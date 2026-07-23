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Maharashtra Breaking News Today LIVE : वंचितकडून महाराष्ट्र बंदची हाक, मुंबईतील चेंबूरमध्ये सुजात आंबेडकर पोलिसांच्या ताब्यात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2026 : नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थनार्थ देशभरात आंदोलन सुरु आहे. या घटनेच्या अपडेटसह महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 23, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:31 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : वंचितकडून महाराष्ट्र बंदची हाक, मुंबईतील चेंबूरमध्ये सुजात आंबेडकर पोलिसांच्या ताब्यात
23 July 2026 05:31 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : सुजात आंबेडकरांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

वंचितकडून महाराष्ट्र बंदची हाक, सुजात आंबेडकरांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, मुंबईतील चेंबूरमध्ये सुजात आंबेडकर ताब्यात...दादरमध्ये विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अडवलं
-जमावबंदी असल्यानं आंदोलन करण्यास नकार, आंदोलनाला नकार दिल्यानं मनसे आक्रमक

23 July 2026 05:20 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : काँग्रेसच्या सर्व खासदारांची सायंकाळी बैठक

काँग्रेस खासदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना

राहुल गांधींच्या निवासस्थानी बैठक होणार

5 सुनहरी बाग रोड निवासस्थानी बैठक होणार

23 July 2026 05:20 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई भाजपकडून काँग्रेसविरोधात निदर्शनं

गांधी भवन, शहागंज इथं भाजपकडून निदर्शनं

काँग्रेसच्या जनविरोधी भूमिकेविरोधात भाजपचं आंदोलन

23 July 2026 05:08 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : केडीएमसीच्या महासभेमध्ये गोंधळ

केडीएमसीत महासभा सुरू असताना हातात तिरंगा घेऊन शिवसेना UBT आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला. ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी या घटनेच्या निषेधार्थ महासभा तहकूब करण्यात यावी अशा प्रकारचं पत्र दिलं होतं. मात्र महासभा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे नगरसेवक आक्रमक झाले. नगरसेवकांनी भारत माता की जय ,अशा प्रकारच्या घोषणांनी महासभा दणाणून सोडली. यानंतर महासभेचं कामकाज सुरू होऊ द्या अशा प्रकारच्या सूचना महापौरांकडून करण्यात आल्या. मात्र आक्रमक झालेल्या नगरसेवकांनी महासभेत घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यामुळे महासभा तहकूब करण्यात आली

23 July 2026 05:02 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : नागपुरात CJPच्या आंदोलकांना ताब्यात घेतलं

संविधान चौकातून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं
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संविधान चौकात आंदोलनाला परवानगी नसल्यानं ताब्यात घेतलं
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CJPच्या कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी

23 July 2026 05:01 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मोर्चात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नसेल, फक्त तिरंगा

26 जुलै रोजी काढण्यात आलेला मोर्चा हा सरकार विरोधी राग व्यक्त करण्यासाठी काढला जाणार आहे.. त्यामुळे या मोर्चात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नसेल, फक्त तिरंगा असेल. असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय.. तर या मोर्चात काँग्रेसही सहभागी होणार असून पवार आणि फडणवीसांना सहभागी व्हायचं असेल तर तेही सहभागी होऊ शकतात असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत..

23 July 2026 05:00 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : 'तरुणांना घेऊन रविवारी शक्तीप्रदर्शन मोर्चा'

तरुणांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात उतरलेत... मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 26 जुलै रोजी रविवारी आंदोलनाची हाक दिलीये..मुलांना मारल्यानंतर हा मुद्दा आता प्रधानांच्या राजीनाम्यापर्यंत राहिला नाही, तर पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यापर्यंत गेला आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले. रविवारी 26 जुलैला छत्रपती शिवाजी पार्कपासून सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात विद्यार्थ्यांसह पालकांनी देखील सहभागी व्हावं, असं आवाहन राज ठाकरेंनी केलं. रविवारी ठाकरे बंधूंचा हा शक्तिप्रदर्शन मोर्चा निघार आहे.. शिवाजी पार्कमधून या मोर्चाला  सुरुवात होणार असून सिद्धिविनायक मंदिरात या मोर्चाची सांगता होईल.. त्यानंतर सरकारला सुबुद्धि मिळो असं साकडं सिद्धिविनायकाच्या चरणी घातलं जाईल.. 

23 July 2026 04:59 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पिंपरी चिंचवडमध्ये बेकरींवर एफडीएची कारवाई

-पिंपरी चिंचवडमध्ये बेकरींवर एफडीएची कारवाई

-12 हॉटेल, रेस्टॉरन्ट, बेकरींवर परवाने निलंबित

-पिंपरीत अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई

-एफडीएकडून पाच जणांवर गुन्हा दाखल

23 July 2026 04:58 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : भिवंडीत पावसाचा जोर वाढला 

भिवंडीत पावसाचा जोर वाढला 
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कामवारी नदी दुथडी भरून वाहू लागली
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पाऊस कायम राहिल्यास पूरस्थितीची शक्यता
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नदीपात्रात जाणं टाळण्याचं प्रशासनाचं आवाहन

23 July 2026 04:57 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : नाशिक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस

- नाशिक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस
- कसमादे पट्ट्यातील पुणद नद्यांना पूर
- नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
- नदीच्या काठावरील स्मशानभूमी पाण्याखाली

23 July 2026 04:56 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : नाशकात वादळी वा-यासह मुसळधार पाऊस 

- चणकापूर,कनाशी,अभोणात जोरदार पाऊस
- गिरणा नदीपात्रातून 26,670नं क्यूसेकनं विसर्ग  
- सोयाबीन, मका पिकांना फटका बसण्याची शक्यता 
- नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

23 July 2026 04:56 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : गुजरातच्या वलसाडला पुराचा तडाखा

गुजरातच्या वलसाडला पुराचा तडाखा बसलाय. शहरातील रस्त्यांना नद्यांचं स्वरुप आलंय गुजरातमध्ये आजही पावसाचा जोर कायम असून हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय. या पुराच्या तडाख्यात अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी NDRFचं पथक तैनात करण्यात आलंय. पूरग्रस्त नागरिकांचं सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर  करण्यात आलंय.

23 July 2026 04:55 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला पूर

नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला पूर आलाय, रात्रीपासून नाशकात मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. गंगापूर धरणातून 12 हजार क्युसेकनं विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

23 July 2026 04:54 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :  गोदावरीत अडकेलल्या वृद्ध व्यक्तीला वाचवलं  

-- रात्रीपासून पुरात अडकला होता व्यक्ती  
-- शर्थीचे प्रयत्न करुन पुराच्या पाण्यातून सुटका
-- नाशिकमध्ये मुसळधार, गोदावरीला पूर  

 

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TAGS:
maharashtra
monsoon
Mumbai
pune
political news
Abhieet dipke
Dharmendra Pradhan
sonam wangchuk hunger strike

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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