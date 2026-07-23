/Maharashtra Breaking News Today LIVE : वंचितकडून महाराष्ट्र बंदची हाक, मुंबईतील चेंबूरमध्ये सुजात आंबेडकर पोलिसांच्या ताब्यात

वंचितकडून महाराष्ट्र बंदची हाक, सुजात आंबेडकरांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, मुंबईतील चेंबूरमध्ये सुजात आंबेडकर ताब्यात...दादरमध्ये विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अडवलं
-जमावबंदी असल्यानं आंदोलन करण्यास नकार, आंदोलनाला नकार दिल्यानं मनसे आक्रमक
काँग्रेस खासदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना
राहुल गांधींच्या निवासस्थानी बैठक होणार
5 सुनहरी बाग रोड निवासस्थानी बैठक होणार
गांधी भवन, शहागंज इथं भाजपकडून निदर्शनं
काँग्रेसच्या जनविरोधी भूमिकेविरोधात भाजपचं आंदोलन
केडीएमसीत महासभा सुरू असताना हातात तिरंगा घेऊन शिवसेना UBT आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला. ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी या घटनेच्या निषेधार्थ महासभा तहकूब करण्यात यावी अशा प्रकारचं पत्र दिलं होतं. मात्र महासभा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे नगरसेवक आक्रमक झाले. नगरसेवकांनी भारत माता की जय ,अशा प्रकारच्या घोषणांनी महासभा दणाणून सोडली. यानंतर महासभेचं कामकाज सुरू होऊ द्या अशा प्रकारच्या सूचना महापौरांकडून करण्यात आल्या. मात्र आक्रमक झालेल्या नगरसेवकांनी महासभेत घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यामुळे महासभा तहकूब करण्यात आली
संविधान चौकातून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं
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संविधान चौकात आंदोलनाला परवानगी नसल्यानं ताब्यात घेतलं
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CJPच्या कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी
26 जुलै रोजी काढण्यात आलेला मोर्चा हा सरकार विरोधी राग व्यक्त करण्यासाठी काढला जाणार आहे.. त्यामुळे या मोर्चात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नसेल, फक्त तिरंगा असेल. असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय.. तर या मोर्चात काँग्रेसही सहभागी होणार असून पवार आणि फडणवीसांना सहभागी व्हायचं असेल तर तेही सहभागी होऊ शकतात असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत..
तरुणांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात उतरलेत... मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 26 जुलै रोजी रविवारी आंदोलनाची हाक दिलीये..मुलांना मारल्यानंतर हा मुद्दा आता प्रधानांच्या राजीनाम्यापर्यंत राहिला नाही, तर पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यापर्यंत गेला आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले. रविवारी 26 जुलैला छत्रपती शिवाजी पार्कपासून सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात विद्यार्थ्यांसह पालकांनी देखील सहभागी व्हावं, असं आवाहन राज ठाकरेंनी केलं. रविवारी ठाकरे बंधूंचा हा शक्तिप्रदर्शन मोर्चा निघार आहे.. शिवाजी पार्कमधून या मोर्चाला सुरुवात होणार असून सिद्धिविनायक मंदिरात या मोर्चाची सांगता होईल.. त्यानंतर सरकारला सुबुद्धि मिळो असं साकडं सिद्धिविनायकाच्या चरणी घातलं जाईल..
-पिंपरी चिंचवडमध्ये बेकरींवर एफडीएची कारवाई
-12 हॉटेल, रेस्टॉरन्ट, बेकरींवर परवाने निलंबित
-पिंपरीत अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई
-एफडीएकडून पाच जणांवर गुन्हा दाखल
भिवंडीत पावसाचा जोर वाढला
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कामवारी नदी दुथडी भरून वाहू लागली
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पाऊस कायम राहिल्यास पूरस्थितीची शक्यता
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नदीपात्रात जाणं टाळण्याचं प्रशासनाचं आवाहन
- नाशिक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस
- कसमादे पट्ट्यातील पुणद नद्यांना पूर
- नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
- नदीच्या काठावरील स्मशानभूमी पाण्याखाली
- चणकापूर,कनाशी,अभोणात जोरदार पाऊस
- गिरणा नदीपात्रातून 26,670नं क्यूसेकनं विसर्ग
- सोयाबीन, मका पिकांना फटका बसण्याची शक्यता
- नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
गुजरातच्या वलसाडला पुराचा तडाखा बसलाय. शहरातील रस्त्यांना नद्यांचं स्वरुप आलंय गुजरातमध्ये आजही पावसाचा जोर कायम असून हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय. या पुराच्या तडाख्यात अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी NDRFचं पथक तैनात करण्यात आलंय. पूरग्रस्त नागरिकांचं सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आलंय.
नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला पूर आलाय, रात्रीपासून नाशकात मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. गंगापूर धरणातून 12 हजार क्युसेकनं विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
-- रात्रीपासून पुरात अडकला होता व्यक्ती
-- शर्थीचे प्रयत्न करुन पुराच्या पाण्यातून सुटका
-- नाशिकमध्ये मुसळधार, गोदावरीला पूर
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2026 : दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराविरोधात वंचित बहुजन आघाडीकडून आज मुंबई बंदची हाक देण्यात आली होती. तर प्रकाश आंबेडकर यांची थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद आहे. मुंबई, नाशिक, पालघर जिल्ह्यात जोरदार पाऊस सुरु आहे. तर शनिवारी आषाढी एकादशी असून वारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.