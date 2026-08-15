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Independence Day 2026 Live Updates: 2047पर्यंत विकसित भारत होणार, देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेयः PM मोदी

Independence Day 2026 Live Updates: आज भारत देश 80 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असून,नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर मुख्य शासकीय सोहळा पार पडत आहे, तर मुंबईसह देशभरात ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि रॅलींचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:13 AM IST
Independence Day 2026 Live Updates: 2047पर्यंत विकसित भारत होणार, देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेयः PM मोदी
15 August 2026 08:11 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: पंतप्रधान मोदींचे भाषण

आत्मनिर्भरता भारताला 'विकसित भारत' बनण्याचा मार्ग दाखवेलः पंतप्रधान मोदी

15 August 2026 08:09 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: पंतप्रधान मोदींचे भाषण

गेल्या 12 वर्षांत, दलित, वंचित, दुर्बळ किंवा आदिवासी असोत; ग्रामीण किंवा शहरी रहिवासी असोत; गरीब किंवा मध्यमवर्गीय असोत; तरुण किंवा वृद्ध असोत; स्त्रिया किंवा पुरुष असोत; उत्तर, दक्षिण, पूर्व किंवा पश्चिम भागातील असोत, अशा असंख्य नागरिकांनी अढळ निश्चय आणि निष्ठेने, देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी शक्य त्या सर्व मार्गांनी प्रयत्न केले आहेत. मी या प्रयत्नांची आदराने दखल घेतो."

15 August 2026 08:08 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: 12 वर्षांत डिजीटल व्यवहारांमध्ये 100 टक्क्यांनी वाढ:PM मोदी

गेल्या 12 वर्षांत संरक्षण उत्पादनात चार पटींनी, खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनात पाच पटींनी, तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात सात पटींनी वाढ झाली आहे. मोबाईल फोन उत्पादनात 33 टक्क्यांनी, तर डिजिटल व्यवहारांमध्ये 100 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

15 August 2026 08:04 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: भारताचे 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनण्याचे मोठे स्वप्न: PM मोदी

आज भारताचे 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनण्याचे मोठे स्वप्न आहे. जेव्हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश एक विकसित राष्ट्र बनण्याचा संकल्प करतो, तेव्हा ते आपल्या धैर्याचे प्रदर्शन ठरते आणि जगाला आपल्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे भाग पडतेः असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

15 August 2026 07:53 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: पूरग्रस्तांच्या पाठीशी संपूर्ण देशः पंतप्रधान मोदी

गेल्या काही दिवसांत देशाच्या काही भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा अनेक लोकांवर परिणाम झाला आहे. मी पूरग्रस्त कुटुंबांना आश्वासन देतो की संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी उभा आहे.

15 August 2026 07:49 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: 2047पर्यंत विकसित भारत होणार, देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेयः पंतप्रधान मोदी

विकसित भारत हे आमचं संकल्प आहे. 2047 पर्यंत भारत विकसित होईल.देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेय. 12 वर्षांत देशाच्या विकासाला वेग आला आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे. 

15 August 2026 07:45 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: वंदे मातरमचा जयघोष प्रत्येक हृदयात घुमत आहे

आज आपण सर्वजण ८० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहोत. आज 'वंदे मातरम'चा जयघोष प्रत्येक हृदयात घुमत आहे. आज तिरंगा प्रत्येक घरात फडकत आहे आणि प्रत्येक मनात वसलेला आहे; भारत नवे संकल्प स्वीकारून, उत्साहाने आणि आवेशाने पुढे वाटचाल करत आहे.

15 August 2026 07:39 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: लाल किल्ल्यावरुन पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाला सुरुवात

Independence Day 2026 Live Updates: देश नवीन संकल्पनासोबत पुढे जातोय, लाल किल्ल्यावरुन पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाला सुरुवात

 

15 August 2026 07:23 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: राजघाटावर पोहोचले पंतप्रधान मोदी

ध्वजारोहणाआधी पंतप्रधानांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना अदरांजली वाहिली 

15 August 2026 07:11 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: पंतप्रधानांना तिन्ही दलांकडून गार्ड ऑफ ऑनर

ध्वजारोहणाआधी  तिन्ही सशस्त्र दलांच्या (भूदल, हवाई दल आणि जलदल) आणि दिल्ली पोलिसांच्या संयुक्त सुरक्षा पथकाने सादर पंतप्रधानांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आले

15 August 2026 06:52 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: यंदा लालकिल्ल्यावरील कार्यक्रमाची संकल्पना युवा शक्ती आणि विकसित भारत-2047

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ला परिसर आणि राजधानी दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.. या वर्षी लालकिल्ल्यावरील कार्यक्रमाची संकल्पना ‘युवा शक्ती आणि विकसित भारत-2047’ अशी असणार आहे.. यावेळी प्रथमच लाल किल्यावरून ‘वंदेमातरम्’ गायले जाणार आहे. ‘वंदेमातरम्’ला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

सकाळी 7.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिरंगा फडकवील. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर मोदी देशवासीयांना संबोधित करतील. पाच हजार विशेष निमंत्रितांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आलंय... यामध्ये केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थी तसेच स्वयंसेवकांचाही समावेश आहे.. पंतप्रधान मोदी लालकिल्ल्यावर पोहोचताच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ त्यांचे स्वागत करतील. लष्कर, नौदल, वायुदल आणि दिल्ली पोलिसांची विशेष तुकडी मोदी यांना मानवंदना देईल.स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त राजधानी दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून शहराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आलंय.. 

15 August 2026 06:51 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सकाळी साडेसात वाजता ध्वजारोहण होणार

15 August 2026 06:44 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: RSS मुख्यालय येथे ध्वजारोहण सोहळा

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, डॉ. हेडगेवार भवन, महाल, नागपूर येथे ध्वजारोहण सोहळा. स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभप्रसंगी सकाळी 8 वाजता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, डॉ. हेडगेवार भवन, महाल, नागपूर येथे ध्वजारोहण सोहळा आयोजित केला जाईल. हा कार्यक्रम सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत पार पडेल.

15 August 2026 06:42 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: लाल किल्ल्यावर पहिल्यांदाच गायले जाणार वंदे मातरम्

पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर लगेचच, एनसीसी कॅडेट्स आणि 'माय इंडिया' स्वयंसेवकांकडून लाल किल्ल्याच्या ज्ञानपथावर 'वंदे मातरम' या राष्ट्रगीताचे ऐतिहासिक सामूहिक गायन होईल.

15 August 2026 06:40 AM (IST)

Independence Day 2026 Live Updates: असे असेल वेळापत्रक

Independence Day 2026 Live Updates: ध्वजारोहणाआधी पंतप्रधान तिन्ही सशस्त्र दलांच्या (भूदल, हवाई दल आणि जलदल) आणि दिल्ली पोलिसांच्या संयुक्त सुरक्षा पथकाने सादर केलेल्या मानवंदनेची पाहणी करतील.

सकाळी 7.30 - ध्वजारोहण आणि सलामी: पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर राष्ट्रध्वज, तिरंगा, फडकवतील. त्याच वेळी, स्वदेशी बनावटीच्या तोफांमधून २१ तोफांची सलामी दिली जाईल आणि हवाई दलाच्या दोन एमआय-17 हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी केली जाईल.

सकाळी 7.33 — राष्ट्राला उद्देशून भाषण: ध्वजारोहण आणि सलामीनंतर लगेचच, पंतप्रधान मोदी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण सुरू करतील. पंतप्रधान म्हणून हे त्यांचे सलग 13 वे भाषण असेल.

15 August 2026 06:37 AM (IST)

80 वा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा

Independence Day 2026 Live Updates: 80 वा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या शौर्याचे, त्यागाचे आणि राष्ट्रनिष्ठेचे स्मरण करून त्यांना आदरांजली वाहिली.

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TAGS:
independence day
Independence Day speech
Independence Day Celebration
narendra modi
red fort

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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