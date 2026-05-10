Maharashtra Breaking News Today LIVE: मोठी बातमी! खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची आज चौकशी

रुपाली चाकणकरांची आज SIT चौकशी. खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची आज चौकशी. सूत्रांच्या माहितीनुसार रविवार, 10 मे 2026 रोजी दुपारी नाशिकमध्ये होणार चौकशी. शिवनिका संस्थानच्या विश्वस्तपदी होत्या रुपाली चाकणकर.
तामिळनाडूत थलपती विजय यांच्या शपथविधी मार्गातील अडथळ्यांची मालिका काही संपता संपत नाही...बहुमताअभावी रखडलेल्या शपथविधीचा मार्ग शनिवारी मोकळा झाला..पण शपथविधी होण्याआधीच त्यात आणखी एक ट्विस्ट आलाय... 'एका मताने पराभव' झाल्याचे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे...टीव्हीके उमेदवाराकडून केवळ एका मताने पराभूत झाल्यानंतर डीएमके नेते के. आर. पेरियाकरुप्पन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालय रविवारी विशेष सत्र घेणार आहे... या रिट याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत टीव्हीके आमदाराला कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी अंतरिम मनाई हुकूम मागितला आहे...
-वाळूशिल्पातून थलपती विजय यांचं अभिनंदन
-तामिळनाडूचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून शुभेच्छा
-वाळू शिल्पकार सुदर्शन पटनायकांकडून अभिनंदन
गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने मोठी बातमी समोर आली असून सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील राज्य BJP कार्यालयावर दहशतवादी हल्ल्याचा अलर्ट… सुरक्षा वाढवण्यात आली. दिल्ली BJP मुख्यालयावरही कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. दहशतवादी हल्ल्याचा अलर्ट मिळताच सुरक्षा यंत्रणा सतर्क. दिल्ली पोलिस आणि पॅरामिलिटरी फोर्सचे जवान तैनात करण्यात आलेत. DDU मार्गावरील दिल्ली BJP कार्यालय आणि सरकारी कार्यालयांना दहशतवादी संघटनांकडून धोका असल्याची माहिती मिळाली आहे. दहशतवादी सुसाइड बॉम्ब, कार बॉम्ब, शूटआउट किंवा IED प्लांट करून हल्ला करण्याची शक्यता. धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात… कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सज्ज
महामुंबईत तापमानाने पुन्हा चाळिशी गाठली असून शनिवारी (ता. ९) ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथमध्ये यावर्षी मे महिन्यातील सर्वाधिक ४३.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. कल्याण, बदलापूरमध्येही अनुक्रमे ४३.१ अंश आणि ४३ अंशांची नोंद झाली. दरम्यान, मुंबईत राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक ३९.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हवामान अभ्यासक अभिजित मोडक यांच्या नोंदीनुसार मे महिन्यात ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथमधील आतापर्यंतचे सर्वाधिक तापमान आहे. कडक उन्हामुळे आणि वाढलेल्या उकाड्यामुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट होता. बदलापूरमध्ये दुपारी ४च्या सुमारास काळे ढग दाटून धुळीच्या वादळासह जोरदार वारे वाहू लागले. त्यानंतर शहरांत जोरदार सरीही कोसळल्या. त्यामुळे या शहरांतील तापमान ४३ अंशांवरून ३१ अंशांपर्यंत घसरले.
तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटलाय... गेल्या 3-4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या वेगवान घडामोडींनंतर शनिवारी टीव्हीकेच्या सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालाय...बहुमताच्या आकड्यांचं पत्र सादर केल्यानंतर राज्यपालांनी विजय यांना सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलंय...त्यानुसार आज विजय थलपती यांचा आज शपथविधी होणार आहे...चेन्नईतील जवाहरलाल इनडोअर स्टेडिय इथं हा भव्यदिव्य शपथविधी सोहळा होणार आहे...काँग्रेसपाठोपाठ व्हीसीके आणि आययूएमएलने पाठिंबा जाहीर केल्यानं विजय यांच्या सत्तेचं स्वप्न साकार झालंय...त्यामुळे ख-या अर्थाने आज तामिळनाडूत विजय दिवस असणार आहे...या सोहळ्याला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित राहणार आहेत...
अकरावी प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे अकरावीचे वर्ग १ जुलैपासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली. दरवर्षी ९० टक्के प्रवेश लवकर पूर्ण होत असले तरी काही विद्यार्थ्यांना सुरुवातीच्या फेऱ्यांत प्रवेश मिळत नसल्याने अतिरिक्त फेऱ्या घ्याव्या लागतात. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील कमाल तापमानात पुढील दोन दिवसात १ ते २ अशांनी वाढ होईल, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना पुढील काही दिवसात तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो. मुंबईसह पालघर आणि ठाण्यात रविवारीही उष्ण आणि दमट वातावरण असण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
कोकणासह विदर्भात पावसाच्या सरी बरसल्यात... कोकणात मात्र पावसाने रौद्र रूप धारण केल्याचं पहायला मिळतंय... रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसानं जोरदार बॅटिंग केलीय... विजांच्या कडकडाटाह अवकाळी पावसाने तळकोकणात हजेरी लावलीय... तर पनवेलमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे धुळीचे साम्राज्य पहायला मिळाले... तर चंद्रपुरात पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्यात... अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळालाय...
उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या भेटीवर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी शंका उपस्थित केलीये....उपोषणाची प्रेरणा जरांगेंना कुठून आली....सामंत यांच्या भेटीनंतर जरांगेंचे उद्योग सुरू झाल्याचा आरोप सदावर्तेंनी केला....
निदा खानला आश्रय देणं MIM नगरसेवक मतीन पटेल यांना भोवलं...राहते घर आणि कार्यालयावर चालणार बुलडोझर...महापालिकेकडून बांधकाम अवैध असल्याची नोटीस...
नाशिक धर्मांतर प्रकरणात निदा खानच्या कुटुंबीयांची SITकडून चौकशी....निदा खान आणि तिच्या आईची समोरासमोर बसून चौकशी...
भोंदू अशोक खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी...कल्पना खरातला शोधण्यात पोलिसांना अपयश
मनसे कार्यकर्त्यांकडून गुणरत्न सदावर्तेंच्या गाडीवर शाईफेक... जालना शहरातील घटना... राज ठाकरेंवर टीका केल्यानं मनसे कार्यकर्ते आक्रमक....
खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कारला मुंबई-पुणे एक्स्पेस वेवर अपघात…धडक देणाऱ्या वाहनांची नंबर प्लेट केली शेअर…तर सुप्रिया सुळेंसह कारमधील सर्व जण सुरक्षित..
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात 15 मे रोजी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर मोर्चा....काजू,आंबा बागायतदारांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना UBTचा एल्गार...
पंजाबमधील आप सरकारचे उद्योगमंत्री संजीव अरोरा यांना ईडीकडून अटक…आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीची सहकार्य करत नसल्याने कारवाई…अटकेनंतर आप-भाजप नेत्यांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी…
तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटला… टीव्हीके प्रमुख थलपती विजय यांचा आज शपथविधी…काॅंग्रेस, व्हीसीकेसह अन्य छोट्या पक्षांच्या मदतीने साधला आकड्यांचा मेळ…
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 May 2026: नसरापूर अत्याचार प्रकरणी मूक मोर्चा संध्याकाळी काढण्यात येणार आहे. ,बालगंधर्व रंगमंदिर ते सावरकर भवन पर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार असून नसरापूर घटनेच्या निषेधार्थ आणि नराधमाला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी मोर्चा काढणार आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंती उत्सवानिमित्त दि. 10 मे 2026 रोजी 'ड्रोन शो' चे आयोजन छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क) दादर, मुंबई येथे सायंकाळी 7 वाजता करण्यात आले आहे.