/LIVE Updates Shivsena Dispute: शिवसेना पक्षात लोकशाही संपली होती, पक्षात संवाद राहिला नव्हता, शिंदेवर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही, वकिलांचा युक्तीवाद

न्यायमूर्ती बागची: तुमचे म्हणणे बरोबर आहे की आम्ही येथे अपील सुनावत नाही आहोत. आम्ही केवळ विवेकाधीन अधिकाराच्या (discretionary power) वापराची तपासणी करत आहोत. वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल: अगदी बरोबर. याच ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या सर्वसमावेशक अधिकारांची (plenary jurisdiction) भूमिका महत्त्वाची ठरते. जेव्हा मी त्या आक्षेपार्ह आदेशाचा मुद्दा मांडेन, तेव्हा निवडणूक आयोगाने अवलंबलेला निकष हाच योग्य निकष होता, हे सिद्ध करण्याचा मी प्रयत्न करेन. जर मी न्यायालयाचे समाधान करू शकलो, तर उत्तमच; अन्यथा माझी बाजू फेटाळली जाईल. माझा नम्र युक्तिवाद असा आहे की, त्या परिस्थितीमध्ये तोच निकष योग्य होता.
न्यायमूर्ती बागची: आम्ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा (judicial review) अधिकार वापरत आहोत. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या जागी बसलेलो नाही. उपलब्ध पर्यायांचा विचार करताना योग्य कायदेशीर निकष लावले गेले होते का, याची तपासणी करणे आम्हाला आवश्यक आहे. परंतु, जर सर्व निकष सदोष ठरले असते, तर आयोगाकडे दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह नाकारण्याचा आणि त्यांना स्वतंत्र चिन्हांवर व स्वतःच्या बळावर निवडणूक लढवण्यास सांगण्याचा पर्यायही उपलब्ध होता. वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल: ज्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, त्याबाबत युक्तिवाद करताना मी या मुद्द्यावर बोलेन. मला आधी माझ्या म्हणण्याचा हा भाग पूर्ण करू द्या.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: जर तिन्ही निकषांच्या काही मर्यादा असतील, तर आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता. कोणत्याही एका गटाला 'राखीव चिन्हा'चा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडण्याचे आणि बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे, तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकले असते. वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल: ज्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, त्याबाबत युक्तिवाद करताना मी या मुद्द्यावर बोलेन. न्यायालयाचा प्रश्न मी लक्षात ठेवला आहे. योग्य प्रकरणांमध्ये, या न्यायालयाने विधिमंडळातील बहुमताला 'वैध निकष' म्हणून वारंवार मान्यता दिली आहे; कारण विशिष्ट परिस्थितीत ते लोकशाही इच्छाशक्तीचे प्रतिनिधित्व करू शकते. प्रतिनिधी-आधारित पक्षीय लोकशाहीच्या क्षेत्रात निवडणूक आयोगाकडे व्यापक अधिकार आणि नैपुण्य आहे. राखीव चिन्ह कसे वाटप करावे, हे त्यांनीच निश्चित केले पाहिजे.
वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल: यात असे म्हटले आहे की, केवळ विधिमंडळातील बहुमत ही योग्य कसोटी ठरू शकत नाही, विशेषतः जेव्हा अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असते. परंतु, निवडणूक आयोग ही एक उच्च घटनात्मक संस्था आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व कसोट्यांची पडताळणी केल्यानंतर, जर आयोगाचा असा निष्कर्ष निघाला की विशिष्ट परिस्थितीमध्ये इतर कोणतीही कसोटी लागू करता येणार नाही, तर ते अंमलात आणण्यायोग्य अशी कसोटी स्वीकारू शकतात. येथील संघटनात्मक रचनेत नामनिर्देशित सदस्यांचेच प्राबल्य होते. ती रचना पक्षाच्या किंवा त्याच्या कार्यकर्त्यांच्या (कॅडरच्या) आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारी नव्हती. कार्यकर्त्यांची संख्या इतकी मोठी होती की त्यातील प्रत्येक सदस्याला आयोगासमोर हजर करणे शक्य नव्हते. निवडून आलेले प्रतिनिधी विभागले गेले होते आणि त्यापैकी काहींवर अपात्रतेची कार्यवाही सुरू होती. त्यामुळे, या तिन्ही कसोट्यांना काही मर्यादा होत्या.
बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्यात आले. यामुळे मूळ पक्ष कोणता हा सध्या महत्वाचा मुद्दा. सध्याचा वाद ठाकरे आणि शिंदेंच्या नेतृत्वाचा हा वाद नाही असा शिंदेच्या वकिलांचा युक्तीवाद.
शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेना पक्षाच्या 2018 च्या पक्ष घटनेसंदर्भात कौल यांच्याकडून युक्तिवाद सुरू. 2018 ची घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर केली नसल्याचा दावा.
एमी फाऊंडेशन तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आझाद मैदानावर होणाऱ्या प्रस्तावित मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एमी ही एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) आहे, जी सार्वजनिक कल्याण आणि सुरक्षेच्या संरक्षणासाठी समर्पित असल्याचा दावा करते
२०२५ मध्ये ही या संस्थेकडून मराठा आरक्षाणाबाबत होणाऱ्या आंदोलनाचा विरोध करत न्यायालयात दाद मागितली होती. एमी फाऊंडेशनने नुकत्याच केलेल्या याचिकेत मुंबई शहरात, गणपती उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. अशात या आंदोलनाचा परवानगी मिळाल्यास मागील वर्षी झालेल्या आंदोलना प्रमाणे सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा बंद होऊ शकतो. असा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला गैरसोय होईल. सार्वजनिक सभा, आंदोलने आणि मिरवणुका नियम, २०२५’ हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. आंदोलन कर्त्या्ना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, त्यांना सर्वसामान्य जनतेला गैरसोयीत टाकण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा अशा प्रकारे आणि तेही अनिश्चित काळासाठी व्यापल्या जाऊ शकत नाहीत. अनिश्चित संख्येचे लोक जेव्हा वाटेल तेव्हा आंदोलनासाठी एकत्र येऊ शकतात. त्यामुळे या आंदोलनाला परवानगी न देण्याबाबत ही याचिका करण्यात आली आहे
एमी फाऊंडेशन ने दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात उद्या सुनावनी होणार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला या याचिकेवरील युक्तीवादानंतर न्यायालयाकडून परवानगी मिळते का ? हे पाहणे महत्वाचे आहे.
शिवसेना पक्ष चिन्ह सुनावणी : शिवसेना पक्ष चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पक्ष, चिन्ह कुणाचं यावर सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल युक्तीवाद करत आहेत. विधिमंडळात नव्हे मूळ पक्षातच फूट पडल्याचा युक्तिवाद शिंदेंच्या बाजूनं कोर्टात करण्यात आला. उद्धव ठाकरेंनी विचारधारेच्या विरोधात भूमिका घेत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानं पक्ष फुटला असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात शिंदेंच्या वकिलांनी केला.