Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 December 2025: दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे A to Z अपडेट एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 December 2025: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या एकिकडे सत्ताधारी नागरिकांचं लक्ष वेध विविध घोषणा करत असतानाच विरोधकसुद्धा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहेत. राज्यातील राजकीय घडामोडीना वेगळं वळण मिळालं आहे ते म्हणजे माणिकराव कोकाटे यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईनं. आता इथून पुढं नेमकी कोणती कारवाई कोकाटेंना शेकणार आणि राज्यात सामान्य नागरिकांसाठीच्या कोणत्या घडामोडी दिवसभरात लक्ष वेधून घेणार याबाबतच्या सर्व अपडेट एका क्लिकवर.
18 Dec 2025, 08:25 वाजता
लाच स्वीकारताना शिक्षकाला अटक
शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेअंतर्गत मिळणारे 50 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर करून देण्यासाठी 5 हजार रुपयांची लाच मागून त्यातील पहिला 3 हजार रुपयांचा हप्ता स्वीकारणाऱ्या खासगी शिक्षक एजंटला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले आहे. ही कारवाई अकोला जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात करण्यात आली.या प्रकरणातील आरोपी शैलेंद्र बगाटे हा खासगी शिक्षक असून एजंट म्हणून काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.तक्रारदाराने आंतरजातीय विवाह केला असून शासनाच्या योजनेनुसार अनुदानासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, बराच कालावधी उलटूनही अनुदानाची रक्कम मिळाली नव्हती.याबाबत चौकशीसाठी तक्रारदार विभागात गेल्यानंतर आरोपीने काम करून देण्यासाठी 5 हजार रुपयांची लाच मागितली.त्यानंतर एसीबी पथकाने सापळा रचून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आरोपीला 3 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.
18 Dec 2025, 07:53 वाजता
पुण्यातील लाखभर मतदार पुन्हा मूळ प्रभागात
महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या प्रारूप मतदारयादीवर आलेल्या 65 हजार हरकतींपैकी 47 हजार 63 हरकती प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे 92 हजार 466 मतदारांची नावे पुन्हा त्यांच्या मूळ प्रभागात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मतदारयादीतील गोंधळाबाबत निवडणूक आयोगाने सुमोटो दखल घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिकेने हे बदल केले. तर 18 हजार हरकती फेटाळण्यात आल्या असून त्यातील बहुतांश प्रकरणांत बोगस कागदपत्रे आढळल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
18 Dec 2025, 07:49 वाजता
प्रदूषित शहरात पिंपरी-चिंचवड!
पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही दिवसांपासून हवा प्रदूषणाने सातत्यान धोकादायक पातळी ओलांडलीय. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार शहराचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक म्हणजेच एक्यूआय सलग ''खराब'' श्रेणीत राहिल्यामुळ शहर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर झालय. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रांमार्फत २८ ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवले जाते. महापालिका क्षेत्राने सर्वाधिक प्रदूषणाची पातळी नोंदवली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्याच पंधरवड्यात शहराच्या एक्यूआयने 14 दिवसांपैकी सात दिवस 200 अंकांची मर्यादा ओलांडलीय. वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिक चिंतेत असून उपाय योजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
18 Dec 2025, 07:14 वाजता
कोकाटेंना अटक होण्याची शक्यता
मंत्री कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी, नाशिक पोलिसांना अटक वॉरंटची प्रत मिळाली,कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन पुढील कारवाई,तर अटकेविरोधातील कोकाटेंच्या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी.
18 Dec 2025, 07:14 वाजता
कोकाटे बिनखात्याचे मंत्री
सदनिका गैरव्यवहार प्रकरण माणिकराव कोकाटेंना भोवलंय,मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारशीनंतर माणिकराव,कोकाटेंकडची सर्व खाती काढून घेतली आहेत, माणिकराव कोकाटे,यांच्याकडची खाती आता अजित पवारांकडे देण्यात आली आहेत.सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलीय.
18 Dec 2025, 07:13 वाजता
कोकाटेंचा फैसला शुक्रवारी
हायकोर्टात न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर कोकाटेप्रकरणी युक्तिवाद झाला.खंडपीठानं माणिकराव कोकाटेंच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी ठेवली आहे.कोकाटेंचे वकील अनिकेत निकम यांनी कोर्टात बाजू मांडली.तसंच तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंतीही केली. ती मान्य करत न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
18 Dec 2025, 06:51 वाजता
कोकाटेंचं विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द कधी होणार?
विधिमंडळाकडून अजूनही हालचाल नाही, अटक वॉरंट निघालेला मंत्री अजूनही सदस्यत्व रद्द कधी,केदारांप्रमाणे कोकाटेंवर कधी कारवाई?
18 Dec 2025, 06:50 वाजता
मुंबईत भाजपचा नवाब मलिकांना विरोध
दरम्यान आता,देवेंद्र फडणवीसांनी देखील नवाब मलिकांचं नेतृत्व अमान्य केल्याची,माहिती सूत्रांनी दिलीय.. राष्ट्रवादी मलिकांच्या नेतृत्वात बीएमसीच्या,मैदानात उतरत असेल तर राष्ट्रवादीसोबत युती करण्यास भाजपनं, थेट नकार दिलाय.
18 Dec 2025, 06:50 वाजता
कोकाटे जाणार मुंडे येणार ?
धनंजय मुंडे यांची मंत्री पदासाठी फिल्डिंग? धनंजय मुंडे ह्यांनी आज अमित शाह ची भेट घेतली,माणिकराव कोकाटे विरोधात वॅारंट निघाल्यानंतर राष्ट्रवादीत मोठी हालचाल,मंत्रीमंडळात परत येण्यासाठी धनंजय मुंडेंची फिल्डिंग? मंत्रिपदासाठी धनंजय मुंडेंची फिल्डिंग?धनंजय मुंडे दिल्लीत दाखल,कोकाटे अडचणीत, धनंजय मुंडे दिल्लीत.
18 Dec 2025, 06:49 वाजता
शिवसेना मनसे युतीचा मुहूर्त कधी?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसे यातील जागावाटप अंतिम टप्पयात असल्याची माहिती खासदार संजय राऊतांनी दिलीये.. मुंबईचं जागावाटप चर्चा आज पूर्ण होईल...इतर ठिकाणीही जागावाटप अंतिम टप्प्यात असल्याचं त्यांनी सांगीतलं.. दोन्ही पक्षांमध्ये कुठलाही विसंवाद नाही त्यामुळे येत्या 2 दिवसांत युतीची घोषणा होईल अशी माहिती संजय राऊतांनी दिलीये.