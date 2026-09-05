Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यात पुनीत बालन ग्रुपची डीजेमुक्त दहीहंडी; 31 गणेश मंडळांचा सहभाग

दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रणासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला. आवाजाची तीव्रता मोजण्यासाठी विशेष डेसिबल मीटर पथके तैनात केली जाणार आहेत. मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज आढळल्यास मंडळ, डीजे चालक व मालकावर पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये कारवाई करून उपकरणे जप्त केली जाणार आहेत. दहीहंडी उत्सवात अनुचित प्रकार टाळण्यासाठीही चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
मुंबईत दहीहंडी फोडताना 22 गोविंदा जखमी झाले आहेत. 21 गोविंदांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. एका गोविंदावर उपचार सुरु असून 21 गोविंदांना उपचारानंतर घरी सोडलं आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय येथे एकूण 4 गोविंदा उपचारासाठी दाखल झाले आहेत.
१) श्री. जतिन पाटील(पु/ वय 30 वर्ष, कमरेला व मानेला दुखापत झाली आहे)
२) श्री. जतिन केशरी(पु/ वय ३१ वर्ष, कमरेला दुखापत झाली आहे.)
३) श्री. नंदकिशोर शेलार (पु/ 65 वर्ष) यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे.)
४) श्री. निखिल यादव(पु/35 वर्ष, डाव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली आहे.)
जिल्हा शासकीय रुग्णालय येथे एकूण ६ गोविंदा उपचारासाठी दाखल झाले असून त्यांची माहिती खालील प्रमाणे:
१) हर्ष शर्मा (पु/२१ वर्ष, पाठीला किरकोळ दुखापत झाली आहे)
२) गिरीश चिपकर (पु/२३ वर्ष, किरकोळ दुखापत झाली आहे)
३) ओमकार शिंदे (पु/२५ वर्ष, उजव्या पायाला फ्रॅक्चर आहे.)
४) अमन यादव (पु/२१ वर्ष, उजव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली आहे.)
५) आयुष गुप्ता (पु/१९ पाठीला किरकोळ दुखापत झाली आहे)
६) अमेय नाईक (पु/२३ वर्ष, उजव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली आहे.)
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 September : गोविंदा रे गोपाळा...मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात दहीहंडीचा उत्साह पहायला मिळत आहे. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांकडून ठिकठाकणी दहहंडी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आले. इथं गोविंदा पथकांसाठी लाखोंची बक्षीस ठेवण्यात आली आहेत. तसेच दिवसभर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलं गेले आहे. दरम्यान या दहीहंडी फोडण्यासाठी थरांचा थरार पहायला सुरु आहे.गाण्यांच्या तालावर थिरकत उंचच उंच थर लावण्यासाठी गोविंदामध्ये चढाओढ आहे. तसेच दहीहंडी उत्सव निर्वघ्नपणे पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनांकडून तयारी करण्यात आली आहे.