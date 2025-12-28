English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
LIVE Updates: मुंबईत राष्ट्रवादी 50 जागांवर निवडणूक लढणार

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी

Vanita Kamble | Dec 28, 2025, 08:00 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांची झुंबड उडाली आहे. तर, दुसरीकडे महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात जागा वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. बैठकांचा जोर वाढला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अशातच शिवसेना प्रचाराचा नारळ फोडणार आहे. 

 

28 Dec 2025, 07:59 वाजता

मुंबईत राष्ट्रवादी 50 जागांवर निवडणूक लढणार

मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे.. मुंबईत राष्ट्रवादी जवळपास 50 जागांवर लढणार आहे.. राष्ट्रवादीनं मुंबईची धुरा नवाब मलिकांकडे दिलीय. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेनं विरोध केलाय. त्यामुळे महायुतीत एकत्र असलेली राष्ट्रवादी मुंबईत स्वबळावर लढणार आहे.. राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांची पहिली यादी आज येण्याची शक्यता आहे.. 

28 Dec 2025, 07:15 वाजता

मुंबईत ठाकरे-एनसीपी SPचं चर्चेचं गुऱ्हाळ

मुंबईतील जागावाटपाबाबत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष आणि ठाकरे गट यांच्यात चर्चेचे गूरहाळ सुरूच अणुशक्ती नगरमधील जागांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखेच अणुशक्ती नगरमधील ६ पैकी ५ जागांवर ठाकरे गटाचा दावा, फक्त एक जागा पवार गटाला सोडण्याची तयारी… तर पवार गटाकडून ३ जागांची मागणी, मात्र ठाकरे गट एकच जागा सोडण्याच्या तयारीत. आज याबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

28 Dec 2025, 07:00 वाजता

ठाकरे बंधूंच्या जागावाटपाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही

ठाकरे बंधूंच्या जागावाटपाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही, 4 ते 5 जागांवर असलेला तिढा सोडवण्यासाठी मनसे-ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये बैठकांचा सपाटा सुरूये. मात्र, तरीही या जागांवर तोडगा न निघाल्यास राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेच यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे...

28 Dec 2025, 06:59 वाजता

केडीएमसीत शिवसेना-भाजप चर्चा अंतिम टप्प्यात

कल्याण डोंबिवली महापालिकेसाठी भाजप आणि शिवसेना पदाधिका-यांच्या बैठका सुरु आहेत. भाजपा कडून 80 जागांची मागणी केली जात होती आणि 5 वर्ष महापौरपद तर 2 वर्ष स्थायी समिती सभापतीपद असं जागावाटपाच्या बैठका सुरु होत्या.. मात्र काल कल्याण डोंबिवली च्या सभे मध्ये एकनाथ शिंदे ने महायुतीची सत्ता येणार असे भाषणा स्पष्ट केले मात्र एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यात मुंबई मध्ये काय ठरत हे बघावा लागणार आहे मात्र चार ते पाच प्रभागात भाजपा आणि सेनेत मैत्रीपूर्वक निवडणुक होतील अशी सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेना 67 आणि भाजप 55 असा फार्म्युला ठरला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तर चार ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. 

28 Dec 2025, 06:55 वाजता

मुंबईतील 207 जागांवर भाजप-सेनेचं एकमत

मुंबईत भाजप, शिवसेनेचं 207 जागांवर एकमत झाल्याचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी सांगितलं. तर उर्वरित 20 जागांबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भाजपला 128 जागा आणि शिवसेनेला 79 जागांवर आतापर्यंत एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्व मित्र पक्षांना समाधानकारक जागा दिल्या जाणार असल्याचंही सामट यांनी स्पष्ट केलं. महायुतीच्या जागावाटपाबाबत रंगशारदामध्ये बैठकीत हा निर्णय झाला. 

28 Dec 2025, 00:00 वाजता

मुंबईतील जागावाटपाबाबत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष आणि ठाकरे गट यांच्यात चर्चेचे गूरहाळ सुरूच अणुशक्ती नगरमधील जागांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखेच अणुशक्ती नगरमधील ६ पैकी ५ जागांवर ठाकरे गटाचा दावा, फक्त एक जागा पवार गटाला सोडण्याची तयारी. तर पवार गटाकडून ३ जागांची मागणी, मात्र ठाकरे गट एकच जागा सोडण्याच्या तयारीत. उद्या पर्यंत याबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता

27 Dec 2025, 23:57 वाजता

शिवसेनेच्या प्रचाराचा नारळ फुटणार

शिवसेनेच्या प्रचारा निम्मित योगेश कदम उद्या वरळीत शाखा भेट घेणार आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्या बालेकिल्लात मंत्री योगेश कदम यांची एन्ट्री . आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातून शिवसेना प्रचाराला सुरुवात करणार य  गृहराज्यमंत्री योगेश कदम वरळीतून प्रचाराला करणार सुरुवात योगेश कदम यांच्याकडे मुंबई मनपा निवडणुकांची मोठी जबाबदारी  वरळीतून प्रचार सुरू करत थेट उबाठाला शिवसेनेला आव्हान देणार 

