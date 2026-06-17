Breaking News Live 17 June : नाशिककर पुन्हा करणार मतदान, तारीख काय?

अंबरनाथ पश्चिमेतील उलन चाळ परिसरात आशीर्वाद हॉस्पिटलसमोर उभ्या असलेल्या दुचाकींना आज पहाटे आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत तब्बल पाच दुचाकी जळून भस्मसात झाल्या आहेत. पहाटे सव्वाचार वाजताच्या सुमारास गॅरेजबाहेर उभ्या असलेल्या दुचाकींना अचानक आग लागली. आगीने काही क्षणातच रौद्ररूप धारण केल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. नागरिकांनी तातडीने अंबरनाथ अग्निशमन दलाला माहिती दिली. घटनास्थळी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्परतेने आग विझवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र, तोपर्यंत पाच दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाल्या होत्या.दरम्यान, आग नेमकी कशामुळे लागली? याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
नालासोपारा पूर्व येथील तुळींज परिसरातील महापालिका रुग्णालयात एका नायजेरियन नागरिकाचा मृतदेह गेल्या तीन दिवसांपासून ठेवण्यात आल्याने मोठा गोंधळ उडाला. मृतदेह दीर्घकाळ पडून राहिल्याने त्यातून दुर्गंधी येऊ लागली आणि संपूर्ण रुग्णालय परिसरात अस्वच्छ वातावरण निर्माण झाले.
वसईत रेशन धान्याच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश. कार्ड धारकांनी विकलेले तब्बल १२० क्विंटल धान्य जप्त. दोघांवर वसई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल. पुरवठा अधिकारी भागवत सोनार यांची कारवाई. धान्य विकलेल्या धारकांचे राशन कार्ड होणार बाद. पुरवठा विभागाची माहिती
Media ची कमाल आहे,
नाशिक चे खासदार राजाभाऊ वाजे
हे दिल्लीत उद्योग समिती च्या बैठकी साठी निघाले आहेत
आणि इकडे बातम्या वेगळ्याच दाखवत आहेत
नागेश अष्टेकर हिंगोली खासदार
म्हणाले, मी हिंगोलीत आहे पण हे लोक माझी खोटी सही करू शकतात!
आता हे जे लोक आहेत…
त्याना यावेळी जनता आणि…
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 17, 2026
एकनाथ शिंदे व ठाकरे गटाचे खासदार पहिल्यांदा अमित शहांची भेट घेणार. त्यांच्यात चर्चा होणार त्या नंतर काय ठरतेय यावरून बिर्ला यांची भेट घेयायची की नाही हे ठरणार असल्याची सूत्रांची माहिती. अमित शहा, एकनाथ शिंदे व ठाकरे खासदार यांची एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडणार.
उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटणार. सकाळी ११ वाजता भेट होणार असल्याची माहिती. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे वेळ मागितली होती. उबाठा तर्फे अध्यक्षांना पत्र दिले जाईल. अरविंद सावंत गटनेते असल्यामुळे ते पत्र देतील.
ऑपरेशन टायगरची तयारी झाली आहे. 19 जूनच्या वर्धापन दिनाचाही बँनरवर ठळक उल्लेख. "जस्ट वेट अँड वॉच, ऑपरेशन टायगर तयारी झाली आहे"
छत्रपती संभाजीनगर शिर्डीत दाखल ३ कोटींच्या कथित अवैध सावकारी आणि फसवणूक प्रकरणातील मुख्य आरोपी भोंदू अशोक खरात याची पत्नी कल्पना खरात हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला. न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांनी अर्ज फेटाळत पोलिसांना कोठडीत चौकशीची परवानगी दिली. तक्रारदाराला पैशांची गरज असल्याने त्याने आरोपी अशोक खरात याच्याशी संपर्क साधला होता. आरोपीने दरमहा २ टक्के व्याजाने ३ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, त्यासाठी तक्रारदाराच्या शेतजमिनीचे खरेदीखत करून घेण्याची अट घातली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, व्याजासह संपूर्ण रक्कम परत केल्यानंतरही आरोपींनी त्याची जमीन परत करण्यास नकार दिला आणि फसवणूक केली. याप्रकरणी शिर्डी ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकमास २०२६ च्या अधिकृत उत्पन्न तपशिलानुसार, यंदा विठुरायाच्या चरणी भाविकांनी अफाट दान अर्पण केले आहे. सन २०२३ च्या अधिकमासाच्या तुलनेत यंदा मंदिर समितीच्या एकूण उत्पन्नात तब्बल २ कोटी २६ लाख ८५ हजार ७९६ रुपयांची वाढ झाली असून, एकूण उत्पन्न ९ कोटी ४६ लाख २८ हजार २३३ रुपयांवर पोहोचले आहे. सन २०२३ मध्ये हे उत्पन्न ७ कोटी १९ लाख ४२ हजार ४३७ रुपये इतके होते.
टीमलीज चा अहवाल चालू आर्थिक वर्षात नोकरदारांना 9.7% वाढ मिळण्याचा अंदाज. देशातील कंपन्याकडून चालू आर्थिक वर्षात सरासरी 8.6 ते 10.2 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यात चेन्नई सर्वाधिक 9.7% वाढीसह पहिल्या स्थानी असून पुणे आणि हैदराबाद 9.6% दुसऱ्या स्थानी असतील असा अंदाज टीमलीजच्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
विधान परिषद निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात नऊ ठिकाणी मतदान केंद्रे. ६१९ मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क. १८ जूनला सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत होणार मतदान. तर मतमोजणी २२ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारत होणार. विधानपरिषदेच्या नाशिक स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुकीच्या एका जागेसाठी होणार मतदान प्रक्रिया
पुणे आणि अमृतसर या दोन शहरांना जोडणारी एअर इंडिया एक्सप्रेसची थेट दैनंदिन विमानसेवा सुरू केली असून 15 जून पासून या मार्गावरील पहिल्या विमान सेवेला सुरुवात झाली दररोज पुण्याहून पहाटे 1.20 वाजता विमान सुटून अमृतसरला 4.10 वाजता पोहोचेल
माळशिरस तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील विहिरीत वाहन जाऊन झालेल्या अपघाताप्रकरणी वेळापूर पोलीस यांची कारवाई. रोडवेज सोलुशन कंपनीच्या सुपरवायझर याला पोलिसांनी काल रात्री अटक केल्याची माहिती
१९ जुन ला उबाठा खासदारांचा प्रवेश होणार असल्याची माहीती. शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी दिवशी होणार पक्ष प्रवेश. सुत्रांची माहीती
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे 6 खासदार दिल्लीत दाखल झाले असून, एकनाथ शिंदे सुद्धा दिल्ली दरबारी दाखल होत आहेत. 17 जून हा दिवस राज्याच्या राजकारणाला कोणती दिशा देणार याकडे सर्वांचच लक्ष.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 June 2026 : महाराष्ट्रावर हवामानाचा विचित्र कहर पाहायला मिळत आहे. ज्या मान्सूनच्या प्रतीक्षेत अख्खं राज्य आहे, त्या या महाराष्ट्रावर उन्हाचा प्रचंड मारा पाहायला मिळत आहे. एकिकडे हवामानानं चिंता वाढवलेली असतानाच दुसरीकडे राज्यातील असंख्य राजकीय घडामोडी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात वादळ येणार असल्याचे संकेत देऊन जात आहेत. याव्यतिरिक्त राज्यात नेमकं काय घडणार, पुढील 24 तास हे बदल कोणत्या वेगानं आणि कोणत्या कलानं होणार? पाहा सर्व महत्त्वाच्या अपडेट एका क्लिकवर.