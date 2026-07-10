/Maharashtra Breaking News Today LIVE: डोंबिवली डॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांना कल्याण कोर्टात हजर करणार

महापालिकेच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींची चर्चा सध्या रंगली आहे. अनेक नगरसेवकांच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका झाल्याची सूत्रांची माहिती असून प्रभागनिहाय ५ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचे आमिष दिल्याची माहिती चर्चा आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील एका मोठ्या नेत्याच्याही पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून संघटन विस्तारासाठी हालचालींना वेग आला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील जवळपास १० ते १२ नगरसेवकांवर शिंदेंच्या शिवसेनेचा गळ असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मराठा आरक्षणाचा केंद्र असलेले अंतरवली सराटीमध्ये अवैध दारू विक्री मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असल्याची माहिती जालना जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल यांनी दिलीय.. अंतरवाली सराटी गावामध्ये ग्रामभेट दौऱ्या दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत गावातील समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी गावातील अवैध विक्रीची जाहीर कबुली दिलीये. दरम्यान गावातील जिल्हा परिषद शाळेच्या बांधकामाच्या दर्जाबद्दल देखील त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत गावच्या सरपंचाकडे नाराजी व्यक्त केली, संपूर्ण दिवसभर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी समस्या याचा गावात जाऊन आढावा घेतला, यावेळी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मोठ्या प्रमाणावरती तक्रारीचा पाढा वाचला.
अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे शेतशिवारातून वन्यजीव संवर्धनाची एक आनंददायी बातमी समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आढळलेल्या अजगराच्या अंड्यांतून तब्बल ११ पिल्लांचा सुरक्षित जन्म झाला आहे. माहिती मिळताच वनविभागाचे रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले.सर्व पिल्लांना ताब्यात घेत आवश्यक तपासणी व निरीक्षण केले. त्यानंतर या सर्व पिल्लांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात आले. वनविभागाच्या तत्पर आणि संवेदनशील कारवाईमुळे दुर्मिळ वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यात यश आले आहे. दरम्यान वनविभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे. अजगर किंवा इतर कोणताही वन्यजीव आढळल्यास घाबरू नये त्यांना इजा करू नये. तात्काळ वनविभाग किंवा रेस्क्यू पथकाला माहिती द्यावी. जेणेकरून वन्यजीवांचे सुरक्षित रक्षण आणि स्थलांतर करता येईल.
डोंबिवली शास्त्रीनगर रुग्णालयामध्ये डॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे दोन दिवसापासून ठाण्यातील सिविल रुग्णालयात उपचार घेत होते आज त्यांची डिस्चार्ज ची प्रक्रिया पार पडली असून कोणत्याही क्षणी डोंबिवली पोलीस रमेश म्हात्रे यांना कल्याण कोर्ट येथे घेऊन जाऊन हजर करण्याची शक्यता आहे.
उत्तर पुणे जिल्ह्यात गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतांना अक्षरशः तळ्याचे स्वरूप आले असून, खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांवर आता दुबार पेरणीचे मोठे संकट ओढवले आहे. मात्र, शेतात अद्यापही प्रचंड प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे ही दुबार पेरणी नेमकी कधी करायची? असा गंभीर प्रश्न बळीराजाला पडला आहे. पहिल्या पेरणीचा खर्च वाया गेल्यानंतर आता संपूर्ण हंगामच हातातून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील उंबर्डा बाजार परिसरात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अमेरिकन जायंट मिलिपीड या किडीचे नवे संकट उभे ठाकले आहे.दमदार पावसानंतर उगवलेल्या सोयाबीनच्या कोवळ्या कोंबांवर व मुळांवर या किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने अनेक ठिकाणी रोपे कुरतडली जात आहेत.त्यामुळे उगवण कमी होत असून काही शेतांमध्ये दुबार पेरणीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.हंगामाच्या सुरुवातीलाच या किडीमुळे शेतकरी चिंतेत असून कृषी विभागाने तातडीने पाहणी करून प्रभावी नियंत्रण उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.
नाशिकच्या येवला तालुक्यातील अंकाई या ठिकाणी शिवाजी गरुड यांच्या वस्तीवर कुत्र्याची शिकार करण्यासाठी आलेल्या बिबट्याने कुत्रा भुंकल्याने धूम ठोकली यावेळी कुत्रा भुंकत असल्याचे पाहून गरुड कुटुंबातील सदस्य जागे झाल्याने त्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक केले असता त्यात कुत्र्याची शिकार करण्यासाठी आलेला निदर्शनास आला. अंकाई परिसरामध्ये बिबट्याचा वावर हा दिसल्याने या ठिकाणी पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे.
रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या सलग तिसऱ्या 'रत्नागिरी ते पंढरपूर सायकलवारी' ला आज सकाळी रत्नागिरीतील श्री विठ्ठल मंदिरापासून टाळ मृदंगाच्या गजरात उत्साहात सुरुवात झाली. भक्ती, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या या वारीत यंदा २० वर्षांच्या तरुणापासून ते ७४ वर्षांच्या ज्येष्ठ सायकलपटूपर्यंत एकूण ३२ हून अधिक जण सहभागी झाले आहेत.सुमारे ३३० किलोमीटरचा हा प्रवास तीन दिवसांत पूर्ण करून हे सायकल वारकरी शनिवारी संध्याकाळपर्यंत पंढरपुरात दाखल होतील.त्यानंतर रविवारी महाराष्ट्रभरातील सुमारे पाच हजार सायकलपटूंच्या उपस्थितीत होणाऱ्या भव्य 'सायकल रिंगण' सोहळ्यात ते सहभाग घेणार आहेत.शारीरिक व मानसिक आरोग्यासोबतच प्रदूषणमुक्त, हरित भविष्यासाठी जनजागृती करणे हा या अनोख्या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान झालेल्या भूस्खलनामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील कोळंबे येथील कमळजाबाई हायस्कूलची नवीन इमारत धोकादायक ठरली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत प्रशासनाने अखेर ही इमारत पोलिस बंदोबस्तात सील केली आहे. धोकादायक ठरलेल्या सहा वर्गखोल्यांतील विद्यार्थ्यांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शाळेसाठी पर्यायी सुरक्षित व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
वाशिम जिल्ह्यात मान्सूनचे आगमन उशिरा झाल्यानंतरही पावसाने अपेक्षित जोर धरलेला नाही.गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने एकबुर्जी आणि सोनल या दोन प्रमुख मध्यम सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठा केवळ ७.३७ टक्क्यांवर आहे.गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा ४० टक्के होता.खरीप पिके वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात असताना सातत्यपूर्ण पावसाची गरज असून,धरणांतील कमी पाणीसाठ्यामुळे सिंचन आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची चिंता वाढली आहे
दहिवली-शेलारवाडी येथील दरड दुर्घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. खेड तालुक्यातील चिंचवली-गोटलवाडी येथेही भूस्खलनाचा गंभीर धोका निर्माण झाल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून २७ कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले आहे. परिसरातील परिस्थिती, ग्रामस्थांमधील भीतीचे वातावरण आहे.
मुंबई : चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (जानेवारी ते जून) देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये एकूण १,७१,४७१ घरांची विक्री झाली असून, मुंबई महानगर प्रदेशाने सर्वाधिक विक्रीसह आपले अव्वल स्थान कायम राखले. तर, दिल्ली-एनसीआरमध्ये विक्रीत ७ टक्क्यांची घट झाली आहे.
चित्रीकरण स्थळांवरील निकृष्ट अन्नप्रकरणी एफडीए कारवाईची मागणी
राज्यातील चित्रपट, मालिका आणि वेब मालिकांच्या चित्रीकरण स्थळांवर कलाकार व तंत्रज्ञांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरवले जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चित्रपट, साहित्य, कला व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे अपर मुख्य सचिव तुकाराम मुंढे यांना निवेदन दिले. अचानक तपासणी, अन्न नमुना चाचणी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली असून या निवेदनाची फिल्मसिटीत जोरदार चर्चा सुरू आहे.
सततच्या अतिमुसळधार पावसामुळे अंधारबन ट्रेक बंद ठेवण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतलाय.अंधारबन भाग दरडी कोसळून दगड मातीने तसेच पाण्याच्या जोराच्या प्रवाहाने मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा ट्रेक मार्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद राहील. सध्या या परिसरात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही तसेच कोणताही पर्यटक अडकून पडलेला नसल्याची माहिती आहे. परिसरात सुरू असलेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी अंधारबन ट्रेक मार्ग पर्यटनासाठी बंद ठेवण्यात आलाय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 July 2026: महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. गुरुवारी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी विधानभवना समोर आंदोलन केलं. त्यामुळे काळानंतर आजही सभेत तो मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. भाजप नेते विनोद तावडेंनी एकनाथ खडसेंची भेट घेतली आणि या भेटीनंतर खडसेंच्या पुन्हा भाजपात जाण्याच्या चर्चांना उधाण आलं असून पुढील काही दिवसांत राजकारणात मोठा भूकंप होणार असल्याची चर्चा. तसेच मागच्या काही दिवसात मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी नाशिक सह काही भागात पावसाचा जोर कायम आहे. तेव्हा जग, देश, राज्य आणि शहरातील प्रत्येक महत्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर.