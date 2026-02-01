Maharashtra Breaking News LIVE : सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील - माणिकराव कोकाटे

Maharashtra Breaking News LIVE : महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.
1 Feb 2026, 15:51 वाजता
आमदार गोपीचंद पडळकर समर्थकांकडून,शिंदेसेना उमेदवाराच्या प्रचाराच्या गाडीची तोडफोड
सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळी मध्ये भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये जोरदार वादावादीचा प्रकार घडला आहे.यातुन आमदार गोपीचंद पडळकर समर्थकांकडून शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आल्याचा प्रकार झाला आहे.आटपाडीतील तालुक्यातल्या विभूतवाडी येथे हा प्रकार घडला आहे. शिवसेनेच्या उमेदवार विद्याताई मोटे यांचा प्रचार करणाऱ्या गाडीवर पडळकर समर्थकांनी हल्ला केला आहे. आटपाडीच्या निबंवडे जिल्हा परिषद गटातून भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वहिनी माधवी पडळकर निवडणूक लढवत आहे तर त्यांच्या विरोधात आयआरएस अधिकारी सचिन मोटे यांच्या पत्नी विद्या मोटे निवडणूक लढवत आहेत.या प्रचारा दरम्यान विभुतेवाडी येथे माधवी पडळकरांची सभा सुरू असताना शिंदेसेनाच्या उमेदवार विद्याताई मोटे यांच्या प्रचाराची फिरणारी गाडी आली,यावेळी पडळकर समर्थकांनी आवाजावर आक्षेप घेतला,यावरून वादावाद होऊन पडळकर समर्थकांनी शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार विद्याताई मोटे यांच्या प्रचाराच्या गाडीची तोडफोड केली आहे
1 Feb 2026, 15:00 वाजता
सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील - माणिकराव कोकाटे
सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी घेतली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी शनिवार ३१ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तसेच त्यांच्याकडे गटनेतेपद देण्यात आलं.
1 Feb 2026, 14:59 वाजता
रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या ४ जणांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
बॉलीवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या घरावर रविवारी सकाळी गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतले असून पुण्यातील वारजे, कर्वेनगर भागातून ४ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. संबंधित चार जणं 'देशातील कुख्यात गँग' शी संबंधित असल्याची माहिती आहे. पुणे पोलिस या चार जणांना मुंबई गुन्हे शाखेला सोपवणार आहेत.