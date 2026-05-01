English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Board HSC 12th Result 2026 LIVE: बारावी निकालासंदर्भातील प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर

Maharashtra Board HSC 12th Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावी परीक्षेचा निकाल 2 मे 2026 रोजी शनिवारी लागणार आहे.

Pravin Dabholkar | May 01, 2026, 17:46 PM IST
twitter
Maharashtra Board HSC 12th Result 2026 LIVE: बारावी निकालासंदर्भातील प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर

Maharashtra Board HSC 12th Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावी परीक्षेचा निकाल 2 मे 2026 रोजी शनिवारी लागणार आहे. सकाळी 11 वाजता राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेत निकाल जाहीर केला जाईल. त्यानंतर दुपारी 1 वाजता विद्यार्थ्यांना त्यांचे निकाल ऑनलाईन पाहता येणार आहेत. निकालाची प्रत्येक अपडेट तुम्हाला झी 24 तास वेबसाइटवर पाहता येणार आहे.

1 May 2026, 17:16 वाजता

बारावीचा निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंकमध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. 

HSC Result 2026 : 12 वीचा निकाल काही तासात होणार जाहीर! मोबाईलवरून कसा तपासाल, जाणून घ्या सविस्तर

1 May 2026, 17:07 वाजता

बारावीचा निकाल कोणत्या वेबसाईटवर आणि कसा पहायचा?

अधिकृत वेबसाईटवरून बारावीच्या निकाल पाहता येणार आहे.  मोबाईल/कॉम्प्युटरवर ब्राउझरवर Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. 
mahresult.nic.in, mahahsscboard.in “HSC Examination Result 2026” या लिंकवर क्लिक करा.तुमचा Seat Number (बैठक क्रमांक) आणि Mother’s First Name (आईचं नाव) टाका. “View Result” किंवा “Submit” बटणावर क्लिक करा.  निकालाची प्रत येथे दिसेल

1 May 2026, 17:05 वाजता

बारावी निकालावेळी काय येऊ शकतात अडचणी?

बारावीचा निकाल लागल्यावर वेबसाइट स्लो होऊ शकते. त्यामुळे थोडा वेळ थांबा. DigiLocker वर आधीच account तयार ठेवा. तसेच Fake websites पासून सावध रहा, असा सल्ला देण्यात आलाय.

1 May 2026, 17:03 वाजता

बारावीचा निकाल कसा पाहायचा?

अधिकृत वेबसाइट उघडा (mahresult.nic.in)
“HSC Result 2026” लिंकवर क्लिक करा
तुमचा Seat Number + Mother’s Name टाका
Submit केल्यावर निकाल स्क्रीनवर दिसेल
Screenshot / PDF सेव्ह करून ठेवा

1 May 2026, 17:01 वाजता

किती विद्यार्थ्यांनी दिली बारावीची परीक्षा?

2026 या वर्षात 14,17,969  विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या HSC  बारावीची परीक्षा दिवी.  सुमारे 14.27 लाख विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षेचा फॉर्म भरले होते.  प्रत्यक्ष  14.17 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसले होते. 

1 May 2026, 16:59 वाजता

2 मे रोजी सकाळी 11 वाजता बारावीचा निकाल 

महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावी परीक्षेचा निकाल 2 मे 2026 रोजी शनिवारी लागणार आहे. सकाळी 11 वाजता राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेत निकाल जाहीर केला जाईल.

ट्रेंडिंग न्यूज़

