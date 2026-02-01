English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील - माणिकराव कोकाटे

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 1 February महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Pooja Pawar | Feb 01, 2026, 15:52 PM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील - माणिकराव कोकाटे

Maharashtra Breaking News LIVE : महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

 

1 Feb 2026, 15:51 वाजता

आमदार गोपीचंद पडळकर समर्थकांकडून,शिंदेसेना उमेदवाराच्या प्रचाराच्या गाडीची तोडफोड

सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळी मध्ये भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये जोरदार वादावादीचा प्रकार घडला आहे.यातुन आमदार गोपीचंद पडळकर समर्थकांकडून शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आल्याचा प्रकार झाला आहे.आटपाडीतील तालुक्यातल्या विभूतवाडी येथे हा प्रकार घडला आहे. शिवसेनेच्या उमेदवार विद्याताई मोटे यांचा प्रचार करणाऱ्या गाडीवर पडळकर समर्थकांनी हल्ला केला आहे.  आटपाडीच्या निबंवडे जिल्हा परिषद गटातून भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वहिनी माधवी पडळकर निवडणूक लढवत आहे तर त्यांच्या विरोधात आयआरएस अधिकारी सचिन मोटे यांच्या पत्नी विद्या मोटे निवडणूक लढवत आहेत.या प्रचारा दरम्यान विभुतेवाडी येथे माधवी पडळकरांची सभा सुरू असताना शिंदेसेनाच्या उमेदवार विद्याताई मोटे यांच्या प्रचाराची फिरणारी गाडी आली,यावेळी पडळकर समर्थकांनी आवाजावर आक्षेप घेतला,यावरून वादावाद होऊन पडळकर समर्थकांनी शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार विद्याताई मोटे यांच्या प्रचाराच्या गाडीची तोडफोड केली आहे

1 Feb 2026, 15:00 वाजता

सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील - माणिकराव कोकाटे

सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होतील अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी घेतली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी शनिवार ३१ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तसेच त्यांच्याकडे गटनेतेपद देण्यात आलं. 

1 Feb 2026, 14:59 वाजता

रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या ४ जणांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

बॉलीवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या घरावर रविवारी सकाळी गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतले असून पुण्यातील वारजे, कर्वेनगर भागातून ४ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. संबंधित चार जणं 'देशातील कुख्यात गँग' शी संबंधित असल्याची माहिती आहे. पुणे पोलिस या चार जणांना मुंबई गुन्हे शाखेला सोपवणार आहेत. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले

पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले

संपत्ती लपवणाऱ्या 68 हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, जानेवारीचा पगार थांबवला?

संपत्ती लपवणाऱ्या 68 हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, जानेवारीचा पगार थांबवला?

Medical Budget 2026: मधुमेह, कॅन्सरची औषधं स्वस्त! आरोग्य क्षेत्राला बजेटमध्ये काय मिळाले? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Medical Budget 2026: मधुमेह, कॅन्सरची औषधं स्वस्त! आरोग्य क्षेत्राला बजेटमध्ये काय मिळाले? जाणून घ्या एका क्लिकवर

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, पवार कुटुंबात नाराजी? शपथविधीला पवार कुटुंबातील सदस्य गैरहजर

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, पवार कुटुंबात नाराजी? शपथविधीला पवार कुटुंबातील सदस्य गैरहजर
8 व्या वेतन आयोगाने वेग पकडला, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बजेटमध्ये मिळणार सरप्राइज?

8 व्या वेतन आयोगाने वेग पकडला, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बजेटमध्ये मिळणार सरप्राइज?
सुनेत्रा पवारांचा शपथविधीचा निर्णय कोणाच्या सांगण्याने? इतकी घाई का? राजकीय वर्तुळात काय चर्चा? जाणून घ्या!

सुनेत्रा पवारांचा शपथविधीचा निर्णय कोणाच्या सांगण्याने? इतकी घाई का? राजकीय वर्तुळात काय चर्चा? जाणून घ्या!
Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा कोणासाठी आनंददायी?; वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य!

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा कोणासाठी आनंददायी?; वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य!
रोहीत, युगेंद्र, जय की पार्थ... बारामतीचा वारसदार कोण? पवारांकडून तरुण नेत्यांवर जबाबदारी

रोहीत, युगेंद्र, जय की पार्थ... बारामतीचा वारसदार कोण? पवारांकडून तरुण नेत्यांवर जबाबदारी
Budget 2026 : अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर; &#039;या&#039; शहरांना थेट फायदा पोहोचवणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर; 'या' शहरांना थेट फायदा पोहोचवणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा

कंटेट क्रिएटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उभारल्या जाणार 10,000 पेक्षाजास्त कंटेंट क्रिएटर लॅब

कंटेट क्रिएटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उभारल्या जाणार 10,000 पेक्षाजास्त कंटेंट क्रिएटर लॅब