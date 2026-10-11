CJP Protest LIVE Updates : अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांची सुटका

अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांची सुटका
अभिजीत दिपकेंबाबत दंडाधिका-यांसमोर सुनावणी झाली
दिपकेंसह सौरभ दास, आशुतोष रांक यांची सुटका करण्यात आली
दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी केली होती अटक
दिल्लीत AISA ची राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा (Neha Bora) हिलादेखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र, तिला ताब्यात घेताना ज्याप्रकारे अमानुष बळाचा वापर करण्यात आला, त्यावर टीका केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच नेहा बोरा हिने महिला पोलिसांवर, त्यांनी आपल्या अंतर्वस्त्राला धरुन खेचल्याचा आरोप केला होता. मात्र, शनिवारी दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोरा हिच्यासोबत यापेक्षाही भयंकर आणि लाजीरवाणे कृत्य केले. कालपासून सोशल मीडियावर नेहा बोरा हिचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. यामध्ये नेहा बोरा पोलिसांनी बॅरिकेटिंग केलेल्या परिसरातून जाताना दिसत आहे. नेहा बोरा आणि तिचे सहकारी पोलिसांना चकवा देण्यासाठी धावताना दिसत आहेत. मात्र, यावेळी दिल्ली पोलिसांतील एका पुरुष कर्मचाऱ्याकडून नेहा बोरा हिला पकडायला गेला. हा पोलीस कर्मचारी थेट नेहा बोरा धावत येत असताना समोरुन तिच्या दिशेने गेला. नेहा बोरा हिला पकडण्याच्या नादात त्याचा हात नेहा बोरा हिच्या छातीवर लागल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. यामुळे नेहा बोरा चांगलीच संतापली, तिने रागाने या पोलीस कर्मचाऱ्याकडे पाहिले तेव्हा त्याने हात जोडले.
नेहा बोरा के साथ दिल्ली पुलिस ऐसा व्यवहार क्यों.. जो नेहा बोरा का शरीर जिस तरह से दिल्ली पुलिस जानबूझ कर के पकड़ी है इसका निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए,अगर दिल्ली पुलिस दोषी पाए जाने पर इनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही होनी चाहिए.. https://t.co/RrVSfTneKh
— Deepak paswan (@PaswanDeep12610) October 11, 2026
अभिजीत दीपकेचे वडील, भगवान दीपके म्हणतात, "आम्ही त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण यश आले नाही. दिल्ली पोलीस खोटे बोलत आहे. जर त्याला त्याच्या आजीच्या निधनाची बातमी मिळाली असती, तर तो आतापर्यंत आला असता. त्याच्या मित्रांनी मला सांगितले की त्याला दुसरीकडे हलवण्यात आले आहे; तो दिल्लीत नाही..."
#WATCH | Hingoli, Maharashtra: Abhijeet Dipke's father, Bhagwan Dipke, says, "We tried contacting him but could not succeed. Delhi Police is lying. If he had received news of his grandmother's demise, he would have come by now. His friends told me that he has been shifted somewhere else; he is not in Delhi..."
— ANI (@ANI) October 11, 2026
#WATCH | Hingoli, Maharashtra: Abhijeet Dipke's mother, Anita Dipke, says, "We have not been able to contact him...Delhi Police is lying. If he got the news (his grandmother's demise), he would have come immediately...we have put the last rites on hold for him..." https://t.co/ncCp7cWxGF
— ANI (@ANI) October 11, 2026
निवडणूक आयोगाच्या विरोधात CJP आज देखील दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असून जंतर-मंतरकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांसह निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून गोंधळ झाल्यास अश्रू धुरांच्या नळकांड्या फोडण्यासाठी रॅपिड ऍक्शन फोर्सची व्हॅन देखील सज्ज आहे ...
दिल्लीत सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यता आली आहे... पोलिसांनी काल 7 हजारहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलंय... पोलिसांच्या या कारवाईची संयुक्त राष्ट्राकडून दखल घेण्यात आली आहे... आंदोलक, नेते, पत्रकारांना ताब्यात घेतल्याने संयुक्त राष्ट्राने चिंता व्यक्त करत ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी केली... शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार जपावा, असं मत संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलंय...
अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलं जाणार आहे. आज सकाळी ९ वाजता दिल्ली कँट पोलीस ठाण्यात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाईल, अशी माहिती CJP च्या लीगल हेड रत्ना सिंह यांनी दिली आहे.
प्रसिद्ध यू-ट्यूबर ध्रुव राठीची सुटका
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रात्री उशिरा दिल्ली पोलिसांकडून सुटका
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हमीपत्र घेऊन ध्रुव राठीला सोडलं
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जंतरमंतरवर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेणार
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काल सकाळी दिल्ली पोलिसांनी ध्रुव राठीला घेतलं होतं ताब्यात
अभिजीत दिपकेसह 7 हजारहून अधिक आंदोलकांची धरपकड झाल्यानंतरही सीजेपी आज आंदोलनावर ठाम आहे... ज्ञानेशकुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही असा ठाम निर्धान सीजेपीने व्यक्त केलाय... आज पुन्हा आंदोलन होणार असल्याने पोलिसांकडून देखील बॅरेकेडींग आणि सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे... जोपर्यंत ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका सीजेपीने घेतलीये... त्यामुळे आजही पुन्हा दिल्लीत हायव्होल्टेज ड्रामा होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही...
CJP Protest Today LIVE Updates 11 October 2026 : कॉकरोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) आंदोलनावरून आज दुसऱ्या दिवशीही दिल्लीत तणावपूर्ण वातावरण कायम आहे. शनिवारी, पोलिसांनी हे आंदोलन रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत विविध ठिकाणी हजारो लोकांना ताब्यात घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने आता जंतर मंतर इथे पुन्हा एकत्र येऊन आंदोलन सुरू ठेवण्याची योजना जाहीर केली आहे. पोलिसांनी आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली असून दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, शनिवारी दिल्लीत ४०,००० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. रविवारीही पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची तैनाती कायम राहणार आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.