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Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यात पुनीत बालन ग्रुपची डीजेमुक्त दहीहंडी; 31 गणेश मंडळांचा सहभाग

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates  5 September  2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 05, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:23 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यात पुनीत बालन ग्रुपची डीजेमुक्त दहीहंडी; 31 गणेश मंडळांचा सहभाग
05 September 2026 04:22 PM (IST)

पुण्यातील दहीहंडी, गणेशोत्वातील ध्वनीप्रदूषणावर पोलिसांची करडी नजर; नियम मोडल्यास थेट गुन्हा दाखल होणार

दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रणासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला. आवाजाची तीव्रता मोजण्यासाठी विशेष डेसिबल मीटर पथके तैनात केली जाणार आहेत. मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज आढळल्यास मंडळ, डीजे चालक व मालकावर पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये कारवाई करून उपकरणे जप्त केली जाणार आहेत. दहीहंडी उत्सवात अनुचित प्रकार टाळण्यासाठीही चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.

 

 

 

05 September 2026 03:45 PM (IST)

मुंबईत दहीहंडी फोडताना 22 गोविंदा जखमी

मुंबईत दहीहंडी फोडताना 22 गोविंदा जखमी झाले आहेत.  21 गोविंदांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे.  एका गोविंदावर उपचार सुरु असून 21 गोविंदांना उपचारानंतर घरी सोडलं आहे. 

05 September 2026 03:37 PM (IST)

ठाण्यातील रुग्णालयात 4 जखमी गोविंदा उपचारासाठी दाखल

छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय येथे एकूण 4 गोविंदा उपचारासाठी दाखल झाले आहेत.

१) श्री. जतिन पाटील(पु/ वय 30 वर्ष, कमरेला व मानेला दुखापत झाली आहे)
२) श्री. जतिन केशरी(पु/ वय ३१ वर्ष, कमरेला दुखापत झाली आहे.)
३) श्री. नंदकिशोर शेलार (पु/ 65 वर्ष) यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे.)
४) श्री. निखिल यादव(पु/35 वर्ष, डाव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली आहे.)

जिल्हा शासकीय रुग्णालय येथे एकूण ६ गोविंदा उपचारासाठी दाखल झाले असून त्यांची माहिती खालील प्रमाणे:

१) हर्ष शर्मा (पु/२१ वर्ष, पाठीला किरकोळ दुखापत झाली आहे)
२) गिरीश चिपकर (पु/२३ वर्ष, किरकोळ दुखापत झाली आहे)
३) ओमकार शिंदे (पु/२५ वर्ष, उजव्या पायाला फ्रॅक्चर आहे.)
४) अमन यादव (पु/२१ वर्ष, उजव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली आहे.)
५) आयुष गुप्ता (पु/१९ पाठीला किरकोळ दुखापत झाली आहे)
६) अमेय नाईक (पु/२३ वर्ष, उजव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली आहे.)

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TAGS:
Dahi Handi 2026 Live Updates
Dahi Handi 2026
Dahi Handi
Mumbai
pune
maharashtra

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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