळापळ! सोशल मीडियावर व्हिडीओची जोरदार चर्चा

दहिहंडीच्या दिवशी &#039;पाऊसमारा&#039;; गरज असेल तरच घराबाहेर पडा! हवामान विभागाकडून धडकी भरवणारा इशारा

दहिहंडीच्या दिवशी 'पाऊसमारा'; गरज असेल तरच घराबाहेर पडा! हवामान विभागाकडून धडकी भरवणारा इशारा
सूर्या की गिल... आशिया कपमध्ये कोण असणार भारताचा कर्णधार? मोठी माहिती समोर

सूर्या की गिल... आशिया कपमध्ये कोण असणार भारताचा कर्णधार? मोठी माहिती समोर

मांसाहार बंदीचा फज्जा, बेकायदेशीर आदेश मोडून विक्री, पालिकेसमोर कोंबड्या सोडत पवारांच्या राष्ट्रवादीचं आंदोलन

मांसाहार बंदीचा फज्जा, बेकायदेशीर आदेश मोडून विक्री, पालिकेसमोर कोंबड्या सोडत पवारांच्या राष्ट्रवादीचं आंदोलन
5000 पेक्षा जास्त धावा... 350+ विकेट्स! &#039;या&#039; क्रिकेटरवर लागली 5 वर्षांची बंदी, ICCने का घेतला हा मोठा निर्णय? जाणून घ्या

5000 पेक्षा जास्त धावा... 350+ विकेट्स! 'या' क्रिकेटरवर लागली 5 वर्षांची बंदी, ICCने का घेतला हा मोठा निर्णय? जाणून घ्या

साराच्या &#039;खास दिवशी&#039; पोहोचली वहिनी सानिया! सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने पोस्ट करून दिली आनंदाची बातमी

साराच्या 'खास दिवशी' पोहोचली वहिनी सानिया! सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने पोस्ट करून दिली आनंदाची बातमी