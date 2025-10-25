English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राजकारण, हवामान अन् दिवसभरातील इतर सर्व घडामोडी एका क्लिकवर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 october 2025 : आजच्या दिवसात नेमकं काय घडणार? कोणत्या घडामोडी लक्ष वेधणार? पाहा सविस्तर माहिती लाईव्ह ब्लॉगमध्ये ...   

Sayali Patil | Oct 25, 2025, 08:31 AM IST
Breaking News Today LIVE Updates 25 october 2025 :  मुरलीधर मोहोळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या भेटीला वर्षा बंगल्यावर. या दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 40 मिनिटं चर्चा झाली जिथं मोहोळ यांनी धंगेकरांची तक्रार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. इथं हे राजकीय प्रकरण चर्चेत असतानाच साताऱ्यात फलटणमधील महिला डॉक्टरची आत्महत्या, हातावर लिहिलेली सुसाईड नोट या सर्व प्रकरणात बलात्कार झाल्याचा उल्लेख, पोलिसांच्या छळामुळे आत्महत्या, कुटुंबीयांचा आरोप असे कैक फाटे फुटल्यानं आता हे प्रकरण आणि त्याचा तपास नेमकं कोणतं वळण घेणार, राजच्यात आज याव्यतिरिक्त कोणत्या घडामोडी लक्ष वेधणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याचसंदर्भातील सर्व Live Updates एका क्लिकवर... 

 

25 Oct 2025, 08:30 वाजता

कोल्हापुरात जॉइंट व्हील पाळणा 70 फूट वर अडकला आणि...

कोल्हापूरच्या कागलमध्ये गहिनीनाथ उरुसात जॉइंट व्हील पाळण्यात अडकलेल्या 18 नागरिकांची मध्यरात्री सुटका झालीय. उरुसाच्या निमित्ताने दरवर्षी याठिकाणी मोठे मोठे पाळणे येतात. यावर्षी आलेल्या जॉईंट व्हील पाळण्यात 18 नागरिक बसले होते. हा पाळणा 80 फूट वर जाऊन गोलाकार फिरत असतो. मात्र काल रात्री हा पाळणा वर गेल्यानंतर अडकला. यामध्ये 9 पुरुष, 5 महिला आणि 4 लहान मुलांचा समावेश होता. पाळणा चालकाने एक तासभर पाळणा खाली घेण्यासाठी प्रयत्न केला पण ते शक्य झालं नाही. वर अडकलेल्या नागरिकांना खालून त्यांचे नातेवाईक धीर देत होते. शेवटी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अत्याधुनिक यंत्रणा असलेल्या गाडीने एक एक नागरिक खाली घेतला. त्यानंतर सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला.

 

25 Oct 2025, 08:22 वाजता

बिडकीनमध्ये बॅनर फाडल्याच्या कारणावरून 2 गटात हाणामारी; तरुणाचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बिडकीन परिसरात बॅनर फाडल्याच्या किरकोळ कारणावरून  दोन गटांत झालेल्या तुंबळ हाणामारीत एका 17 वर्षाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी रात्री 10 ते 10.30 वाजण्याच्या सुमारास बिडकीन बसस्थानक परिसरात दोन गटांमध्ये बॅनर फाडल्याच्या कारणावरून वाद झाला. वाद चिघळताच तुंबळ मारहाण झाली. यात 17 वर्षीय तन्मय चोरमारे  आणि संतोष ठाणगे हे दोघे गंभीर जखमी झाले.या दोघांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान तन्मय चोरमारे या तरुणाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली.

 

25 Oct 2025, 08:19 वाजता

25 Oct 2025, 08:10 वाजता

Birthday Special: नागपूरच्या कोळसा खाण कामगाराचा मुलगा, रुपया-रुपया साठवून घेतला चेंडू; टीम इंडियाचा बॉलर आज करोडोंचा मालक

 

25 Oct 2025, 07:42 वाजता

गाण्यांच्या कार्यक्रमात एक तरुण कमरेला बंदुक लावून नोटा उधळत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल

जळगाव शहरातील एका गाण्यांच्या कार्यक्रमात एक तरुण कमरेला बंदुक लावून नोटा उधळत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. शस्त्र परवान्याच्या नियमांचे उल्लंघन केलं, त्यानुसार पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून हा परवाना निलंबित करावा यासाठी पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे अहवाल सुद्धा पोलिसांनी सादर केला आहे. तसेच याप्रकरणी संबंधित तरुण पीयूष मणियार याला चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. जळगाव पोलीस मुख्यालयातील पद्मालय सभागृहात आयोजित दिवाळीनिमित्त्ताने आयोजित गायनाच्या कार्यक्रमात नोटा उधळतानाचा व्हिडीओ व्हायरल. 

 

25 Oct 2025, 07:40 वाजता

25 Oct 2025, 07:39 वाजता

छत्रपती संभाजीनगर: अतिवृष्टीच्या कपाशीच्या दराला फटका

अतिवृष्टीने कपाशीच्या पिकाचे मोठ नुकसान झाल आहे. त्यातच अद्याप ''''सीसीआय''''चे शासकीय खरेदी केंद्र अद्याप सुरू झाले नाही. दिवाळी साजरी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पहिल्याच वेचणीचा कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना मागेल त्या दरात विकावा लागला आहे. आठवडी बाजारात व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी सुरू केल्याचे पाहायला मिळालं. 

25 Oct 2025, 07:02 वाजता

SIT चौकशी करा; सातारा प्रकरणावर धनंजय मुंडेंची मागणी

साता-याच्या फलटणमधील महिला डॉक्टरची हॉटेलमध्ये आत्महत्या. हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये 4 वेळा बलात्कार झाल्याचा उल्लेख, पोलिसांच्या छळामुळे आत्महत्या, कुटुंबीयांचा आरोप. फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर, महिला डॉक्टरने वरिष्ठांकडे 21 वेळा केली होती तक्रार...तक्रारीची दखल न घेतल्याने टोकाचं पाऊल...
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून संबंधित पोलीस अधिका-यावर निलंबनाची कारवाई. झी 24 तासच्या बातमीची मुख्यमंत्र्याकडून दखल. आरोपींवर कठोर कारवाईचे आदेश. महिला डॉक्टर बीडची मुंडे असल्याने वरिष्ठांनी तक्रार डावलली असेल तर गंभीर, SIT चौकशी करा; सातारा प्रकरणावर धनंजय मुंडेंची मागणी. 

 

25 Oct 2025, 07:01 वाजता

महिला डॉक्टरवर बीडच्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार

बीड मधील आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टर वर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे केली होती आत्महत्या. अखेर आठ तासानंतर डॉक्टर महिलेच्या वडवणी तालुक्यातील कवडगाव बुद्रुक गावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 

 

25 Oct 2025, 06:59 वाजता

सोलापूर शहरात काल रात्री पुन्हा एकदा अतिवृष्टी सदृश पाऊस

सोलापूर शहरात काल रात्री पुन्हा एकदा अतिवृष्टी सदृश पाऊस. शहरातील सकल भागात पाणी साचायला सुरुवात. शहरातील अवंती नगर, पूर्व भाग, नई जिंदगी, आसरा, जुळे सोलापूर, तुळजापूर रोड या भागात नागरी वस्तीत पाणी साचायला सुरुवात. महिन्याभरापूर्वी सोलापूर शहरात अश्याच पद्धतीने पाऊस झाल्याने नागरी वस्तीत पाणी शिरले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा सोलापूर शहरात मुसळधार पावसाने नागरिकांची दैना झाली. 

 

