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Maharashtra Breaking News Today LIVE: डोंबिवली डॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांना कल्याण कोर्टात हजर करणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 July 2026: महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. तसेच मागच्या काही दिवसात मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी नाशिक सह काही भागात पावसाचा जोर कायम आहे. तेव्हा जग, देश, राज्य आणि शहरातील प्रत्येक महत्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर. 

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 10, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:51 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: डोंबिवली डॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांना कल्याण कोर्टात हजर करणार
10 July 2026 09:42 AM (IST)

नाशिकमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या १० ते १२ नगरसेवकांवर शिंदेंच्या शिवसेनेचा गळ?

महापालिकेच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींची चर्चा सध्या रंगली आहे. अनेक नगरसेवकांच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका झाल्याची सूत्रांची माहिती असून प्रभागनिहाय ५ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचे आमिष दिल्याची माहिती चर्चा आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील एका मोठ्या नेत्याच्याही पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून संघटन विस्तारासाठी हालचालींना वेग आला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील जवळपास १० ते १२ नगरसेवकांवर शिंदेंच्या शिवसेनेचा गळ असल्याची माहिती समोर येत आहे.

10 July 2026 09:41 AM (IST)

अंतरवाली सराटी अवैध दारूच्या विळख्यात

मराठा आरक्षणाचा केंद्र असलेले अंतरवली सराटीमध्ये अवैध दारू विक्री मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असल्याची माहिती जालना जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल यांनी दिलीय.. अंतरवाली सराटी गावामध्ये ग्रामभेट दौऱ्या दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत गावातील समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी गावातील अवैध विक्रीची जाहीर कबुली दिलीये. दरम्यान गावातील जिल्हा परिषद शाळेच्या बांधकामाच्या दर्जाबद्दल देखील त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत गावच्या सरपंचाकडे नाराजी व्यक्त केली, संपूर्ण दिवसभर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी समस्या याचा गावात जाऊन आढावा घेतला, यावेळी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मोठ्या प्रमाणावरती तक्रारीचा पाढा वाचला. 

10 July 2026 09:40 AM (IST)

अजगराच्या अंड्यांतून तब्बल 11 पिल्लांचा सुरक्षित जन्म

अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे शेतशिवारातून वन्यजीव संवर्धनाची एक आनंददायी बातमी समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आढळलेल्या अजगराच्या अंड्यांतून तब्बल ११ पिल्लांचा सुरक्षित जन्म झाला आहे. माहिती मिळताच वनविभागाचे रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले.सर्व पिल्लांना ताब्यात घेत आवश्यक तपासणी व निरीक्षण केले. त्यानंतर या सर्व पिल्लांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात आले. वनविभागाच्या तत्पर आणि संवेदनशील कारवाईमुळे दुर्मिळ वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यात यश आले आहे. दरम्यान वनविभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे. अजगर किंवा इतर कोणताही वन्यजीव आढळल्यास घाबरू नये त्यांना इजा करू नये. तात्काळ वनविभाग किंवा रेस्क्यू पथकाला माहिती द्यावी. जेणेकरून वन्यजीवांचे सुरक्षित रक्षण आणि स्थलांतर करता येईल.

10 July 2026 09:39 AM (IST)

डोंबिवलीडॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांना कल्याण कोर्टात हजर करणार 

डोंबिवली शास्त्रीनगर रुग्णालयामध्ये डॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे दोन दिवसापासून ठाण्यातील सिविल रुग्णालयात उपचार घेत होते आज त्यांची डिस्चार्ज ची प्रक्रिया पार पडली असून कोणत्याही क्षणी डोंबिवली पोलीस रमेश म्हात्रे यांना कल्याण कोर्ट येथे घेऊन जाऊन हजर करण्याची शक्यता आहे. 

10 July 2026 09:36 AM (IST)

अती मुसळधार पावसामुळे खरीप हंगाम वाया जाण्याची भीती

उत्तर पुणे जिल्ह्यात गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतांना अक्षरशः तळ्याचे स्वरूप आले असून, खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांवर आता दुबार पेरणीचे मोठे संकट ओढवले आहे. मात्र, शेतात अद्यापही प्रचंड प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे ही दुबार पेरणी नेमकी कधी करायची? असा गंभीर प्रश्न बळीराजाला पडला आहे. पहिल्या पेरणीचा खर्च वाया गेल्यानंतर आता संपूर्ण हंगामच हातातून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

10 July 2026 09:35 AM (IST)

सोयाबीन पिकावर अमेरिकन जायंट मिलिपीड किडीचा प्रादुर्भाव

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील उंबर्डा बाजार परिसरात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अमेरिकन जायंट मिलिपीड या किडीचे नवे संकट उभे ठाकले आहे.दमदार पावसानंतर उगवलेल्या सोयाबीनच्या कोवळ्या कोंबांवर व मुळांवर या किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने अनेक ठिकाणी रोपे कुरतडली जात आहेत.त्यामुळे उगवण कमी होत असून काही शेतांमध्ये दुबार पेरणीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.हंगामाच्या सुरुवातीलाच या किडीमुळे शेतकरी चिंतेत असून कृषी विभागाने तातडीने पाहणी करून प्रभावी नियंत्रण उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.

10 July 2026 09:34 AM (IST)

अंकाई येथे कुत्रा भुंकल्याने बिबट्या पळाला

नाशिकच्या येवला तालुक्यातील अंकाई या ठिकाणी शिवाजी गरुड यांच्या वस्तीवर कुत्र्याची शिकार करण्यासाठी आलेल्या बिबट्याने कुत्रा भुंकल्याने धूम ठोकली यावेळी कुत्रा भुंकत असल्याचे पाहून गरुड कुटुंबातील सदस्य जागे झाल्याने त्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक केले असता त्यात कुत्र्याची शिकार करण्यासाठी आलेला निदर्शनास आला. अंकाई परिसरामध्ये बिबट्याचा वावर हा दिसल्याने या ठिकाणी पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे. 

 

10 July 2026 09:32 AM (IST)

विठ्ठल नामाच्या गजरात रत्नागिरी ते पंढरपूर तिसऱ्या 'सायकलवारी' चा उत्साहात प्रारंभ

रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या सलग तिसऱ्या 'रत्नागिरी ते पंढरपूर सायकलवारी' ला आज सकाळी रत्नागिरीतील श्री विठ्ठल मंदिरापासून टाळ मृदंगाच्या गजरात उत्साहात सुरुवात झाली. भक्ती, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या या वारीत यंदा २० वर्षांच्या तरुणापासून ते ७४ वर्षांच्या ज्येष्ठ सायकलपटूपर्यंत एकूण ३२ हून अधिक जण सहभागी झाले आहेत.सुमारे ३३० किलोमीटरचा हा प्रवास तीन दिवसांत पूर्ण करून हे सायकल वारकरी शनिवारी संध्याकाळपर्यंत पंढरपुरात दाखल होतील.त्यानंतर रविवारी महाराष्ट्रभरातील सुमारे पाच हजार सायकलपटूंच्या उपस्थितीत होणाऱ्या भव्य 'सायकल रिंगण' सोहळ्यात ते सहभाग घेणार आहेत.शारीरिक व मानसिक आरोग्यासोबतच प्रदूषणमुक्त, हरित भविष्यासाठी जनजागृती करणे हा या अनोख्या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

10 July 2026 09:28 AM (IST)

संगमेश्वर/ रत्नागिरी भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे कोळंबे हायस्कूलची इमारत अखेर सील

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान झालेल्या भूस्खलनामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील कोळंबे येथील कमळजाबाई हायस्कूलची नवीन इमारत धोकादायक ठरली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत प्रशासनाने अखेर ही इमारत पोलिस बंदोबस्तात सील केली आहे. धोकादायक ठरलेल्या सहा वर्गखोल्यांतील विद्यार्थ्यांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शाळेसाठी पर्यायी सुरक्षित व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

10 July 2026 09:28 AM (IST)

वाशीम जिल्ह्यात पावसाअभावी धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक

वाशिम जिल्ह्यात मान्सूनचे आगमन उशिरा झाल्यानंतरही पावसाने अपेक्षित जोर धरलेला नाही.गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने एकबुर्जी आणि सोनल या दोन प्रमुख मध्यम सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठा केवळ ७.३७ टक्क्यांवर आहे.गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा ४० टक्के होता.खरीप पिके वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात असताना सातत्यपूर्ण पावसाची गरज असून,धरणांतील कमी पाणीसाठ्यामुळे सिंचन आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची चिंता वाढली आहे

10 July 2026 09:18 AM (IST)

 रत्नागिरी दरडीच्या धोक्याने चिंचवली-गोटलवाडी सतर्क; २७ कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर

दहिवली-शेलारवाडी येथील दरड दुर्घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. खेड तालुक्यातील चिंचवली-गोटलवाडी येथेही भूस्खलनाचा गंभीर धोका निर्माण झाल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून २७ कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले आहे. परिसरातील परिस्थिती, ग्रामस्थांमधील भीतीचे वातावरण आहे.

10 July 2026 09:16 AM (IST)

शहरात 80 हजार घरांची नोंदणी, दिल्ली पिछाडीवर

मुंबई : चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (जानेवारी ते जून) देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये एकूण १,७१,४७१ घरांची विक्री झाली असून, मुंबई महानगर प्रदेशाने सर्वाधिक विक्रीसह आपले अव्वल स्थान कायम राखले. तर, दिल्ली-एनसीआरमध्ये विक्रीत ७ टक्क्यांची घट झाली आहे.

10 July 2026 09:16 AM (IST)

चित्रीकरण स्थळांवरील निकृष्ट अन्नप्रकरणी एफडीए कारवाईची मागणी

राज्यातील चित्रपट, मालिका आणि वेब मालिकांच्या चित्रीकरण स्थळांवर कलाकार व तंत्रज्ञांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरवले जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चित्रपट, साहित्य, कला व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे अपर मुख्य सचिव तुकाराम मुंढे यांना निवेदन दिले. अचानक तपासणी, अन्न नमुना चाचणी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली असून या निवेदनाची फिल्मसिटीत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

10 July 2026 09:10 AM (IST)

अंधारबन ट्रेक पर्यटकांसाठी अनिश्चित काळासाठी बंद

सततच्या अतिमुसळधार पावसामुळे अंधारबन ट्रेक बंद ठेवण्याचा निर्णय वन विभागाने  घेतलाय.अंधारबन भाग दरडी कोसळून दगड मातीने तसेच पाण्‍याच्‍या जोराच्‍या प्रवाहाने मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा ट्रेक मार्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद राहील. सध्या या परिसरात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही तसेच कोणताही पर्यटक अडकून पडलेला नसल्याची माहिती आहे. परिसरात सुरू असलेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी अंधारबन ट्रेक मार्ग पर्यटनासाठी बंद ठेवण्यात आलाय. 

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TAGS:
live news
Maharashtra breaking news in marathi

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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