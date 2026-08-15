Independence Day 2026 Live Updates: 2047पर्यंत विकसित भारत होणार, देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेयः PM मोदी

आत्मनिर्भरता भारताला 'विकसित भारत' बनण्याचा मार्ग दाखवेलः पंतप्रधान मोदी
गेल्या 12 वर्षांत, दलित, वंचित, दुर्बळ किंवा आदिवासी असोत; ग्रामीण किंवा शहरी रहिवासी असोत; गरीब किंवा मध्यमवर्गीय असोत; तरुण किंवा वृद्ध असोत; स्त्रिया किंवा पुरुष असोत; उत्तर, दक्षिण, पूर्व किंवा पश्चिम भागातील असोत, अशा असंख्य नागरिकांनी अढळ निश्चय आणि निष्ठेने, देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी शक्य त्या सर्व मार्गांनी प्रयत्न केले आहेत. मी या प्रयत्नांची आदराने दखल घेतो."
गेल्या 12 वर्षांत संरक्षण उत्पादनात चार पटींनी, खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनात पाच पटींनी, तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात सात पटींनी वाढ झाली आहे. मोबाईल फोन उत्पादनात 33 टक्क्यांनी, तर डिजिटल व्यवहारांमध्ये 100 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
On the 80th Independence Day, PM Modi says, "In the last 12 years, defence production has increased by four times; production by Khadi and Gramudyog has increased five times; electronic manufacturing has grown by seven times. Mobile phone production has increased by 33%, and… pic.twitter.com/tsNGIWOpGA
— ANI (@ANI) August 15, 2026
Delivering his Independence Day address, PM Modi says, "Today, India has a big dream to become a developed nation by 2047. When the world's most populous country takes the resolution to become a developed nation, it becomes an introduction of our courage, and the world is… pic.twitter.com/bSF11dhgz6
— ANI (@ANI) August 15, 2026
गेल्या काही दिवसांत देशाच्या काही भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा अनेक लोकांवर परिणाम झाला आहे. मी पूरग्रस्त कुटुंबांना आश्वासन देतो की संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी उभा आहे.
आज आपण सर्वजण ८० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहोत. आज 'वंदे मातरम'चा जयघोष प्रत्येक हृदयात घुमत आहे. आज तिरंगा प्रत्येक घरात फडकत आहे आणि प्रत्येक मनात वसलेला आहे; भारत नवे संकल्प स्वीकारून, उत्साहाने आणि आवेशाने पुढे वाटचाल करत आहे.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the nation on the 80th Independence Day
PM Modi says, "Today, we are all celebrating the 80th Independence Day. Today, the chant of 'Vande Mataram' resonates in every heart. Today, the Tricolour flies in every home and… pic.twitter.com/rDDI57Xq5N
— ANI (@ANI) August 15, 2026
Independence Day 2026 Live Updates: देश नवीन संकल्पनासोबत पुढे जातोय, लाल किल्ल्यावरुन पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाला सुरुवात
ध्वजारोहणाआधी पंतप्रधानांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना अदरांजली वाहिली
ध्वजारोहणाआधी तिन्ही सशस्त्र दलांच्या (भूदल, हवाई दल आणि जलदल) आणि दिल्ली पोलिसांच्या संयुक्त सुरक्षा पथकाने सादर पंतप्रधानांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आले
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ला परिसर आणि राजधानी दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.. या वर्षी लालकिल्ल्यावरील कार्यक्रमाची संकल्पना ‘युवा शक्ती आणि विकसित भारत-2047’ अशी असणार आहे.. यावेळी प्रथमच लाल किल्यावरून ‘वंदेमातरम्’ गायले जाणार आहे. ‘वंदेमातरम्’ला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सकाळी 7.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिरंगा फडकवील. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर मोदी देशवासीयांना संबोधित करतील. पाच हजार विशेष निमंत्रितांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आलंय... यामध्ये केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थी तसेच स्वयंसेवकांचाही समावेश आहे.. पंतप्रधान मोदी लालकिल्ल्यावर पोहोचताच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ त्यांचे स्वागत करतील. लष्कर, नौदल, वायुदल आणि दिल्ली पोलिसांची विशेष तुकडी मोदी यांना मानवंदना देईल.स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त राजधानी दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून शहराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आलंय..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सकाळी साडेसात वाजता ध्वजारोहण होणार
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, डॉ. हेडगेवार भवन, महाल, नागपूर येथे ध्वजारोहण सोहळा. स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभप्रसंगी सकाळी 8 वाजता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, डॉ. हेडगेवार भवन, महाल, नागपूर येथे ध्वजारोहण सोहळा आयोजित केला जाईल. हा कार्यक्रम सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत पार पडेल.
पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर लगेचच, एनसीसी कॅडेट्स आणि 'माय इंडिया' स्वयंसेवकांकडून लाल किल्ल्याच्या ज्ञानपथावर 'वंदे मातरम' या राष्ट्रगीताचे ऐतिहासिक सामूहिक गायन होईल.
Independence Day 2026 Live Updates: ध्वजारोहणाआधी पंतप्रधान तिन्ही सशस्त्र दलांच्या (भूदल, हवाई दल आणि जलदल) आणि दिल्ली पोलिसांच्या संयुक्त सुरक्षा पथकाने सादर केलेल्या मानवंदनेची पाहणी करतील.
सकाळी 7.30 - ध्वजारोहण आणि सलामी: पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर राष्ट्रध्वज, तिरंगा, फडकवतील. त्याच वेळी, स्वदेशी बनावटीच्या तोफांमधून २१ तोफांची सलामी दिली जाईल आणि हवाई दलाच्या दोन एमआय-17 हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी केली जाईल.
सकाळी 7.33 — राष्ट्राला उद्देशून भाषण: ध्वजारोहण आणि सलामीनंतर लगेचच, पंतप्रधान मोदी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण सुरू करतील. पंतप्रधान म्हणून हे त्यांचे सलग 13 वे भाषण असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या शौर्याचे, त्यागाचे आणि राष्ट्रनिष्ठेचे स्मरण करून त्यांना आदरांजली वाहिली.
Warm greetings on the occasion of Independence Day.
We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
Independence Day 2026 Live Updates: आज 15 ऑगस्ट 2026 रोजी भारत देशाचा 80 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर राष्ट्रीय ध्वज फडकवून देशाला संबोधित करतील. पंतप्रधान दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून या सोहळ्याचे नेतृत्व करतील. पंतप्रधान म्हणून लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला उद्देशून केलेले हे त्यांचे सलग 13 वे भाषण असेल. भारतीय हवाई दलाची दोन एमआय-17 हेलिकॉप्टर्स कार्यक्रमाच्या ठिकाणी फुलांचा वर्षाव करतील. राष्ट्रध्वज फडकवण्यासोबतच 21 तोफांची सलामी दिली जाईल. पुष्पवर्षावानंतर, पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला संबोधित करतील. या सर्व कार्यक्रमांचे लाइव्ह अपडेट्स जाणून घेऊया या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून