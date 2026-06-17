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Breaking News Live 17 June : नाशिककर पुन्हा करणार मतदान, तारीख काय?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 June 2026 : महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा वेगवान आढावा आणि सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स पाहा Live Blog मध्ये एका क्लिकवर. 

Written BySayali Patil
Published: Jun 17, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:46 AM IST
Breaking News Live 17 June : नाशिककर पुन्हा करणार मतदान, तारीख काय?
17 June 2026 09:46 AM (IST)

अंबरनाथमध्ये गॅरेजबाहेर उभ्या असलेल्या दुचाकींना आग; 5 गाड्या जळून खाक

अंबरनाथ पश्चिमेतील उलन चाळ परिसरात आशीर्वाद हॉस्पिटलसमोर उभ्या असलेल्या दुचाकींना आज पहाटे आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत तब्बल पाच दुचाकी जळून भस्मसात झाल्या आहेत. पहाटे सव्वाचार वाजताच्या सुमारास गॅरेजबाहेर उभ्या असलेल्या दुचाकींना अचानक आग लागली. आगीने काही क्षणातच रौद्ररूप धारण केल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. नागरिकांनी तातडीने अंबरनाथ अग्निशमन दलाला माहिती दिली. घटनास्थळी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्परतेने आग विझवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र, तोपर्यंत पाच दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाल्या होत्या.दरम्यान, आग नेमकी कशामुळे लागली? याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

17 June 2026 09:44 AM (IST)

नालासोपारा महापालिका रुग्णालयात तीन दिवस मृतदेह पडून; दुर्गंधीमुळे रुग्ण व नातेवाईक त्रस्त

नालासोपारा पूर्व येथील तुळींज परिसरातील महापालिका रुग्णालयात एका नायजेरियन नागरिकाचा मृतदेह गेल्या तीन दिवसांपासून ठेवण्यात आल्याने मोठा गोंधळ उडाला. मृतदेह दीर्घकाळ  पडून राहिल्याने त्यातून दुर्गंधी येऊ लागली आणि संपूर्ण रुग्णालय परिसरात अस्वच्छ वातावरण निर्माण झाले.

17 June 2026 09:33 AM (IST)

वसईत रेशन धान्याच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश

वसईत रेशन धान्याच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश. कार्ड धारकांनी विकलेले तब्बल १२० क्विंटल धान्य जप्त. दोघांवर वसई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल. पुरवठा अधिकारी भागवत सोनार यांची कारवाई. धान्य विकलेल्या धारकांचे राशन कार्ड होणार बाद. पुरवठा विभागाची माहिती

17 June 2026 09:30 AM (IST)

राजकीय नाट्यावर राऊतांची प्रतिक्रिया...

17 June 2026 09:16 AM (IST)

एकनाथ शिंदे व ठाकरे गटाचे खासदार पहिल्यांदा अमित शहांची भेट घेणार  

एकनाथ शिंदे व ठाकरे गटाचे खासदार पहिल्यांदा अमित शहांची भेट घेणार. त्यांच्यात चर्चा होणार त्या नंतर काय ठरतेय यावरून बिर्ला यांची भेट घेयायची की नाही हे ठरणार असल्याची सूत्रांची माहिती. अमित शहा, एकनाथ शिंदे व ठाकरे खासदार यांची एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडणार.

17 June 2026 09:05 AM (IST)

बिग ब्रेकींगः उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटणार

उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटणार. सकाळी ११ वाजता भेट होणार असल्याची माहिती. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे वेळ मागितली होती. उबाठा तर्फे अध्यक्षांना पत्र दिले जाईल. अरविंद सावंत गटनेते असल्यामुळे ते पत्र देतील.

17 June 2026 09:03 AM (IST)

पुणे शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांची सूचक बँनरबाजी

ऑपरेशन टायगरची तयारी झाली आहे. 19 जूनच्या वर्धापन दिनाचाही बँनरवर ठळक उल्लेख. "जस्ट वेट अँड वॉच, ऑपरेशन टायगर तयारी झाली आहे"

17 June 2026 08:58 AM (IST)

भोंदू अशोक खरातच्या पत्नीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला

छत्रपती संभाजीनगर शिर्डीत दाखल ३ कोटींच्या कथित अवैध सावकारी आणि फसवणूक प्रकरणातील मुख्य आरोपी भोंदू अशोक खरात याची पत्नी कल्पना खरात हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला. न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांनी अर्ज फेटाळत पोलिसांना कोठडीत चौकशीची परवानगी दिली. तक्रारदाराला पैशांची गरज असल्याने त्याने आरोपी अशोक खरात याच्याशी संपर्क साधला होता. आरोपीने दरमहा २ टक्के व्याजाने ३ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, त्यासाठी तक्रारदाराच्या शेतजमिनीचे खरेदीखत करून घेण्याची अट घातली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, व्याजासह संपूर्ण रक्कम परत केल्यानंतरही आरोपींनी त्याची जमीन परत करण्यास नकार दिला आणि फसवणूक केली. याप्रकरणी शिर्डी ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

17 June 2026 08:46 AM (IST)

अधिक मासात विठुरायाच्या चरणी ९.४६ कोटींचे दान

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकमास २०२६ च्या अधिकृत उत्पन्न तपशिलानुसार, यंदा विठुरायाच्या चरणी भाविकांनी अफाट दान अर्पण केले आहे. सन २०२३ च्या अधिकमासाच्या तुलनेत यंदा मंदिर समितीच्या एकूण उत्पन्नात तब्बल २ कोटी २६ लाख ८५ हजार ७९६ रुपयांची वाढ झाली असून, एकूण उत्पन्न ९ कोटी ४६ लाख २८ हजार २३३ रुपयांवर पोहोचले आहे. सन २०२३ मध्ये हे उत्पन्न ७ कोटी १९ लाख ४२ हजार ४३७ रुपये इतके होते.

17 June 2026 08:43 AM (IST)

देशात वेतन वाढीत पुणे दुसऱ्या स्थानी...

टीमलीज चा अहवाल चालू आर्थिक वर्षात नोकरदारांना 9.7% वाढ मिळण्याचा अंदाज. देशातील कंपन्याकडून चालू आर्थिक वर्षात सरासरी 8.6 ते 10.2 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यात चेन्नई सर्वाधिक 9.7% वाढीसह पहिल्या स्थानी असून पुणे आणि हैदराबाद 9.6% दुसऱ्या स्थानी असतील असा अंदाज टीमलीजच्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

17 June 2026 08:20 AM (IST)

नाशिककर मतदानासाठी सज्ज

विधान परिषद निवडणुकीसाठी  जिल्ह्यात नऊ ठिकाणी मतदान  केंद्रे. ६१९ मतदार बजावणार मतदानाचा  हक्क. १८ जूनला सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत होणार मतदान. तर मतमोजणी २२ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारत होणार. विधानपरिषदेच्या नाशिक स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुकीच्या एका जागेसाठी  होणार मतदान प्रक्रिया

17 June 2026 08:11 AM (IST)

एअर इंडिया कडून पुणे अमृतसर विमानसेवा...

पुणे आणि अमृतसर या दोन शहरांना जोडणारी एअर इंडिया एक्सप्रेसची थेट दैनंदिन विमानसेवा सुरू केली असून 15 जून पासून या मार्गावरील पहिल्या विमान सेवेला सुरुवात झाली दररोज पुण्याहून पहाटे 1.20 वाजता विमान सुटून अमृतसरला 4.10 वाजता पोहोचेल

17 June 2026 08:07 AM (IST)

विहिरीत वाहन जाऊन झालेल्या अपघाताप्रकरणी मोठी कारवाई

माळशिरस तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील विहिरीत वाहन जाऊन झालेल्या अपघाताप्रकरणी वेळापूर पोलीस यांची कारवाई. रोडवेज सोलुशन कंपनीच्या सुपरवायझर याला पोलिसांनी काल रात्री अटक केल्याची माहिती

17 June 2026 08:05 AM (IST)

उबाठा खासदारांचा प्रवेश कधी होणार? तारीख ठरली

१९ जुन ला उबाठा खासदारांचा प्रवेश होणार असल्याची माहीती. शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी दिवशी होणार पक्ष प्रवेश. सुत्रांची माहीती

17 June 2026 08:02 AM (IST)

दिल्लीत राजकीय घडामोडींना वेग

शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे 6 खासदार दिल्लीत दाखल झाले असून, एकनाथ शिंदे सुद्धा दिल्ली दरबारी दाखल होत आहेत. 17 जून हा दिवस राज्याच्या राजकारणाला कोणती दिशा देणार याकडे सर्वांचच लक्ष.

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About the Author

Sayali Patil

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर या पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 12 वर्षांचा अनुभव आहे. 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांपासून त्यांनी पत्रकारितेतील कारकिर्दीस सुरुवात केली. जिथं विविध विषय हाताळत त्यांनी भाषेवर प्रभुत्त्वं मिळवलं. 'इंडियन एक्स्प्रेस' समुहाच्या 'लोकसत्ता' वृत्तपत्रातील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं याशिवाय लोकप्रभा या मासिकासाठीसुद्धा त्यांनी लेखन केलं. पुढे लोकसत्ता डिजीटलसाठी (Loksatta.com) काम केलं. जिथं मनोरंजन, चित्रपट समीक्षण आणि देश- विदेश क्षेत्रातील बातम्यांसाठी त्यांनी योगदान दिलं.

कारकिर्दीची सुरुवात

लोकसत्तानंतर त्यांनी झी 24तासच्या डिजिटल टीममध्ये नव्या कारकिर्दीची सुरुवात करत राजकारण आणि महाराष्ट्रासह इतर विषयांवरील पकड मजबूत केली. 'एबीपी माझा' वाहिनीच्या संकेतस्थळासाठीसुद्धा त्यांनी काम केलं. ज्यानंतर 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत या अनुभवाचा वापर त्यांनी कारकिर्दीच्या नव्या टप्प्यासाठी केला. विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. 

शैक्षणिक पात्रता 

मुंबई विद्यापीठाच्या BMM अर्थात बॅचलर ऑफ मास मिडीयाचं पदवी शिक्षण असणाऱ्या सायली पाटील यांनी, प्रामुख्यानं मराठी पत्रकारितेत योगदान दिलं. मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या प्रभुत्त्वासह हिंदी भाषेवरही त्यांचं प्रभुत्वं आहे.

अनुभव आणि हातखंड

प्रवास, मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत.

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