English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Today LIVE: देशविदेश आणि राज्य, दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा एका क्लिकवर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 September 2025 : राज्यासह देश विदेशात घडणाऱ्या घडामोडी एका क्लिकवर.. पाहा ताज्या बातम्या...   

Sayali Patil | Sep 20, 2025, 07:14 AM IST
twitter
Breaking News Today LIVE: देशविदेश आणि राज्य, दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा एका क्लिकवर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 September 2025 : राज्यात बहुतांश राजकीय घडामोडींना वेग आला असून चर्चेच असणारी एक बाब म्हणजे, एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे बंधूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शुक्रवारी कल्याण-डोंबिवलीसह अंबरनाथमधील पदाधिका-यांशी संवाद साधला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनीही ठाणे जिल्ह्यातील पदाधिका-यांना मार्गदर्शन केलं. राहुल गांधींच्या मतदार यादी घोळाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज ठाकरेंकडूनही मतदार यादीतील डुप्लीकेट मतदारांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलंय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ही राजकीय नाट्य चांगलीच रंगताना दिसत आहेत. 

हवामानाच्या बाबतीत राज्यासह देशभरात अनपेक्षित स्थिती असून एकाएकी पावसाचा जोर वाढल्यानं सामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. काय आहे त्यासंदर्भातील ताज्या अपडेट्स? पाहा एका क्लिकवर... 

20 Sep 2025, 07:13 वाजता

KDMC क्षेत्रात 65 इमारती अनधिकृत 

KDMC क्षेत्रात 65 इमारती अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत...खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी याबाबतची माहिती दिलीय...फसवणूक करणा-यांवर गुन्हे दाखल करून  जलदगतीने तपास करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्याचंही श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितलंय..

 

20 Sep 2025, 07:13 वाजता

...तर त्यांची जागा मोकळी करुया; अजित पवारांनी कोणाला दिला इशारा? 

नागपुरात दिवसभर सुरु असलेल्या राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबिरात उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी मार्गदर्शन केलं. हे चिंतन शिबिर पुढच्या पिढीसाठी असून चर्चेतून आपल्याला एक पक्षाचा ठोस आराखडा तयार करायचा असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. इतंकच नाही तर कोणत्याही मंत्र्याला पक्षापेक्षा इतर कामं जास्त महत्त्वाची वाटत असतील तर त्याची जागा मोकळी करुया असा इशारा अजित पवारांनी मंत्र्यांना इशारा दिलाय.

 

20 Sep 2025, 07:12 वाजता

मुंबईत आजपासून अवजड वाहनांवर तात्पुरती बंदी 

मुंबईत आजपासून अवजड वाहनांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. आजपासून ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत ही बंदी लागू असेल. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनं याला अपवाद असतील. नवरात्रौत्सवाच्या काळात वाहतूक सुरळीत राहावी. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. 

 

20 Sep 2025, 07:09 वाजता

राज ठाकरेंकडूनही मतदार यादीतील बनावट मतदारांविषयी प्रश्न उपस्थित... 

राहुल गांधींच्या मतदार यादी घोळाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज ठाकरेंकडूनही मतदार यादीतील डुप्लीकेट मतदारांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलंय. मतदार यादीतील बनावट मतदार शोधा, याद्या तपासून घ्या, बुथपातळीवर काम करा- राज ठाकरेंनी पदाधिकारी बैठकीत सूचना दिल्यात  वॉर्डातील नवमतदार, वाढलेली मतदारसंख्या यावर लक्ष ठेवा- राज ठाकरेंचे पदाधिका-यांना आदेश दिले. 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रवासासाठी ओला-उबर वापरताय? खिशाला लागणार कात्री, टॅक्सी मागोमाग Ola Uber ने केली भाडेवाढ

प्रवासासाठी ओला-उबर वापरताय? खिशाला लागणार कात्री, टॅक्सी मागोमाग Ola Uber ने केली भाडेवाढ
Pitru Paksha 2025 : अतिवृष्टीने पिंडाला शिवायला कावळा सापडेना! पितृपंधरवड्यात &#039;काक&#039;स्पर्शासाठी नातेवाईकांची पंचाईत

Pitru Paksha 2025 : अतिवृष्टीने पिंडाला शिवायला कावळा सापडेना! पितृपंधरवड्यात 'काक'स्पर्शासाठी नातेवाईकांची पंचाईत
इतकं धाडस की मुंबईच्या समुद्रकिनारी ही अभिनेत्री नग्नावस्थेत धावली, प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने सांगितला तो किस्सा

इतकं धाडस की मुंबईच्या समुद्रकिनारी ही अभिनेत्री नग्नावस्थेत धावली, प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने सांगितला तो किस्सा
दीपिका पादुकोणनंतर &#039;ही&#039; प्रसिद्ध अभिनेत्री मोठ्या चित्रपटातून बाहेर, &#039;सैयारा&#039; फेम अभिनेत्री घेणार तिची जागा

दीपिका पादुकोणनंतर 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री मोठ्या चित्रपटातून बाहेर, 'सैयारा' फेम अभिनेत्री घेणार तिची जागा
भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! कर्णधार सोडून अख्ख्या संघाने केली बॅटिंग, सूर्याला 11 व्या नंबरवर ढकललं

भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! कर्णधार सोडून अख्ख्या संघाने केली बॅटिंग, सूर्याला 11 व्या नंबरवर ढकललं
सोनू निगमचा आवाज आणि ‘वडापाव’ चित्रपटातील भावस्पर्शी गाणं प्रदर्शित

सोनू निगमचा आवाज आणि ‘वडापाव’ चित्रपटातील भावस्पर्शी गाणं प्रदर्शित

2 लाखांचा iPhone घेण्यापेक्षा गाय किंवा म्हैस घ्या; गोकुळच्या अध्यक्षांची डोळे उघडणारी पोस्ट व्हायरल

2 लाखांचा iPhone घेण्यापेक्षा गाय किंवा म्हैस घ्या; गोकुळच्या अध्यक्षांची डोळे उघडणारी पोस्ट व्हायरल
मैदानातच वडिलांच्या निधनाची आली बातमी अन्... आशिया कपच्या आनंदावर पसरला शोक

मैदानातच वडिलांच्या निधनाची आली बातमी अन्... आशिया कपच्या आनंदावर पसरला शोक
आर्यन खानच्या वेब सिरीजमध्ये समीर वानखेडेंवर अप्रत्यक्ष प्रहार? वानखेडेंवरील रोस्ट सीन व्हायरल

आर्यन खानच्या वेब सिरीजमध्ये समीर वानखेडेंवर अप्रत्यक्ष प्रहार? वानखेडेंवरील रोस्ट सीन व्हायरल

Solapur Mumbai Flight : सोलापूर- मुंबई विमानसेवेचा मुहूर्त अखेर ठरला! दिवाळीपूर्वी &#039;या&#039; तारखेला असणार उद्घाटन

Solapur Mumbai Flight : सोलापूर- मुंबई विमानसेवेचा मुहूर्त अखेर ठरला! दिवाळीपूर्वी 'या' तारखेला असणार उद्घाटन