Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

CJP Protest LIVE Updates : अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांची सुटका

CJP Protest Today LIVE Updates 11 october 2026 : ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाचा आज सलग दुसरा दिवस आहे. त्यामुळे दिल्लीत अलर्ट जारी करण्यात आला.

Written ByNeha Choudhary
Published: Oct 11, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:06 AM IST
CJP Protest LIVE Updates : अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांची सुटका
11 October 2026 10:06 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांची सुटका

 

अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांची सुटका

अभिजीत दिपकेंबाबत दंडाधिका-यांसमोर सुनावणी झाली

 दिपकेंसह सौरभ दास, आशुतोष रांक यांची सुटका करण्यात आली

दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी केली होती अटक 

11 October 2026 09:34 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : दिल्ली पोलिसांचं लाजीरवाणं कृत्य, नेहा बोराला पकडताना पोलीस कर्मचाऱ्याने...

 

दिल्लीत AISA ची राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा (Neha Bora) हिलादेखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र, तिला ताब्यात घेताना ज्याप्रकारे अमानुष बळाचा वापर करण्यात आला, त्यावर टीका केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच नेहा बोरा हिने महिला पोलिसांवर, त्यांनी आपल्या अंतर्वस्त्राला धरुन खेचल्याचा आरोप केला होता. मात्र, शनिवारी दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोरा हिच्यासोबत यापेक्षाही भयंकर आणि लाजीरवाणे कृत्य केले. कालपासून सोशल मीडियावर नेहा बोरा हिचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. यामध्ये नेहा बोरा पोलिसांनी बॅरिकेटिंग केलेल्या परिसरातून जाताना दिसत आहे. नेहा बोरा आणि तिचे सहकारी पोलिसांना चकवा देण्यासाठी धावताना दिसत आहेत. मात्र, यावेळी दिल्ली पोलिसांतील एका पुरुष कर्मचाऱ्याकडून नेहा बोरा हिला पकडायला गेला. हा पोलीस कर्मचारी थेट नेहा बोरा धावत येत असताना समोरुन तिच्या दिशेने गेला. नेहा बोरा हिला पकडण्याच्या नादात त्याचा हात नेहा बोरा हिच्या छातीवर लागल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. यामुळे नेहा बोरा चांगलीच संतापली, तिने रागाने या पोलीस कर्मचाऱ्याकडे पाहिले तेव्हा त्याने हात जोडले.

11 October 2026 09:18 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : दिल्ली पोलीस खोटे बोलत आहे, दीपकेला त्याच्या आजीच्या निधनाबद्दल..., पालकांचा गंभीर आरोप

 

अभिजीत दीपकेचे वडील, भगवान दीपके म्हणतात, "आम्ही त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण यश आले नाही. दिल्ली पोलीस खोटे बोलत आहे. जर त्याला त्याच्या आजीच्या निधनाची बातमी मिळाली असती, तर तो आतापर्यंत आला असता. त्याच्या मित्रांनी मला सांगितले की त्याला दुसरीकडे हलवण्यात आले आहे; तो दिल्लीत नाही..."

 

11 October 2026 09:09 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : दिल्लीला आजही पोलीस छावणीचं स्वरुप

 

निवडणूक आयोगाच्या विरोधात CJP आज देखील दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असून जंतर-मंतरकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांसह निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून गोंधळ झाल्यास अश्रू धुरांच्या नळकांड्या फोडण्यासाठी रॅपिड ऍक्शन फोर्सची व्हॅन देखील सज्ज आहे ...

11 October 2026 09:09 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : दिल्लीतील आंदोलकांवरील कारवाईची संयुक्त राष्ट्राकडून दखल

 

दिल्लीत सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यता आली आहे... पोलिसांनी काल 7 हजारहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलंय... पोलिसांच्या या कारवाईची संयुक्त राष्ट्राकडून दखल घेण्यात आली आहे... आंदोलक, नेते, पत्रकारांना ताब्यात घेतल्याने संयुक्त राष्ट्राने चिंता व्यक्त करत ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी केली... शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार जपावा, असं मत संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलंय... 

11 October 2026 09:08 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांना दंडाधिका-यांसमोर हजर करणार

 

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलं जाणार आहे. आज सकाळी ९ वाजता दिल्ली कँट पोलीस ठाण्यात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाईल, अशी माहिती CJP च्या लीगल हेड रत्ना सिंह यांनी दिली आहे. 

11 October 2026 09:07 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : प्रसिद्ध यू-ट्यूबर ध्रुव राठीची सुटका

 

प्रसिद्ध यू-ट्यूबर ध्रुव राठीची सुटका 
---
रात्री उशिरा दिल्ली पोलिसांकडून सुटका 
---
हमीपत्र घेऊन ध्रुव राठीला सोडलं 
--
जंतरमंतरवर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेणार
--
काल सकाळी दिल्ली पोलिसांनी ध्रुव राठीला घेतलं होतं ताब्यात  

11 October 2026 09:06 AM (IST)

CJP Protest Today LIVE Updates : सीजेपी आज आंदोलनावर ठाम

 

अभिजीत दिपकेसह 7 हजारहून अधिक आंदोलकांची धरपकड झाल्यानंतरही सीजेपी आज आंदोलनावर ठाम आहे... ज्ञानेशकुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही असा ठाम निर्धान सीजेपीने व्यक्त केलाय... आज पुन्हा आंदोलन होणार असल्याने पोलिसांकडून देखील बॅरेकेडींग आणि सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे... जोपर्यंत ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका सीजेपीने घेतलीये... त्यामुळे आजही पुन्हा दिल्लीत हायव्होल्टेज ड्रामा होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही...

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
CJP Protest
marathi news
Saurav Das
delhi

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
घटस्थापनेआधीच महाराष्ट्र हादरला! तुळजाभवानीची ज्योत आणणाऱ्या तीन भाविकांचा अपघातात मृत्यू, ट्रकने 3 किलोपर्यंत फरफटत नेले
2
3
4
5