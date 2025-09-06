English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Ganpati Visarjan LIVE: बाप्पाच्या निरोपाचा दिवस; मुंबई-पुण्यातील सर्व अपडेट एका क्लिकवर

Mumbai Ganpati Visarjan LIVE Updates 6 September: आज 6 सप्टेंबर अनंत चतुर्दशीचा दिवस. 10 दिवस थाटात विराजमान झालेले बाप्पा आज निरोप घेणार आहेत. 

Dakshata Thasale | Sep 06, 2025, 08:00 AM IST
दहा दिवस अतिशय जल्लोषात साजरा केलेला गणेशोत्सव हा सण आज संपणार आहे. बाप्पा आज भाविकांचा निरोप घेणार आहेत. भव्य गणेश विसर्जन विधीची तयारी सुरू आहे. गणेश चतुर्थीनंतर, निरोप समारंभाचा भाग म्हणून गणेशाच्या मूर्तीचे पाण्यात विसर्जन करण्याची प्रथा आहे. भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थीला सुरू झालेला हा उत्सव अनंत चतुर्दशीला संपतो. गणेश विसर्जनाच्या शेवटच्या दिवशी, मिरवणुका, संगीत आणि मंत्रोच्चारांसह देवाला निरोप देण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येतात. मुंबई अन् पुण्यात अनेक मान्यवर मंडळांच्या बाप्पांचे विसर्जन होत आहे. मुंबईसह पुण्याच्या गणपतींचे अपडेट पाहा एका क्लिकवर. 

6 Sep 2025, 07:58 वाजता

आज दिवसभर झी 24 तासवर बाप्पाच्या निरोपाचे लाईव्ह प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. यामध्ये मुंबईसह पुण्यातील मान्यवर बाप्पांचे विसर्जन पाहता येणार आहे. यामध्ये लालबाग, पुण्यातील मानाचे गणपती यांच्यासह अनेक मंडळांचा समावेश असणार आहे. झी 24 तासवर LIVE पाहण्याठी खालील लिंक पाहा. 

6 Sep 2025, 07:47 वाजता

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहपत्नी पुण्याच्या दगडूशेठ हलवाई मंदिरात केली पूजा

6 Sep 2025, 07:31 वाजता

गुरुजी तालीम गणपती पुण्याच्या तिसऱ्या मानाच्या गणपतीची मिरवणुक निघाली

पुण्याचा मानाच तिसरा गुरूजी तालिम मित्र अर्थात पुण्याचा राजा म्हणून हा गणपती ओळखला जातो… पुण्याच्या गणेशोत्सवातील ऐतिहासिक परंपरा जपणारा हा गुरुजी तालीम गणपतीच्या विसर्जनासाठी गणरायाचा रथ सजलाय 

सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक शिस्त याचं दर्शन गुरुजी तालीम गणपतीच्या मिरवणुकीत घडतं. यंदाच्या वर्षी गुरुजी तालीम मंडळाकडुन काशी विश्वनाथ मंदिराचा देखावा साकारण्यात आला होता त्यामुळे आज बाप्पाला निरोप देत असताना बाप्पाचा रथावर काशी विश्वनाथ मंदिराची प्रतिमा आकर्षक फुलांच्या सजावटीत करण्यात आली असुन हा रथ आता सज्ज झालाय तर, झांज-लेझीम पथकांचा मंजुळ नाद, पारंपरिक पोशाख, आणि शिस्तबद्ध मिरवणूक – हा वेगळाच अनुभव देणारा ठरतो

6 Sep 2025, 07:06 वाजता

मुंबईतील पहिला मानाचा गणपती अशी ख्याती असलेल्या ‘विश्वविक्रमी' मुंबईच्या राजाची विसर्जन आरती ठीक. सकाळी ८.०० वाजता सुरू होईल. त्यानंतर गिरगाव चौपाटी च्या दिशेने विसर्जन मिरवणुक मार्गस्थ होईल, याची नोंद घ्यावी

6 Sep 2025, 07:04 वाजता

तांबडी जोगेश्वरी गणपती मानाचा दुसरा गणपती

तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या मिरवणुकीला काहीच वेळात सुरवात होणार असून ढोल-ताशांचा दणदणाट, तर महिलांच्या ओव्या, भजनी मंडळींचा गजर आणि नऊवारी साडीतुन महिलांचे पथक प्रमुख आकर्षक रहाणार असून बाप्पाची मिरवणूक हि पारंपरिक दिंडी पद्धतीची मिरवणूक या गणपतीची खास परंपरा आहे

6 Sep 2025, 07:02 वाजता

गणरायाच्या निरोपसाठी 419 तलाव सज्ज

गणरायाच्या निरोपासाठी  महानगरपालिकेने 419कृत्रिम तलाव सज्ज केले आहेत. चिटणीस पार्क येथे तर घरगुती गणपतीच्या विसर्जना करता सर्वात मोठ केंद्र तयार करण्यात आले आहे. स्वस्तिक फॉरमेशनमध्ये तिथे कृत्रिम तलाव मांडण्यात आले आहे. गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी शहरातील 216 ठिकाणी 419 कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सहा फूट व त्यापेक्षा मोठ्या गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी गोरेवाडा कृत्रिम तलाव सज्ज असून, हा कृत्रिम तलाव कोराडी कृत्रिम तलावापेक्षा मोठा आहे. नागपूर महानगरपालिकाद्वारा शहरातील विविध ठिकाणी कृत्रिम जलाशय कुंडाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पोलिस लाईन टाकळी येथे ४ ते ६ फूट मूर्तीचे विसर्जन केले जाणार आहे. गोरेवाडा येथे ६ फूट व त्यापेक्षा मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. लकडगंज येथील कच्छीविसा मैदान येथे ५ फूट पर्यंतच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. तर गोरेवाडा व पोलिस लाईन टाकली येथे चार मोठ्या क्रेनची व्यवस्था असणार आहे. दरम्यान चिटणीस पार्क येथे स्वस्तिक फॉर्मेशन मध्ये विसर्जनाच्या कृत्रिम टॅंकची मांडणी करण्यात आली आहे. 

6 Sep 2025, 07:00 वाजता

 पुण्याच्या मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणूकीला काही तासातच सुरवात

पहिला मानाचा कसबा गणपतीची विसर्जन मिरवणूक चांदीच्या पालखीतुन निघणार असुन ढोल-ताशांच्या गजरात विसर्जन मिरवणुकीसाठी मार्गस्थ होतो. लाल-पांढऱ्या पारंपरिक वेशभूषेत कार्यकर्त्यांची फौज, ढोल, लेझीम, झांज पथकांचा गजर आणि ''''ग्रामदैवताला निरोप'''' देणाऱ्या भाविकांची गर्दी परंपरा, भक्ती आणि ऐतिहासिक वारसा आजही कायम असणार असून हे दृश्य विसर्जन मिरवणुकीत रंगत आणणारं असतं. 

