Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मोठी बातमी! खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची आज चौकशी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 May 2026: राज्य तसेच देशातील प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा. 

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 10, 2026, 06:48 AM IST|Updated: May 10, 2026, 09:18 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मोठी बातमी! खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची आज चौकशी
10 May 2026 09:17 AM (IST)

खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची आज चौकशी

रुपाली चाकणकरांची आज SIT चौकशी. खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची आज चौकशी. सूत्रांच्या माहितीनुसार रविवार, 10 मे 2026 रोजी दुपारी नाशिकमध्ये होणार चौकशी. शिवनिका संस्थानच्या विश्वस्तपदी होत्या रुपाली चाकणकर. 

 

10 May 2026 09:04 AM (IST)

थलपती विजयच्या शपथविधीपूर्वीच ट्विस्ट

तामिळनाडूत थलपती विजय यांच्या शपथविधी मार्गातील अडथळ्यांची मालिका काही संपता संपत नाही...बहुमताअभावी रखडलेल्या शपथविधीचा मार्ग शनिवारी मोकळा झाला..पण शपथविधी होण्याआधीच त्यात आणखी एक ट्विस्ट आलाय... 'एका मताने पराभव' झाल्याचे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे...टीव्हीके उमेदवाराकडून केवळ एका मताने पराभूत झाल्यानंतर डीएमके नेते के. आर. पेरियाकरुप्पन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालय रविवारी विशेष सत्र घेणार आहे... या रिट याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत टीव्हीके आमदाराला कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी अंतरिम मनाई हुकूम मागितला आहे...

10 May 2026 08:49 AM (IST)

ओडिशामध्ये थलपती विजय यांचं वाळूशिल्प

-वाळूशिल्पातून थलपती विजय यांचं अभिनंदन

-तामिळनाडूचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून शुभेच्छा

-वाळू शिल्पकार सुदर्शन पटनायकांकडून अभिनंदन

10 May 2026 08:35 AM (IST)

मोठी बातमी! दिल्लीत दहशतवादी हल्ल्याचा अलर्ट

गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने मोठी बातमी समोर आली असून सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील राज्य BJP कार्यालयावर दहशतवादी हल्ल्याचा अलर्ट… सुरक्षा वाढवण्यात आली. दिल्ली BJP मुख्यालयावरही कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. दहशतवादी हल्ल्याचा अलर्ट मिळताच सुरक्षा यंत्रणा सतर्क. दिल्ली पोलिस आणि पॅरामिलिटरी फोर्सचे जवान तैनात करण्यात आलेत. DDU मार्गावरील दिल्ली BJP कार्यालय आणि सरकारी कार्यालयांना दहशतवादी संघटनांकडून धोका असल्याची माहिती मिळाली आहे. दहशतवादी सुसाइड बॉम्ब, कार बॉम्ब, शूटआउट किंवा IED प्लांट करून हल्ला करण्याची शक्यता. धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात… कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सज्ज

10 May 2026 08:05 AM (IST)

 महामुंबईत तापमानाने पुन्हा चाळिशी गाठली 

महामुंबईत तापमानाने पुन्हा चाळिशी गाठली असून शनिवारी (ता. ९) ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथमध्ये यावर्षी मे महिन्यातील सर्वाधिक ४३.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. कल्याण, बदलापूरमध्येही अनुक्रमे ४३.१ अंश आणि ४३ अंशांची नोंद झाली. दरम्यान, मुंबईत राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक ३९.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हवामान अभ्यासक अभिजित मोडक यांच्या नोंदीनुसार मे महिन्यात ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथमधील आतापर्यंतचे सर्वाधिक तापमान आहे. कडक उन्हामुळे आणि वाढलेल्या उकाड्यामुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट होता.  बदलापूरमध्ये दुपारी ४च्या सुमारास काळे ढग दाटून धुळीच्या वादळासह जोरदार वारे वाहू लागले. त्यानंतर शहरांत जोरदार सरीही कोसळल्या. त्यामुळे या शहरांतील तापमान ४३ अंशांवरून ३१ अंशांपर्यंत घसरले.

10 May 2026 07:43 AM (IST)

तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटला! थलपती विजय यांचा आज शपथविधी

तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटलाय... गेल्या 3-4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या वेगवान घडामोडींनंतर शनिवारी टीव्हीकेच्या सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालाय...बहुमताच्या आकड्यांचं पत्र सादर केल्यानंतर राज्यपालांनी विजय यांना सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलंय...त्यानुसार आज विजय थलपती यांचा आज शपथविधी होणार आहे...चेन्नईतील जवाहरलाल इनडोअर स्टेडिय इथं हा भव्यदिव्य शपथविधी सोहळा होणार आहे...काँग्रेसपाठोपाठ व्हीसीके आणि आययूएमएलने पाठिंबा जाहीर केल्यानं विजय यांच्या सत्तेचं स्वप्न साकार झालंय...त्यामुळे ख-या अर्थाने आज तामिळनाडूत विजय दिवस असणार आहे...या सोहळ्याला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित राहणार आहेत...
 

10 May 2026 07:42 AM (IST)

अकरावीचे वर्ग १ जुलैपासून सुरू होणार

अकरावी प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे अकरावीचे वर्ग १ जुलैपासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली. दरवर्षी ९० टक्के प्रवेश लवकर पूर्ण होत असले तरी काही विद्यार्थ्यांना सुरुवातीच्या फेऱ्यांत प्रवेश मिळत नसल्याने अतिरिक्त फेऱ्या घ्याव्या लागतात. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

10 May 2026 07:42 AM (IST)

मुंबई महानगरात उन्हाचा तडाखा

राज्यातील कमाल तापमानात पुढील दोन दिवसात १ ते २ अशांनी वाढ होईल, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना पुढील काही दिवसात तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो. मुंबईसह पालघर आणि ठाण्यात रविवारीही उष्ण आणि दमट वातावरण असण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

10 May 2026 07:03 AM (IST)

महाराष्ट्रात अवकाळीच्या सरी

कोकणासह विदर्भात पावसाच्या सरी बरसल्यात... कोकणात मात्र पावसाने रौद्र रूप धारण केल्याचं पहायला मिळतंय... रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसानं जोरदार बॅटिंग केलीय... विजांच्या कडकडाटाह अवकाळी पावसाने तळकोकणात हजेरी लावलीय... तर पनवेलमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे धुळीचे साम्राज्य पहायला मिळाले... तर चंद्रपुरात पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्यात... अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळालाय...

10 May 2026 07:02 AM (IST)

सामंत-जरांगेंच्या भेटीवर सदावर्तेंची शंका 

उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या भेटीवर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी शंका उपस्थित केलीये....उपोषणाची प्रेरणा जरांगेंना कुठून आली....सामंत यांच्या भेटीनंतर जरांगेंचे उद्योग सुरू झाल्याचा आरोप सदावर्तेंनी केला....

10 May 2026 07:01 AM (IST)

महापालिकेकडून बांधकाम अवैध असल्याची नोटीस

निदा खानला आश्रय देणं MIM नगरसेवक मतीन पटेल यांना भोवलं...राहते घर आणि कार्यालयावर चालणार बुलडोझर...महापालिकेकडून बांधकाम अवैध असल्याची नोटीस...  

10 May 2026 07:00 AM (IST)

निदा खान आणि तिच्या आईची समोरासमोर बसून चौकशी... 

नाशिक धर्मांतर प्रकरणात निदा खानच्या कुटुंबीयांची SITकडून चौकशी....निदा खान आणि तिच्या आईची समोरासमोर बसून चौकशी... 

10 May 2026 07:00 AM (IST)

कल्पना खरातला शोधण्यात पोलिसांना अपयश 

भोंदू अशोक खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी...कल्पना खरातला शोधण्यात पोलिसांना अपयश 

10 May 2026 06:59 AM (IST)

राज ठाकरेंवर टीका केल्यानं मनसे कार्यकर्ते आक्रमक

मनसे कार्यकर्त्यांकडून गुणरत्न सदावर्तेंच्या गाडीवर शाईफेक... जालना शहरातील घटना... राज ठाकरेंवर टीका केल्यानं मनसे कार्यकर्ते आक्रमक....

10 May 2026 06:59 AM (IST)

खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कारचा अपघात..

खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कारला मुंबई-पुणे एक्स्पेस वेवर अपघात…धडक देणाऱ्या वाहनांची नंबर प्लेट केली शेअर…तर सुप्रिया सुळेंसह कारमधील सर्व जण सुरक्षित..

10 May 2026 06:58 AM (IST)

15 मे रोजी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर मोर्चा

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात 15 मे रोजी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर मोर्चा....काजू,आंबा बागायतदारांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना UBTचा एल्गार...

10 May 2026 06:57 AM (IST)

अटकेनंतर आप-भाजप नेत्यांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी…

पंजाबमधील आप सरकारचे उद्योगमंत्री संजीव अरोरा यांना ईडीकडून अटक…आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीची सहकार्य करत नसल्याने कारवाई…अटकेनंतर आप-भाजप नेत्यांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी…

10 May 2026 06:56 AM (IST)

तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटला

तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटला… टीव्हीके प्रमुख थलपती विजय यांचा आज शपथविधी…काॅंग्रेस, व्हीसीकेसह अन्य छोट्या पक्षांच्या मदतीने साधला आकड्यांचा मेळ…

Tags:
maharashtra news in marathi
 Breaking News Maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
खास मित्रानं केला घात! पत्नी- मेहुण्यासोबत रचला कट, खारघरच्या गोल्डनमॅनचं 40 लाखांचं

खास मित्रानं केला घात! पत्नी- मेहुण्यासोबत रचला कट, खारघरच्या गोल्डनमॅनचं 40 लाखांचं

crime news8 min ago
2

पुढील 7 दिवस 5 राशीच्या लोकांसाठी प्रचंड पैसा, सुख अन् श्रीमंती येणार घरी, बाबा वेंग

astrology47 min ago
3

Maharashtra News: महाराष्ट्रातील उन्हाचा पारा 43 अंशावर पण, राज्यातील 'या' गावात मात

Gadegaon1 hr ago
4

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशावर हवामानरुपी संकट! कोकणात मे महिन्यातच आला मान्सून?

Maharashtra Weather news1 hr ago
5

Mothers Day 2026: आईंकडून शिकलेली पण आज विसरत जात असलेली आरोग्यदायी सवय आजही येईल का

Mothers Day 20261 hr ago