Breaking News Today LIVE: देशविदेश आणि राज्य, दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा एका क्लिकवर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 September 2025 : राज्यात बहुतांश राजकीय घडामोडींना वेग आला असून चर्चेच असणारी एक बाब म्हणजे, एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे बंधूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शुक्रवारी कल्याण-डोंबिवलीसह अंबरनाथमधील पदाधिका-यांशी संवाद साधला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनीही ठाणे जिल्ह्यातील पदाधिका-यांना मार्गदर्शन केलं. राहुल गांधींच्या मतदार यादी घोळाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज ठाकरेंकडूनही मतदार यादीतील डुप्लीकेट मतदारांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलंय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ही राजकीय नाट्य चांगलीच रंगताना दिसत आहेत.
हवामानाच्या बाबतीत राज्यासह देशभरात अनपेक्षित स्थिती असून एकाएकी पावसाचा जोर वाढल्यानं सामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. काय आहे त्यासंदर्भातील ताज्या अपडेट्स? पाहा एका क्लिकवर...
KDMC क्षेत्रात 65 इमारती अनधिकृत
KDMC क्षेत्रात 65 इमारती अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत...खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी याबाबतची माहिती दिलीय...फसवणूक करणा-यांवर गुन्हे दाखल करून जलदगतीने तपास करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्याचंही श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितलंय..
...तर त्यांची जागा मोकळी करुया; अजित पवारांनी कोणाला दिला इशारा?
नागपुरात दिवसभर सुरु असलेल्या राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबिरात उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी मार्गदर्शन केलं. हे चिंतन शिबिर पुढच्या पिढीसाठी असून चर्चेतून आपल्याला एक पक्षाचा ठोस आराखडा तयार करायचा असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. इतंकच नाही तर कोणत्याही मंत्र्याला पक्षापेक्षा इतर कामं जास्त महत्त्वाची वाटत असतील तर त्याची जागा मोकळी करुया असा इशारा अजित पवारांनी मंत्र्यांना इशारा दिलाय.
मुंबईत आजपासून अवजड वाहनांवर तात्पुरती बंदी
मुंबईत आजपासून अवजड वाहनांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. आजपासून ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत ही बंदी लागू असेल. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनं याला अपवाद असतील. नवरात्रौत्सवाच्या काळात वाहतूक सुरळीत राहावी. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय.
राज ठाकरेंकडूनही मतदार यादीतील बनावट मतदारांविषयी प्रश्न उपस्थित...
राहुल गांधींच्या मतदार यादी घोळाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज ठाकरेंकडूनही मतदार यादीतील डुप्लीकेट मतदारांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलंय. मतदार यादीतील बनावट मतदार शोधा, याद्या तपासून घ्या, बुथपातळीवर काम करा- राज ठाकरेंनी पदाधिकारी बैठकीत सूचना दिल्यात वॉर्डातील नवमतदार, वाढलेली मतदारसंख्या यावर लक्ष ठेवा- राज ठाकरेंचे पदाधिका-यांना आदेश दिले.